Ενιαίο δίκτυο πυρήνων υπέρ Τσίπρα – Δύο δεξαμενές ψηφοφόρων για το νέο κόμμα

Μπορεί η Αμαλίας και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας να εκπέμπει μια αυτοσυγκράτηση έχοντας μάλιστα διαμηνύσει ότι το εγχείρημα θα γίνει με προσεκτικά βήματα, ωστόσο η βάση των υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού δεν δείχνει να φρενάρει χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η αυτοοργάνωση γίνεται χωρίς μεθοδικότητα και σχέδιο.

Σαν έτοιμος από καιρό…

Η Ιθάκη δημιουργεί παραλληλισμούς και γεννά μεταφορικά σχήματα, έτσι και το νέο κόμμα Τσίπρα θα πρέπει να είναι έτοιμο από καιρό, όταν ο πρώην πρωθυπουργός αποφασίσει να κάνει την ιδρυτική διακήρυξη.

Η αυτοοργάνωση από τη βάση είναι το ένα ζητούμενο.

Το άλλο ζητούμενο είναι το μανιφέστο του νέου κόμματος.

Ο άνθρωπος που έχει τεθεί επικεφαλής της συγγραφής Γιώργος Σιακαντάρης είπε στο Mega News και στην εκπομπή Now με τη Μάιρα Μπάρμπα ότι ο στόχος είναι η δουλειά αυτή να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Απριλίου.

Επομένως από Μάιο και έπειτα ο κ. Τσίπρας θα είναι σε θέση, όποτε εκείνος το κρίνει στη συγκυρία, να ανακοινώσει και επίσημα το νέο κόμμα.

Δύο δεξαμενές για τη Δημοκρατική Παράταξη

Όπως σημείωσε ο κ. Σιακαντάρης σε αυτή τη φάση προκρίνεται η λογική της εγκράτειας με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην κυρία Καρυστιανού από τη μια πλευρά και σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά από την άλλη για το ποιες δυνάμεις στην κοινωνία απελευθερώνονται στη μια και στην άλλη περίπτωση.

Η εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ δημιουργεί φαινόμενα αποστροφής των ψηφοφόρων, στη Νέα Αριστερά κυριαρχεί η τάση φυγής στελεχών με χαρακτηριστική την αποχώρηση του Νίκου Μπίτη και της ομάδας του από τη Νέα Αριστερά με κατεύθυνση φυσικά το νέο κόμμα Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ εδραιώνεται η αίσθηση ότι οδηγείται σε μια κατάσταση ενός μικρού κόμματος με αμφίβολη πορεία.

Από την άλλη πλευρά ο κ. Τσίπρας ήδη από τις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου του έχει ξεκαθαρίσει ότι πρωτεύων στόχος του είναι η επιστροφή των ψηφοφόρων που έφυγαν από την κάλπη το 2023 και δεν επέστρεψαν ποτέ και το κυριότερο δεν μετακινήθηκαν και σε κάποιο άλλο κόμμα.

Είναι μια κρίσιμη μάζα ενός εκατομμυρίου ψηφοφόρων, όπως σημειώνουν συνεργάτες του κ. Τσίπρα, που απέχουν χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρονται για τα πολιτικά πράγματα.

Αντίθετα εκτιμούν και αυτό είναι ίσως και το κίνητρο του κ. Τσίπρα εκτιμάται ότι προσμένουν στη δημιουργία ενός νέου πολιτικού υποκειμένου που θα σημάνει και την πολιτική αλλαγή.

Για αυτό το λόγο και βολιδοσκοπούν την περίπτωση της κας Καρυστιανού και το υπο διαμόρφωση κόμμα της. Όχι γιατί στοχεύουν στα ίδια κοινά, το αντίθετο.

Η άσκηση της χαρτογράφησης των προθέσεων των ψηφοφόρων είναι κρίσιμη σε αυτή τη φάση με διαρκείς μετρήσεις να τρέχουν από πολλές δημοσκοπικές εταιρείες διερευνώντας τις τάσεις αυτού του κρίσιμου ακροατηρίου που δεν πήγε στις τελευταίες εθνικές κάλπες και αν τους επηρεάζει η ιδέα της δημιουργίας ενός κόμματος Καρυστινού.

150 πυρήνες μέχρι το Μάρτιο

Με αφορμή τις τελευταίες μετρήσεις κάποιοι δημοσκόποι βλέπουν να ξεφουσκώνει το ενδιαφέρον των πολιτών για το εν αναμονή κόμμα Τσίπρα, η εικόνα όμως στη βάση είναι εντελώς διαφορετική καθώς πυρήνες αυτοοργάνωσης εμφανίζονται διαρκώς σε όλη τη χώρα.

Πρόσωπα που μπαίνουν μπροστά στην προσπάθεια αυτή περιγράφουν το σχέδιο και τα βήματα που ακολουθούνται έτσι ώστε όλα να είναι έτοιμα από τα κάτω, όταν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει την απόφαση να ανακοινώσει το νέο κόμμα της Δημοκρατικής Παράταξης.

Στόχος είναι οι πυρήνες αυτοοργάνωσης να είναι έτοιμοι μέχρι τα μέσα Μαρτίου για να αποτελέσουν το ενιαίο δίκτυο πυρήνων ανά Δήμο που θα μπει κάτω από μια συντονιστική επιτροπή.

Η αρχική δουλειά και η πιο σημαντική γίνεται σε επίπεδο περιφέρειας ή περιοχής σε επίπεδο μεγάλων αστικών κέντρων, όπως στην Αθήνα.

Μετά τη μεγάλη εκδήλωση στα Βριλήσσια πυρήνες στήνονται το επόμενο δεκαήμερο σε τέσσερις Δήμους του Βόρειου Τομέα σε Μαρούσι, Νέα Φιλαδέλφεια, Αγία Παρασκευή και Νέα Ιωνία.

Τη δουλειά αυτή στο Βόρειο Τομέα τρέχει ο γνωστός σκηνοθέτης Θέμης Μουμουλίδης, ο οποίος τρέχει την αυτοοργάνωση και στην Κεντρική Μακεδονία.

Αντίστοιχη δουλειά γίνεται και στο Νότιο Τομέα της Αθήνας και κομβικός θεωρείται εδώ ο ρόλος του πρώην υπουργού Γιάννη Μουζάλα.

Από τους βασικούς οργανωτές για το στήσιμο του πανελλαδικού δικτύου είναι και ο Θύμιος Γεωργόπουλος με πυρήνες να στήνονται τώρα σε ακόμη τρεις Δήμους στη Μεσσηνία και ακολουθούν σύμφωνα με πληροφορίες οι επόμενες τοπικές οργανώσεις σε Κόρινθο, Αρκαδία, Άρτα και Γιάννενα.