Ανεβάζει στροφές το κόμμα Τσίπρα – H «Ιθάκη» πιάνει… και την Οικολογία

Με την ανακοίνωση της επιτροπής διαμόρφωσης του κειμένου της πολιτικής διακήρυξης αρχών, θα μπουν και οι βάσεις πάνω στις οποίες θα συγκροτηθεί ο νέος φορέας στο χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Οικολογίας. Ετσι ξεκαθαρίζει πλέον το τοπίο γύρω από τα καλέσματα και τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα σε προοδευτικά σχήματα.

Ο πρώην πρωθυπουργός με την εξαγγελία αυτή κλείνει πλέον εμφατικά κάθε συζήτηση που τροφοδοτείται κυρίως από την πλευρά των πρώην συντρόφων του στο ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή του σε οποιοδήποτε σχήμα διαλόγου, συνεργασιών ή της όποιας απόπειρας γίνει για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων.

«Νέα ιδεολογικοπολιτική ενότητα»

Από την Αμαλίας πάντως ξεκαθαρίζουν ότι η δουλειά της ομάδας υπό τον Γιώργο Σιακαντάρη δεν αφορά σε forum συγκλίσεων, ούτε στην κατάθεση κάποιας προγραμματικής συμφωνίας πάνω στην οποία θα κληθούν προσωπικότητες ή κόμματα για να συζητήσουν.

Ο ίδιος ο επικεφαλής αυτής της ομάδας με μια πολύ χαρακτηριστική φράση φρόντισε να μεταφέρει όσο πιο εκλαϊκευμένα μπορούσε αυτό που έχει στο μυαλό του ο κ. Τσίπρας, όταν λέει – σε σημείο μάλιστα να γίνεται δυσάρεστος ιδιαίτερα στους πρώην συντρόφους – ότι τα υπάρχοντα δεν μπορούν να αποτελέσουν την απάντηση στον Μητσοτάκη, γιατί πολύ απλά έχουν ολοκληρώσει τον ιστορικό τους κύκλο.

«Υπάρχουν τρεις επιλογές. Μια επιλογή είναι να μην γίνει τίποτα, να πάμε όπως είναι τα πράγματα μέχρις στιγμής, χωρίς νέο κόμμα Τσίπρα με τα υπάρχοντα. Είναι επιλογή παραχώρησης της εξουσίας ξανά στη ΝΔ και τον Μητσοτάκη. Η άλλη είναι να ενωθούν τα κόμματα της κεντροαριστεράς, αυτή είναι ακόμα χειρότερη από την πρώτη επιλογή. Δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα. Οι πολίτες δεν θα την ακολουθήσουν. Η τρίτη είναι αυτή του Τσίπρα που κάνει πρόταση προς την κοινωνία των πολιτών. Έτσι δημιουργούνται τα μεγάλα κόμματα» σημείωνε το Σαββατοκύριακο ο κ. Σιακαντάρης σε συνέντευξή του.

Πρόκειται για την αρχή του νέου και στο ερώτημα τι είναι το «νέο» η απάντηση βρίσκεται στην νέα πολιτική και ιδεολογική ενότητα που θέλει να συμβολίσει ο κ. Τσίπρας.

Με τα υπάρχοντα κόμματα να έχουν καεί – ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Τσίπρα και την τραυματική περίοδο Κασσελάκη, το ΠΑΣΟΚ να έχει «πάθει ΣΥΡΙΖΑ» με τα στελέχη του πλέον να κινούνται με όρους προσωπικής ατζέντας και το κόμμα να βουτάει στις δημοσκοπήσεις και τη Νέα Αριστερά να φλερτάρει με την ανυποληψία στο πλατύ προοδευτικό ακροατήριο – ουσιαστικά αυτό που μπορεί να δώσει τη λύση στα αδιέξοδα των ψηφοφόρων είναι μόνο ένα νέο κόμμα που θα συσπειρώνει πρώτα τους ψηφοφόρους και την κοινωνία σημειώνουν πρόσωπα που παρακολουθούν από κοντά τον κ. Τσίπρα.

Τα τρία ρεύματα

Τα τρία ρεύματα που συγκροτούν παραδοσιακά την λεγόμενη Δημοκρατική Παράταξη – Σοσιαλδημοκρατία, Αριστερά, Οικολογία – αυτή την ώρα είναι κατακερματισμένα σε επίπεδο βάσης.

Αυτός ο κατακερματισμός, όπως έχει επισημάνει ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να αποτελεί απάντηση στην Δεξιά και ο στόχος του κ. Τσίπρα είναι να ενεργοποιήσει αυτά τα τρία ρεύματα της κοινωνίας σε μια ενιαία έκφραση.

Αυτό στοχεύει με τη διακήρυξη του κόμματος ο κ. Τσίπρας.

Τα πρώτα δείγματα για τη συμπόρευση αυτών των ρευμάτων τα έδωσε ο κ. Τσίπρας κατά τις ομιλίες του σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη.

Στις εκδηλώσεις αυτές ο κ. Τσίπρας από τη σύνθεση των ομιλητών για το βιβλίο του έγινε σαφές ότι τόσο ο ίδιος όσο και τα πρόσωπα που τον πλαισιώνουν πλέον τοποθετούνται από την Αριστερά μέχρι την παραδοσιακή Σοσιαλδημοκρατία ή κατά άλλους με την αριστερή σοσιαλδημοκρατία.

Η οικολογία

Στα Γιάννενα πάντως σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει το επόμενο βήμα για τη συνάντηση με την «Πολιτική Οικολογία» καθώς όπως όλα αυτή θα εκπροσωπηθεί στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου του κ. Τσίπρα.