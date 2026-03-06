Εν μέσω ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων και σημαντικών δικαστικών εξελίξεων στο μέτωπο των υποκλοπών ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνει χαιρετισμό σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη που διοργανώνουν προσωπικότητες που εργάζονται για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Από την Αμαλίας αποφεύγουν να μιλήσουν για κομματική εκδήλωση ή για την επίσημη πρώτη του κόμματος Τσίπρα σε οργανωτικό επίπεδο

Ανάμεσα στους οργανωτές είναι και ο Άρης Στυλιανού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στενός συνομιλητής πλέον του πρώην πρωθυπουργού και ένας εκ των ανθρώπων που μίλησαν σε παρουσίαση του βιβλίου του κ. Τσίπρα, την «Ιθάκη».

«Μπορούμε να κερδίσουμε ξανά το δικαίωμα στην ελπίδα»

Ο Στυλιανού δεν έκρυψε την ανησυχία για το μέλλον του προοδευτικού χώρου και προανήγγειλε νέες συναντήσεις σε δυτική και ανατολική Θεσσαλονίκη

«Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα για την πατρίδα μας αν ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας και όχι ο Μητσοτάκης. Μπορούμε να κερδίσουμε ξανά το δικαίωμα στην ελπίδα και στο όραμα», ανέφερε καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να «προχωρήσει», «για να προχωρήσουμε όλες και όλοι μαζί μπροστά» γιατί «ο κόσμος αδημονεί και περιμένει».

Με τη φράση «Αλέξη προχώρα σάρωσε τα όλα» έκλεισε την ομιλία του ο Αντώνης Ελευθεριάδης, διευθυντής καταστήματος της ΕΤ στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη και μετά Κοζάνη

Στην εκδήλωση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Πολιτών της Θεσσαλονίκης για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης ο πρώην πρωθυπουργός ήταν δύσκολο να μην ανταποκριθεί παρά την υψηλού συμβολισμού παρουσία του σε μια εκδήλωση που παραπέμπει σε εκδηλώσεις όπως αυτές των πυρήνων αυτοοργάνωσης υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού και που αποτελούν το πρόπλασμα της κομματικής οργάνωσης.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα ακούσει τους πρώτους ομιλητές και μετά, αφού λάβει τον λόγο, θα αναχωρήσει για την Κοζάνη, όπου το Σάββατο θα υπάρξει παρουσίαση της «Ιθάκης».

Η εκδήλωση της Κοζάνης έχει και μια ακόμη συμβολική αξία καθώς εντάσσεται στην προσπάθεια του κ. Τσίπρα να αναβαθμίσει την παρουσία του στη Βόρεια Ελλάδα και τη Μακεδονία. Θα διεξαχθεί στις 19:00 στην Εύξεινο Λέσχη Κοζάνης-Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού.