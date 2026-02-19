newspaper
19.02.2026 | 07:11
Σεισμός «ταρακούνησε» τους Γαργαλιάνους
Κόμμα Τσίπρα: Προς Σεπτέμβρη η ανακοίνωση – Από το Πάσχα και μετά σε ετοιμότητα το «πλήρωμα»
Πολιτική Γραμματεία 19 Φεβρουαρίου 2026, 09:41

Κόμμα Τσίπρα: Προς Σεπτέμβρη η ανακοίνωση – Από το Πάσχα και μετά σε ετοιμότητα το «πλήρωμα»

Η πυξίδα έχει δείξει την πορεία, το πρόγραμμα παράγεται, οι πυρήνες δουλεύουν ανά την Ελλάδα, έτοιμο και για εκλογικό αιφνιδιασμό το νέο σκαρί που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Spotlight

Ο Αλέξης Τσίπρας σε κάθε παρουσίαση της Ιθάκης φέρνει και ένα στοιχείο για το νέο κόμμα.

Όλα δείχνουν ότι η επίσημη ανακοίνωση του κόμματος πάει για Σεπτέμβριο, καθώς ο κ. Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι όλα θα γίνουν μεθοδικά και οργανωμένα.

Για αυτό το λόγο εξάλλου ο πρώην πρωθυπουργός στη Λάρισα έκρινε σκόπιμο να διαμηνύσει στους ανυπόμονους υποστηρικτές του, που βλέπουν να πηγαίνει όλο και πιο κάτω στο χρόνο η ίδρυση του νέου κόμματος, ότι το σκάφος θα είναι γρήγορο.

Ο καπετάνιος ουσιαστικά έστειλε το σήμα ότι αν χρειαστεί να κινηθεί γρήγορα, όλα θα είναι έτοιμα για να σηκώσει πανιά όπως είπε.

Αν υπάρξει δηλαδή ένας εκλογικός αιφνιδιασμός θα είναι και ο ίδιος έτοιμος και η δομή του κόμματος για να επισπεύσει τις διαδικασίες.

Οι σύμμαχοι

Το κόμμα στη βάση έχει αρχίσει να σχηματοποιείται αλλά για την επιτυχία χρειάζονται και συμμαχίες.

Αυτές χτίζονται μέρα με τη μέρα και από πόλη σε πόλη κάθε φορά που ο κ. Τσίπρας παρουσιάζει την «Ιθάκη».

Στη Θεσσαλία ο πρώην πρωθυπουργός έδειξε να έχει συμμαχίες που κρατούν και στο χρόνο και έχουν και προοπτική, όπως εκτιμούν πρόσωπα που τον ακολουθούν.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και πρώην τοπικοί άρχοντες τον συνόδευσαν στην περιοδεία του στην πόλη ενώ και στην ομιλία του ο κ. Κουρέτας κάθισε στη πρώτη σειρά με τον κ. Τσίπρα να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ανθεκτικότητά του απέναντι στην κυβέρνηση και τις διαρκείς δυσκολίες που του βάζει όπως είπε.

Στους συμμάχους όμως δεν είναι μόνο τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά και άνθρωποι που βρίσκονται στη πρώτη γραμμή διεκδικήσεων και οι οποίοι αποτελούν σύμβολα αγώνα απέναντι στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη και προσωποποιούν αυτό που ο κ. Τσίπρας χαρακτηρίζει ως κράτος και κυβέρνηση της ανασφάλειας σε όλα τα επίπεδα.

Στο κοινό που παρακολούθησε την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού στη Λάρισα ήταν και η χαροκαμένη μάνα του Βάιου Βλάχου, που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Και οι πυρήνες

Δίπλα στους συμμάχους βρίσκονται και οι πυρήνες αυτοοργάνωσης που έχουν πιάσει δουλειά και βρίσκονται σε απόλυτη αλληλεπίδραση με νέα στελέχη ανά την Ελλάδα.

Ιδιαίτερη έμφαση ο κ. Τσίπρας δίνει στις νεότερες γενιές και χωρίς κορώνες και ιδιαίτερη επικοινωνιακή προβολή ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί έστω και με μικρές συναντήσεις σε αριθμό συμμετεχόντων να χτίσει προσωπικές επαφές με νέους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, επιστήμονες και εργαζόμενους.

Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και στην Πάτρα και ο καφές που ήπιε με νέους σε κεντρικό καφέ της πόλης έφτασε να εξελιχθεί σε πυρήνα αυτοοργάνωσης νέων υποστηρικτών του.

«Δεν πάει άλλο, λοιπόν! Κι είναι η ώρα οι δυνάμεις της Αριστεράς και της Προόδου να συσπειρωθούν και να αντιδράσουν. Όλοι μαζί, για να διώξουμε πάλι τα σύννεφα των ‘αρίστων’ από τον τόπο και να στρέψουμε το καράβι, με μια νέα πυξίδα, μακριά από τα βράχια των τελευταίων εφτά χρόνων…» γράφουν στην ανακοίνωσή τους δείχνοντας ότι συγχρονίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη γραμμή πλεύσης του πρώην πρωθυπουργού.

Οι έμπειροι

Στο καράβι του κ. Τσίπρα το μεγάλο ενδιαφέρον θα έχουν τα νέα πρόσωπα.

Αυτά ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους στις παρουσιάσεις του βιβλίου, ωστόσο πιο οργανωμένα και πιο συντονισμένα τα πρόσωπα αυτά θα αρχίσουν να βγαίνουν και πιο δυναμικά μπροστά και με τηλεοπτικές εμφανίσεις όταν και ο ίδιος ο κ Τσίπρας θα αρχίσει να δίνει και εκείνος τις πρώτες του συνεντεύξεις.

Δίπλα σε αυτά τα νέα πρόσωπα που στο στοίχημα είναι να κάνουν γκελ στην κοινωνία και δώσουν το στίγμα της ανανέωσης με χαρακτηριστικά και τεχνογνωσίας και τεχνοκρατικής επάρκειας θα έρθουν να «κουμπώσουν» και οι έμπειροι του πληρώματος.

Πρόσωπα δηλαδή που διετέλεσαν υπουργοί ή επέδειξαν οργανωτικά αντανακλαστικά και τα οποία ο κ. Τσίπρας εκτός του οτι τα εμπιστεύεται δεν έχουν και λερωμένο ποινικό μητρώο από την περίοδο της διακυβέρνησης του 15-19.

Η Νέα Ιωνία

Στα Βόρεια της Αθήνας η οργάνωση έχει αρχίσει να αποκτά χαρακτηριστικά κομματικής συγκρότησης.

Την περασμένη Κυριακή η πρωτοβουλία πολιτών στις συνοικίες του βόρειου τομέα πραγματοποίησαν εκδήλωση με συμμετοχή αρκετών πρώην και νέων συντρόφων και θα ακολουθήσουν και επόμενες αρχικές συνελεύσεις των υποστηρικτών του κ. Τσίπρα σε Χολαργό – Παπάγο και Μαρούσι – Πεύκη – Κηφισιά την ερχόμενη Δευτέρα και Τετάρτη αντίστοιχα.

ΠΑΣΟΚ: Στη «δίνη» των διαγραφών
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Στη «δίνη» των διαγραφών

Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, με το ΠΑΣΟΚ να αναστέλλει άμεσα την κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη και να καταγγέλλει απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων από την κυβέρνηση.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Eυάγγελος Βενιζέλος: Μεγάλη απώλεια ο θάνατος του Αντώνη Μανιτάκη
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Eυάγγελος Βενιζέλος: Μεγάλη απώλεια ο θάνατος του Αντώνη Μανιτάκη

«Η συνύπαρξή μας στον τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, ήταν για εμένα, ελπίζω και για αυτόν, ένα από τα καλύτερα κεφάλαια της ζωής μου», τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Δεν γίνεται ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου χωρίς τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Ζαχαριάδης: Δεν γίνεται ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου χωρίς τον Τσίπρα

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πιο έντιμη κυβέρνηση. Με λάθη ναι, με αδυναμίες ναι, αλλά δεν έβαλε το χέρι στο μέλι και αυτό είναι πολύ σημαντικό», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο
Αναφορά στην Γκίλφοϊλ 18.02.26

Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο

Ο νέος πρεσβευτής της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον επέδωσε τα διαπιστευτήρια του στον Τραμπ ο οποίος εξέφρασε επιθυμία να επισκεφθεί την Ελλάδα - Τι είπε ο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τον ΟΠΕΚΑ: «Τι γνωρίζατε και δεν μας λέγατε;»- «Κάνετε σόου, την ευθύνη των ελέγχων την έχει η κυβέρνηση»
Βουλή 18.02.26

Κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τον ΟΠΕΚΑ: «Τι γνωρίζατε και δεν μας λέγατε;»- «Κάνετε σόου, την ευθύνη των ελέγχων την έχει η κυβέρνηση»

Στο επίκεντρο της κόντρας των δύο κοινοβουλευτικών εκπροσώπων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ βρέθηκε η ελεγχόμενη προϊσταμένη του ΟΠΕΚΑ Αναστασία Χατζηδάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ για ΟΠΕΚΑ: Είχαμε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον νέο «ΟΠΕΚΕΠΕ» στα ΑμΕΑ
Επικαιρότητα 18.02.26

ΚΚΕ για ΟΠΕΚΑ: Είχαμε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον νέο «ΟΠΕΚΕΠΕ» στα ΑμΕΑ

Το ΚΚΕ προειδοποιεί «να μην τολμήσει η κυβέρνηση να το αξιοποιήσει ως άλλοθι για νέες περικοπές σε επιδόματα και άλλες υπηρεσίες στήριξης των ανθρώπων με αναπηρία, των οικογενειών τους, των συνταξιούχων»

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές μαθημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές μαθημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ

«Τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα, όπως αυτά με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής, θα πρέπει όχι μόνο να συντηρούν την ιστορική μνήμη του λαού αλλά να διδάσκονται στα σχολεία», ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας 

Σύνταξη
Ράμμος: Συνταγματικό σκάνδαλο τεράστιων διαστάσεων οι υποκλοπές, η μεγάλη εικόνα παραμένει κρυφή
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Ράμμος: Συνταγματικό σκάνδαλο τεράστιων διαστάσεων οι υποκλοπές, η μεγάλη εικόνα παραμένει κρυφή

Πρωταγωνιστής ως πρόεδρος της ΑΔΑΕ σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης, τις υποκλοπές, ο Χρήστος Ράμμος μιλά ευθαρσώς για την ανεπούλωτη πληγή στο Κράτος Δικαίου, τη στάση που κράτησαν κυβέρνηση και δικαστικοί στη διερεύνησή του και εξηγεί γιατί το σκάνδαλο αυτό αφορά και απειλεί τα δικαιώματα κάθε πολίτη της χώρας.

Σύνταξη
Φάμελλος: Να υπάρξει άμεσα θετική τοποθέτηση για ένα κοινό προοδευτικό σχήμα
«Προοδευτικό ψηφοφέλτιο» 18.02.26

Φάμελλος: Να υπάρξει άμεσα θετική τοποθέτηση για ένα κοινό προοδευτικό σχήμα

«Η κοινωνία μάς λέει πλειοψηφικά 'βρείτε τα' και η πρόταση που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτό», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος παραδέχθηκε ωστόσο ότι «υπάρχει σοβαρό ζήτημα με την ανταπόκριση των άλλων κομμάτων»

Σύνταξη
Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο

Σε συνέντευξή του ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στο ζήτημα της μετανάστευσης, στον ρόλο του λιμενικού για την προστασία των συνόρων και για την ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών στα λιμάνια της χώρας

Σύνταξη
Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο
Το χρονοδιάγραμμα 18.02.26

Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο

«Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Σύνταξη
Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις
Παρασκήνιο 18.02.26

Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις

Ο κ. Γεωργιάδης, εμφανίστηκε ενοχλημένος από ερώτηση για την κόντρα του με την κ. Κωνσταντοπούλου και σε υψηλούς τόνους κατηγόρησε τον δημιοσιογράφο για «ισαποστακισμό», παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα - Έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία
Μήνυμα σε Βρυξέλλες 18.02.26

Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία

Επιστρέφοντας στην Τουρκία από την Αιθιοπία ο Ερντογάν υπογράμμισε για μία ακόμα φορά ότι η ΕΕ έχει ανάγκη την Άγκυρα στη νέα αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΑ: Η ΝΔ δημιούργησε το «βαθύ κράτος», το συντηρεί και τρέφεται από αυτό
Πυρά 18.02.26

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΑ: Η ΝΔ δημιούργησε το «βαθύ κράτος», το συντηρεί και τρέφεται από αυτό

