Η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Το νέο κόμμα, το διακύβευμα για μια «νέα μεταπολίτευση» και οι 7ρίξεις

Το μεσημέρι στα Γιάννενα ο Αλέξης Τσίπρα θα παρουσιάσει το βιβλίο του και αυτή τη φορά σύμφωνα με πληροφορίες θα θέσει ακόμη πιο καθαρά το πολιτικό διακύβευμα της εποχής και φυσικά του νέου κόμματος που θα εκφράσει τη Δημοκρατική Παράταξη.

«Μια νέα μεταπολίτευση και αναβάπτιση της εμπιστοσύνης του πολίτη στην πολιτεία» αναμένεται να πει ο κ. Τσίπρας με αιχμή του δόρατος το νέο κόμμα που χρειάζεται στο πολιτικό σκηνικό για να κινητοποιηθούν οι πολίτες που τα τελευταία χρόνια απέχουν απο την πολιτική και τις κάλπες.

7 ρίξεις, ένα διακύβευμα

Από την Ήπειρο, τη λιγότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια της χώρας διαχρονικά, ο πρώην πρωθυπουργός θα καταθέσει την πρότασή του για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης της υπαίθρου που σε συνδυασμό με την υπογεννητικότητα εξελίσσεται σε υπαρξιακό ζήτημα της χώρας.

Οι επτά προτάσεις του κ. Τσίπρα θα συνδυάζονται όπως πληροφορείται το in και από τις αναγκαίες θεσμικές τομές και μεταρρυθμίσεις για την αλλαγή σελίδας, το κλείσιμο της μεταβατικής περιόδου δηλαδή από τη μεταπολίτευση στη λεγόμενη «νέα μεταπολίτευση».

Τον όρο αυτό ο κ. Τσίπρας τον έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν και στην ουσία του αυτό που προτείνει είναι ρίξεις με συμφέροντα που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στη χώρα.

Γερασμένα κόμματα

Η «νέα μεταπολίτευση» που εξαγγέλλει ο κ. Τσίπρας προϋποθέτει και μεγάλες ανατροπές για τις οποίες έχει δώσει τις δικές του κατευθυντήριες γραμμές.

Η ουσία βρίσκεται στην ανάγκη δημιουργίας ενός νέου κόμματος καθώς, όπως αναμένεται να πει στην ομιλία του το μεσημέρι, το υπάρχον πολιτικό σύστημα δεν είναι σε θέση να εκφράσει μαζικά την κοινωνία.

«Ανατροπές και μόχλευση στο γερασμένο και αναποτελεσματικό πολιτικό σύστημα» θα πει ο πρώην πρωθυπουργός ανανεώνοντας το σήμα που εκπέμπει τακτικά στην κοινωνία ότι ετοιμάζει το νέο κόμμα που θα πρέπει να αναμένεται με βάση τον αναθεωρημένο σχεδιασμό στην καρδιά της Άνοιξης.

Ουσιαστικά θα επαναλάβει ότι τα υπάρχοντα κόμματα αδυνατούν να εκφράσουν την μεγάλη κοινωνική απαίτηση για αλλαγές όσο και αν τις συμπεριλαμβάνουν στα προγράμματά τους καθώς πλέον δεν ακούγονται από τους πολίτες με μαζική και ενιαία φωνή.

Η σύγκριση με Μητσοτάκη

Το ξεχωριστό στη σημερινή παρουσίαση της «Ιθάκης» θα είναι η επαναφορά ενός σχεδίου για την ολιστική ανάπτυξη της χώρας και της ελληνικής οικονομίας που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εκπόνησε το 2018, αλλά ανακόπηκε από την ΝΔ το 2019 στις εκλογές.

Ήταν το προϊόν μιας συντονισμένης προσπάθειας μετά τη συμφωνία εξόδου από τα μνημόνια και τον 12ετή διάδρομο ελεύθερο αποπληρωμών δανειακών υποχρεώσεων προς τους εταίρους με την τότε κυβέρνηση να παρουσιάζει την Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαι Ανάπτυξη μέχρι το 2030.

Η εμπειρία που μόλις είχε αποκτηθεί ήταν το εισιτήριο για τη μεταμνημονιακή περίοδο και το σχέδιο με τις 100 μεταρρυθμίσεις, ήταν τα εχέγγυα για την μετάβαση σε δίκαιο διαμοιρασμό της ανάπτυξης όπως σημείωνε από τότε ο κ. Τσίπρας.

Μια συνολική πολιτική αναπτυξιακού σχεδιασμού δηλαδή, αλλά η ΝΔ το εγκατέλειψε για λόγους που είναι προφανείς πλέον λένε συνεργάτες του κ. Τσίπρα εννοώντας σαφώς το πάρτυ που ακολούθησε με τις απευθείας αναθέσεις σε ημετέρους.

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Τσίπρας θα επαναλάβει ότι το σχέδιο ανάπτυξης και επανεκκίνησης της χώρας μετά τα μνημόνια είχε και γερές βάσεις καθώς είχε αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση στη χώρα και σε συνθήκες δημοσονομικής ασφυξίας είχε καταφέρει να βάλει στην άκρη… και 37δισ.€, το περίφημο μαξιλάρι.

Ο κ. Τσίπρας αναπόφευκτα θα κάνει τη σύγκριση της δικής του διακυβέρνησης και με την εξαετή περίοδο σκανδάλων και αποκαλύψεων διασπάθισης δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος με την κοινωνία να πληρώνει το μάρμαρο της ακρίβειας και των υπερπλεονασμάτων μέσω της είσπαξης του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων.