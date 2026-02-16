Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στη Λάρισα για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» έχοντας προηγουμένως συναντήσεις με παράγοντες και φορείς της τοπικής κοινωνίας, αλλά και με απλούς πολίτες.

Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει πράξη τα λεγόμενά του, επιστρέφοντας στην κοινωνική δράση

Από τη Θεσσαλία, ο πρώην πρωθυπουργός, αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η νέα γενιά επιστρέφοντας «στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης» μετά την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα. Η ασφάλεια και ο πρωτογενής τομέας, ψηλά στην ατζέντα.