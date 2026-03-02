newspaper
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 11:53
Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε πληρώνεται – Η ημερομηνία και τα ποσά ανά παιδί
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ινστιτούτο Τσίπρα: Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα – Η αποδόμηση των ισχυρισμών Μητσοτάκη
Οικονομία 02 Μαρτίου 2026, 13:00

Ινστιτούτο Τσίπρα: Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα – Η αποδόμηση των ισχυρισμών Μητσοτάκη

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει τα συνολικά δεδομένα που επηρεάζουν το τι πληρώνουν οι πολίτες στην Ελλάδα για ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με την Ευρώπη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Spotlight

Την αποδόμηση του ισχυρισμού του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «τα τιμολόγια των ελληνικών νοικοκυριών το πρώτο εξάμηνο του 2025, ήταν 21% φθηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», επιχειρεί το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα μέσα από συγκριτικά στοιχεία που αφορούν όχι μόνο τη λιανική τιμή ρεύματος αλλά συνδυαστικά την αγοραστική ικανότητα των πολιτών, την τιμή της χονδρικής και την επιδοματική πολιτική.

Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία που παρουσιάζει το Ινστιτούτο μεταξύ της Ελλάδας και των υπόλοιπων κρατών μελών της ΕΕ, προκύπτει ότι η χώρα μας είναι η τέταρτη ακριβότερη στην Ε.Ε. σε κόστη ενέργειας και προμήθειας.

«Η Ελλάδα, αν ληφθεί υπόψη η αγοραστική δύναμη, προσεγγίζει απόλυτα το επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, δηλαδή υψηλότερες τιμές λιανικής. Ακόμα και αυτό όμως δεν αποτυπώνει πλήρως τη σχετική θέση της Ελλάδας όσον αφορά το πραγματικό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς συγχωνεύει το κόστος ενέργειας με τους φόρους και τις επιδοτήσεις, οι οποίοι διαφέρουν αισθητά από χώρα σε χώρα», αναφέρεται χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων στην έκθεση.

Αναλυτικά η έκθεση

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται τα δεδομένα για την εξέλιξη της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, σε σχέση με τον μέσο όρο των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 2012 έως και το 1ο εξάμηνο του 2025. Οι τιμές που παρουσιάζονται σε αυτό το γράφημα αντλούνται από το σετ δεδομένων nrg_pc_204 της Eurostat και αφορούν ονομαστικές τιμές λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, για νοικοκυριά με ετήσια κατανάλωση από 2.500 kWh έως 5.000 kWh. Πρόκειται, δηλαδή, για τα δεδομένα από τα οποία προήλθε το «21% φθηνότερα» του πρωθυπουργού.

Λιανικές τιμές

Παρατηρούμε ότι, ιστορικά, οι τιμές λιανικής στην Ελλάδα κινούνται σταθερά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που καθιστά το -21% του 2025 όχι κάποια καινοφανή επιτυχία, αλλά μάλλον υποχώρηση σε σχέση με το παρελθόν. Συγκεκριμένα, η ανάλυση της περιόδου 2015-2019 δείχνει σταδιακή αύξηση της απόκλισης (δηλαδή μείωση του κόστους για την Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη των 27), αγγίζοντας το -26% και το -28% στο τέλος του 2019, πράγμα που σημαίνει ότι η τρέχουσα απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έχει στην πραγματικότητα συρρικνωθεί.

Η Ελλάδα μετά το 2019 προσεγγίζει στην ακρίβεια λιανικών τιμών τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και μόνο από το 2023 και μετά υπήρξε επιστροφή στο -20%, κατά μέσο όρο, που και πάλι είναι σαφώς χειρότερο από τις τιμές των τελευταίων ετών της περιόδου 2015-2019.

Ινστιτούτο

Σχήμα 1: Απόκλιση τιμών λιανικής Ελλάδας και Ευρώπης των 27. Με πορτοκαλί χρώμα η περίοδος 2015-2019.

Πέρα όμως από τους πίνακες και τα ποσοστά, υπάρχει η ωμή πραγματικότητα που αντικρίζει ο καθένας μας μόλις ανοίξει τον φάκελο του λογαριασμού. Είναι το ρεύμα στην Ελλάδα φθηνό; Η απάντηση είναι, φυσικά και όχι. Οι πολίτες δεν ζουν σε μια ψευδαίσθηση. Ζουν σε μια καθημερινότητα όπου το ρεύμα έχει μετατραπεί από βασικό αγαθό σε είδος πολυτελείας. Αν κάποιος συγκρίνει έναν λογαριασμό του 2018 με έναν σημερινό, η διαφορά είναι σοκαριστική. Με βάση τα δεδομένα της Eurostat, η λιανική τιμή του ρεύματος για τα νοικοκυριά το 1ο εξάμηνο του 2025 είναι αυξημένη κατά 46% σε σχέση με το 2019 (226.3 €/MWh το 1ο εξάμηνο 2025 έναντι 155.1 €/MWh το 2019). Η τάση παγίωσης των αυξήσεων σε σχέση με το 2019 σε επίπεδα άνω του 40% είναι η νέα πραγματικότητα.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η τελική λιανική τιμή στην Ελλάδα καθορίζεται κατόπιν κρατικών παρεμβάσεων και επιδοτήσεων, οι οποίες συγκαλύπτουν τη σταθερή απόκλιση της ελληνικής χονδρικής αγοράς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μια απόκλιση που συμπαρασύρει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και προμήθειας σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το κυριότερο μεθοδολογικό σφάλμα όμως έγκειται στην ίδια τη χρήση των ονομαστικών τιμών λιανικής σε ευρώ χωρίς τη συνεκτίμηση του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων, σε σύγκριση με τα εισοδήματα άλλων Ευρωπαίων πολιτών. Η Eurostat χρησιμοποιεί για αυτό το σκοπό τον δείκτη PurchasingPowerStandard (PPS), δηλαδή το Πρότυπο Αγοραστικής Δύναμης, για να δείξει πόσο επιβαρύνει μια υπηρεσία την τσέπη του πολίτη.

Η ονομαστική τιμή του ρεύματος, αν δεν συσχετιστεί με το επίπεδο των μισθών, αποσιωπά το πραγματικό βάρος που καλείται να σηκώσει κάθε νοικοκυριό. μια υπηρεσία την τσέπη του πολίτη.

Με άλλα λόγια, το να ισχυρίζεται κανείς ότι το ρεύμα είναι φθηνό στην Ελλάδα επειδή η τιμή της λιανικής σε ευρώ είναι χαμηλή σε σχέση με άλλες χώρες, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την αγοραστική δύναμη των πολιτών κάθε χώρας, είναι σαν να λέει ότι ένα ενοίκιο 800€ στην Αθήνα είναι καλή τιμή επειδή στο Λονδίνο κοστίζει 1.500€, αγνοώντας ότι ένας μέσος μισθός στην Αθήνα είναι 1000€ και στο Λονδίνο 3.500€.

Στο Σχήμα 2 φαίνεται η σύγκριση των τιμών λιανικής για τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 1ο εξάμηνο του 2025, λαμβάνοντας υπόψη την αγοραστική δύναμη των πολιτών κάθε χώρας. Η κατάσταση εδώ έχει μεταβληθεί σημαντικά. Η Ελλάδα, αν ληφθεί υπόψη η αγοραστική δύναμη, προσεγγίζει απόλυτα το επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, δηλαδή υψηλότερες τιμές λιανικής. Ακόμα και αυτό το γράφημα όμως, δεν αποτυπώνει πλήρως τη σχετική θέση της Ελλάδας όσον αφορά το πραγματικό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς συγχωνεύει το κόστος ενέργειας με τους φόρους και τις επιδοτήσεις, οι οποίοι διαφέρουν αισθητά από χώρα σε χώρα.

Ινστιτούτο

Σχήμα 2: Τιμές λιανικής με όρους αγοραστικής δύναμης (PPS) – Α’ Εξάμηνο 2025

1.2 Η Χονδρική Τιμή της Ηλεκτρικής Ενέργειας

Προκειμένου να δούμε καθαρά πως κινείται η Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις τιμές τις ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να εξετάσουμε τη χονδρική αγορά, εκεί όπου το ρεύμα διαπραγματεύεται ως προϊόν πριν φτάσει στα νοικοκυριά. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι επίσημοι φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ρυθμιστικές Αρχές, εστιάζουν στη χονδρική αγορά και όχι στη λιανική, καθώς η χονδρική αποτελεί τον μοναδικό καθαρό δείκτη σύγκρισης της ενεργειακής απόδοσης μιας χώρας, πριν δηλαδή προστεθούν φόροι, τέλη δικτύου και κοινωνικές πολιτικές.

«Ήμασταν το 2019 μακράν η πιο ακριβή χώρα στη χονδρική τιμή ενέργειας στην Ευρώπη.»
Κυριάκος Μητσοτάκης, 27 Φεβρουαρίου 2026

Η Ελλάδα την περίοδο 2021-2023 είχε αποκλίσεις-ρεκόρ στη χονδρική τιμή σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στο Σχήμα 3 βλέπουμε τη διαφορά της χονδρικής τιμής στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, για κάθε μήνα από το 2015 έως σήμερα. Το 2019 πράγματι είχαμε αναλογικά την πιο ακριβή τιμή χονδρικής ανά MWh, με απόκλιση περί τα 20 ευρώ/MWh από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο, σημαντικά μεγαλύτερη απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο εμφανίζεται την περίοδο 2021-2023, όπως φαίνεται καθαρά στο Σχήμα 3, φτάνοντας κάποιους μήνες μέχρι και τα 90 ευρώ/MWh (τα στοιχεία αναφέρονται σε μηνιαίους μέσους όρους των ωριαίων τιμών). Η τεράστια αυτή απόκλιση Ελλάδας – Ε.Ε. την περίοδο 2021-2023 δεν μπορεί να αποδοθεί στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου επηρέασαν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Ινστιτούτο

Σχήμα 3: Διαχρονική απόκλιση της ελληνικής χονδρικής τιμής από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (€/MWh). Αξιοποιήθηκε η βάση δεδομένων EMBER (European Wholesale Electricity Price data)

1.3 Το Καθαρό Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας και Προμήθειας

Η Ελλάδα είναι η 4η ακριβότερη χώρα στην Ε.Ε. σε κόστη ενέργειας και προμήθειας.

Απομονώνοντας το καθαρό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και προμήθειας (δείκτης ”Energy and Supply” από το σετ δεδομένων nrg_pc_204_c της Eurostat), διαπιστώνουμε ότι το ρεύμα, ως προϊόν, είναι 11% ακριβότερο στη Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όταν μάλιστα συνυπολογιστεί η αγοραστική δύναμη, η πραγματική επιβάρυνση εκτινάσσεται στο +40% έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την 4η ακριβότερη θέση της Ε.Ε. (Σχήμα 4). Τα στοιχεία αφορούν το έτος 2024, καθώς η Eurostat δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει τα δεδομένα του έτους 2025 για αυτόν τον δείκτη.

Η μετατόπιση επί τα χείρω φαίνεται σαφώς στο Σχήμα 5: η φαινομενικά χαμηλότερη λιανική τιμή (-21%) δεν οφείλεται σε πραγματικά φτηνότερη ηλεκτρική ενέργεια, που όπως διαπιστώσαμε είναι από τις πιο ακριβές στην Ευρώπη, αλλά στην υφιστάμενη επιδοματική και φορολογική πολιτική και στο γεγονός ότι δεν συνυπολογίζεται η αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη. Σε όρους αγοραστικής δύναμης, η τελική λιανική τιμή που πληρώνει ένας πολίτης δεν είναι καθόλου φτηνή και προσεγγίζει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Επιπλέον, το υψηλό κόστος του ρεύματος ως προϊόν συνεχίζει να επιβαρύνει την οικονομία και, στην πραγματικότητα, μετακυλίεται έμμεσα πάλι στους ίδιους τους πολίτες, καθώς οι επιδοτήσεις χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους που προέρχονται από τη φορολόγησή τους. Έτσι, το αφήγημα περί «φθηνής ενέργειας στην Ελλάδα» αποδεικνύεται εντελώς ανακριβές.

Ινστιτούτο

Σχήμα 4: Σύγκριση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και προμήθειας με όρους αγοραστικής δύναμης (PPS, Στοιχεία 2024)

Ινστιτούτο

Σχήμα 5: Ποσοστιαία απόκλιση τιμών στην Ελλάδα σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης των 27 (1ο Εξάμηνο 2025)

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Citi: Η διάρκεια της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν θα δώσει την κατεύθυνση των αγορών

Citi: Η διάρκεια της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν θα δώσει την κατεύθυνση των αγορών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Κόσμος
Ηχούν ξανά σειρήνες στην Κύπρο, εκκενώνονται οι βάσεις

Ηχούν ξανά σειρήνες στην Κύπρο, εκκενώνονται οι βάσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Επιχειρήσεις: Εκτοξεύτηκαν τα «λουκέτα» – Μεγάλη αύξηση πτωχεύσεων σε ένα χρόνο
+83,2% 02.03.26

Εκτοξεύτηκαν τα «λουκέτα» των επιχειρήσεων - Μεγάλη αύξηση πτωχεύσεων σε ένα χρόνο

Αυξητική τάση στα «λουκέτα» καταγράφηκε το 2025 καταδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Οι κύριες αιτίες. Οι νέες εγγραφές για το σύνολο των τομέων της οικονομίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τέλος στην εποχή του «tourists welcome»; Πώς οι χώρες βάζουν φρένο στον υπερτουρισμό
Διεθνής Οικονομία 02.03.26

Τέλος στην εποχή του «tourists welcome»; Πώς οι χώρες βάζουν φρένο στον υπερτουρισμό

Το 2025, η Ιαπωνία υποδέχθηκε σχεδόν 43 εκατομμύρια τουρίστες— τον υψηλότερο αριθμό στην ιστορία της. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη φιλοξένησε πάνω από το μισό των 1,5 δισεκατομμυρίων διεθνών αφίξεων παγκοσμίως.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης
AI 01.03.26

Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί ο φόβος μας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι στην πραγματικότητα ο φόβος για την εργαλειοποίησή της από το κεφάλαιο εις βάρος των εργαζομένων και της ίδιας της επιβίωσής μας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Ο πόλεμος μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού
Διεθνής Οικονομία 01.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού

Η διακοπή των τεράστιων εξαγωγών ενέργειας της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες οικονομικές συνέπειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η ακρίβεια ψαλιδίζει τις αυξήσεις μισθών
Έρευνες 01.03.26

Η ακρίβεια ψαλιδίζει τις αυξήσεις μισθών

Τις μεγαλύτερες απώλειες προκαλούν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα και τη στέγαση, που «τρώνε» πάνω από το 50% των μηνιαίων αποδοχών των νοικοκυριών - Τι δείχνουν οι έρευνες για την ακρίβεια

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Ανάλυση BIMCO 28.02.26

Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Η BIMCO δημοσίευσε ανάλυση του Διευθυντή Ασφάλειας και Προστασίας της, Jakob Larsen, αποτιμώντας τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στη διεθνή ναυτιλία, την ασφάλεια των πλοίων και τη λειτουργία των βασικών θαλάσσιων οδών

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Οι επαγγελματίες της εστίασης «αδειάζουν» την κυβέρνηση για τις αυξήσεις στο ΦΠΑ – Βουλιάζει ο τζίρος
ΠΟΕΣΕ 28.02.26

