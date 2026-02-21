Νέος κύκλος περιοδειών της «Ιθάκης» – Ο Τσίπρας ανοίγει το κεφάλαιο «επόμενη ημέρα» για τη χώρα

Μέχρι τώρα ο Αλέξης Τσίπρας μόνο θετικά αποτιμά τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει για την ολική του επαναφορά στο πολιτικό προσκήνιο.

Τόσο οι περιοδείες με την «Ιθάκη» όσο και οι παράλληλες εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες είτε οι δικές του με προσωπική επαφή με την κοινωνία – νέοι, επαγγελματίες, επιστήμονες και πολιτικές συμμαχίες – είτε του Ινστιτούτου, έχουν αποδώσει καθώς από τους συνεργάτες του μπαίνει θετικό πρόσημο.

Ο κ. Τσίπρας, όπως σημειώνουν από την Αμαλίας, τώρα ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο με ένα νέο κύκλο περιοδειών σε όλη τη χώρα.

Μετά την Αθήνα, την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα και τη Λάρισα έρχονται νέες παρουσιάσεις του βιβλίου σε όλες τις πρωτεύουσες ή μεγάλες πόλεις των 13 περιφερειών.

Επόμενοι σταθμοί λοιπόν της «Ιθάκης» και του Αλέξη Τσίπρα σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι η Αλεξανδρούπολη, η Κοζάνη, η Λαμία, η Καλαμάτα, η Κρήτη, η Λέσβος, η Ρόδος, η Κέρκυρα.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία των παρουσιάσεων ο κ. Τσίπρας «ξανασυστήνεται» στους πολίτες και κάθε φορά σε ένα όλο και πιο διευρυμένο ακροατήριο.

Τα δείγματα γραφής έχουν δοθεί σε όλες τις πόλεις στις οποίες έχει βρεθεί με τον πρώην πρωθυπουργό εκτός από τους πρώην και νυν συντρόφους του που εμπιστεύεται να βρίσκει και νέους σύμμαχους στην τοπική αυτοδιοίκηση και στη λεγόμενη κοινωνία των πολιτών ενόψει της δημιουργίας του νέο κόμματος.

Νέο κεφάλαιο

Με την επιτροπή για την συγγραφή της πολιτικής διακήρυξης να εργάζεται εντατικά και σύμφωνα με τον κ. Σιακαντάρη που έχει τεθεί επικεφαλής να έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης της δουλειάς αυτής αμέσως μετά το Πάσχα, το επιτελείο του κ. Τσίπρα έχει στραμμένο το βλέμμα στην επόμενη ημέρα της χώρας.

Κοινώς πλέον όλοι πέριξ του κινούνται με γνώμονα την κατάθεση κυβερνητικής πρότασης για την επόμενη ημέρα της χώρας.

Η επόμενη ημέρα όμως περιλαμβάνει και το οριστικό κλείσιμο της προπαγάνδας των αντιπάλων για το δήθεν καταστροφικό 2015-2019.

Σε ένα βαθμό από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι και σήμερα ο κ. Τσίπρας εκτιμά ότι σε ένα μεγάλο βαθμό έχει καταφέρει να κλείσει τους μύθους περι κωλοτούμπας στο Δημοψήφισμα με τη δημοσιοποίηση των πρακτικών του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών την επομένη του «όχι».

Αντίστοιχα με την «Ιθάκη» έχει καταφέρει να δώσει όλες τις αναγκαίες απαντήσεις και μάλιστα με τη μορφή εγχειρίδιου σε όλους όσοι μιλούν ακόμη και σήμερα περι τρίτου και χειρότερου μνημονίου και για το ποιος έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.

Η επόμενη ημέρα

Σε αυτό το κλίμα ήρθε να προστεθεί ένα στοιχείο, που εδώ και έξι μήνες τουλάχιστον από την ώρα δηλαδή που το επικαλέστηκε ο ίδιος ο κ. Τσίπρας για πρώτη φορά, επιβεβαιώνεται και στις δημοσκοπήσεις.

Ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, συνταξιούχοι και όλοι σχεδόν οι κλάδοι δηλώνουν στην metron analysis ότι οικονομικά ήταν καλύτερα το 2019 παρά σήμερα.

Στο γενικό δείγμα των ερωτηθέντων το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο διόλου αμελητέο 52%, αν συνυπολογιστεί το κλίμα ευφορίας που καλλιεργείται συστηματικά από το Μέγαρο Μαξίμου.

Αυτό το ποιοτικό στοιχείο της δημοσκόπησης μαζί με το γεγονός ότι η ανασφάλεια και η ανεπάρκεια της κυβέρνησης είναι σε αυθόρμητες απαντήσεις στα πέντε σημαντικότερα προβλήματα της χώρας και μάλιστα με αύξηση 3 μονάδων κάνει τον κ. Τσίπρα να αισθάνεται δικαιωμένος.

Στην τελευταία του ομιλία στη Λάρισα μιλήσει για το αίσθημα γενικευμένης ανασφάλειας που προκαλεί το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη φέρνοντας ειδικά το παράδειγμα της Θεσσαλίας που μετά τον Daniel, τα Τέμπη και τη Βιολάντα οι κάτοικοι βιώνουν της αγωνία μην ξαναπλημμυρίσουν, οι συγγενείς το μπάζωμα και οι εργαζόμενοι την ανασφάλεια για τη ζωή τους, όπως είπε.

Δεν είναι όμως μόνο όσα έγιναν το 2015 και έπειτα.

Στο επίκεντρο των επόμενων παρεμβάσεων του κ. Τσίπρα θα βρεθεί πιο επιτακτικά και με όρους τρέχουσας πολιτικής συνθήκης η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης.

Ο πρώην πρωθυπουργός θα βάλει στο επίκεντρο των προγραμματικών του δεσμεύσεων την παιδεία, την εργασία, την ψηφιακή μετάβαση, την εξωτερική πολιτική, την ανάπτυξη και την ενέργεια με έμφαση στις ενεργειακές κοινότητες.