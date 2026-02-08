newspaper
Σημαντική είδηση:
08.02.2026 | 11:45
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Στροφή Αριστερά από τον Τσίπρα – Yπομονή για το νέο κόμμα, οργανωτική φόρμα αναζητούν στελέχη κομμάτων
Πολιτική Γραμματεία 08 Φεβρουαρίου 2026, 11:00

Στροφή Αριστερά από τον Τσίπρα – Yπομονή για το νέο κόμμα, οργανωτική φόρμα αναζητούν στελέχη κομμάτων

Ανασυγκρότηση της κυβερνώσας Αριστερής προοδευτικής παράταξης, ο δύσκολος δρόμος που επιλέγει ο πρώην πρωθυπουργός, τα στελέχη άλλων κομμάτων που ψάχνουν τρόπο μετάβασης στο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
A
A
Στα Γιάννενα ο Αλέξης Τσίπρας οροθετήθηκε εκ νέου από τα υπάρχοντα κόμματα του προοδευτικού τόξου ενώ παράλληλα με μια αμιγώς πολιτική ομιλία με σκληρές αναφορές σε πολιτικούς αντιπάλους τράβηξε νέες διαχωριστικές γραμμές στη νοητή γραμμή πρόοδος – συντήρηση θέτοντας τα διλήμματα των επόμενων εκλογών.

Στροφή Αριστερά

Διαβάζοντας τη συγκυρία και βλέποντας την δεξιόστροφη κίνηση υπαρχόντων αλλά και υπό δημιουργία κομμάτων ο κ. Τσίπρας κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» έκανε στροφή προς τα Αριστερά.

Στην πάγια θέση του για την ανάγκη ανασυγκρότησης της προοδευτικής παράταξης αυτή τη φορά επανάφερε τον όρο της κυβερνώσας Αριστεράς δείχνοντας ότι θέλει να απευθυνθεί και στα παραδοσιακά ακροατήριά του.

Η στροφή δεν είναι τυχαία. Έρχεται εν μέσω αποχωρήσεων από την Νέα Αριστερά, των νέων δηλώσεων Καρυστιανού περί παράνομων εισβολών στα θαλάσσια σύνορα με αφορμή την τραγωδία στη Χίο που εδραιώνει την πεποίθηση ότι η ίδια στοχεύει ξεκάθαρα στα δεξιά εκλογικά κοινά και εν μέσω μετακινήσεων από το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής προς το μελλοντικό κόμμα Τσίπρα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει ο πυρήνας του βασικού σχεδιασμού για τον νέο κόμμα που δεν συμπεριλαμβάνει στη πρώτη γραμμή πρώην συντρόφους με προϊστορία.

Εξαίρεση αποτελούν πρόσωπα με τα οποία συνδέεται με εμπιστοσύνη δοκιμασμένη στο χρόνο με την Όλγα Γεροβασίλη να κατεβαίνει από τον εξώστη και να βρίσκεται στην πρώτη σειρά της παρουσίασης στα Γιάννενα.

Απόδειξη μάλιστα ότι κάποιοι από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκονται δίπλα του ήταν και ο θερμός χαιρετισμός που είχαν οι δυο τους όταν ο πρώην πρωθυπουργός μπήκε στην αίθουσα της εκδήλωσης.

Ο δύσκολος δρόμος

Για μια ακόμη φορά και όπως συνέβη και στην Πάτρα οι υποστηρικτές του κ. Τσίπρα εμφανίστηκαν στην κατάμεστη αίθουσα των Ιωαννίνων ανυπόμονοι για το νέο κόμμα.

Ο κ. Τσίπρας δείχνει όμως να μην βιάζεται και ούτε λίγο ούτε πολύ ζήτησε υπομονή γιατί «δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, απαιτεί σχέδιο, κινητοποίηση απαιτεί χρόνο. Ξέρω ότι ίσως να μην σας προτείνω έναν εύκολο δρόμο. Αλλά εμείς το ΄χούμε αποδείξει. Δεν είμαστε εδώ για τα εύκολα. Είμαστε εδώ για τα μεγάλα», όπως είπε.

Πρακτικά ο κ. Τσίπρας και κάποιοι από τους συνεργάτες του δεν βλέπουν εκλογές μέσα στο 2026 παρά το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης ανοίγοντας το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης και με όρους μάλιστα μικροπολιτικούς ουσιαστικά σήμανε την αντίστροφη μέτρηση για τις εθνικές κάλπες.

Μεταβατική Φόρμα προσωπικοτήτων

Και σε αυτό το πάνελ ακόμη και η εκπροσώπηση από το ΠΑΣΟΚ είχε σαφή αριστερόστροφα χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος ήταν ομιλητής στην παρουσίαση του βιβλίου και προέρχεται από την Ανανεωτική Αριστερά με πολλά στελέχη του κόμματος που εντάσσεται στο Κίνημα Αλλαγής να βρίσκονται ψυχικά στο κόμμα Τσίπρα δηλώνοντας εμφανώς δυσαρεστημένοι από την ηγεσία της Χαριάλου Τρικούπη.

Την ώρα μάλιστα που γίνονται τραπέζια διαλόγου, αλλά τα κόμματα πλην ΣΥΡΙΖΑ απορρίπτουν επίσημα τη συμμετοχή τους σε ένα ενιαίο εκλογικό σχηματικό για να βρεθεί η απάντηση απέναντι στη ΝΔ, το παλιό και έμπειρο στέλεχος της κεντροαριστεράς εξέφρασε ανοιχτά την υποστήριξή του στο σχέδιο Τσίπρα για ένα νέο πολιτικό φορέα.

Ο κ. Μπουλμπασάκος δήλωσε ανοιχτά ότι έχει «πειστεί πλέον ότι οι αναφορές του επίσημου ΠΑΣΟΚ για συνεργασίες είναι απλώς προσχηματικοί ελιγμοί και επικοινωνιακοί χειρισμοί» ενώ απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια της Νέας Αριστεράς περί «λαϊκού μετώπου».

Η μόνη λύση είναι η πρόταση Τσίπρα για νέο φορέα όπως είπε ωστόσο αιφνιδίασε και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα προτείνοντας κάτι που δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα για την ανάταξη του προοδευτικού χώρου και αφορά σε όλους όσοι ενώ είναι σε άλλα κόμματα και δεν μπορούν σε αυτή τη φάση να εκφραστούν ελεύθερα υπέρ του νέου φορέα.

«Αν σε ένα πρώτο στάδιο χρειαστεί μια οργανωτική φόρμα που θα διευκολύνει ρεύματα ιδίως συλλογικότητες και προσωπικότητες θα έλεγα να ενταχθούν, θα πρέπει να αναζητηθεί. Μιλάμε για ένα μεταβατικό στάδιο. Ναι θα έλεγα. Με σεβασμό στις αποσκευές που κουβαλά ο καθένας.  Όχι όμως ως εισιτήριο προτεραιότητας αλλά ως κατάθεση ψυχής και συνδρομής στο δρόμο για την Ιθάκη.

Ουσιαστικά ο κ. Μπουλμπασάκος κατέθεσε δημόσια μια πρόταση που αντανακλά όμως τη διάθεση πολλών στελεχών του χώρου που θέλουν να εργαστούν για το κόμμα Τσίπρα αλλά δεν θέλουν ταυτόχρονα να δημιουργήσουν πρόβλημα στις ηγεσίες και τα ίδια τα κόμματα στα οποία είναι μέλη.

Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
Εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσαν πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος - Αναφορά έγινε και στο «υπό διαμόρφωση πολιτικό σκηνικό», τι ειπώθηκε για την υπόθεση Παναγόπουλου

Η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση - που αποτελεί μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα - βρίσκεται στην κορυφή της κυριακάτικης ανάρτησης του πρωθυπουργού - Μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης μιλά ευθέως για άρση μονιμότητας στο δημόσιο - Τι λέει για την τραγωδία στη Χίο

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την «Ιθάκη» του στα Ιωάννινα. Τα μηνύματα που έστειλε προς πάσα κατεύθυνση και το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της αριστερής προοδευτικής παράταξης. Οι αναφορές στις κόκκινες σημαίες του Αγγελόπουλου και στον Μπρεχτ.

«Αυτός είναι ο, κατά Μάκη Βορίδη, 'αρχηγός του δυτικού κόσμου'! Ο αρχηγός της Ρώμης, κατά άλλους, το πρότυπο της μεταναστευτικής πολιτικής για κάποιους ακόμη στα υπουργικά έδρανα», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης για το ρατσιστικό παραλήρημα Τραμπ για τους Ομπάμα

«Η συζήτηση για το Σύνταγμα δεν γίνεται σε ουδέτερο πολιτικό περιβάλλον, αλλά σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση έχει υπονομεύσει συστηματικά τους θεσμούς», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

«Οι Έλληνες υπήρξαμε έμποροι καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας. Η Ινδία όμως φαινόταν πάντα 'απρόσιτη'. Θεωρώ ακριβώς λόγω του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Πλέον είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Ο Σταύρος Παπασταύρου επισκέφθηκε μαζί με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου την πρότυπη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων της Σκάλας Λακωνίας

Ο Στέφανος Κασσελάκης απέκλεισε κάθε σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ, όσο αυτό παραμένει συνδεδεμένο - όπως είπε - με πρακτικές που συνέβαλαν στη θεσμική και οικονομική αποδόμηση της χώρας

Νέο βίντεο ανήρτησε στο Tik Tok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - Τι αναφέρει για τα εξωφρενικά ενοίκια, απαντώντας σε viral βίντεο νεαρής από τη Θεσσαλονίκη

Όπως σημειώνει το ΚΚΕ, »για τον χαρακτήρα του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ που είχε αναλάβει ρόλο “ναυαρχίδας” στη διαχείριση των αμαρτωλών προγραμμάτων υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά στην απόφαση του 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ

Οι κοινές εκδηλώσεις και οι δημόσιες παρεμβάσεις του Νικόλα Φαραντούρη αναζωπυρώνουν τα σενάρια πολιτικού «φλερτ» ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον ίδιο - Η συμμετοχή του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή με τον εκπρόσωπο Τύπου του Κινήματος, Κώστα Τσουκαλά, σε εκδήλωση για τα κόκκινα δάνεια και οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας.

Για «μεγάλη οσμή σκανδάλου» έκανε λόγο στην υπόθεση της ΓΣΕΕ ο βουλευτής της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος, ευθύνες στην κυβέρνηση βλέπει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης - Παραίτηση Παναγόπουλου από την προεδρία της Συνομοσπονδίας ζήτησε ο Θόδωρος Μαργαρίτης από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Αρχής, τα διαθέσιμα εμβόλια χαρακτηρίζονται αποτελεσματικά και ασφαλή και αποτελούν βασικό εργαλείο για τον περιορισμό και την εξάλειψη της νόσου

«Ο εισαγγελέας λέει ότι προέκυψε κίνδυνος για το πολίτευμα», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη δίκη για τις υποκλοπές

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο καιρός τις επόμενες μέρες - Ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι οι διαδοχικές διελεύσεις βαρομετρικών χαμηλών σε συνδυασμό με τους νοτιάδες, ενδέχεται να δημιουργήσουν συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή

LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσαν πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος - Αναφορά έγινε και στο «υπό διαμόρφωση πολιτικό σκηνικό», τι ειπώθηκε για την υπόθεση Παναγόπουλου

«Η ποινικοποίηση της αντίστασης και των όπλων της και αυτών που την πραγματοποιούν είναι κάτι που δεν πρέπει να δεχθούμε», δήλωσε ο Χάλεντ Μεσάαλ από τη Χαμάς

Το πιο βαρύ σύνθημα, η πιο μαύρη μέρα, 45 χρόνια μετά το μαρτύριο για τους στενούς ανθρώπους των 21 αδικοχαμένων παιδιών συνεχίζεται

Η Cardi B χάρισε άθελά της ένα viral στιγμιότυπο στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο, όταν επιχείρησε να κάνει lap dance σε ένα ρομπότ, με το μηχάνημα να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει πάνω της

Τρομακτικές εικόνες στη Βραζιλία, με τον Αλεξάντρε της Σαμπάιο Κορέα να σωριάζεται στο έδαφος και να κάνει σπασμούς – Έφυγε με ασθενοφόρο από το γήπεδο.

Δείτε πότε και σε ποια σημεία των λεωφόρων Κηφισίας και Βουλιαγμένης θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή - Πώς θα διαμορφωθούν τα δρομολόγια του Μετρό

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματισμένων παιδιών - Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία κινητοποιήθηκαν άμεσα για την περίθαλψη των τραυματιών

Η υπόθεση του Nικολάς Σάντσεθ Ιθκιέρδο αποκαλύπτει πώς τα παράνομα στοιχήματα μετατρέπουν τα χαμηλότερα επίπεδα του επαγγελματικού τένις σε ζώνες υψηλού κινδύνου

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το ζήτημα των πυραύλων έχει να κάνει με την άμυνα της χώρας - Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά εταιρειών που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη

Η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση - που αποτελεί μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα - βρίσκεται στην κορυφή της κυριακάτικης ανάρτησης του πρωθυπουργού - Μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης μιλά ευθέως για άρση μονιμότητας στο δημόσιο - Τι λέει για την τραγωδία στη Χίο

Η 50χρονη ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν, γεννημένη στη Νότια Αφρική, εμφανίστηκε με την επίσημη ιδιότητά της ως πρέσβειρα ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών για να μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας εμπνευσμένο από τον Νέλσον Μαντέλα στο πλήθος στο Στάδιο Σαν Σίρο την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Οι ελληνικές Αρχές συνεργάζονται με τις γερμανικές για τον εντοπισμό της ανήλικης, ενώ η οικογένεια εκφράζει έντονη ανησυχία ότι η Λόρα βρίσκεται σε κίνδυνο

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα μίλησε για το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι μαζί με τον Ράφα Μπενίτεθ προσπαθούν να κάνουν καλύτερους τους Πράσινους.

«Όταν όλο αυτό τελειώσει — και θα τελειώσει κάποια στιγμή — η Κρίστι Νόεμ, ο Στίβεν Μίλερ, ο Τζ. Ντ. Βανς, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα σας πετάξουν σαν κακή συνήθεια», είπε ο κιθαρίστας των Green Day σε συναυλία , στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Super Bowl

Η μελέτη για τον προχωρημένο καρκίνο πνεύμα έχει ξεκινήσει εδώ και 9 μήνες στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2028. Το θεραπευτικό αυτό εμβόλιο, μπορεί να ενισχύσει τη δράση της ανοσοθεραπείας

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/2), τα ντέρμπι της Super League και τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού στο μπασκετ

Ο Έπσταϊν πλήρωσε για καινοτόμες γενετικές εξετάσεις σε μια προφανή προσπάθεια να διερευνήσει τη δυνατότητα παράτασης της ζωής, όπως αποκαλύπτουν νέα email

