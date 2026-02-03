Τα Ιωάννινα ο επόμενος σταθμός για την Ιθάκη – Ποιοι θα συζητήσουν για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα
Ομιλητές για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, θα είναι, μεταξύ άλλων, ο ιδρυτής του Κόσμου Πέτρος Κόκκαλης και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος που αποχώρησε πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ
- Τι προκάλεσε την κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό – Τι λέει ο Ευθύμιος Λέκκας
- Ρωσική ανάλυση-καμπανάκι για Ιράν: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο μέχρι τέλους, ο Τραμπ θα επιτεθεί σίγουρα»
- Έφοδος της γαλλικής αστυνομίας στο Χ – Ο Μασκ καλείται να καταθέσει για τα deepfake και το Ολοκαύτωμα
- Επίδομα έως 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση – Οι δικαιούχοι
Με διεύρυνση στην πολιτική οικολογία, μέσω του ιδρυτή του Κόσμου Πέτρου Κόκκαλη αλλά και παρουσία από τον χώρο της Κεντροαριστεράς με τον Γιώργο Μπουλμπασάκο που αποχώρησε πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, συνεχίζει το ταξίδι της η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, αυτή τη φορά στα Ιωάννινα.
Η παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στο συνεδριακό κέντρο – ξενοδοχείο Du Lac, στα Ιωάννινα, με τις εκδόσεις Gutenberg να προσκαλούν τους πολίτες στην εκδήλωση.
Ποιοι θα συζητήσουν για την «Ιθάκη»
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και δικηγόρος, Μιχάλης Καλογήρου, η ηθοποιός και καθηγήτρια υποκριτικής, Μαρία Κατσουλίδη, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, συντονιστής της ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy, Δημήτρης Κιτσικόπουλος, ο ιδρυτής του Κόσμου και πρώην ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης και ο πρώην διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Ευαγγελισμός και πρώην γραμματέας Υγείας του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Μπουλμπασάκος.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Ώρα προσέλευσης ορίστηκε στις 11:30 και ώρα έναρξης στις 12:00. Την παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιήσουν ο δημοσιογράφος του Βήματος, Άρης Ραβανός και η δημοσιογράφος του in.gr, Όλγα Στέφου.
- Αντιδράσεις για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο των μαιών – Τι απαντά ο Γεωργιάδης
- Ολυμπιακός: «Εξαφανίζονται» τα εισιτήρια για το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη
- Τίτλοι τέλους στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Στις 27 Φλεβάρη το πόρισμα για τις διαχρονικές πολιτικές ευθύνες
- Δήμαρχος Χάλκης: Ζητούμενο οι Ευρωπαϊκές πολιτικές με την προσοχή στραμμένη στα μικρά νησιά
- Αξίζει να πάρω «φορολογικό διαζύγιο» ή όχι;
- Αιγιαλός: Μόνο από τις κτηματικές υπηρεσίες οι δημοπρασίες – Η διαδικασία
- Ρωσική ανάλυση-καμπανάκι για Ιράν: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο μέχρι τέλους, ο Τραμπ θα επιτεθεί σίγουρα»
- Νέα μεγάλη απάτη με SMS δήθεν από τα ΕΛΤΑ – Τι να προσέξετε
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις