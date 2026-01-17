Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον

Το ταξίδι της «Ιθάκης» συνεχίζεται… Νέος προορισμός η Θεσσαλονίκη. Μετά τον απόπλου από το Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα και ενδιάμεσο προορισμό την Πάτρα ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε προτάσεις γύρω από τα μείζονα πολιτικά και κοινωνικά επίδικα και εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στη κυβέρνηση Μητσοτάκη.

<br />

Ο Αλέξης Τσίπρας, στη γεμάτη μηνύματα ομιλία του έκλεισε με τη φράση έκλεισε την ομιλία του με τη φράση «το ταξίδι ξανάρχισε…» με το κοινό να χειροκροτεί θερμά και να τον παροτρύνει τον να κάνει τον επόμενο βήμα.

