Τσίπρας: «Ξέρω από που προέρχομαι, ξέρω που θέλω να πάμε – Ανάμεσα στη ζωή και την επιβίωση επιλέγω τη ζωή»
Πολιτική 08 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Τσίπρας: «Ξέρω από που προέρχομαι, ξέρω που θέλω να πάμε – Ανάμεσα στη ζωή και την επιβίωση επιλέγω τη ζωή»

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την «Ιθάκη» του στα Ιωάννινα. Τα μηνύματα που έστειλε προς πάσα κατεύθυνση και το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της αριστερής προοδευτικής παράταξης. Οι αναφορές στις κόκκινες σημαίες του Αγγελόπουλου και στον Μπρεχτ.

Δημήτρης Τερζής
ΚείμενοΔημήτρης Τερζής
A
A
Μια συγκινησιακή φόρτιση την είχε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της παρουσίας του βιβλίου του «Ιθάκη» στα Ιωάννινα. Η φόρτιση βέβαια ήταν κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενη καθώς η Ήπειρος είναι ο τόπος καταγωγής του και ταυτόχρονα μια περιοχή όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης, εξαιρετικά υποβαθμισμένη. Ένας τόπος που, όπως είπε ο ίδιος, «όχι μόνο δεν ευημερεί, αλλά φυτοζωεί και ερημώνει».

Με αφορμή το παράδειγμα της Ηπείρου αναφέρθηκε στα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Περιφέρεια, όχι μόνο στην Ήπειρο αλλά και αλλού. «Θα είναι μια χώρα των ξενιτεμένων, με ερειπωμένα χωριά, φυσικές καταστροφές και ένα γενικό αίσθημα διάλυσης του κοινωνικού ιστού, ή μια χώρα όπου το να μεγαλώνεις στο Αθαμάνιο και στο κάθε Αθαμάνιο (σ.σ. το χωριό καταγωγής του στην Άρτα), θα σου προσφέρει συγκρίσιμες δυνατότητες με το να ζεις στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη;», αναρωτήθηκε.

Το μοντέλο της «φτηνής ανάπτυξης»

Απαντώντας στο ερώτημά του κατηγόρησε την κυβέρνηση για την εγκατάλειψη της Περιφέρειας και της υπαίθρου, αναλύοντας το μοντέλο των κοινωνικών ανισοτήτων που ακολουθεί και που ακούει, όπως είπε, στο όνομα «φτηνή ανάπτυξη». Με την ορολογία αυτή βρήκε την ευκαιρία να αναφερθεί στην έλλειψη κανόνων, στην απουσία σεβασμού στο περιβάλλον, αλλά και σε εκείνη των ελέγχων.

Επ’ αυτού σχολίασε σχετικά για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και στην απώλεια των 5 εργατριών. «Γιατί η ζωή τους κόστιζε λιγότερο από την ανάγκη της εργοδοσίας να δουλεύει αδιάκοπα η παραγωγή, χωρίς σταματημό για ελέγχους ασφαλείας. Από την ανάγκη για αυξημένα κέρδη. Και την επόμενη μέρα της τραγωδίας είδαμε πάλι το χιλιοπαιγμένο και εξοργιστικό έργο της «κακιάς στιγμής». Δεν ήταν όμως η κακιά στιγμή. Ήταν το μοιραίο αποτέλεσμα αυτού του μοντέλου της φτηνής ανάπτυξης», είπε, ο κ. Τσίπρας προσθέτοντας:

«Αυτό το μοντέλο πάει χέρι-χέρι με την αδιαφάνεια. Με τη συγκάλυψη, τη διαστρέβλωση, το μπάζωμα. Ξεπέρασαν τους διακόσιους σε έναν χρόνο οι νεκροί σε εργατικά ατυχήματα, αλλά τα στατιστικά της κυβέρνησης τα βρίσκουν όλα μια χαρά».

Αδιαφάνεια και Διαφάνεια

Εν συνεχεία και με δεδομένο ότι το Ινστιτούτο του ετοιμάζεται να παρουσιάσει επίσημα τη Διαφάνεια -ένα έργο που αποτελεί μετεξέλιξη της Διαύγειας- και που έχει στόχο ακόμη περισσότερη διαφάνεια στο δημόσιο βίο και στα οικονομικά του κράτους, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση.

