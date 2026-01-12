Ναζιστικά έργα τέχνης, μια προκλητική διαφήμιση και παιχνίδια με τους Τραμπικούς – Η «γερμανική ελίτ» του Χίτλερ στο Truth Social

Μια γκαλερί που ειδικεύεται σε έργα τέχνης που κάποτε ανήκαν σε Ναζί, έχει κατά καιρούς πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται στο πλαίσιο της εποχής της: για παράδειγμα, εάν μπείτε στην ιστοσελίδα της θα βρείτε την ομιλία του Χίτλερ κατά την έναρξη της πρώτης Μεγάλης Γερμανικής Έκθεσης Τέχνης στις 18 Ιουλίου 1937, στην οποία ανέφερε: «Ο κυβισμός, ο ντανταϊσμός, ο φουτουρισμός, ο ιμπρεσιονισμός δεν έχουν καμία σχέση με το γερμανικό έθνος. Η Γερμανία, ωστόσο, επιθυμεί και πάλι μια γερμανική τέχνη, και αυτή η τέχνη θα έχει και θα είναι αιώνια αξία».

Επίσης, θα βρείτε δημόσιες τοποθετήσεις του Σοβιετικού αξιωματούχου, Alexander Dymschitz, ο οποίος πίστευε ότι: «Η τέχνη πρέπει να είναι ρεαλιστική. Ο σουρεαλισμός και η αφαίρεση δεν έχουν δικαίωμα ύπαρξης. Όλη η τέχνη που δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές είναι παρακμιακή, ατομικιστική και καπιταλιστική».

«Τέχνη της γερμανικής ελίτ, 1933-1945»

Η German Art Gallery (GAG) πυροδότησε πρόσφατα αντιδράσεις, έπειτα από την απόφαση της να διαφημίσει τα έργα της στην πλατφόρμα Truth Social, μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε το 2022 από την Trump Media & Technology Group, η οποία ανήκει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ιδρυτής της GAG, ένας Ολλανδός υπήκοος που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Marius Martens, μίλησε στην δημοσιογράφο Gabriella Angeleti της The Art Newspaper και υποστήριξε ότι η κριτική που δέχεται η γκαλερί είναι αδικαιολόγητη, ενώ τόνισε ότι δεν διατηρεί σχέσεις ούτε με την ακροδεξιά, ούτε με τους νεοναζί.

Η επιλογή του γκαλερίστα να διαφημίσει το εγχείρημα του στην πλατφόρμα του Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να στοχεύει σε οικονομικούς πόρους, καθώς η πρόσβαση στο Truth Social προσλκύει πελάτες από όλο το πολιτικό φάσμα.

Όπως υποστήριξε ο Martens στην The Art Newspaper, δεδομένου ότι «περίπου οι μισοί Αμερικανοί είναι συντηρητικοί και ψήφισαν τον Τραμπ – αν διαφημιστείς εκεί, τότε φτάνεις στο μισό περίπου του αμερικανικού πληθυσμού».

Ωστόσο, ορισμένοι έχουν επισημάνει ότι η διαφήμιση της GAG φαίνεται να υμνεί την ναζιστική ιδεολογία, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής: «Τέχνη της γερμανικής ελίτ, 1933-1945».

Ένας Αμερικανός χρήστης του Truth Social επικοινώνησε με την εφημερίδα The Art Newspaper, όπως αναφέρει η Angeleti, εκφράζοντας τις ανησυχίες του για τη διαφήμιση, ισχυριζόμενος ότι δεν είναι υποστηρικτής του Τραμπ, αλλά περιηγείται τακτικά στην πλατφόρμα. «Μια μέρα είδα μια σειρά διαφημίσεων για την ‘γερμανική ελίτ’ και σκέφτηκα ότι ήταν παράξενο», είπε. «Δεν ξέρω τίποτα από τέχνη, αλλά ήθελα να το δω».

Ο Martens από την πλευρά του σχολίασε ότι η χρήση της λέξης «ελίτ» στη διαφήμιση περιγράφει την γερμανική ηγεσία εκείνης της εποχής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως «υψηλή ηθική».

Τι κρύβουν οι ΗΠΑ;

Ο έμπορος ισχυρίζεται ότι η συλλογή του συναγωνίζεται εκείνη του αμερικανικού στρατού German War Art Collection στο Fort Belvoir της Βιρτζίνια, η οποία περιλαμβάνει περίπου 450 έργα που κατασχέθηκαν στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου – με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι η κατοχή τους παραβιάζει τη Σύμβαση της Χάγης του 1907 και τη Σύμβαση της UNESCO του 1970.

Ο Martens υποστήριξε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ κρύβει αυτά τα έργα «από το φως της δημοσιότητας».

Αντίθετα, η γκαλερί του, καταλήγει ο Martens, συμβάλλει στη «δημόσια συζήτηση για τον Β’ Παγκόσμιό Πόλεμο» και «βοηθά τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα την τέχνη αυτής της ταραγμένης, σκοτεινής και τραγικής περιόδου της ευρωπαϊκής ιστορίας».

Προσφέρει επίσης «στα μουσεία και τις συλλογές την ευκαιρία να αγοράσουν ιστορικά έργα τέχνης, ώστε οι άνθρωποι να κατανοήσουν καλύτερα αυτή την περίοδο και να αποφευχθούν παρόμοια γεγονότα στο μέλλον».

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper