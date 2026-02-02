newspaper
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ανεβάζει στροφές το κόμμα Τσίπρα – H «Ιθάκη» πιάνει… και την Οικολογία
Πολιτική Γραμματεία 02 Φεβρουαρίου 2026, 11:06

Ανεβάζει στροφές το κόμμα Τσίπρα – H «Ιθάκη» πιάνει… και την Οικολογία

Αντίστροφη μέτρηση για την Δημοκρατική Παράταξη που χτίζει ο πρώην πρωθυπουργός, στα Γιάννενα η σύγκλιση με την Πολιτική Οικολογία.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Spotlight

Με την ανακοίνωση της επιτροπής διαμόρφωσης του κειμένου της πολιτικής διακήρυξης αρχών, θα μπουν και οι βάσεις πάνω στις οποίες θα συγκροτηθεί ο νέος φορέας στο χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Οικολογίας. Ετσι ξεκαθαρίζει πλέον το τοπίο γύρω από τα καλέσματα και τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα σε προοδευτικά σχήματα.

Ο πρώην πρωθυπουργός με την εξαγγελία αυτή κλείνει πλέον εμφατικά κάθε συζήτηση που τροφοδοτείται κυρίως από την πλευρά των πρώην συντρόφων του στο ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή του σε οποιοδήποτε σχήμα διαλόγου, συνεργασιών ή της όποιας απόπειρας γίνει για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων.

«Νέα ιδεολογικοπολιτική ενότητα»

Από την Αμαλίας πάντως ξεκαθαρίζουν ότι η δουλειά της ομάδας υπό τον Γιώργο Σιακαντάρη δεν αφορά σε forum συγκλίσεων, ούτε στην κατάθεση κάποιας προγραμματικής συμφωνίας πάνω στην οποία θα κληθούν προσωπικότητες ή κόμματα για να συζητήσουν.

Ο ίδιος ο επικεφαλής αυτής της ομάδας με μια πολύ χαρακτηριστική φράση φρόντισε να μεταφέρει όσο πιο εκλαϊκευμένα μπορούσε αυτό που έχει στο μυαλό του ο κ. Τσίπρας, όταν λέει – σε σημείο μάλιστα να γίνεται δυσάρεστος ιδιαίτερα στους πρώην συντρόφους – ότι τα υπάρχοντα δεν μπορούν να αποτελέσουν την απάντηση στον Μητσοτάκη, γιατί πολύ απλά έχουν ολοκληρώσει τον ιστορικό τους κύκλο.

«Υπάρχουν τρεις επιλογές. Μια επιλογή είναι να μην γίνει τίποτα, να πάμε όπως είναι τα πράγματα μέχρις στιγμής, χωρίς νέο κόμμα Τσίπρα με τα υπάρχοντα. Είναι επιλογή παραχώρησης της εξουσίας ξανά στη ΝΔ και τον Μητσοτάκη. Η άλλη είναι να ενωθούν τα κόμματα της κεντροαριστεράς, αυτή είναι ακόμα χειρότερη από την πρώτη επιλογή. Δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα. Οι πολίτες δεν θα την ακολουθήσουν. Η τρίτη είναι αυτή του Τσίπρα που κάνει πρόταση προς την κοινωνία των πολιτών. Έτσι δημιουργούνται τα μεγάλα κόμματα» σημείωνε το Σαββατοκύριακο ο κ. Σιακαντάρης σε συνέντευξή του.