«Θέλετε να σας μιλήσω με νούμερα; Την εξαετία 2020-2025 το 35% των συνολικών δημόσιων πόρων, δηλαδή πάνω από 27 δις διοχετεύτηκε μέσω αδιαφανών διαδικασιών. Το 75% των συνολικών συμβάσεων που σύναψε το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή πάνω από ένα εκατομμύριο συμβάσεις επί συνόλου 1,3 εκατομμυρίων, δόθηκαν με απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς».

Και συνέχισε μιλώντας για τις εταιρίες-μαϊμού, που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, σε καρτέλ που σχηματίζονται με την ανοχή της κυβέρνησης, ενώ κατέκρινε έντονα και τη φράση «το τζάμπα πέθανε», όπως ειπώθηκε από βουλευτίνα της ΝΔ πριν από λίγες μέρες προκαλώντας σειρά αντιδράσεων.

«Αν τους πεις ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει να ζήσει, δεν του φτάνουν τα 800 ευρώ για να ζήσει, αυτοί που έχουν επιβάλει τη διασπάθιση σε ημέτερους του δημόσιου χρήματος και την καρτελοποίηση της οικονομίας, σου απαντάνε: Το τζάμπα πέθανε. Καταλάβατε; Το τζάμπα πέθανε», είπε ο κ. Τσίπρας.

«Πολιτική επιλογή»

Αμέσως μετά ο κ. Τσίπρας προχώρησε σε μια περισσότερο αναλυτική παρουσίαση του έργου Διαφάνεια, εξηγώντας με ποιους τρόπους είναι καλύτερη από τη Διαύγεια και πως η λειτουργία της εξυπηρετεί ακόμα περισσότερο το δημόσιο συμφέρον, υποστηρίζοντας πως η εφαρμογή μιας τέτοιας πλατφόρμας είναι πάντα «πολιτική επιλογή» απέναντι στη διαφθορά και τη διασπάθιση δημόσιων πόρων.

Τόνισε λοιπόν ότι το ζήτημα είναι βαθιά «πολιτικό» και αυτό επειδή «κλείνει το δρόμο στην ασυδοσία και τις συναλλαγές στο παρασκήνιο, που κοστίζουν ζωές. Διαφάνεια παντού, λοιπόν, και για όλους, όσο ψηλά κι αν στέκονται και ό,τι πορτοφόλι κι αν διαθέτουν. Αυτή είναι η δική μας αδιαπραγμάτευτη επιλογή. Αυτό είναι το δικό μας όραμα και το δικό μας σχέδιο για την Ελλάδα».

Από την κριτική του κ. Τσίπρα δεν έλειψαν οι αναφορές στη σπουδή της κυβέρνησης να προχωρήσει στη συζήτηση για μια νέα, αναθεώρηση του Συντάγματος. «Μπορεί ο λύκος να φυλάξει τα πρόβατα;», έθεσε το ρητορικό ερώτημα υποστηρίζοντας με σειρά επιχειρημάτων ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να φυλάξει ή να βελτιώσει το Σύνταγμα σε σειρά θεμάτων τα οποία πρώτος ο ίδιος έχει καταπατήσει.

Οι επτά ρήξεις για την Περιφέρεια

Ένα από τα σημεία που ξεχώρισαν από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα ήταν οι επτά προτάσεις που κατέθεσε -«ρήξεις» τις χαρακτήρισε- για την αναβάθμιση της Περιφέρειας ώστε να εμποδιστεί η περαιτέρω παρακμή της. Πιο συγκεκριμένα μίλησε για

  • Πρώτη ρήξη: Μη κερδοσκοπικές ενεργειακές κοινότητες με προτεραιότητα στο δίκτυο
  • Δεύτερη ρήξη: Θεσμική κατοχύρωση της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας
  • Τρίτη ρήξη: Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας από ανακατεύθυνση Δημόσιων δαπανών
  • Τέταρτη ρήξη: Τεχνολογική αυτονομία
  • Πέμπτη ρήξη: Νόμος περί ακαλλιεργησίας για την αξιοποίηση της γης
  • Έκτη ρήξη:  Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων στις τοπικές οικονομίες
  • Έβδομη ρήξη: Θεσμοθέτηση θετικών διακρίσεων υπέρ της υπαίθρου

Προστασία της ανθρώπινης ζωής

Με αφορμή την έκτη ρήξη -την ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων στις τοπικές οικονομίες- βρήκε την ευκαιρία να αναφερθεί στο τραγικό ναυάγιο της Χίου. «Πρώτα και κύρια η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ιερή και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αποτελεί ντροπή για τον λαό μας και την ιστορία του, να λέμε ότι στις βάρκες αυτές έχουμε εισβολείς. Όχι. Έχουμε ανθρώπους που προσπαθούν να σωθούν από τον πόλεμο, τη βία ή από την φτώχεια. Δεν μπορεί κάθε λίγο να έχουμε τραγωδίες στη θάλασσα και να δίνουμε συγχαρητήρια.
Πρέπει να υπάρξει επιτέλους απόλυτη διαφάνεια και αξιόπιστη έρευνα για το τι έγινε. Όχι άλλη συγκάλυψη», σημείωσε με νόημα…

Συνεχίζοντας στο ίδιο πνεύμα σημείωσε πως «είναι αναγκαία μια άλλη μεταναστευτική πολιτική που να βασίζεται σε ασφαλείς, νόμιμες οδούς και ένταξη των μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα. Με γνώμονα τις ανάγκες κάθε κλάδου και κάθε περιφέρειας της χώρας. Σε διάλογο με τους συνεταιρισμούς και την τοπική αυτοδιοίκηση. Μια πολιτική που θα συνεισφέρει στην οικονομία, στο δημογραφικό και στο ασφαλιστικό. Που θα δίνει τη δυνατότητα και σε ανθρώπους που ζούνε στη χώρα εδώ και χρόνια, να δουλέψουν νόμιμα και τίμια με αξιοπρεπείς συνθήκες και να συμβάλλουν στην ελληνική οικονομία».

Με Αγγελόπουλο και Μπρεχτ

Ξεχωριστές ήταν και οι στιγμές όπου αναφέρθηκε τόσο στον αείμνηστο σκηνοθέτη Θεόδωρο Αγγελόπουλο και στη σκηνή από την ταινία «Κυνηγοί» με τους ανθρώπους στις βάρκες με τις κόκκινες σημαίες στη λίμνη. «Δεν σας κρύβω ότι συγκινούμαι με αυτή τη φωτογραφία γιατί είναι δεμένη με την πιο ωραία αφίσα των φοιτητικών μου χρόνων. Η φωτογραφία από τους κυνηγούς του Αγελόπουλου και η φράση του Μπρεχτ : «γιατί να λέμε βίαια τα νερά και όχι τις όχθες που τα περιορίζουν»», είπε και συμπλήρωσε: «βίαιη δεν είναι η επιθυμία των ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή. Αλλά οι απροσπέλαστες όχθες ενός συστήματος που την περιορίζει».

Η μεγάλη αφήγηση

«Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα λοιπόν, είναι ένα βλέμμα σαν αυτό του Αγγελόπουλου: Που θα έχει την περιφέρεια στο επίκεντρο.
Που θα μετατρέπει το τοπικό σε παγκόσμιο. Που θα δημιουργεί τη μεγάλη αφήγηση, αυτή που δίνει περιεχόμενο στη ζωή μας. Και νόημα στους αγώνες μας», σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για την προσπάθεια ανασύνθεσης και επανίδρυσης μιας κυβερνώσας, αριστερής προοδευτικής παράταξης. Κι εκεί έστειλε το μήνυμα σε όσους… αδημονούν.

«Δεν είναι εύκολο. Απαιτεί σχέδιο, απαιτεί κινητοποίηση, απαιτεί χρόνο. Μα πάνω από όλα απαιτεί όραμα και έμπνευση. Για την πατρίδα μας και τις ζωές μας. Ξέρω ότι δεν σας προτείνω έναν εύκολο δρόμο. Αλλά εμείς εδώ δεν είμαστε για τα εύκολα. Είμαστε για τα μεγάλα», είπε εν μέσω χειροκροτημάτων και κατέληξε:

«Όταν λοιπόν, το μεγάλο ερώτημα που θέτει στη πλειοψηφία της κοινωνίας μας, σχεδόν στα 4/5, η σημερινή κυβέρνηση με τη πολιτική της ακρίβειας και των ανισοτήτων, είναι: Ζωή ή επιβίωση; Εγώ απαντώ, ζωή. Και νιώθω, ότι το ίδιο απαντάτε κι εσείς. Και για αυτό βρίσκομαι εδώ. Γιατί ξέρω από που προέρχομαι. Και για αυτό ξέρω που θέλω να πάμε. Όλες και όλοι μαζί».

Πετρέλαιο
Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Σιωπή από τους εγχώριους τραμπιστές εντός και εκτός ΝΔ για τις ρατσιστικές αθλιότητες του Τραμπ
«Παραμένουν μουγγοί» 07.02.26

Ζαχαριάδης: Σιωπή από τους εγχώριους τραμπιστές εντός και εκτός ΝΔ για τις ρατσιστικές αθλιότητες του Τραμπ

«Αυτός είναι ο, κατά Μάκη Βορίδη, 'αρχηγός του δυτικού κόσμου'! Ο αρχηγός της Ρώμης, κατά άλλους, το πρότυπο της μεταναστευτικής πολιτικής για κάποιους ακόμη στα υπουργικά έδρανα», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης για το ρατσιστικό παραλήρημα Τραμπ για τους Ομπάμα

Σύνταξη
Χαρίτσης: Στροφή στην αντιπολιτική σημαίνει στροφή προς την ακροδεξιά και κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

Χαρίτσης: Στροφή στην αντιπολιτική σημαίνει στροφή προς την ακροδεξιά και κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς

«Η συζήτηση για το Σύνταγμα δεν γίνεται σε ουδέτερο πολιτικό περιβάλλον, αλλά σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση έχει υπονομεύσει συστηματικά τους θεσμούς», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Δένδιας: Στόχος οι συνεργασίες του ινδικού αμυντικού οικοσυστήματος με το ελληνικό – Τι είπε για ΝΑΤΟ και Ευρώπη
Νέο Δελχί 07.02.26

Δένδιας: Στόχος οι συνεργασίες του ινδικού αμυντικού οικοσυστήματος με το ελληνικό – Τι είπε για ΝΑΤΟ και Ευρώπη

«Οι Έλληνες υπήρξαμε έμποροι καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας. Η Ινδία όμως φαινόταν πάντα 'απρόσιτη'. Θεωρώ ακριβώς λόγω του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Πλέον είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Παπασταύρου: Συνεργασία μεταξύ ΥΠΕΝ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

Παπασταύρου: Συνεργασία μεταξύ ΥΠΕΝ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας

Ο Σταύρος Παπασταύρου επισκέφθηκε μαζί με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου την πρότυπη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων της Σκάλας Λακωνίας

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης προτείνει να μετονομαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο
Συνέδριο 07.02.26

Ο Κασσελάκης προτείνει να μετονομαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο

Ο Στέφανος Κασσελάκης απέκλεισε κάθε σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ, όσο αυτό παραμένει συνδεδεμένο - όπως είπε - με πρακτικές που συνέβαλαν στη θεσμική και οικονομική αποδόμηση της χώρας

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης απάντησε με Tik Tok στο viral βίντεο νεαρής για την τρέλα που επικρατεί στα ενοίκια
Της Μελίνας 07.02.26

Ο Ανδρουλάκης απάντησε με Tik Tok στο viral βίντεο νεαρής για την τρέλα που επικρατεί στα ενοίκια

Νέο βίντεο ανήρτησε στο Tik Tok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - Τι αναφέρει για τα εξωφρενικά ενοίκια, απαντώντας σε viral βίντεο νεαρής από τη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ
Πολιτική 07.02.26

ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ

Όπως σημειώνει το ΚΚΕ, »για τον χαρακτήρα του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ που είχε αναλάβει ρόλο “ναυαρχίδας” στη διαχείριση των αμαρτωλών προγραμμάτων υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά στην απόφαση του 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ

Σύνταξη
Το πολιτικό «φλερτ» του ΠΑΣΟΚ με τον Νικόλα Φαραντούρη
Πολιτική 07.02.26

Το πολιτικό «φλερτ» του ΠΑΣΟΚ με τον Νικόλα Φαραντούρη

Οι κοινές εκδηλώσεις και οι δημόσιες παρεμβάσεις του Νικόλα Φαραντούρη αναζωπυρώνουν τα σενάρια πολιτικού «φλερτ» ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον ίδιο - Η συμμετοχή του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή με τον εκπρόσωπο Τύπου του Κινήματος, Κώστα Τσουκαλά, σε εκδήλωση για τα κόκκινα δάνεια και οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Είναι σκάνδαλο που αγγίζει και την κυβέρνηση» – Τι λένε τα κόμματα για την υπόθεση Παναγόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

«Είναι σκάνδαλο που αγγίζει και την κυβέρνηση» – Τι λένε τα κόμματα για την υπόθεση Παναγόπουλου

Για «μεγάλη οσμή σκανδάλου» έκανε λόγο στην υπόθεση της ΓΣΕΕ ο βουλευτής της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος, ευθύνες στην κυβέρνηση βλέπει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης - Παραίτηση Παναγόπουλου από την προεδρία της Συνομοσπονδίας ζήτησε ο Θόδωρος Μαργαρίτης από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Ο EFSA υπέρ του εμβολιασμού για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – «Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση», λέει ο Β. Κόκκαλης
Πολιτική 07.02.26

Ο EFSA υπέρ του εμβολιασμού για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – «Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση», λέει ο Β. Κόκκαλης

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Αρχής, τα διαθέσιμα εμβόλια χαρακτηρίζονται αποτελεσματικά και ασφαλή και αποτελούν βασικό εργαλείο για τον περιορισμό και την εξάλειψη της νόσου

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στις υποκλοπές και τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική
ΠΑΣΟΚ 07.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στις υποκλοπές και τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική

«Ο εισαγγελέας λέει ότι προέκυψε κίνδυνος για το πολίτευμα», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη δίκη για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Επέβαλαν την ανισότητα ως κανονικότητα, μοντέλο φθηνής ανάπτυξης, διαφθορά – Στο κρίσιμο ερώτημα απαντώ ζωή, όχι επιβίωση
«Σήμα» από τα Γιάννενα 07.02.26 Upd: 15:00

Αλ. Τσίπρας: Επέβαλαν την ανισότητα ως κανονικότητα, μοντέλο φθηνής ανάπτυξης, διαφθορά – Στο κρίσιμο ερώτημα απαντώ ζωή, όχι επιβίωση

Ο Αλέξης Τσίπρας, από τα Γιάννενα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και έκανε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιστροφή της «ερημοποίησης» της ελληνικής υπαίθρου θέτοντας παράλληλα πιο καθαρά το πολιτικό διακύβευμα της «νέας μεταπολίτευσης».

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Φάμελλος: Ρουσφέτια, υποκλοπές και σκάνδαλα διαβρώνουν την εμπιστοσύνη προς την πολιτική και τους θεσμούς
Συνάντηση με Κουτσόλαμπρο 07.02.26

Φάμελλος: Ρουσφέτια, υποκλοπές και σκάνδαλα διαβρώνουν την εμπιστοσύνη προς την πολιτική και τους θεσμούς

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΔΣΑ, Ανδρέα Κουτσόλαμπρο - Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει «βάναυσες και πολλαπλές καταπατήσεις του Συντάγματος»

Σύνταξη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας
Πολιτική 07.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας

Τα άρθρα στα οποία εμπίπτουν οι κατηγορίες για κατασκοπεία που βαρύνουν το Σμήναρχο, ο ρόλος του Υπουργείου Εξωτερικών, οι αναφορές Δένδια, τα κενά ασφαλείας και οι εξελίξεις που αναμένονται τις επόμενες μέρες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Το νέο κόμμα, το διακύβευμα για μια «νέα μεταπολίτευση» και οι 7 ρήξεις
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

Η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Το νέο κόμμα, το διακύβευμα για μια «νέα μεταπολίτευση» και οι 7 ρήξεις

Ο Αλέξης Τσίπρας κρούει κώδωνα κινδύνου για την περιφέρεια και το δημογραφικό, το αναπτυξιακό σχέδιο για το 2030 που εγκαταλείφθηκε από τον Μητσοτάκη, το γερασμένο πολιτικό σύστημα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ο Τζόκοβιτς ως σημαία
Τένις 08.02.26

Ο Τζόκοβιτς ως σημαία

Αθλητής, σύμβολο και πολιτική φωνή: πώς ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεπερνά το τένις και γίνεται πεδίο εθνικής ταύτισης και σύγκρουσης

Γεώργιος Μαζιάς
Μια κρυφή λεπτομέρεια σε πορτρέτο της Άννα Μπολέυν ήταν «διάψευση κατηγοριών για μαγεία», λένε ιστορικοί
Έξι δάχτυλα 08.02.26

Μια κρυφή λεπτομέρεια σε πορτρέτο της Άννα Μπολέυν ήταν «διάψευση κατηγοριών για μαγεία», λένε ιστορικοί

