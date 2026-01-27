newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Στήνονται πυρήνες αυτοοργάνωσης υπέρ Τσίπρα – καταλύτης το νέο κόμμα – στάση αναμονής απο κορυφαία στελέχη
Στήνονται πυρήνες αυτοοργάνωσης υπέρ Τσίπρα – καταλύτης το νέο κόμμα – στάση αναμονής απο κορυφαία στελέχη

Ο ένας περιμένει τον άλλο στο προοδευτικό μπλοκ για να κάνει το επόμενο βήμα, η βάση κινείται αυτόνομα, η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι.

Σωτήρης Μπολάκης
Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στα Ιωάννινα ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει την τρίτη κατά σειρά παρουσίαση της «Ιθάκης» στην περιφέρεια.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ποια πρόσωπα θα πλαισιώσουν το πάνελ της παρουσίασης με τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα να ανεβάζουν τον πήχη των προσδοκιών για την παρουσία στελεχών όχι απλώς από τον προοδευτικό χώρο αλλά και από τα σπλάχνα του ΠΑΣΟΚ.

Η περίπτωση του κ. Σαουλίδη στην Θεσσαλονίκη και των Σιακαντάρη και Παππά στην Πάτρα ήταν ενδεικτικές της διείσδυσης που επιχειρεί ο πρώην πρωθυπουργός στον πυρήνα της λεγόμενης Δημοκρατικής Παράταξης.

Και ενώ στα κόμματα της Αριστεράς το φλερτ με τη ρήξη είναι διαρκές καθώς επικρατούν στο εσωτερικό τους μείζονες αντιθέσεις που ενισχύουν τις φυγόκεντρες τάσεις, στη βάση παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα με πολίτες και υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα πατούν γκάζι πληθαίνοντας τις οργανώσεις υπέρ Τσίπρα σε όλη την Ελλάδα.

Αυτοοργάνωση

Το κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα από το Παλλάς στους πολίτες και όχι στα κόμματα να στηθούν πυρήνες αυτοοργάνωσης για το νέο πολιτικό φορέα φαίνεται ότι εκτός από ανταπόκριση βρίσκει πλέον και έκφραση.

Από τους πρώτους πυρήνες οργανώσεων που στήθηκαν στη Μεσσηνία, την Πέλλα και το Κιλκίς η αυτοοργάνωση έχει αρχίσει πλέον να φτιάχνει δίκτυο σε όλη την Ελλάδα.

Πυρήνες έχουν σχηματιστεί σε Φθιώτιδα και Αχαΐα με τους Πατρινούς υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού να προτάσσουν την ελπίδα για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού και να δηλώνουν ότι κινούνται με γνώμονα αυτό το κενό να μην καλυφθεί από «αυτόκλητους σωτήρες» δείχνοντας ουσιαστικά προς την κα Καρυστιανού.

Στα σκαριά βρίσκονται πυρήνες στην Ημαθία και θα ακολουθήσουν πυρήνες σε Ήπειρο και Άρτα αλλά και στην Κρήτη, δυο από τους ενδιάμεσους σταθμούς της «Ιθάκης» στο ταξίδι που αναμένεται να διαρκέσει σίγουρα μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου.

Αντίστοιχες οργανώσεις στήνονται με γρήγορους ρυθμούς και στην Αττική και στο Βόρειο τομέα της Αθήνας.

Χαρακτηριστική η «Πρωτοβουλία για τον Αλέξη Τσίπρα» στα Βριλήσσια χθες το απόγευμα με πολίτες να συγκεντρώνονται στην αίθουσα του πάρκου Μίκης Θεοδωράκης και να καλούν όπως ανακοίνωσαν τον πρώην πρωθυπουργό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της Παράταξης.

«Κάθε μεγάλη ιστορική συγκυρία και αλλαγή χρειάζεται τον εμπνευστή της.  Αποδεχόμαστε την πρόσκληση του Αλέξη Τσίπρα. Τον καλούμε να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενότητα και την ανασύνθεση των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων».

Σπεύδει.. βραδέως

Ο Αλέξης Τσίπρας στην Πάτρα έστειλε το σήμα της επιτάχυνσης στη βάση και στη Θεσσαλονίκη το σήμα στα πολιτικά στελέχη που θα πάρει μαζί του στο νέο κόμμα ότι προχωρά με προσεκτικά βήματα και χωρίς βιαστικές και επιπόλαιες κινήσεις.