Πρόκειται για την αρχή του νέου και στο ερώτημα τι είναι το «νέο» η απάντηση βρίσκεται στην νέα πολιτική και ιδεολογική ενότητα που θέλει να συμβολίσει ο κ. Τσίπρας.
Με τα υπάρχοντα κόμματα να έχουν καεί – ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Τσίπρα και την τραυματική περίοδο Κασσελάκη, το ΠΑΣΟΚ να έχει «πάθει ΣΥΡΙΖΑ» με τα στελέχη του πλέον να κινούνται με όρους προσωπικής ατζέντας και το κόμμα να βουτάει στις δημοσκοπήσεις και τη Νέα Αριστερά να φλερτάρει με την ανυποληψία στο πλατύ προοδευτικό ακροατήριο – ουσιαστικά αυτό που μπορεί να δώσει τη λύση στα αδιέξοδα των ψηφοφόρων είναι μόνο ένα νέο κόμμα που θα συσπειρώνει πρώτα τους ψηφοφόρους και την κοινωνία σημειώνουν πρόσωπα που παρακολουθούν από κοντά τον κ. Τσίπρα.

Τα τρία ρεύματα

Τα τρία ρεύματα που συγκροτούν παραδοσιακά την λεγόμενη Δημοκρατική Παράταξη – Σοσιαλδημοκρατία, Αριστερά, Οικολογία – αυτή την ώρα είναι κατακερματισμένα σε επίπεδο βάσης.

Αυτός ο κατακερματισμός, όπως έχει επισημάνει ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να αποτελεί απάντηση στην Δεξιά και ο στόχος του κ. Τσίπρα είναι να ενεργοποιήσει αυτά τα τρία ρεύματα της κοινωνίας σε μια ενιαία έκφραση.

Αυτό στοχεύει με τη διακήρυξη του κόμματος ο κ. Τσίπρας.

Τα πρώτα δείγματα για τη συμπόρευση αυτών των ρευμάτων τα έδωσε ο κ. Τσίπρας κατά τις ομιλίες του σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη.

Στις εκδηλώσεις αυτές ο κ. Τσίπρας από τη σύνθεση των ομιλητών για το βιβλίο του έγινε σαφές ότι τόσο ο ίδιος όσο και τα πρόσωπα που τον πλαισιώνουν πλέον τοποθετούνται από την Αριστερά μέχρι την παραδοσιακή Σοσιαλδημοκρατία ή κατά άλλους με την αριστερή σοσιαλδημοκρατία.

Η οικολογία

Στα Γιάννενα πάντως σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει το επόμενο βήμα για τη συνάντηση με την «Πολιτική Οικολογία» καθώς όπως όλα αυτή θα εκπροσωπηθεί στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου του κ. Τσίπρα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Kρυπτονομίσματα
Bitcoin: Μετά τη βουτιά τι; – Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Bitcoin: Μετά τη βουτιά τι; – Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Καραμανλής: «Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε» – Καρφιά σε Μητσοτάκη (και) για κρίση θεσμών, ελληνοτουρκικά
Παρουσία Σαμαρά 02.02.26

«Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε» - Καρφιά Καραμανλή σε Μητσοτάκη (και) για κρίση θεσμών, ελληνοτουρκικά

Ο Κώστας Καραμανλής στην ομιλία του στην Καλαμάτα, όπου από σήμερα είναι επίτιμος δημότης, άφησε αιχμές στην γραμμή Μαξίμου τόσο αναφορικά με τα εθνικά όσο και με τα ζητήματα αξιοπιστίας των θεσμών. Η υπεράσπιση του Σαμαρά

Σύνταξη
Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ

Ο Π. Μαρινάκης επιχείρησε να καλύψει την κ. Αλεξοπούλου, η δήλωση της οποίας προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, υποστηρίζοντας ότι η βουλευτής της ΝΔ αναφερόταν στα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι στους πολίτες

Σύνταξη
Σαμαράς: Σε καιρούς κρίσης ο πατριωτισμός ενώνει – Μήνυμα από την Καλαμάτα παρουσία Καραμανλή
Εορτασμός της Υπαπαντής 02.02.26

«Σε καιρούς κρίσης ο πατριωτισμός ενώνει» - Μήνυμα Σαμαρά από την Καλαμάτα παρουσία Καραμανλή

Ο Αντώνης Σαμαράς καλωσόρισε στην Καλαμάτα τον Κώστα Καραμανλή με αφορμή την γιορτή της Υπαπαντής και την ανακήρυξη του πρώην πρωθυπουργού σε επίτιμο δημότη της πόλης

Σύνταξη
Συνταγματική αναθεώρηση για «νέο μοντέλο διακυβέρνησης» – Προϋπολογισμοί λιτότητας, χτύπημα στη μονιμότητα και τα ΑΕΙ
Τι είπε ο Π. Μαρινάκης 02.02.26

Συνταγματική αναθεώρηση για «νέο μοντέλο διακυβέρνησης» – Προϋπολογισμοί λιτότητας, χτύπημα στη μονιμότητα και τα ΑΕΙ

Να κατοχυρώσει συνταγματικά αντιδραστικές επιλογές της, όπως η άρση μονιμότητας και η αναθεώρηση του άρθρου 16 επιχειρεί η κυβέρνηση - Ο Π. Μαρινάκης, με μπόλικη κινδυνολογία, αναφέρθηκε επίσης σε νέο μοντέλο διακυβέρνησης και «δικλίδες που θα εγγυώνται τη μόνιμη δημοσιονομική ισορροπία» με αντίστοιχες προβλέψεις στον προϋπολογισμό

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Πρωτοβουλίες για να μπει τέλος στην εσωστρέφεια
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

ΠΑΣΟΚ: Πρωτοβουλίες για να μπει τέλος στην εσωστρέφεια

Με φόντο τις αρνητικές δημοσκοπήσεις, τις εσωκομματικές διαμάχες και το επικείμενο συνέδριο, η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναζητά πολιτικές πρωτοβουλίες για την ενότητα του ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μητσοτάκης: Το Σύνταγμα του ’75 ανήκει στον 20ο αιώνα – Στο στόχαστρο η μονιμότητα στο δημόσιο και τα ΑΕΙ – Τι είπε για το άρθρο 86
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Μητσοτάκης: Το Σύνταγμα του '75 ανήκει στον 20ο αιώνα - Στο στόχαστρο η μονιμότητα στο δημόσιο και τα ΑΕΙ - Τι είπε για το άρθρο 86

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τηλεοπτικό μήνυμα ανοίγει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση - Δείτε το βίντεο

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Σήμερα οι ανακοινώσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση – Η στόχευση
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Μητσοτάκης: Σήμερα οι ανακοινώσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση – Η στόχευση

Ο κ. Μητσοτάκης, ανοίγει το θέμα, επιχειρώντας να αλλάξει την ατζέντα - Στο στόχαστρο του Μαξίμου δημόσια πανεπιστήμια και μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων - Αλλαγές και στον νόμο περί ευθύνης υπουργών με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Άρθρο πρώτο: αποπροσανατολισμός, άρθρο δεύτερο: «συναλλαγών» διακανονισμός, διαβάζει στην αναθεώρηση του Συντάγματος ο εξοργισμένος λαός
in Confidential 02.02.26

Άρθρο πρώτο: αποπροσανατολισμός, άρθρο δεύτερο: «συναλλαγών» διακανονισμός, διαβάζει στην αναθεώρηση του Συντάγματος ο εξοργισμένος λαός

Αραγε η ακρίβεια θα ξεπεραστεί αν η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων καταργηθεί ή η δημόσια παιδεία και υγεία θα αναβαθμιστεί αν το ιδιωτικό κολλέγιο αναβαπτιστεί; Σε κάθε περίπτωση συνταγματική αναθεώρηση θα ταΐσει και με φανφάρες για το άρθρο 86 θα προσπαθήσει να σε πείσει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η Καρυστιανού βάζει στο μπλέντερ του επικίνδυνου λαϊκισμού τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό
Για τα Ίμια 02.02.26

Η Καρυστιανού βάζει στο μπλέντερ του επικίνδυνου λαϊκισμού τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό

Με ανάρτηση για τα 30 χρόνια από την κρίση στα Ίμια, η Μαρία Καρυστιανού κάνει τη δεύτερη απόπειρα να μιλήσει για τα εθνικά θέματα. Επιμένει σε εθνικοπατριωτικές κορώνες και προσέγγιση των θεμάτων με επικίνδυνη απλοϊκότητα, στοχεύοντας προφανώς στα εθνικιστικά αντανακλαστικά συγκεκριμένου ακροατηρίου.