Νέα επιστημονική ανάλυση της περίφημης «Ροζ» προσωπογραφίας της Άννα Μπολέυν αποκαλύπτει ότι το έργο δημιουργήθηκε ως σκόπιμη οπτική απάντηση σε φήμες περί μαγείας και «έκτου δαχτύλου», σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της εικόνας της κατά την ελισαβετιανή εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων – Σχέδια για έναν νέο παγκόσμιο χάρτη
Ιμπεριαλιστικές βλέψεις 08.02.26

Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων – Σχέδια για έναν νέο παγκόσμιο χάρτη

Το μέλλον προδιαγράφεται ως μια διαρκής, χαμηλής έντασης σύγκρουση, όπου η κυριαρχία θα είναι μια έννοια σχετική και η εσωτερική σταθερότητα το πρώτο θύμα του ανταγωνισμού των γιγάντων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη
Μικρός πρίγκιπας 08.02.26

Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη

Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει το καλλιτεχνικό εκτόπισμα ενός ηθοποιού που μόλις έκλεισε τα τριάντα, η Αμερικανική Ταινιοθήκη διοργανώνει ένα μεγαλοπρεπές αναδρομικό αφιέρωμα στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Σύνταξη
Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;

Από τα δάση της Μιανμάρ μέχρι τα καταστρώματα των πιο ακριβών γιοτ του κόσμου, το ξύλο τικ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας σιωπηλής αλλά καθοριστικής μετάβασης

Νατάσα Σινιώρη
Η Σανάε Τακαΐτσι έχει ρεαλιστικές ελπίδες για αυτοδυναμία στις εκλογές της Κυριακής με νέο κυβερνητικό εταίρο
Κόσμος 08.02.26 Upd: 05:52

Η Σανάε Τακαΐτσι έχει ρεαλιστικές ελπίδες για αυτοδυναμία στις εκλογές της Κυριακής με νέο κυβερνητικό εταίρο

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Σανάε Τακαΐτσι, βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική συγκυρία, «φλερτάροντας» με την πλειοψηφία των 2/3 που της δίνει την δυνατότητα να παρακάμπτει την Άνω Βουλή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άνοιξαν οι κάλπες στην Ταϊλάνδη με τρεις υποψηφίους που δεν μπορούν να εκλεγούν αυτοδύναμα
Κόσμος 08.02.26

Άνοιξαν οι κάλπες στην Ταϊλάνδη με τρεις υποψηφίους που δεν μπορούν να εκλεγούν αυτοδύναμα

Οι κάλπες στην Ταϊλάνδη άνοιξαν, την ώρα που κανείς δεν φαίνεται να συγκεντρώνει τις απαιτούμενες ψήφους ώστε να κυβερνήσει χωρίς την στήριξη έστω ακόμα ενός κόμματος.

Σύνταξη
Επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία – Τρεις νεκροί και περισσότεροι από 50 απαχθέντες
Κόσμος 08.02.26

Επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία – Τρεις νεκροί και περισσότεροι από 50 απαχθέντες

Νέες επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία, χωρίς να είναι ακόμα σαφές αν οι δράστες είναι μέλη συμμοριών (μπάντιτς) ή μέλη τζιχαντιντιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στα βόρεια της χώρας

Σύνταξη
Πέντε συλλήψεις στο Μιλάνο – Πυροτεχνήματα εναντίον δακρυγόνων, γκλομπ και κανονιού νερού [βίντεο]
Κόσμος 08.02.26

Πέντε συλλήψεις στο Μιλάνο - Πυροτεχνήματα εναντίον δακρυγόνων, γκλομπ και κανονιού νερού

Σε πέντε συλλήψεις διαδηλωτών προχώρησε η αστυνομία στο Μιλάνο, η οποία χρησιμοποίησε κανόνια νερού, δακρυγόνα και γκλομπ, την ώρα που μερίδα διαδηλωτών τους έριχνε πυροτεχνήματα και βεγγαλικά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιταλία: Το Κάπρι επιβάλλει κανόνες στα γκρουπ των τουριστών από το επόμενο καλοκαίρι
Υπερτουρισμός 08.02.26

Ιταλία: Το Κάπρι επιβάλλει κανόνες στα γκρουπ των τουριστών από το επόμενο καλοκαίρι

Το πιο διάσημο νησί στην Ιταλία έχει περίπου 13.000 μόνιμους κατοίκους, όμως το καλοκαίρι προσελκύει πλήθη επισκεπτών, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται σε 50.000 την ημέρα

Σύνταξη