«Η Νέα Δημοκρατία έχει χτίσει ένα κράτος που λειτουργεί με πελατειακές λογικές, με πολιτική εποπτεία που κάνει τα στραβά μάτια σε κάθε παρατυπία», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στο πλάι του λαού της Κούβας και απέναντι στο εμπάργκο των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στο πλάι του λαού της Κούβας και απέναντι στο εμπάργκο των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κούβας - Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έχουν εξαγγείλει κινητοποιήσεις στην Αθήνα υπέρ του κουβανικού λαού

Σύνταξη
Μυτιλήνη: Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που φέρεται να φωνάζει σε παιδιά
Στη Μυτιλήνη 19.02.26

Μυτιλήνη: Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που φέρεται να φωνάζει σε παιδιά

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής αναφέρει ότι δόθηκε οδηγία για τη μετακίνηση της εκπαιδευτικού σε γραφείο εκπαίδευσης εν αναμονή της ολοκλήρωσης ΕΔΕ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στη «δίνη» των διαγραφών
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Στη «δίνη» των διαγραφών

Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, με το ΠΑΣΟΚ να αναστέλλει άμεσα την κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη και να καταγγέλλει απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων από την κυβέρνηση.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κιβωτός του Κόσμου: Ομόφωνα ένοχο έκρινε το δικαστήριο τον ιδρυτή της Οργάνωσης, πατέρα Αντώνιο
Για εννέα πράξεις 19.02.26

Ομόφωνα ένοχο έκρινε το δικαστήριο τον ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντώνιο

Με κενά τα εδώλια των κατηγορουμένων απαγγέλθηκε η καταδικαστική απόφαση για την Κιβωτό - Αναμένεται η απόφαση για τα αιτήματα επί των ελαφρυντικών και για την ποινή για κάθε κατηγορούμενο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πολιτικός στις ΗΠΑ «βλέπει» UFO κρυμμένο σε κοινή θέα και το διαδίκτυο ζει εποχές Men in Black
X-Files 19.02.26

Πολιτικός στις ΗΠΑ «βλέπει» UFO κρυμμένο σε κοινή θέα και το διαδίκτυο ζει εποχές Men in Black

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Έρικ Μπέρλισον «αποκάλυψε» ότι υπάρχει ένα UFO κρυμμένο σε κοινή θέα στη Γη, χωρίς να ανακαλύψει την τοποθεσία του και το διαδίκτυο πήρε φωτιά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυστραλία: Απειλητική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της χώρας
Πριν το Ραμαζάνι 19.02.26

«Σκοτώστε τη μουσουλμανική φυλή»: Απειλητική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της Αυστραλίας

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση που ανατέθηκε από την κυβέρνηση, το αντιμουσουλμανικό κλίμα στην Αυστραλία έχει ενταθεί από τον πόλεμο στη Γάζα στα τέλη του 2023

Σύνταξη
Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
Κόσμος 19.02.26

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου

Η ανακοίνωση για την καταστροφή των drones έγινε την επομένη των συνομιλιών στη Γενεύη ανάμεσα στη Μόσχα, το Κίεβο και την Ουάσινγκτον, στόχος των οποίων είναι να βρεθεί κάποια διευθέτηση έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η απεργία των ταξί στην Αττική – Πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου
Κινητοποιήσεις 19.02.26

Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η απεργία των ταξί στην Αττική - Πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου

Οι οδηγοί ταξί αναμένεται να συγκεντρωθούν σήμερα στις 10:30 έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη και από εκεί θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Μαξίμου

Σύνταξη
Με το Μαρούσι για μια θέση στον τελικό ο Ολυμπιακός – O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή
Μπάσκετ 19.02.26

Με το Μαρούσι για μια θέση στον τελικό ο Ολυμπιακός – O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Μαρούσι στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος (19/2, 17:00) και ο Παναθηναϊκός λίγες ώρες μετά (20:00) κοντράρεται με τον Ηρακλή

Σύνταξη
Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι
Όχι σε απολύσεις και υπερεργασία 19.02.26

Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι

Το νομοσχέδιο Μιλέι στην Αργεντινή διευκολύνει τις απολύσεις εργαζομένων, περιορίζει το δικαίωμα στην απεργία, αυξάνει τις ώρες εργασίας και περιορίζει τις παροχές αδειών

Σύνταξη
