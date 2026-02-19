Κόμμα Τσίπρα: Προς Σεπτέμβρη η ανακοίνωση – Από το Πάσχα και μετά σε ετοιμότητα το «πλήρωμα»

Ο Αλέξης Τσίπρας σε κάθε παρουσίαση της Ιθάκης φέρνει και ένα στοιχείο για το νέο κόμμα.

Όλα δείχνουν ότι η επίσημη ανακοίνωση του κόμματος πάει για Σεπτέμβριο, καθώς ο κ. Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι όλα θα γίνουν μεθοδικά και οργανωμένα.

Για αυτό το λόγο εξάλλου ο πρώην πρωθυπουργός στη Λάρισα έκρινε σκόπιμο να διαμηνύσει στους ανυπόμονους υποστηρικτές του, που βλέπουν να πηγαίνει όλο και πιο κάτω στο χρόνο η ίδρυση του νέου κόμματος, ότι το σκάφος θα είναι γρήγορο.

Ο καπετάνιος ουσιαστικά έστειλε το σήμα ότι αν χρειαστεί να κινηθεί γρήγορα, όλα θα είναι έτοιμα για να σηκώσει πανιά όπως είπε.

Αν υπάρξει δηλαδή ένας εκλογικός αιφνιδιασμός θα είναι και ο ίδιος έτοιμος και η δομή του κόμματος για να επισπεύσει τις διαδικασίες.

Οι σύμμαχοι

Το κόμμα στη βάση έχει αρχίσει να σχηματοποιείται αλλά για την επιτυχία χρειάζονται και συμμαχίες.

Αυτές χτίζονται μέρα με τη μέρα και από πόλη σε πόλη κάθε φορά που ο κ. Τσίπρας παρουσιάζει την «Ιθάκη».

Στη Θεσσαλία ο πρώην πρωθυπουργός έδειξε να έχει συμμαχίες που κρατούν και στο χρόνο και έχουν και προοπτική, όπως εκτιμούν πρόσωπα που τον ακολουθούν.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και πρώην τοπικοί άρχοντες τον συνόδευσαν στην περιοδεία του στην πόλη ενώ και στην ομιλία του ο κ. Κουρέτας κάθισε στη πρώτη σειρά με τον κ. Τσίπρα να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ανθεκτικότητά του απέναντι στην κυβέρνηση και τις διαρκείς δυσκολίες που του βάζει όπως είπε.

Στους συμμάχους όμως δεν είναι μόνο τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά και άνθρωποι που βρίσκονται στη πρώτη γραμμή διεκδικήσεων και οι οποίοι αποτελούν σύμβολα αγώνα απέναντι στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη και προσωποποιούν αυτό που ο κ. Τσίπρας χαρακτηρίζει ως κράτος και κυβέρνηση της ανασφάλειας σε όλα τα επίπεδα.

Στο κοινό που παρακολούθησε την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού στη Λάρισα ήταν και η χαροκαμένη μάνα του Βάιου Βλάχου, που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Και οι πυρήνες

Δίπλα στους συμμάχους βρίσκονται και οι πυρήνες αυτοοργάνωσης που έχουν πιάσει δουλειά και βρίσκονται σε απόλυτη αλληλεπίδραση με νέα στελέχη ανά την Ελλάδα.

Ιδιαίτερη έμφαση ο κ. Τσίπρας δίνει στις νεότερες γενιές και χωρίς κορώνες και ιδιαίτερη επικοινωνιακή προβολή ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί έστω και με μικρές συναντήσεις σε αριθμό συμμετεχόντων να χτίσει προσωπικές επαφές με νέους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, επιστήμονες και εργαζόμενους.

Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και στην Πάτρα και ο καφές που ήπιε με νέους σε κεντρικό καφέ της πόλης έφτασε να εξελιχθεί σε πυρήνα αυτοοργάνωσης νέων υποστηρικτών του.

«Δεν πάει άλλο, λοιπόν! Κι είναι η ώρα οι δυνάμεις της Αριστεράς και της Προόδου να συσπειρωθούν και να αντιδράσουν. Όλοι μαζί, για να διώξουμε πάλι τα σύννεφα των ‘αρίστων’ από τον τόπο και να στρέψουμε το καράβι, με μια νέα πυξίδα, μακριά από τα βράχια των τελευταίων εφτά χρόνων…» γράφουν στην ανακοίνωσή τους δείχνοντας ότι συγχρονίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη γραμμή πλεύσης του πρώην πρωθυπουργού.

Οι έμπειροι

Στο καράβι του κ. Τσίπρα το μεγάλο ενδιαφέρον θα έχουν τα νέα πρόσωπα.

Αυτά ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους στις παρουσιάσεις του βιβλίου, ωστόσο πιο οργανωμένα και πιο συντονισμένα τα πρόσωπα αυτά θα αρχίσουν να βγαίνουν και πιο δυναμικά μπροστά και με τηλεοπτικές εμφανίσεις όταν και ο ίδιος ο κ Τσίπρας θα αρχίσει να δίνει και εκείνος τις πρώτες του συνεντεύξεις.

Δίπλα σε αυτά τα νέα πρόσωπα που στο στοίχημα είναι να κάνουν γκελ στην κοινωνία και δώσουν το στίγμα της ανανέωσης με χαρακτηριστικά και τεχνογνωσίας και τεχνοκρατικής επάρκειας θα έρθουν να «κουμπώσουν» και οι έμπειροι του πληρώματος.

Πρόσωπα δηλαδή που διετέλεσαν υπουργοί ή επέδειξαν οργανωτικά αντανακλαστικά και τα οποία ο κ. Τσίπρας εκτός του οτι τα εμπιστεύεται δεν έχουν και λερωμένο ποινικό μητρώο από την περίοδο της διακυβέρνησης του 15-19.

Η Νέα Ιωνία

Στα Βόρεια της Αθήνας η οργάνωση έχει αρχίσει να αποκτά χαρακτηριστικά κομματικής συγκρότησης.

Την περασμένη Κυριακή η πρωτοβουλία πολιτών στις συνοικίες του βόρειου τομέα πραγματοποίησαν εκδήλωση με συμμετοχή αρκετών πρώην και νέων συντρόφων και θα ακολουθήσουν και επόμενες αρχικές συνελεύσεις των υποστηρικτών του κ. Τσίπρα σε Χολαργό – Παπάγο και Μαρούσι – Πεύκη – Κηφισιά την ερχόμενη Δευτέρα και Τετάρτη αντίστοιχα.