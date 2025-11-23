Τα Χιτλερικά κέρδη του Instagram: Πώς η νεοναζιστική προπαγάνδα γεμίζει τις τσέπες του Ζούκερμπεργκ

To Ιnstagram της Meta, όχι μόνο επέτρεψε την ύπαρξη ανοιχτά αντισημιτικού και φιλοναζιστικού περιεχομένου, αλλά το προώθησε ενεργά μέσω του αλγορίθμου του σε εκατομμύρια ροές χρηστών, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη.

Σύμφωνα με την έρευνα του Fortune η νεοναζιστική προπαγάνδα «έτρεχε» δίπλα σε διαφημίσεις κολοσσών όπως η JP Morgan, Nationwide Insurance, Porsche, η SUNY (Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης) ακόμα και ο Στρατός των ΗΠΑ, μετά την απόφαση του Μαρκ Ζούκερμπεργκ να «χαλαρώσει» τους κανόνες περιεχομένου.

Μετά την έρευνα η Meta βρίσκεται ξανά στο «μάτι του κυκλώνα» καθώς αποδείχτηκε πως ο αλγόριθμος της πλατφόρμας προώθησε συστηματικά ανοιχτά αντισημιτικό περιεχόμενο, αναρτήσεις που αρνούνται το Ολοκαύτωμα και άλλες νεοναζιστικές θεωρίες σε εκατομμύρια χρήστες.

Το σκάνδαλο γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, καθώς αποδεικνύεται πως η ακραία αυτή προπαγάνδα εμφανιζόταν δίπλα σε διαφημίσεις επιχειρηματικών κολοσσών που δεν φαίνεται να γνώριζαν το είδος του περιεχομένου που «πλαισίωναν» με τις διαφημιστικές τους καμπάνιες.

«Χρυσοφόρο» μίσος στο Instagram

Η έρευνα έφερε στο φως συγκεκριμένα νούμερα που αναδεικνύουν τόσο την εκτεταμένη διασπορά του περιεχομένου όσο και το οικονομικό κίνητρο πίσω από την προώθησή του.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρέθηκε ένας λογαριασμός για μια επωνυμία μόδας, γνωστή ως @forbiddenclothes, ο οποίος πλέον έχει διαγραφεί. Ένα από τα Reels που είχε καρφιτσωμένο, και το οποίο πρόλαβε να δει το Fortune, πρόβαλε έναν αξιωματικό των ναζιστικών SS από την ταινία Inglorious Basterds ως μέρος ενός meme, με τη λεζάντα:

«Όταν η οικογένεια τσακώνεται για πολιτική και ζητούν την γνώμη μου».

Αυτό το βίντεο συγκέντρωσε 31 εκατομμύρια προβολές με τα σχόλια που καταδίκαζαν την εξύμνηση του ναζισμού ήταν συντριπτικά λιγότερα από τις θετικές αντιδράσεις.

View this post on Instagram A post shared by eva roytburg (@evaroyt)

Αξίζει να σημειωθεί πως η αλληλεπίδραση με αυτό το βίντεο λειτουργούσε ως «πύλη» προς πιο ακραίο περιεχόμενο. Ένα επόμενο Reel που εμφανίστηκε σε δημοσιογράφο του Fortune πρόβαλε μια AI-κατασκευασμένη «μετάφραση» ενός υποτιθέμενου λόγου του Αδόλφου Χίτλερ.

Το βίντεο, με 1,4 εκατομμύρια προβολές, περιείχε γραφικά που «ταυτοποιούσαν» Εβραίους στο υπουργικό συμβούλιο του Ντόναλντ Τραμπ και σε μεγάλους οργανισμούς μέσων μαζικής ενημέρωσης, προσθέτοντας Αστέρια του Δαβίδ στα πορτρέτα τους.

Τα σχόλια των χρηστών ήταν φιλοναζιστικά. «Χρωστάμε μια συγγνώμη στον μεγάλο άνδρα» έγραφαν, αναφερόμενοι στον Χίτλερ, ή «Είχε δίκιο για τα πάντα».

Η άρνηση του Ολοκαυτώματος ως «αστείο» με 3,2 εκατ. προβολές

Η έρευνα κατέγραψε ακόμα και meme άρνησης του Ολοκαυτώματος. Σε ένα από αυτά, ένας «βλάκας» έλεγε «Εξόντωσε εκατομμύρια ανθρώπους. Διάβασε ένα βιβλίο ιστορίας», με έναν «ξύπνιο» να απαντάει, «Ποιος έγραψε τα βιβλία ιστορίας;»

Αυτή η ανάρτηση, η οποία υπονοούσε πως το Ολοκαύτωμα είναι ένας μύθος κατασκευασμένος από Εβραίους, συγκέντρωσε 3,2 εκατομμύρια προβολές και πάνω από 250.000 αλληλεπιδράσεις.

Αφού το Fortune επισήμανε τις αναρτήσεις στη Meta, τα κλιπ εξαφανίστηκαν, αλλά μόνο αφού είχαν ήδη διαδοθεί μαζικά. Η Meta, ιδιοκτήτρια των Facebook και Instagram, δήλωσε πως δεν επιθυμεί τέτοιο περιεχόμενο στις πλατφόρμες της και ότι πρόσθεσε τις απαραίτητες επισημάνσεις στη βάση δεδομένων των απαγορευμένων υλικών.

Αλγοριθμικό «τζάκποτ» της ακροδεξιάς

Το περιεχόμενο αυτό εμφανίστηκε σε εκατομμύρια χρήστες ως αποτέλεσμα του συστήματος επιβράβευσης του αλγορίθμου του Instagram.

Μόλις ένας χρήστης αλληλεπιδρά με έστω και ένα Reel με φασιστικό περιεχόμενο, ο αλγόριθμος του Instagram «προσωποποιεί» τη ροή του, η οποία μετατρέπεται ραγδαία σε έναν χείμαρρο νεοναζιστικών θεωριών συνωμοσίας, ρατσιστικών «αστείων» και εξύμνησης της ναζιστικής εικονογραφίας, συχνά ως μιμίδια και άλλα viral φορμάτ.

Ο Ζβίκα Κρίγκερ, πρώην διευθυντής καινοτομίας της Meta, δήλωσε ότι: «Ο,τιδήποτε φέρνει μεγαλύτερο engagement, θα επιβραβεύεται σε αυτόν τον αλγόριθμο».

Η οικονομική διάσταση είναι κρίσιμη. Ένας διαχειριστής σελίδας meme από το Ηνωμένο Βασίλειο εξήγησε στο Fortune ότι κέρδισε πάνω από 11.377 ευρώ πουλώντας T-shirts, προσθέτοντας ότι οι αναρτήσεις με θέμα τον Χίτλερ «έχουν πάντα περισσότερη απήχηση».

Ένας εργαζόμενος στον τομέα της τεχνολογίας με έδρα τις ΗΠΑ παραδέχτηκε ότι έβγαλε σχεδόν 2.605 ευρώαπό μπόνους του Instagram πριν απενεργοποιηθεί η νομισματοποίηση του λογαριασμού του.

Ομολόγησε μάλιστα ότι είναι Εβραίος και δεν πιστεύει το περιεχόμενο, αλλά το δημοσίευε επειδή τα «προσβλητικά και πολιτικά Reels είναι το πιο σίγουρο χαρτί για να μαζέψεις περισσότερους followers σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο».

Το άλλοθι της «ελεύθερης έκφραση»

Η σαρωτική αλλαγή στην πολιτική περιεχομένου που ευλογήθηκε από τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, η οποία ήρθε τον Ιανουάριο του 2025, περιλάμβανε τον τερματισμό της χρήσης ανεξάρτητων fact checkers σε Facebook και Instagram.

Αντ’ αυτού, αντικαταστάθηκαν με community notes, με τον έλεγχο να περνάει πλέον στους χρήστες. Ο Ζούκερμπεργκ υπερασπίστηκε την αλλαγή ως επιστροφή στην «προτεραιοποίηση της ελεύθερης έκφρασης», δηλώνοντας ότι θα αυξηθεί το όριο που απαιτείται για την αφαίρεση της ρητορικής μίσους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mark Zuckerberg (@zuck)

Ωστόσο, οι κριτικοί, συμπεριλαμβανομένης της Anti-Defamation League (ADL), σημείωσαν άμεση αύξηση στο αντισημιτικό περιεχόμενο, με την ADL να αναφέρει πενταπλάσια αύξηση της παρενόχλησης Εβραίων μελών του Κογκρέσου στο Facebook τον Μάιο.

Η εταιρεία, παρά το γεγονός ότι οι δικές της πολιτικές απαγορεύουν ρητά την άρνηση του Ολοκαυτώματος και την εξύμνηση του Χίτλερ, απέδειξε πως τα συστήματα ελέγχου και εποπτείας της «σκόπιμα έγιναν λιγότερο ευαίσθητα», με αποτέλεσμα την άνθηση του μίσους για χάρη του κέρδους.