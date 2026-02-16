Στην ανάγκη χάραξης μια νέας αγροτικής πολιτικής αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Λάρισα καταθέτοντας προτάσεις που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στα πιο προωθημένα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

«Για να έχουμε, τελικά, μια Ελλάδα που στέκεται στα πόδια της»

«Οι νέοι αγρότες και παραγωγοί μας θυμίζουν αυτό που συχνά ξεχνάμε: ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει σύγχρονο πρωτογενή τομέα, μπορεί να έχει ζωντανά χωριά και κωμοπόλεις, μπορεί να εξασφαλίσει ποιοτικά και προσιτά τρόφιμα για όλους και όλες μας», ανέφερε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, παρουσιάζοντας την «Ιθάκη» στη Θεσσαλία.

Με την προϋπόθεση πως έχουμε ένα κράτος, μια πολιτεία, μια κοινωνία «που ακούει τους παραγωγούς, ακούει τους αγρότες της» ξεδίπλωσε ένα επεξεργασμένο σχέδιο οκτώ σημείων με πρόταση για υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία αλλά και αποκέντρωση οργανισμών όπως ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και την ταυτόχρονη θεσμοθέτηση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής.

Οι προτάσεις που κατέθεσε ο Τσίπρας περιλαμβάνουν επίσης:

-Ελάχιστο Αγροτικό εισόδημα: Εθνικό Μηχανισμό Διασφάλισης Ελάχιστου Αγροτικού Εισοδήματος: Τιμή αναφοράς με βάση το κόστος παραγωγής. Κρατική εγγύηση όταν η αγορά καταρρέει. Συλλογική διαπραγμάτευση μέσα από συνεταιρισμούς. Τιμές ενεργοποίησης, βασισμένες στο πραγματικό κόστος παραγωγής κάθε περιφέρειας. Με τριμερή συμβόλαια παραγωγού–συνεταιρισμού–αγοραστή.

-Η γη σε όσους την καλλιεργούν : Θεσμοθέτηση Εθνικής Τράπεζας Γης. Με ψηφιακή καταγραφή όλης της ανενεργής γης, σε διασύνδεση με το Κτηματολόγιο. Με μακροχρόνιες μισθώσεις με σταθερούς όρους, με προτεραιότητα στους νέους αγρότες και τους συνεταιρισμούς.

-Ριζική αναδιάρθρωση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ & η γνώση να φτάνει στο Χωράφι

Τράπεζα ζωικού γενετικού υλικού. Ανασυγκρότηση των κέντρων γενετικής βελτίωσης. Αναβάθμιση της Τράπεζας Σπόρων. Και αυστηρούς ελέγχους στις ελληνοποιήσεις. Πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους, Περιφερειακά Δίκτυα Κατάρτισης, ψηφιακή πλατφόρμα γνώσης με ανοιχτά δεδομένα και εργαλεία πρόγνωσης.

-Χρηματοδότηση που να φτάνει στον μικρό παραγωγό: Δημιουργία ειδικών αγροτικών χρηματοδοτικών προϊόντων μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Συλλογική χρηματοδότηση μέσω συνεταιρισμών. Και με κίνητρα για επενδύσεις σε μεταποίηση, ψηφιακά εργαλεία και ενεργειακή αυτονομία.

-Ενεργειακές κοινότητες για μείωση κόστους παραγωγής: Οι Αγροτικές Ενεργειακές Κοινότητες μπορούν να μειώσουν δραστικά το κόστος ρεύματος. Για τις γεωτρήσεις. Για τα ψυγεία. Για τα αντλιοστάσια. Επιβάλλεται η προτεραιότητα στον ηλεκτρικό χώρο για τους παραγωγούς. Για να πέσει το κόστος άντλησης, το κόστος άρδευσης, το κόστος παραγωγής. Και να μειωθούν οι απώλειες αρδευτικού νερού.

-Διαφάνεια στην αγορά και προστασία της Ελληνικής παραγωγής: Εθνική ψηφιακή πλατφόρμα ιχνηλασιμότητας. Ενισχυμένους ελέγχους με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και αυστηρές κυρώσεις για όσους παρανομούν με στόχο να μπει τέλος στις ελληνοποιήσεις και να μειωθεί δραστικά η ψαλίδα ανάμεσα στο χωράφι και το ράφι.

– Μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ και Εθνικά Σχέδια για άρδευση και αυτάρκεια ζωοτροφών:

Εθνικό σχέδιο αρδευτικών υποδομών. Μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ με κλιματικούς δείκτες για ταχύτερες αποζημιώσεις σε λιγότερο από 60 ημέρες. Εθνικό σχέδιο αυτάρκειας ζωοτροφών. Ολοκλήρωση δασικών χαρτών στο 100% της επικράτειας. Και βαθμιαία αλλά αποφασιστική μείωση της αδήλωτης εργασίας.