Στη Λάρισα μιλά ο Αλέξης Τσίπρας τη Δευτέρα σε παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη»
Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου η Ιθάκη θα βρεθεί στη Λάρισα. Για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα θα μιλήσουν σημαντικοί καλεσμένοι ενώ με ξεχωριστό ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του ίδιου.
Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της και σε κάθε σταθμό η παρουσίαση της προκαλεί πολιτικό γεγονός με τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει καίριες παρεμβάσεις για τα κρίσιμα θέματα της επικαιρότητας, για την οικονομία, την κοινωνία και το μέλλον της χώρας, επιμένοντας στην ουσία της πολιτικής.
Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου η παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace Larissa (Παπαναστασίου 19, Λάρισα), με τις εκδόσεις Gutenberg να προσκαλούν τους πολίτες στην εκδήλωση.
Οι ομιλητές
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν ο Απόστολος Καλογιάννης, πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων, η Ιωάννα Καραβάνα, Δικηγόρος – Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών, ο Θέμης Λαζαρίδης, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου και ο Σωτήρης Τσουκαρέλης, Πολιτικός Επιστήμονας-Υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά».
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
Ώρα προσέλευσης ορίστηκε στις 18:30 και ώρα έναρξης στις 19:00. Την παρουσίαση και τον συντονισμό της συζήτησης θα πραγματοποιήσουν ο δημοσιογράφος από το Θεσσαλία TV, Γιάννης Γιαννακόπουλος και η δημοσιογράφος Αλεξία Τασούλη, από το Ναυτεμπορική TV.
