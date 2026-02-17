Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας

Έχει πάρει το κολάι ο Αλέξης Τσίπρας και πλέον κάθε παρουσίαση του βιβλίου του γίνεται πολιτικό γεγονός. Στη Λάρισα χθες, στην καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου που έχει δοκιμαστεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η αίθουσα ήταν κατάμεστη από κόσμο (μέχρι και όρθιους είχε στις πίσω σειρές), δείγμα του ερείσματος που έχει ο πρώην πρωθυπουργός στο προοδευτικό κομμάτι της κοινωνίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα, προχώρησε ωστόσο σε άλλη μια ομιλία ξεκάθαρα πολιτική, στέλνοντας διάφορα μηνύματα και αυτή τη φορά προς διάφορους ενδιαφερόμενους, μεταξύ των οποίων και ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος μεσοβδόμαδα προχώρησε στην κίνηση να ανοίξει «πόλεμο» με τον πρώην πρωθυπουργό.

Πέραν των μηνυμάτων όμως, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε μια σειρά προτάσεων σχετικά με τον αγροτικό τομέα που έχει δοκιμαστεί αρκετά – και συνεχίζει να δοκιμάζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι 8 προτάσεις για την αγροτική πολιτική ήταν αντίστοιχες με εκείνες για την αποκέντρωση και την ενίσχυση της Περιφέρειας στην οποία αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του βιβλίου του στα Γιάννενα πριν από κάποιες μέρες.

Οι τραγωδίες

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε σε όλες τις τραγωδίες που έχουν σημειωθεί στη Θεσσαλία το τελευταίο διάστημα. Αρχής γενομένης από την υπόθεση της «Βιολάντας» με τις πέντε νεκρές εργάτριες, εν συνέχεια στα Τέμπη – σε λίγες μέρες συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία με τους 57 νεκρούς – ενώ πιο πίσω υπήρχε και η κακοκαιρία «Ντάνιελ», η οποία πλήγωσε βαθιά την περιφέρεια Θεσσαλίας και οι συνέπειες της πληρώνονται ακόμα.

«Κι από εδώ, από τη Λάρισα, επιτρέψτε μου να απαντήσω με τρεις λέξεις στη μυθολογία της ασφάλειας: Ντάνιελ, Τέμπη, Βιολάντα. Τρεις στιγμές που πάγωσε ο χρόνος. Τρία συγκλονιστικά δράματα στη Θεσσαλία. Τρεις τραγωδίες στην καρδιά της χώρας. Που έχουν ορφανέψει οικογένειες. Και έχουν σημαδέψει τις συνειδήσεις όλων μας» είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζοντας:

Ο Ντάνιελ, τα Τέμπη, η Βιολάντα, η καθημερινή αγωνία για το τι θα μας ξημερώσει, μας τραβούν από το μανίκι: Η ασφάλεια που κλίνουν σε όλες τις πτώσεις είναι ασφάλεια για τους λίγους και ανασφάλεια για τους πολλούς».

Αντιμέτωποι με τον φόβο

Ο Αλέξης Τσίπρας επέμεινε ιδιαίτερα στο θέμα της ασφάλειας και της ανασφάλειας, κυρίως του φόβου που επικρατεί σήμερα στο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας. «Σήμερα, στην Ελλάδα του 2026, πρέπει να νικήσουμε τον φόβο. Να νικήσουμε την ανασφάλεια. Να σταθούμε όρθιοι και να απαιτήσουμε μια καλύτερη ζωή. Μια ζωή με ασφάλεια που απελευθερώνει τη δημιουργικότητα, την αυτοπεποίθηση, την ορμητική αναγέννηση της κοινωνίας μας. Τη ζωή που δικαιούμαστε. Και αυτό είναι πολιτική επιλογή η δική μας και η δική μου αδιαπραγμάτευτη πολιτική επιλογή», είπε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ασφάλεια και κοινωνικό κράτος

Για τον Αλέξη Τσίπρα σημαντικό κομμάτι στο αύριο και στην αντιμετώπιση του φόβου της καθημερινότητας, οφείλει να έχει ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Όπως είπε, «το κοινωνικό κράτος είναι όρος και προϋπόθεση για την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια, τη ζωή των πολλών. Αλλά δεν μπορεί να είναι απλώς ένα δίχτυ που σε πιάνει όταν πέφτεις. Οφείλει στις νέες συνθήκες να υπηρετεί τις ανάγκες με νέους τρόπους και νέες λειτουργίες».

»Το κοινωνικό Κράτος πρέπει να είναι ένα Συνεργατικό Κράτος ή πιο σωστά, μια Συνεργατική Πολιτεία, που θα συνδυάζει αρμονικά τις αρμοδιότητες του κράτους με τα δικαιώματα και την παρέμβαση της κοινωνίας των πολιτών που δεν θα βλέπει τον πολίτη ως πελάτη, αλλά ως συμμέτοχο, σύμμαχο και παραγωγό πολιτικής».

Για τον Γιάννη Στουρνάρα

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν άφησε ασχολίαστο και το συμβάν που αφορούσε τη στάση του Γιάννη Στουρνάρα μεσοβδόμαδα, τη συνέντευξη που έδωσε στην Ομάδα Αλήθειας και τις καταγγελίες που τη συνόδευαν για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τον χαρακτήρισε μάλιστα ως «ισόβιο τραπεζίτη», λέγοντας:

«Και επειδή τις τελευταίες μέρες ο ισόβιος επόπτης του τραπεζικού συστήματος μας κάνει μαθήματα ιστορίας και ηθικής, ας θυμηθούμε τους δανειολήπτες που γονατίζουν με τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Τους μικρούς καταθέτες που χρεώνονται για κάθε ανάληψη. Τη διαφορά επιτοκίων καταθέσεων και δανεισμού, που ανοίγουν το πεδίο για την ασύδοτη κερδοσκοπία των τραπεζών. Τα κέρδη των μετόχων για τραπεζικά ιδρύματα που το Δημόσιο, ο λαός μας, έχει κρατήσει στη ζωή με μεταγγίσεις δισεκατομμυρίων. Μεταγγίσεις αίματος, θα τις χαρακτήριζα».

Συν τοις άλλοις, τον παρομοίασε με ένα πρόσωπο της επικαιρότητας, τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, τονίζοντας με νόημα: «Θέλει να φτάσει τα χρόνια του Παναγόπουλου στα προνόμια της εξουσίας».

Για τη ζωή μας, όλοι μαζί

Γράφαμε στην αρχή ότι αρκετοί περίμεναν πως ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει από τη Λάρισα τον νέο πολιτικό φορέα. Αυτό δεν έγινε ανοιχτά, παρόλα αυτά, ο πρώην πρωθυπουργός έκανε το δικό του… νεύμα, σημειώνοντας: «Ξέρω τι περιμένετε από μένα. Έχω πλήρη επίγνωση- πιστέψτε με. Και της ευθύνης και του βάρους της ευθύνης. Και σας λέω ένα πράγμα: είναι η ώρα του μαζί. Μαζί να βάλουμε τα πανιά και τα ξάρτια στο νέο καράβι για την Ιθάκη. Ένα καράβι γερό, καλοτάξιδο, γρήγορο, που δεν θα φοβάται τους καιρούς και τις θύελλες που μας περιμένουν».

«Με αξιόμαχο πλήρωμα, νέους αλλά και έμπειρους ναύτες και αξιωματικούς. Με γνώρισμα την αγάπη στο λαό, στο ταξίδι, στον προορισμό. Μαζί να χαράξουμε τη ρότα της πατρίδας για την Ιθάκη. Γιατί αυτό που κρίνεται είναι κάτι πολύ μεγάλο. Η ζωή μας. Η ζωή που θέλουμε να ζήσουμε με ασφάλεια. Όλες και όλοι μαζί».