Οι επαγγελματίες της εστίασης «αδειάζουν» την κυβέρνηση για τις αυξήσεις στο ΦΠΑ – Βουλιάζει ο τζίρος

«Πείτε μου έναν φόρο που αύξησε η κυβέρνηση στην εστίαση» αναρωτήθηκε σε ζωντανή εκπομπή ο εκπρόσωπος Τύπου του υπ. Οικονομικών. Ξεχνάει ότι αύξησαν τον ΦΠΑ στον σερβιριζόμενο καφέ, στο 24% από 13%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Enshittification: Όταν οι ψηφιακές πλατφόρμες τα κάνουν σκ@τά – Επιστολή ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ στην κυβέρνηση
Πανευρωπαϊκή καμπάνια 28.02.26

Enshittification: Όταν οι ψηφιακές πλατφόρμες τα κάνουν σκ@τά – Επιστολή ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ στην κυβέρνηση

Καταναλωτικές ενώσεις από 12 χώρες, ανάμεσά τους η ΕΚΠΟΙΖΩ και το ΚΕΠΚA, ζητάνε να μπει φρένο στο «enshittification», την υποβάθμιση στην ποιότητα των ψηφιακών υπηρεσιών, με στόχο το κέρδος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τομ Χανκς: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα στην Κολομβία – «Ελευθερώστε με»
Εγκλωβισμένος 02.03.26

Τομ Χανκς: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα στην Κολομβία – «Ελευθερώστε με»

Απρόσμενη τροπή πήρε το ταξίδι αναψυχής του Τσετ Χανκς στη Λατινική Αμερική, καθώς ο γιος του διάσημου ηθοποιού Τομ Χανκς βρίσκεται αυτή τη στιγμή «εγκλωβισμένος» στο Μεδεγίν της Κολομβίας

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών – Επιβεβαιώνει η Κομισιόν επικείμενο έλεγχο για τις επιδοτήσεις
Προειδοποιήσεις Κομισιόν 02.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών – Επιβεβαιώνει η Κομισιόν επικείμενο έλεγχο για τις επιδοτήσεις

Διενέργεια ελέγχων από Κομισιόν για το Action Plan 2 της Ελλάδας για τις επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ- «Ουδέν σχόλιον» και παραπομπή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις αποκαλύψεις του in.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους
Πολιτική 02.03.26

Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους

«Τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τα πράσινα τιμολόγια. Ακριβά, αδιαφανή, απρόβλεπτα. Βασικός υπεύθυνος αυτής της κατάστασης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο στο ΤikTok

Σύνταξη
Βανδαλισμούς στον αύλειο χώρο του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου καταγγέλλει ο δήμος Χερσονήσου
Ζημιές 02.03.26

Βανδαλισμούς στον αύλειο χώρο του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου καταγγέλλει ο δήμος Χερσονήσου

«Δεν θα επιτρέψουμε σε πράξεις βανδαλισμού να πλήξουν τις υποδομές που υπηρετούν την κοινωνία μας» δήλωσε ο δήμαρχος Χερσονήσου με αφορμή περιστατικό βανδαλισμού του κλειστού γυμναστηρίου.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic
AI 02.03.26

Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε στο X ότι η εταιρεία του έχει έρθει σε συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας για τη χρήση των μοντέλων της «στο απόρρητο δίκτυό τους»

Σύνταξη
Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας
Πολιτική 02.03.26

Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στοχοποίηση ναυτικών, επισημαίνοντας ότι η ποντοπόρος ναυτιλία θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός πολεμικών συγκρούσεων

Σύνταξη
Γαλλία: Δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου – «Λάθος» η εμπλοκή της Χεζμπολάχ
Κόσμος 02.03.26

Η Γαλλία δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου - «Λάθος η εμπλοκή της Χεζμπολάχ»

Η Γαλλία, όπως η Βρετανία και η Γερμανία, μιλούν μεν για την ανάγκη αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή αλλά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν ενεργά στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Σύνταξη
Το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα «ελιξίριο» ενάντια στη γήρανση
Επιθυμητή παρενέργεια 02.03.26

Ποιο γνωστό εμβόλιο βρέθηκε να επιβραδύνει τη γήρανση

Μεγάλη αμερικανική μελέτη έδειξε ότι εκτός από την προστασία που προσφέρει ενάντια στον έρπητα συμβάλλει και στην επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης στα ηλικιωμένα άτομα

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ
Πολιτική 02.03.26

Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ

Η ΕΕ ψέγει το Ιράν και το διεθνές δίκαιο εμφανίζεται πιο αδύναμο από ποτέ. Τι έθιξε ο Γεραπετρίτης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα τρία «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές και το «σφυροκόπημα» του Ανδρουλάκη προς τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Τα τρία «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές και το «σφυροκόπημα» του Ανδρουλάκη προς τον Μητσοτάκη

Με τριπλή θεσμική παρέμβαση, το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο την υπόθεση των υποκλοπών μετά και την απόφαση του μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, εντείνοντας το «πρέσινγκ» απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου. Πού στοχεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Χαριλάου Τρικούπη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ
Μεξικό 02.03.26

«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ

Ο «Ελ Μέντσο» μπορεί να συμβόλιζε τη βίαιη ισχύ και τη δημόσια εικόνα του καρτέλ, αλλά η Ροζαλίντα Γκονζάλεζ Βαλένθια φέρεται να διαχειριζόταν τη σιωπηλή οικονομική μηχανή που το κρατούσε ζωντανό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καραλής: «Μου δίνει τεράστια δύναμη ο πατέρας μου και ο κόσμος, ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχω κάνει» (vid)
Άλλα Αθλήματα 02.03.26

Καραλής: «Μου δίνει τεράστια δύναμη ο πατέρας μου και ο κόσμος, ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχω κάνει» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στο MEGA μετά την ιστορική επίδοση του 6.17 στο άλμα επί κοντώ και εξέφρασε τη χαρά του, αλλά και τη μεγάλη στήριξη που έχει από τον πατέρα του και τον κόσμο.

Σύνταξη
+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027
Τα Νέα της Αγοράς 02.03.26

+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών: «Στηρίζουμε τη νέα γενιά αποφασιστικά, προασπίζοντας τη δύναμη της γνώσης και της αριστείας ως θεμέλιο προόδου για την πατρίδα και τον Ελληνισμό»

Σύνταξη
Κύπρος: Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια – Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση
Βίντεο με την πτώση drone 02.03.26

Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια - Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση στην Κύπρο

Σε συναγερμό τέθηκαν οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι έπειτα από πτώση στρατιωτικού drone στον αεροδιάδρομο - Η Κυπρός δηλώνει ότι δεν αποτελεί μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σύνταξη
Γιατί κανείς δε μπορεί να σταματήσει να μιλάει για το δίδυμο Rosalía και Björk επί σκηνής των BRIT Awards 2026;
Θεές 02.03.26

Γιατί κανείς δε μπορεί να σταματήσει να μιλάει για το δίδυμο Rosalía και Björk επί σκηνής των BRIT Awards 2026;

Η εμφάνιση της Rosalía στα BRIT Awards 2026 ήταν μία από τις πιο αναμενόμενες της φετινής τελετής, ωστόσο η παρουσία της συνεργάτιδά της, τραγουδίστριας και συνθέτριας Björk, ήταν έκληξη -Οι δύο ερμήνευσαν το hit τους «Berghain».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υποκλοπές: Αδυναμία των θεσμών να κάνουν την δουλειά τους – Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων
Ελλάδα 02.03.26

«Αδυναμία των θεσμών να κάνουν την δουλειά τους» - Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων

«Οι υποκλοπές με Predator γινόταν σε συνεργασία των ιδιωτών με στελέχη των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών» - Για τις σχέσεις κυβερνητικών στελεχών με τους καταδικασμένους ιδιώτες μιλά ο Ζαχαρίας Κεσσές

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Απόρρητο