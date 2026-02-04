Τραγωδία στη Χίο: Ο Μαροκινός αναγνωρίστηκε ως διακινητής από τους μετανάστες – Εισαγγελική εντολή για τη σύλληψή του

Στη σύλληψη ενός ατόμο που επέβαινε στο μοιραία ταχύπλοο που συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού χθες το βράδυ ανοιχτά της Χίου προχώρησαν οι Αρχές μετά από εισαγγελική εντολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον Μαροκινό, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους αλλοδαπούς που διασώθηκαν, όλοι τους από το Αφγανιστάν, ως διακινητής που τους μετέφερε από τα τουρκικά παράλια προς τη Χίο.

Στελέχη του Λιμενικού τις τελευταίες ώρες έλαβαν καταθέσεις από τους διασωθέντες του ναυαγίου και με βάση αυτές ο αρμόδιος εισαγγελέας της Χίου εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Μαροκινού.

Ειδικότερα ανέφεραν οτι ο χειριστής του σκάφους μιλούσε αραβικά ενώ όλοι οι άλλοι επιβαίνοντας στο ταχύπλοο ήταν από τον Αφγανιστάν.

Από τους διασωθέντες ο μοναδικός αραβόφωνος είναι ο συγκεκριμένος άνδρας από το Μαρόκο, ο οποίος εξ αρχής ήταν ο βασικός ύποπτος ως διακινητής των μεταναστών.

Από το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε περίπου στις 20:30 το βράδυ, συνολικά 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 20 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο γενικό νοσοκομείο του νησιού, με τους 3 να είναι διασληνωμένοι στη ΜΕΘ.

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Ναυτιλίας διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση του σκάφους του Λιμενικού με το σκάφος των μεταναστών, όσο και για το τι ακριβώς προηγήθηκε.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο στα ανοιχτά της Χίου όπου έγινε η τραγωδία.

Ο σφοδρή σύγκρουση

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το σκάφος τους εντόπισε το δουλεμπορικό, χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας να κινείται προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του Λιμενικού, ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουσή του στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ.

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το δουλεμπορικό ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

«Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι οι διακινητές είναι εχθροί της χώρας θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και αυτών των δυστυχών ανθρώπων και των στελεχών του λιμενικού σώματος που με αυταπάρνηση επιτελούν το πατριωτικό τους καθήκον που είναι να φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα καΙ να σώζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές», είπε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Navtex από το Πολεμικό Ναυτικό

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει εκδώσει Navtex με την οποία οριοθετεί ως ελληνική ολόκληρη την περιοχή όπου γίνεται έρευνα και διάσωση. Στις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή συμμετέχει ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας με θερμικές κάμερες και σαρώνει ολόκληρη την περιοχή για την εξεύρεση επιζώντων, ενώ υπάρχει και δεύτερο ελικόπτερο το οποίο είναι διαθέσιμο στα ελικόπτερα επιφυλακής.

Επίσης όλα τα παραπλέοντα σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού έχουν τεθεί σε επιφυλακή, ώστε αν ζητηθεί από το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης να παρέμβουν ανάλογα με τις οδηγίες του Κέντρου Επιχειρήσεων.

Οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν NOTAM για την έναρξη της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.