Αλέξης Τσίπρας: Η «Ιθάκη» στη Λάρισα – Η νέα γενιά στο προσκήνιο, η ασφάλεια και ο πρωτογενής τομέας στο επίκεντρο
Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι με νέο σταθμό τη Θεσσαλία. Ο Αλ. Τσίπρας, αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η νέα γενιά. Η ασφάλεια και ο πρωτογενής τομέας, ψηλά στην ατζέντα. Το in στη Λάρισα.
Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στη Λάρισα για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» έχοντας προηγουμένως συναντήσεις με παράγοντες και φορείς της τοπικής κοινωνίας, αλλά και με απλούς πολίτες.
Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει πράξη τα λεγόμενά του, επιστρέφοντας στην κοινωνική δράση
Από τη Θεσσαλία, ο πρώην πρωθυπουργός, αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η νέα γενιά επιστρέφοντας «στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης» μετά την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα. Η ασφάλεια και ο πρωτογενής τομέας, ψηλά στην ατζέντα.
