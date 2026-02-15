Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, «δεν πρέπει να γίνουν αντικείμενο συναλλαγής, αλλά να περιέλθουν στην ιδιοκτησία της Βουλής και της πατρίδας», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας.

Πρόκειται για μοναδικά ντοκουμέντα

Ο πρώην πρωθυπουργός σε επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής σημειώνει πως «πρόκειται για μοναδικά ντοκουμέντα μιας περιόδου σκότους, τρόμου, αλλά και ηρωισμού του λαού μας».

–Ολόκληρη η επιστολή

Παίρνει το θάρρος να προτείνει «το Ίδρυμα της Βουλής να αγοράσει αυτές τις φωτογραφίες, ως φόρο τιμής στην αντίσταση και τους νεκρούς της, αλλά και ως τεκμήριο του ηρωισμού με τον οποίο ο ελληνικός λαός αντιμετώπισε τη λαίλαπα της ναζιστικής κατοχής».

Φωτογραφίες που κανείς δεν ήξερε πως υπάρχουν

Οι φωτογραφίες φέρονται σύμφωνα πάντα με τον πωλητή να προέρχονται από την συλλογή του γερμανού λοχία Χέρμαν Χόϊερ, που υπηρετούσε σε τάγμα με έδρα τη Μαλακάσα. Οι φωτογραφίες και η δημοπρασία έγιναν γνωστά το βράδυ του Σαββάτου από μια σελίδα στο Facebook που ονομάζεται Greece at WWII Archives. Από εκεί ανιχνεύθηκε ο πωλητής και επιπλέον δύο φωτογραφίες. Φωτογράφος πρέπει να θεωρείται εφόσον δεν υπάρξει κάποια διευκρίνηση, ο γερμανός λοχίας.

«Πιστεύω, όπως είμαι βέβαιος κι εσείς, αλλά και κάθε Ελληνίδα και Έλληνας, ότι οι τελευταίες στιγμές Ελλήνων πατριωτών, η απεικόνιση της τραγωδίας αλλά και του θάρρους τους, δεν πρέπει να γίνουν αντικείμενο συναλλαγής, αλλά να περιέλθουν στην ιδιοκτησία της Βουλής και της πατρίδας», σημειώνει μεταξύ άλλων ο Αλ. Τσίπρας.