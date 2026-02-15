newspaper
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Για πρώτη φορά βλέπουμε κάποιους από τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές της Καισαριανής
Ελλάδα 15 Φεβρουαρίου 2026, 06:55

Για πρώτη φορά βλέπουμε κάποιους από τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές της Καισαριανής

Ένας πωλητής από το Βέλγιο, έβγαλε σε δημοπρασία στο ebay, φωτογραφίες που κανείς δεν ήξερε πως υπάρχουν και αφορούν τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές στην Καισαριανή, την 1η Μάη του 1944.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μέχρι πριν λίγες ώρες κανείς δεν γνώριζε πως υπήρχαν φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή.

Εκτελέστηκαν ως μέρος των αντιποίνων για την επίθεση ανταρτών του ΕΛΑΣ από διμοιρία του 8ου Συντάγματος Λακωνίας υπό τον ανθυπολοχαγό Μανώλη Σταθάκη του γερμανού υποστράτηγου Φράντς Κρεχ και τεσσάρων μελών της συνοδείας του στους Μολάους στις 27 Απριλίου του 1944.

Οι φωτογραφίες φέρονται σύμφωνα πάντα με τον πωλητή να προέρχονται από την συλλογή του γερμανού λοχία Χέρμαν Χόϊερ, που υπηρετούσε σε τάγμα με έδρα τη Μαλακάσα. Οι φωτογραφίες και η δημοπρασία έγιναν γνωστά το βράδυ του Σαββάτου από μια σελίδα στο Facebook που ονομάζεται Greece at WWII Archives. Από εκεί ανιχνεύθηκε ο πωλητής και επιπλέον δύο φωτογραφίες. Φωτογράφος πρέπει να θεωρείται εφόσον δεν υπάρξει κάποια διευκρίνηση, ο γερμανός λοχίας.

Μετά από 82 ολόκληρα χρόνια η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών που η πλειονότητά τους είχε μεταφερθεί από την Ακροναυπλία και είχαν παραδοθεί στους ναζί από το καθεστώς Μεταξά (είχε πεθάνει το 1941), αποκτά και αφορά πρόσωπα και η συλλογική μνήμη αποκτά κάποια υπερπολύτιμα ντοκουμέντα. Τόσο μικρά, με διαστάσεις έως 6 εκατοστά, όμως τόσο πολύτιμα.

Οι πέντε φωτογραφίες και ακόμα μια κακής ποιότητας που δείχνει ένα από τα κτίρια περιγράφονται σαν να αφορούν την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής και οφείλουμε να τις θεωρήσουμε γνήσιες μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.

Οι αγωνιστές που οδηγούνται μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, πλέον έχουν πρόσωπο και πιθανώς να μπορούν να αναγνωριστούν εφόσον υπάρχουν φωτογραφίες από τους απόγονούς τους. Ώστε η ιστορία στη λεζάντα της να γράψει τα ονόματά τους στις φωτογραφίες αυτές.

Η περιγραφή του πωλητή των σπάνιων φωτογραφιών

Ο πωλητής μιλά για τον ναζί υπολοχαγό ο οποίος τράβηξε τις φωτογραφίες και τις κράτησε στην συλλογή του. Ο Χέρμαν Χόιερ ξεκίνησε ως λοχίας και διμοιρήτης, με συμμετοχή στην επίθεση στην Πολωνία το 1939, στη Γραμμή Ζίγκφριντ (σύνορα Γερμανίας με Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γαλλία έως τα σύνορα με την Ελβετία, ήταν η απάντηση στη Γραμμή Μαζινό) και στις επιθέσεις σε Ολλανδία, Βέλγιο και Γαλλία.

Αποστρατεύτηκε το καλοκαίρι του 1940 και τον Σεπτέμβριο 1943 επιστρατεύτηκε ξανά. Στα τέλη του 1943 πέρα από τη Γιουγκοσλαβία στην Ελλάδα με τον στρατό κατοχής. Αποχώρησε τον Σεπτέμβριο του 1944 από τα Βαλκάνια σύμφωνα με την περιγραφή (η Αθήνα απελευθερώθηκε τον Οκτώβρη, έφυγε με την μονάδα του νωρίτερα). Σύμφωνα με τον πωλητή ο υπολοχαγός επέζησε του πολέμου.

Οι φυλακές που κρατούνταν οι εκτελεσθέντες κομμουνιστές σύμφωνα με την περιγραφή της φωτογραφίας

Ο πωλητής, η ιστοσελίδα και οι φωτογραφίες είναι εν γνώση του αρθρογράφου, όμως καθώς πρόκειται για πλειστηριασμό δεν αξίζει να πωληθούν «χρυσάφι» για να καταλήξουν σε ιδιωτική συλλογή. Τα λογότυπα αφαιρέθηκαν με εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα των φωτογραφιών, όμως ο πωλητής έχει θετικές αξιολογήσεις. Ο ίδιος ο πωλητής χρησιμοποιεί την ορολογία «Bandenüberfall» η οποία μεταφράζεται ως επίθεση/επιδρομή συμμορίας.

Ο ίδιος περιγράφει ή προμοτάρει το υλικό του ως: «Πολύ σπάνια σειρά φωτογραφιών των γερμανικών μέτρων μετά την επίθεση της συμμορίας εναντίον του στρατηγού Φραντς Κρεχ (27.04.1944 στους Μολάους), με την εκτέλεση 200 κομμουνιστών αιχμαλώτων ως ομήρων στην Καισαριανή, κοντά στην Αθήνα, Ελλάδα, την 1η Μαΐου 1944».

Αυτά τα ντοκουμέντα των 200 δεν είναι για δημοπρασία

Ο πωλητής, συλλέκτης και ο ίδιος ντοκουμέντων ως επί το πλείστον των ναζί, παλεύει να πουλήσει φωτογραφίες σε άλλους συλλέκτες των ναζί, πουλώντας τις φωτογραφίες μία – μία για δύο και πέντε ευρώ. Όσο το ζήτημα γίνεται πιο γνωστό οι τιμές ανεβαίνουν. Οι φωτογραφίες απ’ της «Καισαριανής τον τοίχο» έχουν φτάσει τα 176 ευρώ και τα 100 ευρώ αντίστοιχα. Οι δύο που δείχνουν τα πρόσωπα από κοντά, έχουν φτάσει τα 36 και  τα 40 ευρώ.

Δεν είναι θέμα πλειστηριασμού και χρημάτων. Οι φωτογραφίες θα αγοραστούν όπως και να έχει. Η μνήμη όμως των εκτελεσθέντων δεν είναι προς πώληση προς τέρψιν κάποιου συλλέκτη ναζιστικών αντικειμένων που θέλει να κάνει την τύχη του στην πλάτη των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής και πιστεύει πως έπιασε τον πρώτο αριθμό του βελγικού λαχείου για 8 φωτογραφίες των 6χ6 εκατοστών.

Αν μπορεί να υπάρξει μια και μόνη έκκληση είναι μην ανέβουν οι τιμές των φωτογραφιών αυτών. Οι φωτογραφίες έχουν γίνει ήδη μεγέθυνση και μπορείτε να τις πάρετε. Το αίμα των αγωνιστών και των πατριωτών που δολοφονήθηκαν από ναζί δεν είναι προς πώληση.

Οι εκτελεσθέντες δολοφονήθηκαν από τους ναζί ως κομμουνιστές και επειδή ήταν κομμουνιστές.

