Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις σε όσα είπε για τις αμβλώσεις – «Θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδες δικαίωμα»

Στο στόχαστρο κοινοβουλευτικών κομμάτων βρέθηκε η πολιτικός Μαρία Καρυστιανού μετά τη δημόσια τοποθέτησή της για τις αμβλώσεις και τη δήλωσή της ότι είναι θέμα προς δημόσια διαβούλευση.

Κανένα κόμμα της Ελλάδας δεν έχει -ως τώρα- σαφώς αρνητική θέση για τις αμβλώσεις παρά μόνο αυτά που τοποθετούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας

Ουσιαστικά αμφισβήτησε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση επικαλούμενη την «ηθική» πλευρά του θέματος, ανακατεύοντας την επαγγελματική ιδιότητά της (γιατρός), γεγονός που κάνει ακόμα πιο προβληματική τη δήλωσή της. Κανένα κόμμα στην Ελλάδα δεν έχει -ως τώρα- σαφώς αρνητική θέση για τις αμβλώσεις. Κανένα, πλην του κόμματος ΝΙΚΗ και της Ελληνικής Λύσης, που τοποθετούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.

ΠΑΣΟΚ: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά

«Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου με τον νόμο 1609/1986 έκανε πράξη το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει η ίδια με ασφάλεια για το σώμα της. Η πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα. Σήμερα είναι ώρα για περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες στην κατεύθυνση, που έχει δείξει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, και όχι για πισωγύρισμα», σχολιάζει η αξιωματική αντιπολίτευση.

Ως νομικός και ως πολιτικός τοποθετήθηκε ο βουλευτής του του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής. «Πρέπει να υπερασπίζουμε με κάθε τρόπο το δικαίωμα της γυναίκας να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα της», σχολίασε μεταξύ άλλων.

ΣΥΡΙΖΑ: Μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση

«Τα θεμελιώδη ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ούτε επερωτώνται ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση. Η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος είναι κατάκτηση αγώνων και διεκδικήσεων δεκαετιών. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προστασία τους και η διεύρυνσή τους, είναι το πιο βασικό θεμέλιο για έναν πιο δίκαιο κόσμο», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Το άνοιγμα αυτής της συζήτησης δεν προμηνύει τίποτα θετικό για τις ελευθερίες και το κράτος δικαίου

«Η υπεράσπιση της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων δεν μπορεί να γίνεται α λα καρτ» σημειώνει ο γραμματέας της Νέας Αριστερά, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε αποσπασματικά ορισμένες όψεις τους και να αποσιωπούμε ή να υποβαθμίζουμε άλλες που αφορούν μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας», συμπληρώνει.

Η τοποθέτηση της Μ. Καρυστιανού (…) «είναι βαθιά προβληματική και άκρως επικίνδυνη» σύμφωνα με το στέλεχος της ΝΕΑΡ.

Και αυτό «γιατί κουμπώνει –δυστυχώς– με μια διεθνή, συντονισμένη επίθεση της Ακροδεξιάς, που επιχειρεί να επαναφέρει την απαγόρευση των αμβλώσεων: από τις ΗΠΑ του Τραμπ μέχρι την Ουγγαρία του Όρμπαν».

Ο Γ. Σακκελαρίδης καταλήγει: «Οι γυναίκες έχουν κατακτήσει το δικαίωμα στην άμβλωση ύστερα από δεκαετίες αγώνων, υπερασπιζόμενες την επιλογή, την αυτοδιάθεση του σώματός τους και το θεμελιώδες δικαίωμα στην υγεία.

Το άνοιγμα αυτής της συζήτησης από την Μ. Καρυστιανού δεν προμηνύει τίποτα θετικό για τη δικαιοσύνη, τις ελευθερίες και το κράτος δικαίου. Αντίθετα, πυκνώνει τα μαύρα σύννεφα σε μια συγκυρία όπου η κοινωνία δεν αντέχει άλλη οπισθοδρόμηση.

Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι ένα σαφές, καθαρό και αδιαπραγμάτευτο μέτωπο απέναντι στον συντηρητισμό και την Ακροδεξιά».

Έφη Αχτσιόγλου: Προβληματική δήλωση για τέσσερις λόγος

Η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου, έκρινε «προβληματική» τη δήλωση για 4 λόγους:

«Θέτει σε αμφισβήτηση το θεμελιώδες δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους. Δικαίωμα που έχει κατακτηθεί και νομικά κατοχυρωθεί εδώ και δεκαετίες.

Το πλαίσιο παρανομίας των αμβλώσεων θέτει ευθέως σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των γυναικών όπως συνέβαινε στη χώρα μας πριν τη νομιμοποίησή τους και όπως εξακολουθεί να συμβαίνει σε άλλες χώρες που οι αμβλώσεις είναι παράνομες.

Δημόσια διαβούλευση μπορεί να υπάρξει για πολλά θέματα, αλλά όχι για θεμελιώδη δικαιώματα. Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν είναι ζήτημα πλειοψηφίας – μειοψηφίας.

Δεν υπάρχει πραγματική και νομική σύγκρουση προστασίας ζωής κυοφορούμενου και αυτοδιάθεσης σώματος γυναίκας, στο πλαίσιο των νόμιμων αμβλώσεων όπως οι προϋποθέσεις τους καθορίζονται στον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, και για τον λόγο αυτο δεν νοείται και οποιαδήποτε στάθμιση».

Παύλος Μαρινάκης: Φοβερό ότι ακούστηκαν αυτά από γιατρό

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολίασε ότι «δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες. Το φοβερό είναι ότι ακούστηκε κάτι τέτοιο από γιατρό».