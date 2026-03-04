Στην Κοζάνη η Ιθάκη – Παρέμβαση Τσίπρα για Μέση Ανατολή, Κύπρο και ενέργεια
Ιδιαίτερης βαρύτητας η παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού εν μέσω περιφερειακής ανάφλεξης με Ιράν – Ισραήλ και ΗΠΑ
Το Σάββατο 7 Μαρτίου ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει μια ακόμη παρουσίαση της «Ιθάκης» ωστόσο η επικαιρότητα και οι διεθνείς εξελίξεις με την Ελλάδα να δείχνει να εμπλέκεται όλο και πιο ενεργά στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και Ισραήλ να χτυπά ηχηρά καμπανάκια στο εσωτερικό της χώρας για την ευρύτερη ασφάλεια στην περιοχή.
Ο Αλέξης Τσίπρας ήδη έχει πραγματοποιήσει μια πρώτη παρέμβαση για την επίθεση στο Ιράν κατά την οποία αποτυπώνεται ακόμη πιο καθαρά η διαφοροποίηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη από την παραδοσιακή στρατηγική της χώρας και τη στροφή από την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική στο δόγμα του πιστού συμμάχου.
Νωρίτερα το Ινστιτούτο Τσίπρα είχε εκδώσει μια νέα παρέμβαση για τα fake news της κυβέρνησης γύρω από το ενεργειακό ζήτημα της χώρας με το οποίο η Αμαλίας επιχειρεί να καταρρίψει τους μύθους περί φθηνής ενέργειας που υποτίθεται περνά στους καταναλωτές.
Με το αέριο να έχει πάρει φωτιά στις διεθνείς αγορές τα σύννεφα μαζεύονται πάνω από τη χώρα και σε συνδυασμό με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου η αγορά και οι καταναλωτές θα δοκιμαστούν ακόμη πιο σκληρά εν μέσω ενός πληθωρισμού που αποδεκατίζει τα εισοδήματα.
Η εκδήλωση της Κοζάνης έχει και μια ακόμη συμβολική αξία καθώς εντάσσεται στην προσπάθεια του κ. Τσίπρα να αναβαθμίσει την παρουσία του στη Βόρεια Ελλάδα και τη Μακεδονία. Θα διεξαχθεί στις 19:00 στην Εύξεινο Λέσχη Κοζάνης-Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού.
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:
Σωκράτης Βατάλης Πολιτικός Μηχανικός,
Ευγενία Γάκη Εκπαιδευτικός,
Θόδωρος Καρυπίδης πρώην Περιφερειάρχης – Δημοσιογράφος,
Θέμης Μουμουλίδης Σκηνοθέτης-συγγραφέας,
Στέφανος Μπαλταγιάννης Διευθυντής ΕΣΥ.
