«Και όμως επιμένουν. Αυτό το αισιόδοξο συμπέρασμα βγαίνει από τη συζήτηση με δεκάδες νέους». Ο Αλέξης Τσίπρας, στη Λάρισα, πυκνώνει τις συναντήσεις του με θεσμικούς φορείς και απλούς πολίτες με αφορμή την παρουσίαση της «Ιθάκης» στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace Larissa, αφουγκραζόμενος τα προβλήματα των νέων, όπως οι ίδιοι του τα μετέφεραν.

Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στη Λάρισα για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη»

«Μοιράστηκαν μαζί μου την ανησυχία τους για την επόμενη ημέρα και τον προβληματισμό τους για το πόσο εξαιρετικά δύσκολο είναι να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους σε μια πόλη της περιφέρειας» αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός γνωρίζοντας πως πολιορκούνται από χαμηλούς μισθούς, ακρίβεια και απλησίαστα ενοίκια.

«Δεν έχουν σκοπό ούτε να συμβιβαστούν με το σήμερα, ούτε να σταματήσουν να παλεύουν για το καλύτερο», σημειώνει γνωρίζοντας την καθημερινή μάχη που δίνουν.

Τσίπρας: Το θέμα δεν είναι να παριστάνουμε τον «μπαμπά» τους

Οι περισσότεροι που συνάντηση ήταν εργαζόμενοι είτε στην εστίαση, στη διανομή και σε τεχνικές δραστηριότητες, αλλά και μικρομεσαίοι επαγγελματίες, νέοι γονείς, αλλά και φοιτητές. Ανάμεσά τους και νέοι αγρότες που συμμετείχαν ενεργά στα μπλόκα της περιοχής.

Το θέμα δεν είναι να παριστάνουμε τον «μπαμπά» τους, αλλά να μάθουμε να τους ακούμε, αναφέρει με νόημα ο Αλ. Τσίπρας από την «καρδιά» της Θεσσαλίας.

Κι επειδή η ζωντάνια τους, ο προβληματισμός τους, η κριτική τους, δύσκολα χωράει στο χρόνο, υπόσχεται να τα πει μαζί τους «σύντομα».

Τι ειπώθηκε στις συναντήσεις με επαγγελματίες – εργαζόμενους στο χώρο της οικοδομής και τους αγρότες

Από τις συναντήσεις που είχε με επαγγελματίες – εργαζόμενους στο χώρο της οικοδομής και των κατασκευών διαπίστωσε ανασφάλεια και ανησυχία για την επόμενη μέρα αλλά και ελλιπή μέτρα ασφάλειας στη δουλειά, δυσβάστακτη φορολόγηση, έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού και εκτίναξη των τιμών στα οικοδομικά υλικά που «δημιουργούν ένα περιβάλλον ανασφάλειας στον κλάδο τους».

Στο μεταξύ, οι εκπρόσωποι το αγροτικού συλλόγου Πλατύκαμπου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μελίβοιας, του περιέγραψαν τα προβλήματά τους σε όλη τη διαδικασίας της παραγωγής και τον εντυπωσίασαν με τη δημιουργική τους προσπάθεια να αναδείξουν την ποιοτική παραγωγή και να επενδύσουν στην μεταποίηση των προϊόντων τους.

Τετ α τετ με Κουρέτα και επίσκεψη στη Αβερώφειο Γεωργική Σχολή

Στην συνέχεια, είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής μετά από το καταστροφικό πέρασμα του Daniel, αλλά και για το πώς η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας αποτελεί ένα σημαντικό όπλο, τόσο στην πρόληψη, όσο και στην αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Τέλος βρέθηκε στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή και συζήτησε με τους καθηγητές και τους σπουδαστές για τον σημαντικό ρόλο που το ίδρυμα αυτό μπορεί να παίξει στον κύκλο της εκπαίδευσης που αφορά τον αγροτικό τομέα.