Αυτό όμως ουσιαστικά ανεβάζει τη θερμοκρασία στον προοδευτικό χώρο και το ερώτημα είναι ποιος θα σηκώσει το καπάκι για να εκκινήσουν οι διαδικασίες ανασυγκρότησης της Δημοκρατικής Παράταξης.

Ποιος δηλαδή θα κάνει πρώτος την κίνηση να αποδεσμευτεί από κομματικά ή παραταξιακά δεσμά για να μετακινηθεί στο νέο προοδευτικό φορέα.

Η Όλγα Γεροβασίλη με το άρθρο της στην Εφημερίδα των Συντακτών ήταν σαφής για τη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει με το που εμφανιστεί ένα κόμμα Τσίπρα και επίσημα.

«Μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη συγκρότηση ενός νέου προοδευτικού κοινωνικού και πολιτικού μπλοκ. Όχι με όρους επιστροφής στο παρελθόν, αλλά με όρους μέλλοντος: με σαφές πρόγραμμα, δημοκρατική λειτουργία και κοινωνική γείωση» σημειώνει η αντιπρόεδρος της Βουλής που γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις στον χώρο της Αριστεράς και αναγνωρίζει την τάση που επικρατεί μεταξύ βουλευτών και στελεχών που περιμένουν την επόμενη κίνηση του κ. Τσίπρα.

Εχέγγυα

Πολλοί πάντως είναι εκείνοι που και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά διστάζουν να κάνουν το μεγάλο βήμα και να αποδεσμευτούν από τα κομματικά δεσμά για να ακολουθήσουν τον κ. Τσίπρα.

Ουσιαστικά κανείς δεν θέλει να είναι εκείνος που θα σηκώσει πρώτος το καπάκι της χύτρας.

Οι περισσότεροι διστάζουν και ευλόγως, γιατί δεν υπάρχουν ακόμη τα εχέγγυα, όπως σημειώνουν.

Πάντως ο Νίκος Μπίστης φαίνεται να είναι ο πρώτος που κάνει την κίνησή του και όπως όλα δείχνουν μετά και τον συμβιβασμό στο Συνέδριο της Νέας Αριστεράς θα πάρει πολύ σύντομα το δικό του δρόμο μαζί με την ομάδα του.

Μάλιστα σε σχόλιό του για την απόφαση του Συνεδρίου γίνεται ακόμη πιο πιεστικός προς την ηγεσία της Νέας Αριστεράς – Χαρίτση, Αχτσιόγλου και Ηλιόπουλο – στην αντιπαράθεσή της με την πλειοψηφία – Σακελλαρίδη Τσακαλώτου – σημειώνοντας ότι, «οι μεν επαίρονται που δεν αναδιπλωθήκαν, οι δε που φωτογράφισαν τον Τσίπρα ως πηγή δεινών και εξαφάνισαν το λαϊκό μέτωπο. Και οι δυο έχουν δίκιο γιατί η απόφαση έχει από όλα. Γι’ αυτό και τελικά δεν έχει τίποτα».

Σε κάθε περίπτωση όσο το σκηνικό είναι ρευστό η διακινδύνευση ορισμένων σταθερών δεν είναι μια εύκολη υπόθεση ιδιαίτερα όταν πρόκειται για οργανωμένα κόμματα με συμπαγείς κοινοβουλευτικές ομάδες, όπως είναι η Νέα Αριστερά.

Σε δεύτερο χρόνο μια τυχόν ρήξη ή ανεξαρτητοποίηση που πολλοί σκέφτονταν εντόνως το περασμένο διάστημα και μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ θα προκαλούσε ντόμινο.

Μια μάζα ανεξάρτητων βουλευτών από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά εξ αντανακλάσεως θα αντιμετωπιζόταν από την κοινή γνώμη ως μια σκιώδης κοινοβουλευτική ομάδα ενός όμως επικείμενου κόμματος Τσίπρα.  Για πολλούς αυτός ο ετεροπροσδιορισμός δεν είναι για την ώρα επιλογή επιβίωσης στο ρευστοποιημένο σκηνικό.

«Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα, λέει η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: «Η μήνυση υποκρύπτει πολιτική σκοπιμότητα» – «Ναι» για άρση ασυλίας Μάντζου
«Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα, λέει η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: «Η μήνυση υποκρύπτει πολιτική σκοπιμότητα» – «Ναι» για άρση ασυλίας Μάντζου

«Για απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης σε βάρος του ΚΚΕ» έκανε λόγο ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας στο υπόμνημά του.

Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα
Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα

To 2025 ένας νεκρός εργάτης ανά δύο μέρες, χθες πέντε γυναίκες μπήκαν στο εργοστάσιο για το νυχτοκάματο και δεν θα ξαναβγούν ποτέ. Η καραμέλα περί απόδοσης ευθυνών έγινε πολύ πικρή και πλέον αηδιάζει όποιον σέβεται την ανθρώπινη ζωή.

Ακόμη μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα συμμετέχουν περιφερειάρχες
Ακόμη μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα συμμετέχουν περιφερειάρχες

Με σχεδόν μισό εκατομμύριο ζώα, τα οποία «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά προβάτων, να έχουν οδηγηθεί από τον Αύγουστο του 2024 έως σήμερα στη σφαγή, η κυβέρνηση φαίνεται ότι τρέχει να «συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα», που δημιούργησε ο τρόπος διαχείρισης της ζωονόσου ευλογιάς

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in τις επιπτώσεις της πολιτικής Τραμπ σε σχέση με το ΝΑΤΟ, αλλά και τη δραστική αλλαγή στις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ.

Πρωτοβουλίες της Left στο Ευρωκοινοβούλιο για την εξάλειψη των θανάτων στην εργασία
Πρωτοβουλίες της Left στο Ευρωκοινοβούλιο για την εξάλειψη των θανάτων στην εργασία

«Έχουν κάνει καθημερινότητα τον θάνατο στην εργασία», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης αντιπρόεδρος της Left, που έχει αναδείξει το ζήτημα των εργατικών δυστυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών στην Ελλάδα και στην Ευρωπη. Ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, η ευρωομάδα της Αριστεράς σηκώνει ψηλά το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα
Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα

Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής κάνουν τη Σαουδική Αραβία να αναζητά αναβαθμισμένο ρόλο επιδιώκοντας νέες συμμαχίες.

Άγνοια και εθνικιστικές κορώνες από τη Μαρία Καρυστιανού στην παρθενική παρέμβασή της για τα ελληνοτουρκικά
Άγνοια και εθνικιστικές κορώνες από τη Μαρία Καρυστιανού στην παρθενική παρέμβασή της για τα ελληνοτουρκικά

«Να κρίνουν οι Έλληνες», λίγο διεθνές δίκαιο και καρφί για «εθνική προδοσία»: φράσεις ατάκτως ερριμμένες στην επικίνδυνα απλοϊκή παρθενική παρέμβαση από τη Μαρία Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά

ΠΑΣΟΚ: Διαχρονικά υπέρ της διεύρυνσης της συμμετοχής των αποδήμων στα κοινά, αλλά…
ΠΑΣΟΚ: Διαχρονικά υπέρ της διεύρυνσης της συμμετοχής των αποδήμων στα κοινά, αλλά…

Να τοποθετηθεί όταν η κυβέρνηση φέρει το σχέδιο της για τους αποδήμους επιφυλάσσεται το ΠΑΣΟΚ, με τον Κώστα Τσουκαλά να δηλώνει ότι είμαστε διαχρονικά υπέρ της διεύρυνσης της εκπροσώπησης και της συμμετοχής των Ελλήνων αποδήμων στα κοινά αλλά υπό προϋποθέσεις.

Φωτιές άναψε ο Φραπές στην εξεταστική: Άγρια κόντρα Λιακούλη – Χαλικιά – «Μη μου κουνάτε το δάχτυλο – Να μου ζητήσετε συγγνώμη»
Φωτιές άναψε ο Φραπές στην εξεταστική: Άγρια κόντρα Λιακούλη – Χαλικιά – «Μη μου κουνάτε το δάχτυλο – Να μου ζητήσετε συγγνώμη»

Αφορμή αποτέλεσε η αναφορά της κ. Λιακούλη στα εγκωμιαστικά σχόλια του φραπέ προς τη μάρτυρα,

