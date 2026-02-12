Ο Τσίπρας στο προεδρικό, η «Ιθάκη» στη Λάρισα – Συνελεύσεις των πυρήνων σε Βόρεια Αθήνα και Καλαμάτα

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το μεσημέρι θα περάσει το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου στο πλαίσιο των συναντήσεων που πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με όλους τους πρώην πρωθυπουργούς.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται στον απόηχο δηλώσεων του κ. Τασούλα περί αναγκαίων συναινέσεων στις επόμενες εκλογές με τον ίδιο να έχει παραδεχτεί σε ανύποπτο χρόνο ότι η υπόθεση των διερευνητικών εντολών τον ανησυχεί έντονα υπονοώντας περισσότερο ποιος θα είναι εκείνος ο πολιτικός που θα λάβει τη δεύτερη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Η θεσμικού χαρακτήρα συνάντηση πάντως πραγματοποιείται σε ακόμη πιο βαρύ και τεταμένο πολιτικό κλίμα με νέα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τις εισαγγελικές έρευνες που τρέχουν για τη διασπάθιση εκατομμυρίων ευρώ από εθνικούς πόρους που μοίρασε το Υπουργείο Εργασίας με τον πρόεδρο της ΓΣΣΕ Γιάννη Παναγόπουλο να εμφανίζεται ως αυτός που μοιράζει το χρήμα.

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Τσίπρας δεν θα πάει στο ραντεβού με τον κ. Τασούλα ως ένας βετεράνος πρώην πρωθυπουργός, αλλά ως ενεργός και υπερδραστήριος πολιτικός ο οποίος μάλιστα ετοιμάζει και το δικό του κόμμα.

Το αλατοπίπερο στη συνάντηση Τασούλα – Τσίπρα είναι η συνταγματική αναθεώρηση η οποία εξελίσσεται σε βασικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών και ενώ ο κ. Τσίπρας έχει ήδη μιλήσει για την ανάγκη να προκύψει στις επόμενες κάλπες μια ισχυρή προοδευτική πλειοψηφία για να μην καταστεί ο κ. Μητσοτάκης και η συντηρητική παράταξη ο βασικός διαμορφωτής των προς αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος στην επόμενη Βουλή.

Στη Λάρισα

Ο κ. Τσίπρας πάντως συνεχίζει τις περιοδείες του στην περιφέρεια και επόμενος σταθμός της «Ιθάκης» είναι η Λάρισα.

Ήδη οι ομιλίες του στις παρουσιάσεις του βιβλίου του παρουσιάζουν μια σαφή ποιοτική διαφοροποίηση καθώς εκτός από προγραμματικές θέσεις ο κ. Τσίπρας κινείται ολοένα και πιο βαθιά στην τρέχουσα επικαιρότητα παρεμβαίνοντας στη δημόσια συζήτηση και εξαπολύοντας επιθέσεις και σκληρή κριτική στους πολιτικούς αντιπάλους.

Η εκδήλωση της Λάρισας θα έρθει σε συνέχεια της νέας καθόδου των τρακτέρ στην Αθήνα ενώ ο κ. Τσίπρα όπως όλα δείχνουν θα βάλει επί τάπητος και την πρόταση για τον αγροτοδιατροφικό τομέα και την ενίσχυση των μικρών παραγωγών.

Πυρήνες στα βόρεια

Όλα αυτά ενώ το κόμμα Τσίπρα στήνεται, οργανώνεται και κάνει αισθητή την παρουσία του από τα κάτω.

Το όπλο της παίρνει και η Μεσσηνία και την Κυριακή διοργανώνεται μεγάλη εκδήλωση με τη συμμετοχή 5 δημοτικών πρωτοβουλιών του Νομού και στο κάλεσμά τους οι διοργανωτές του πυρήνα υπέρ του Αλέξη Τσίπρα κάνουν λόγο για συζήτηση για όλα τα «μεγάλα διακυβεύματα (της κοινωνίας και της δημοκρατίας) στην δυστοπική πολιτική συγκυρία που βιώνουμε».

Οι πυρήνες αυτοοργάνωσης του Βόρειου Τομέα στην Αθήνα έπιασαν και εκείνοι δουλειά και το επόμενο διάστημα όπως είχε αποκαλύψει το in τις επόμενες ημέρες αρχίζουν και οι πρώτες συνελεύσεις ανά δήμο.

Η «Πρωτοβουλία Πολιτών για την στήριξη του Αλέξη Τσίπρα» ενημερώνει με Δελτίο Τύπου ότι το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν 5 νέες εκδηλώσεις σε διαδημοτικό επίπεδο με στόχο «τη συζήτηση και ανταλλαγή σκέψεων απόψεων και προτάσεων για την ανασυγκρότηση των Αριστερών Προοδευτικών και δυνάμεων της Οικολογίας, στηρίζοντας την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα και καλώντας τον να αναλάβει πρωτοβουλίες για την Ανασύνθεση της Μεγάλης Νικηφόρας Προοδευτικής Παράταξης».

Το πρόγραμμα των προγραμματισμένων εκδηλώσεων:

-Κυριακή 15 Φεβρουαρίου ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ. Ώρα έναρξης 19.00

Κινηματογράφος «ΑΣΤΕΡΑΣ», Ασκληπιού 4 , Νέα Ιωνία

Διοργανώνουν Ενεργοί Πολίτες Δήμων Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Μεταμόρφωσης

-Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου ΠΕΝΤΕΛΗ. Ώρα έναρξης 19.00

Δημαρχείο Πεντέλης , Καλαμβάκη 2 Α , Μελίσσια

Διοργανώνουν Ενεργοί Πολίτες Δήμου Πεντέλης

-Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου ΠΑΠΑΓΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ. Ώρα έναρξης 19.00

Δημαρχείο Χολαργού, Αίθουσα «Μίκης Θεοδωράκης» , Περικλέους 55

Διοργανώνουν Ενεργοί Πολίτες Δήμου Παπάγου Χολαργού

Κυριακή 1 Μαρτίου ΜΑΡΟΥΣΙ. Ώρα έναρξης 11πμ

Δημαρχείο Αμαρουσίου

Διοργανώνουν Ενεργοί Πολίτες Δήμων Αμαρουσίου ,Κηφισιάς,Πεύκης – Λυκόβρυσης.

Δευτέρα 2 Μαρτίου ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Ώρα έναρξης 19.00

Συμβουλευτικό Κέντρο Χαλανδρίου , Στρατηγού Παπάγου 7

Διοργανώνουν Ενεργοί Πολίτες Δήμων Χαλανδρίου, Αγίας Παρασκευής, Φιλοθέης- Ψυχικού.