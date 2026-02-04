Αλέξης Τσίπρας: Ξανά το Αιγαίο γίνεται τάφος για «ανώνυμους απελπισμένους» – Καθολική απαίτηση να μην υπάρξει καμιά συγκάλυψη

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο για την ανείπωτη τραγωδία στη Χίο. Ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του δηλώνει συγκλονισμένος που για άλλη μια φορά το Αιγαίο γίνεται τάφος για «ανώνυμους απελπισμένους» και σημειώνει πως μία είναι η καθολική απαίτηση: Καμιά συγκάλυψη.

Ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία και τους σοβαρούς τραυματισμούς προσφύγων

Από το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε περίπου στις 20:30 το βράδυ της Τρίτης (03/02), συνολικά 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 20 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο γενικό νοσοκομείο του νησιού, με τους τρεις να είναι διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ.

Το υπουργείο Ναυτιλίας διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση του σκάφους του Λιμενικού με το σκάφος των μεταναστών, όσο και το τι ακριβώς προηγήθηκε. Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο ανοιχτά της Χίου όπου έγινε η τραγωδία.

Η ανάρτηση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας

Με τα σύννεφα να είναι βαριά και τα ερωτήματα πολλά ο πρώην πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφει:

«Μας συγκλονίζει σήμερα όλους μια ακόμη τραγωδία, αυτή τη φορά στη Χίο.

Για άλλη μια φορά το Αιγαίο γίνεται τάφος για «ανώνυμους απελπισμένους», που αναζητούν ασφάλεια και ένα καλύτερο μέλλον.

Με τον αρμόδιο υπουργό, γνωστό για τις ξενοφοβικές αντιλήψεις του, να αποδίδει όλες τις ευθύνες στους «δολοφόνους διακινητές», πριν ακόμα υπάρξει οποιαδήποτε έρευνα.

Με την εμπειρία της «διαχείρισης» της τραγωδίας της Πύλου.

Με τις πολιτικές της συσκότισης στις οποίες ειδικεύεται η σημερινή κυβέρνηση.

Μία είναι σήμερα η καθολική απαίτηση: Καμιά συγκάλυψη!».