Χαλικιά (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Γελοία η δικογραφία για Βορίδη – Καρφιά σε Σημανδράκο, Τυχεροπούλου, Βάρρα
Χαλικιά (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Γελοία η δικογραφία για Βορίδη – Καρφιά σε Σημανδράκο, Τυχεροπούλου, Βάρρα

Το πρώην στέλεχος των ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχε στη διοίκηση του Οργανισμού τη περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά/Βενιζέλου, υποβάθμισε τη σημασία της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Κάθετος ο Δουδωνής: Εάν η ΝΔ θέλει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, αλλά εμείς δεν τρώμε αυτό το γλυκό
Κάθετος ο Δουδωνής: Εάν η ΝΔ θέλει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, αλλά εμείς δεν τρώμε αυτό το γλυκό

Ούτε χαραμάδα δεν αφήνει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, για συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ. Εάν η ΝΔ επιδιώκει να νομιμοποιήσει τις πολιτικές μέσω ενός κεντρώου παράγοντα όπως το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ας το ξεχάσουν, εμείς δεν τρώμε αυτό το γλυκό, τονίζει χαρακτηριστικά.

Ανδρουλάκης για Τρίκαλα: Να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων
Ανδρουλάκης για Τρίκαλα: Να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων

«Οφείλουμε να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα, στα Τρίκαλα.

ΚΚΕ: Να να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
ΚΚΕ: Να να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους συναδέλφους των εργατριών που έχασαν τη ζωή τους κι εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες

Τσίπρας: Δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ – Η κρατική αδιαφορία στοιχίζει ζωές
Τσίπρας: Δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ – Η κρατική αδιαφορία στοιχίζει ζωές

«Ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπους που χάνονται κυνηγώντας την επιβίωση; Η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμελιώδες δικαίωμα» και η Πολιτεία οφείλει να την εγγυάται με αυστηρούς ελέγχους και κανόνες, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζοντας την οδύνη του για το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα.

Μητσοτάκης: Εκβιαστικά διλήμματα και νέες υποσχέσεις, 7 χρόνια μετά, για αναμέτρηση με το βαθύ κράτος
Μητσοτάκης: Εκβιαστικά διλήμματα και νέες υποσχέσεις, 7 χρόνια μετά, για αναμέτρηση με το βαθύ κράτος

Ο κ. Μητσοτάκης επανέφερε τον μπαμπούλα της αποσταθεροποίησης ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης αντιστροφής του κλίματος, έκλεισε το μάτι και στους ομογενείς - Αναφερόμενος στην επέκταση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές, πρότεινε τη δημιουργία Ειδικής Τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το γύρισμα του «One Battle After Another» σταμάτησε εν αναμονή του Μπενίτσιο ντελ Τόρο – «Υπήρχαν εμπόδια»
Το γύρισμα του «One Battle After Another» σταμάτησε και περίμεναν τον Μπενίτσιο ντελ Τόρο - «Υπήρχαν εμπόδια»

Ο Μπενίτσιο ντελ Τόρο υποδύεται τον συγκλονιστικό ρόλο του δάσκαλου καράτε Σένσεϊ Σέρτζιο Στ. Κάρλος στην ταινία «One Battle After Another» κι όσο εκπληκτικό και αν ακούγεται παραλίγο να μην εμφανιστεί στην ταινία - ωστόσο, κάποιοι επέμεναν.

Πού βρίσκεται η σκοτεινή ύλη; Το τηλεσκόπιο James Webb προσφέρει τον λεπτομερέστο μέχρι σήμερα χάρτη
Πού βρίσκεται η σκοτεινή ύλη; Το τηλεσκόπιο James Webb χαρτογραφεί το κοσμικό μυστήριο

Ο νέος χάρτης βρίσκεται σε συμφωνία με το στάνταρτ μοντέλο της Κοσμολογίας, σύμφωνα με το οποίο η σκοτεινή ύλη ηταν αυτό που επέτρεψε τον σχηματισμό γαλαξιών και πλανητών.

Βίντεο ντοκουμέντα από τη σπείρα που λήστευε καταστήματα στη Δυτική Αττική
Βίντεο ντοκουμέντα από τη σπείρα που λήστευε καταστήματα στη Δυτική Αττική

Οι δράστες επέλεγαν καταστήματα τα οποία ήταν ανοιχτά βραδυνές ώρες και στα οποία είτε είχαν εργαστεί στο παρελθόν, είτε είχαν επισκεφθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Να παραμείνουν οι αναπτυξιακές εταιρίες στις Περιφέρειες ζητάει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
Να παραμείνουν οι αναπτυξιακές εταιρίες στις Περιφέρειες ζητάει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

Να μην μεταφερθούν στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης οι αναπτυξιακοί οργανισμοί των Περιφερειών ζητάει η ΕΝΠΕ. Για σχετική απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κάνει λόγο η ανακοίνωση της ΕΝΠΕ.

Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοί του εάν περάσει στα play offs του Champions League
Αυτοί είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοί του Ολυμπιακού εάν περάσει στα play offs του Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1, 22:00), σε έναν «τελικό» πρόκρισης στα play offs του Champions League – Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι των Πειραιωτών αν περάσουν στο Top 24…

«Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα, λέει η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: «Η μήνυση υποκρύπτει πολιτική σκοπιμότητα» – «Ναι» για άρση ασυλίας Μάντζου
«Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα, λέει η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: «Η μήνυση υποκρύπτει πολιτική σκοπιμότητα» – «Ναι» για άρση ασυλίας Μάντζου

«Για απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης σε βάρος του ΚΚΕ» έκανε λόγο ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας στο υπόμνημά του.

«Βρε μπαγάσα, πως τα περνάς εκεί πάνω;»: Η Φίνος Φιλμ τιμά τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
«Βρε μπαγάσα, πως τα περνάς εκεί πάνω;»: Η Φίνος Φιλμ τιμά τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

«Ένας άνθρωπος που δεν αντιμετώπισε ποτέ τον πολιτισμό ως επάγγελμα, αλλά ως στάση ζωής με βαθιά γνώση, οξύ πνεύμα και μια συγκινητική αφοσίωση στο ελληνικό σινεμά», έγραψε μεταξύ άλλων η Φίνος Φιλμ στην ανάρτησή της

«Μένει στη Ρόμα ο Τσιμίκας»
«Μένει στη Ρόμα ο Τσιμίκας»

Στη Ρόμα φαίνεται πως θα συνεχίσει ο Κώστας Τσιμίκας, αφού οι «τζιαλορόσι» τελικά αποφάσισαν πως δεν θέλουν να διακοπεί ο δανεισμός του και να επιστρέψει ο Έλληνας αμυντικός στη Λίβερπουλ.

Ο κρυφός μακροπρόθεσμος κίνδυνος της ΔΕΠΥ για την υγεία
Ποιοι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι μπορεί να συνοδεύουν τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής

Μεγάλη μελέτη δείχνει ότι τα άτομα που στην παιδική ηλικία έχουν ισχυρά χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας στη μέση ηλικία.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Τελικά χωράνε κι άλλοι σταρ στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν – Αποκαλύφθηκε η guest εμφάνιση του Τράβις Σκοτ
Τελικά χωράνε κι άλλοι σταρ στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν – Αποκαλύφθηκε η guest εμφάνιση του Τράβις Σκοτ

Τα τελευταία χρόνια, ο 34χρονος ράπερ Τράβις Σκοτ ψάχνει την ευκαιρία του στον κόσμο του Χόλιγουντ και ο Κρίστοφερ Νόλαν του έδωσε την ευκαιρία στην Οδύσσεια.

Τρίκαλα: Στο μικροσκόπιο τα σενάρια για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – Η περίεργη μυρωδιά και η πιθανότητα διαρροής προπανίου
Στο μικροσκόπιο τα σενάρια για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα - Η περίεργη μυρωδιά και η πιθανότητα διαρροής προπανίου

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές προκύπτει ότι η έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα προηγήθηκε της φωτιάς

Calma, «μη μιλάς» και σφιγμένες γροθιές: Ένα βίντεο… εντελώς Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)
Calma, «μη μιλάς» και σφιγμένες γροθιές: Ένα βίντεο… εντελώς Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)

Viral για ακόμη μια φορά έγινε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος κατάφερε να χωρέσει μέσα σε... λίγα δευτερόλεπτα ολόκληρη την πληθωρική, ποδοσφαιρική -και όχι μόνο- προσωπικότητά του!

