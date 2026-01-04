Τα πορτοκαλί τιμολόγια για το ρεύμα τίθενται σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2026 για τους μεγάλους πελάτες (επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κλπ.) και από την 1η Απριλίου 2026 για τους μικρούς πελάτες (νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις).

Κάθε επιβολή ρήτρας πρόωρης αποχώρησης λόγω τερματισμού σύμβασης πορτοκαλί τιμολόγησης θα απαγορεύεται ρητώς

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα νέα δυναμικά ή πορτοκαλί τιμολόγια αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τις ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν κατορθώσει να έχουν ευέλικτη -χρονικά- παραγωγή. Ως προαπαιτούμενο για τη χρήση τους λογίζεται η εγκατάσταση έξυπνου μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ, με δυνατότητα παροχής πιστοποιημένων μετρήσεων.

Ειδικότερα, για τους μικρούς πελάτες (οικιακοί πελάτες ανεξαρτήτου παροχής και μη οικιακοί με ισχύ παροχής έως και 25 kVA) εισάγονται – για λόγους ενισχυμένης προστασίας τους – ειδικές προβλέψεις για τη δομή και τη διαμόρφωση των τιμολογίων τους, για τις συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης που θα υπογράφουν, για τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας που θα λαμβάνουν, καθώς και για τη δημοσιοποίηση των τιμολογίων από τους προμηθευτές.

Η χρέωση

Η Τελική Τιμή Προμήθειας ανά ώρα της επόμενης ημέρας (D) ανακοινώνεται το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας (D-1), ώστε οι καταναλωτές που θα επιλέξουν το δυναμικό τιμολόγιο να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν έγκαιρα τις καταναλώσεις τους.

Επιπλέον, ως προς την έγκαιρη ενημέρωση, οι Προμηθευτές θα ειδοποιούν με ALERT το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας τους Πελάτες τους, μέσω μηνύματος SMS ή/και Viber σε περίπτωση επικείμενης αύξησης για κάποιο διάστημα της επόμενης ημέρας της Τελικής Τιμής Προμήθειας υψηλότερα από τα 180€/MWh για οποιαδήποτε ώρα της (επόμενης) ημέρας κατανάλωσης.

Τέλος, κάθε επιβολή – άμεση ή έμμεση – ρήτρας πρόωρης αποχώρησης λόγω τερματισμού σύμβασης σε πρόγραμμα δυναμικής τιμολόγησης θα απαγορεύεται ρητώς, σε περίπτωση που κάποιος καταναλωτής επιθυμεί τη λήξη της.

Το όφελος

Το νέο δυναμικό τιμολόγιο (πορτοκαλί χρωματικής επισήμανσης) αναμένεται να παρουσιάζει μεγαλύτερο όφελος σε πελάτες με κατανάλωση κυρίως στις ώρες από 8:00-17:00 ή σε πελάτες που μπορούν να μεταφέρουν την κατανάλωση των υπόλοιπων ωρών κατά την προαναφερόμενη χρονική ζώνη ( >65% κατανάλωσης στη ζώνη αυτή). Το όφελος αυτό εκφράζεται ως οικονομική ελάφρυνση λόγω κατανάλωσης σε ώρες μειωμένου κόστους της αγοράς χονδρεμπορικής έναντι της μέσης τιμής της αγοράς χονδρεμπορικής, το οποίο θα διαμόρφωνε σε διαφορετική περίπτωση το τελικό κόστος των καταναλωτών.

Η μείωση, όπως υπολογίστηκε για το Α΄εξάμηνο 2025 κυμαίνεται από περίπου 10% έως 18% , όπως φαίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω παραδείγματα εμπορικών και βιομηχανικών πελατών με εγκατεστημένο έξυπνο μετρητή που μπορούν να επιλέξουν το δυναμικό τιμολόγιο.

Δραστηριότητες με μειωμένο κόστος χωρίς μεταφορά φορτίου είναι αυτές που σχετίζονται ιδίως με την οικοδομική δραστηριότητα (ξυλουργεία, μαρμαράδικα, εγκαταστάσεις κουφωμάτων κ.λπ.) με καταναλώσεις κυρίως την εαρινή και τη θερινή περίοδο όταν οι μηδενικές τιμές χονδρικής είναι περισσότερο συχνές, ο κλάδος της μεταποίησης με λειτουργία σε μια βάρδια, καθώς και γραφεία που λειτουργούν κυρίως 9:00-17:00.

Παραδείγματα

Εμπορικός πελάτης που κατά το Α΄εξάμηνο 2025, κατανάλωσε το 65% τις ώρες 8:00-17:00, η τελική τιμή του θα διαμορφωνόταν με κόστος χονδρεμπορικής αγοράς 98€/MWh αντί 108,6 €/MWh που ήταν η μέση τιμή της χονδρικής κατά τις ώρες αυτές. Επομένως, το όφελος του πελάτη θα ήταν τουλάχιστον 10% έναντι της μέσης τιμής χονδρικής.

Βιομηχανικός πελάτης που κατά το Α΄εξάμηνο 2025, κατανάλωσε το 80% τις ώρες 8:00-17:00, η τελική τιμή του θα διαμορφωνόταν με κόστος χονδρεμπορικής αγοράς 89€/MWh αντί 108,6 €/MWh που ήταν η μέση τιμή της χονδρικής κατά τις ώρες αυτές. Επομένως, το όφελος του πελάτη θα ήταν τουλάχιστον 18% έναντι της μέσης τιμής χονδρικής.

Πηγή: ΟΤ