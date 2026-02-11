Το Ινστιτούτο Τσίπρα ρίχνει προτάσεις διακυβέρνησης

Η Αμαλίας, το στρατηγείο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, έχει πλέον αρχίσει να επιτελεί το ρόλο για τον οποίο εξαρχής είχε συσταθεί, να παράγει δηλαδή προτάσεις και παρεμβάσεις με επιστημονική μέθοδο και κοστολόγηση.

Στα Γιάννενα ο κ. Τσίπρας και κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» πρόσθεσε ένα στοιχείο στην ομιλία του που προδίδει ότι ο ίδιος όσο περνούν οι μήνες γίνεται όλο και πιο έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα, της ολικής επαναφοράς του με νέο κόμμα στην πολιτική σκηνή.

Προτάσεις διακυβέρνησης

Το περασμένο Σάββατο ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε δυο βασικές επεξεργασίες του Ινστιτούτου, τη «Διαφάνεια» που θα ενοποιήσει όλες τις υπάρχους πλατφόρμες του Δημοσίου στις οποίες κατατίθενται οι συμβάσεις του Δημοσίου και θα αποτελέσει την εξέλιξη της σημερινής «Διαύγειας».

Το άλλο στοιχείο που σημάδεψε την ομιλία του κ. Τσίπρα ήταν οι 7 ρήξεις για το υπαρξιακό ζήτημα της ερήμωσης της υπαίθρου και το δημογραφικό.

Ωστόσο πλέον όπως όλα δείχνουν είτε ο ίδιος ο κ. Τσίπρας είτε απευθείας το Ινστιτούτου του θα διατυπώσουν στη δημόσια σφαίρα προτάσεις που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα αποτελέσουν τον κορμό της εναλλακτικής προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης απέναντι στη ΝΔ και τη Δεξιά.

Βασικό εργαλείο κατάθεσης προτάσεων και αναζήτησης συμμαχιών στην κοινωνία για τις αλλαγές που απαιτούνται παραμένει η «Ιθάκη» και οι περιοδείες σε όλη τη χώρα.

Αυτό φάνηκε και στην περίπτωση του Δημήτρη Κιτσικόπουλου της ΚΟΙΝΣΕΠ «Electra» οι οποίος ως ομιλητής στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Τσίπρα στα Γιάννενα παρουσίασε την πρόταση για τις ενεργειακές κοινότητες.

Τελική ευθεία

Αυτό που μεταδίδεται από την Αμαλίας είναι ότι γίνονται διαρκώς νέες επεξεργασίες από τις ομάδες εργασίας που έχει οργανώσει ο κ Τσίπρας.

Αυτή η δουλειά θα ενταθεί την επόμενη περίοδο την ώρα που οι πολιτικές εξελίξεις πυκνώνουν και πλησιάζει και ο χρόνος των επίσημων ανακοινώσεων για το νέο κόμμα.

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Τσίπρας και όσοι συνδράμουν στο εγχείρημά του δείχνουν ότι θέλουν να είναι όλα έτοιμα ώστε από την Άνοιξη και έπειτα ανά πάσα στιγμή να είναι σε θέση να κάνουν το επόμενο βήμα.

Είναι σαφές βέβαια μετά και την αισθητή στροφή του κ. Τσίπρα προς τα Αριστερά μιλώντας για την κυβερνώσα Αριστερή προοδευτική πρόταση, ο στόχος είναι τώρα το πολιτικό διακύβευμα της εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης απέναντι στον Μητσοτάκη να δοθεί πειστικά και δυναμικά.