Τα Ιωάννινα ο επόμενος σταθμός για την Ιθάκη – Ποιοι θα συζητήσουν για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

Με διεύρυνση στην πολιτική οικολογία, μέσω του ιδρυτή του Κόσμου Πέτρου Κόκκαλη αλλά και παρουσία από τον χώρο της Κεντροαριστεράς με τον Γιώργο Μπουλμπασάκο που αποχώρησε πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, συνεχίζει το ταξίδι της η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, αυτή τη φορά στα Ιωάννινα.

Η παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στο συνεδριακό κέντρο – ξενοδοχείο Du Lac, στα Ιωάννινα, με τις εκδόσεις Gutenberg να προσκαλούν τους πολίτες στην εκδήλωση.

Ποιοι θα συζητήσουν για την «Ιθάκη»

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και δικηγόρος, Μιχάλης Καλογήρου, η ηθοποιός και καθηγήτρια υποκριτικής, Μαρία Κατσουλίδη, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, συντονιστής της ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy, Δημήτρης Κιτσικόπουλος, ο ιδρυτής του Κόσμου και πρώην ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης και ο πρώην διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Ευαγγελισμός και πρώην γραμματέας Υγείας του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Μπουλμπασάκος.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Ώρα προσέλευσης ορίστηκε στις 11:30 και ώρα έναρξης στις 12:00. Την παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιήσουν ο δημοσιογράφος του Βήματος, Άρης Ραβανός και η δημοσιογράφος του in.gr, Όλγα Στέφου.