Σύνταξη
«Το τσάμπα πέθανε» η κυνική απάντηση βουλεύτριας της ΝΔ για το δυσβάσταχτο στεγαστικό κόστος – Σφοδρές αντιδράσεις από Αντιπολίτευση
Χριστίνα Αλεξοπούλου 01.02.26

«Το τσάμπα πέθανε» η κυνική απάντηση βουλεύτριας της ΝΔ για το δυσβάσταχτο στεγαστικό κόστος – Σφοδρές αντιδράσεις από Αντιπολίτευση

«Οι τσαμπατζήδες της ΝΔ που μας κυβερνούν χρωστούν στις τράπεζες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις προκλητικές δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου για τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να πληρώσουν εξωφρενικά ενοίκια

Σύνταξη
Τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 01.02.26

Τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση

Αύριο Δευτέρα ο Κυρ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανοίξει επισήμως, μέσω τηλεοπτικού μηνύματος, τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το Μαξίμου επισπεύδει για να αλλάξει ατζέντα και ποντάρει τα ρέστα του στο «Μητσοτάκης ή χάος»

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αντισυστημικό ΠΑΣΟΚ θέλει ο Δούκας – Συνεδριακή απόφαση για μετεκλογικές συνεργασίες θέλει και ο Γερουλάνος
Πολιτική Γραμματεία 01.02.26

Αντισυστημικό ΠΑΣΟΚ θέλει ο Δούκας – Συνεδριακή απόφαση για μετεκλογικές συνεργασίες θέλει και ο Γερουλάνος

Η «αντισυστημικότητα» του Χάρη Δούκα και το μήνυμα του Παύλου Γερουλάνου για το μετεκλογικό τοπίο - Η σύγκλιση των δύο για το θέμα των συνεργασιών και οι ζυμώσεις ενόψει συνεδρίου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Φάμελλος: Δεν ξεχνάμε τον Άλκη Καμπανό, δολοφονήθηκε από την τυφλή οπαδική βία
Τέσσερα χρόνια μετά 01.02.26

Φάμελλος: Δεν ξεχνάμε τον Άλκη Καμπανό, δολοφονήθηκε από την τυφλή οπαδική βία

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επισήμανε πως «ο αθλητισμός δεν μπορεί να συνδέεται με τον φόβο, τη βία, την απώλεια. Δεν είναι πεδίο μίσους, ούτε επίδειξης δύναμης».

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη: Αμυντική στρατηγική χωρίς διαφάνεια και εγχώρια προστιθέμενη αξία
Δήλωση Κατρίνη 01.02.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη: Αμυντική στρατηγική χωρίς διαφάνεια και εγχώρια προστιθέμενη αξία

«Η διαφάνεια, ο σεβασμός των διαδικασιών και η εγχώρια προστιθέμενη αξία στις αμυντικές δαπάνες αποτελούν 'ψιλά γράμματα' για την κυβέρνηση», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Δυναμώνουν οι αναταράξεις στο εσωτερικό της ΕΕ – Ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός υπονομεύει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ
ΚΚΕ 01.02.26

Κουτσούμπας: Δυναμώνουν οι αναταράξεις στο εσωτερικό της ΕΕ – Ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός υπονομεύει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ

«Τα κόμματα-υμνητές του ευρωατλαντισμού είναι εκτεθειμένα ανεπανόρθωτα», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δοκιμή στην Ιαπωνία ανοίγει τον δρόμο για ορυχεία στον ωκεανό
Θησαυρός στον βυθό 02.02.26

Δοκιμή στην Ιαπωνία ανοίγει τον δρόμο για ορυχεία στον ωκεανό

Ιαπωνικό γεωτρύπανο ανέσυρε δείγματα λάσπης από βάθος 6 χιλιομέτρων στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η κυβέρνηση του Τόκιο σχεδιάζει ορυχεία στον βυθό για να απεξαρτηθεί απο τις κινεζικές σπάνιες γαίες.

Σύνταξη
Ο Άρης του Σιάο δείχνει ικανός να επιστρέψει εκεί που ανήκει
Μπάσκετ 02.02.26

Ο Άρης του Σιάο δείχνει ικανός να επιστρέψει εκεί που ανήκει

Το γιορτινό σκηνικό που στήθηκε την Κυριακή (1/2) στο κατάμεστο Nick Galis Hall, η μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού και η παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο δείχνει πως ο Άρης είναι στον σωστό δρόμο για να επιστρέψει στις υψηλές θέσεις του Ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Καραμανλής: «Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε» – Καρφιά σε Μητσοτάκη (και) για κρίση θεσμών, ελληνοτουρκικά
Παρουσία Σαμαρά 02.02.26

«Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε» - Καρφιά Καραμανλή σε Μητσοτάκη (και) για κρίση θεσμών, ελληνοτουρκικά

Ο Κώστας Καραμανλής στην ομιλία του στην Καλαμάτα, όπου από σήμερα είναι επίτιμος δημότης, άφησε αιχμές στην γραμμή Μαξίμου τόσο αναφορικά με τα εθνικά όσο και με τα ζητήματα αξιοπιστίας των θεσμών. Η υπεράσπιση του Σαμαρά

Σύνταξη
Τζον Λίθγκοου: «Ειρωνικές και ανεξήγητες» οι απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για τα τρανς δικαιώματα
Harry Potter 02.02.26

Τζον Λίθγκοου: «Ειρωνικές και ανεξήγητες» οι απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για τα τρανς δικαιώματα

Ο Τζον Λίθγκοου παραδέχτηκε ότι τον στενοχωρούν οι αντιδράσεις για τη συμμετοχή του στη νέα σειρά Harry Potter, τονίζοντας πως το σύμπαν του Πότερ μιλά για αποδοχή και καλοσύνη.

Σύνταξη
ΜΜΕ Τουρκίας: «Καμία πρόθεση να παραιτηθεί ο Αταμάν»
Μπάσκετ 02.02.26

Τα τουρκικά ΜΜΕ για το αν ο Αταμάν προτίθεται να παραιτηθεί

Το κλίμα για τον Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό είναι «βαρύ» μετά την ήττα από τον Άρη Betsson, ωστόσο σύμφωνα με τους Τούρκους ο συμπατριώτης τους δεν έχει σκοπό να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία των πράσινων.

Σύνταξη
Celia Kritharioti SS26 – Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα
Diva 02.02.26

Celia Kritharioti SS26 - Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα

Η Σίλια Κριθαριώτη γιόρτασε ένα καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μόδας: το ντεμπούτο της ως Προσκεκλημένο Μέλος (Invited Member) της Fédération de la Haute Couture et de la Mode κι εμείς βρεθήκαμε εκεί για να πούμε την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ
Τετάρτη και Πέμπτη 02.02.26

Η Ρωσία επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ

Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ συνεχίζουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου - Το Κρεμλίνο λέει ότι επιδιώκει να να αποκλιμακώσει τις εντάσεις γύρω από το Ιράν

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» και ο ρόλος των social media
AI 02.02.26

Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Ο ρόλος των social media

Οι έφηβοι, που μεγάλωσαν βλέποντας τα προβλήματα που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υιοθετούν μια προσεκτική προσέγγιση σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ

Ο Π. Μαρινάκης επιχείρησε να καλύψει την κ. Αλεξοπούλου, η δήλωση της οποίας προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, υποστηρίζοντας ότι η βουλευτής της ΝΔ αναφερόταν στα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι στους πολίτες

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο