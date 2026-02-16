Αλέξη, «ανακοίνωσε το από τη Λάρισα τώρα, τρέλανέ μας!»

Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται ήδη στη Λάρισα για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» που θα γίνει αύριο, Δευτέρα, το απόγευμα. Όπως σε κάθε σταθμό της «Ιθάκης», φρόντισε να έχει συναντήσεις όχι μόνο με παράγοντες και φορείς της τοπικής κοινωνίας, αλλά και με απλούς πολίτες, πιστός στην δέσμευση που ανέλαβε όταν ανακοίνωσε την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα.

«Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της» είχε πει ο Τσίπρας και αυτό ακριβώς πράττει στο ταξίδι της «Ιθάκης».

Από αυτές τις ουσιαστικές και ειλικρινείς συζητήσεις δεν λείπουν και οι viral στιγμές… όπως αυτή στη συνάντησή του με νέους της περιοχής σε καφέ στο κέντρο της πόλης, όταν ένας εξ αυτών προκάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει άμεσα, τώρα από τη Λάρισα, το νέο κόμμα. «Ανακοίνωσε το από τη Λάρισα τώρα, τρέλανέ μας!» του είπε.

Η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα, που δεν έχει βρεθεί λίγες φορές αντιμέτωπος κατά τις ομιλίες του με αυτή την προτροπή από κάποιους από το πολυπληθές κοινό που τις παρακολουθεί είναι συνήθως ένα χαμογελαστό «μην είστε ανυπόμονοι».

Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά είπε στην τελευταία ομιλία του «η προσπάθειά μας, που είναι τέκνο της ανάγκης για μια καλύτερη ζωή, για μια καλύτερη και δίκαιη πατρίδα, η προσπάθειά μας για την ανασύνθεση και επανίδρυση μιας κυβερνώσας αριστερής προοδευτικής παράταξης, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Απαιτεί σχέδιο, απαιτεί κινητοποίηση, απαιτεί χρόνο. Μα πάνω από όλα απαιτεί όραμα και έμπνευση. Για την πατρίδα μας και τις ζωές μας. Ξέρω ότι δεν σας προτείνω έναν εύκολο δρόμο. Αλλά εμείς εδώ δεν είμαστε για τα εύκολα. Είμαστε για τα μεγάλα».

Για τα δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και την απογοήτευσή τους από τη σημερινή κατάσταση συζήτησαν οι νέοι της περιοχής με τον Αλέξη Τσίπρα. Προερχόμενοι από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις αλλά και επαγγέλματα, -σπουδαστές, φοιτητές, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιωτικοί υπάλληλοι- του εξέφρασαν την αγωνία τους για την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς, την έντονη οικονομική ανασφάλεια, και την έλλειψη προοπτικών, συνθήκη που επιδεινώνεται από την υποβάθμιση και την εγκατάλειψη της επαρχίας. Η παρουσία δε στη μάζωξη αυτή και νέων αγροτών, μεταξύ των και άνθρωποι που πρωτοστάτησαν στις πρόσφατες κινητοποιήσεις, έδωσε την ευκαιρία στον Αλέξη Τσίπρα να ακούσει για άλλη μια φορά από πρώτο χέρι τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος και ειδικά οι αγρότες της Θεσσαλίας.

Ενδεικτικό του εξαιρετικού κλίματος στη συνάντηση ήταν η δέσμευση και από τις δύο πλευρές ότι θα επαναληφθεί στην Αθήνα, με το ραντεβού με τον πρώην πρωθυπουργό να έχει ήδη κλειστεί.

Ξεχωριστή συνάντηση είχε ο Αλέξης Τσίπρας και με το σωματείο εργατοτεχνιτών, που βιώνουν την επισφάλεια σε μια απορυθμισμένη αγορά εργασίας, την κρίση στην οικοδομή, την κρίση στην πραγματική οικονομία και την κατανάλωση από πρώτο χέρι.