Κώστας Τσουκαλάς: Η ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό – Το ΥΠΠΟ να προχωρήσει στην αγορά τους

Να συγκροτήσει άμεσα επιτροπή με αποστολή τη διαπίστωση της αυθεντικότητας των φωτογραφιών που έχουν κυκλοφορήσει από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής ζητά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Τα ντοκουμέντα των 200 δεν είναι για δημοπρασία

«Αν είναι αυθεντικές, αποτελούν τεκμήρια μιας εμβληματικής στιγμής της ελληνικής ιστορίας. Είναι αποδείξεις του ηρωισμού και του πατριωτισμού όσων θυσιάστηκαν για την ελευθερία, την ανεξαρτησία και τη δημοκρατία. Η ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό. Η πολιτεία έχει ευθύνη να τις αναδείξει και να τις προστατεύσει», σημειώνει σε δήλωσή του.

Οι φωτογραφίες και η δημοπρασία

Οι φωτογραφίες φέρονται σύμφωνα πάντα με τον πωλητή να προέρχονται από την συλλογή του γερμανού λοχία Χέρμαν Χόϊερ, που υπηρετούσε σε τάγμα με έδρα τη Μαλακάσα. Οι φωτογραφίες και η δημοπρασία έγιναν γνωστά το βράδυ του Σαββάτου από μια σελίδα στο Facebook που ονομάζεται Greece at WWII Archives. Από εκεί ανιχνεύθηκε ο πωλητής και επιπλέον δύο φωτογραφίες.

Μετά από 82 ολόκληρα χρόνια η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών που η πλειονότητά τους είχε μεταφερθεί από την Ακροναυπλία και είχαν παραδοθεί στους ναζί από το καθεστώς Μεταξά (είχε πεθάνει το 1941), αποκτά και αφορά πρόσωπα και η συλλογική μνήμη αποκτά κάποια υπερπολύτιμα ντοκουμέντα.