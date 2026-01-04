newspaper
Ρεύμα: Πότε τίθενται σε ισχύ τα πορτοκαλί τιμολόγια – Προϋποθέσεις και παραδείγματα
Οικονομικές Ειδήσεις 04 Ιανουαρίου 2026 | 14:20

Ρεύμα: Πότε τίθενται σε ισχύ τα πορτοκαλί τιμολόγια – Προϋποθέσεις και παραδείγματα

Προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση έξυπνου μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ - Ειδικές προβλέψεις για τους μικρούς πελάτες - Το όφελος από την κατανάλωση στο ρεύμα

Σύνταξη
A
A
Τα πορτοκαλί τιμολόγια για το ρεύμα τίθενται σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2026 για τους μεγάλους πελάτες (επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κλπ.) και από την 1η Απριλίου 2026 για τους μικρούς πελάτες (νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις).

Κάθε επιβολή ρήτρας πρόωρης αποχώρησης λόγω τερματισμού σύμβασης πορτοκαλί τιμολόγησης θα απαγορεύεται ρητώς

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα νέα δυναμικά ή πορτοκαλί τιμολόγια αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τις ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν κατορθώσει να έχουν ευέλικτη -χρονικά- παραγωγή. Ως προαπαιτούμενο για τη χρήση τους λογίζεται η εγκατάσταση έξυπνου μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ, με δυνατότητα παροχής πιστοποιημένων μετρήσεων.

Ειδικότερα, για τους μικρούς πελάτες (οικιακοί πελάτες ανεξαρτήτου παροχής και μη οικιακοί  με ισχύ παροχής έως και 25 kVA) εισάγονται – για λόγους ενισχυμένης προστασίας τους – ειδικές προβλέψεις για τη δομή και τη διαμόρφωση των τιμολογίων τους, για τις συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης που θα υπογράφουν, για τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας που θα λαμβάνουν, καθώς και για τη δημοσιοποίηση των τιμολογίων από τους προμηθευτές.

Η χρέωση

Η Τελική Τιμή Προμήθειας ανά ώρα της επόμενης ημέρας (D) ανακοινώνεται το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας (D-1), ώστε οι καταναλωτές που θα επιλέξουν το δυναμικό τιμολόγιο να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν έγκαιρα τις καταναλώσεις τους.

Επιπλέον, ως προς την έγκαιρη ενημέρωση, οι Προμηθευτές θα ειδοποιούν με ALERT το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας τους Πελάτες τους, μέσω μηνύματος SMS ή/και Viber σε περίπτωση επικείμενης αύξησης για κάποιο διάστημα της επόμενης ημέρας της Τελικής Τιμής Προμήθειας υψηλότερα από τα 180€/MWh για οποιαδήποτε ώρα της (επόμενης) ημέρας κατανάλωσης.

Τέλος, κάθε επιβολή – άμεση ή έμμεση – ρήτρας πρόωρης αποχώρησης λόγω τερματισμού σύμβασης σε πρόγραμμα δυναμικής τιμολόγησης θα απαγορεύεται ρητώς, σε περίπτωση που κάποιος καταναλωτής επιθυμεί τη λήξη της.

Το όφελος

Το νέο δυναμικό τιμολόγιο (πορτοκαλί χρωματικής επισήμανσης) αναμένεται να παρουσιάζει μεγαλύτερο όφελος σε πελάτες με κατανάλωση κυρίως στις ώρες από 8:00-17:00 ή σε πελάτες που μπορούν να μεταφέρουν την κατανάλωση των υπόλοιπων ωρών κατά την προαναφερόμενη χρονική ζώνη ( >65% κατανάλωσης στη ζώνη αυτή). Το όφελος αυτό εκφράζεται ως οικονομική ελάφρυνση λόγω κατανάλωσης σε ώρες μειωμένου κόστους της αγοράς χονδρεμπορικής έναντι της μέσης τιμής της αγοράς χονδρεμπορικής, το οποίο θα διαμόρφωνε σε διαφορετική περίπτωση το τελικό κόστος των καταναλωτών.

Η μείωση, όπως υπολογίστηκε  για το Α΄εξάμηνο 2025  κυμαίνεται από περίπου 10% έως 18% , όπως φαίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω παραδείγματα εμπορικών και βιομηχανικών πελατών με εγκατεστημένο έξυπνο μετρητή που μπορούν να επιλέξουν το δυναμικό τιμολόγιο.

Δραστηριότητες με μειωμένο κόστος χωρίς μεταφορά φορτίου είναι αυτές που σχετίζονται ιδίως με την οικοδομική δραστηριότητα (ξυλουργεία, μαρμαράδικα, εγκαταστάσεις κουφωμάτων κ.λπ.) με καταναλώσεις κυρίως την εαρινή και τη θερινή περίοδο όταν οι μηδενικές τιμές χονδρικής είναι περισσότερο συχνές, ο κλάδος της μεταποίησης με λειτουργία σε μια βάρδια, καθώς και γραφεία που λειτουργούν κυρίως 9:00-17:00.

Παραδείγματα

Εμπορικός πελάτης που κατά το Α΄εξάμηνο 2025, κατανάλωσε το 65% τις ώρες 8:00-17:00, η τελική τιμή του θα διαμορφωνόταν με κόστος χονδρεμπορικής αγοράς 98€/MWh αντί 108,6 €/MWh που ήταν η μέση τιμή της χονδρικής κατά τις ώρες αυτές. Επομένως, το όφελος του πελάτη θα ήταν τουλάχιστον 10% έναντι της μέσης τιμής χονδρικής.

Βιομηχανικός πελάτης που κατά το Α΄εξάμηνο 2025, κατανάλωσε το 80% τις ώρες 8:00-17:00, η τελική τιμή του θα διαμορφωνόταν με κόστος χονδρεμπορικής αγοράς 89€/MWh αντί 108,6 €/MWh που ήταν η μέση τιμή της χονδρικής κατά τις ώρες αυτές. Επομένως, το όφελος του πελάτη θα ήταν τουλάχιστον 18% έναντι της μέσης τιμής χονδρικής.

Πηγή: ΟΤ

World
Βενεζουέλα: Οι μάσκες έπεσαν – Πίσω από το ναρκεμπόριο ο στόχος των ΗΠΑ ήταν το πετρέλαιο

Βενεζουέλα: Οι μάσκες έπεσαν – Πίσω από το ναρκεμπόριο ο στόχος των ΗΠΑ ήταν το πετρέλαιο

Μεταφορές
Ελληνικά αεροδρόμια: Αποκαθίσταται σταδιακά το black out στο FIR Αθηνών

Ελληνικά αεροδρόμια: Αποκαθίσταται σταδιακά το black out στο FIR Αθηνών

Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει
Διεθνής Οικονομία 04.01.26

Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει

Ο ΟΠΕΚ+ κατάφερε να ξεπεράσει σοβαρές εσωτερικές διαμάχες, όπως εκείνη για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση της αγοράς έναντι των πολιτικών διαφορών

Σύνταξη
Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες: Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη, στο τραπέζι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
Agro-in 04.01.26

Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες: Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη, στο τραπέζι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας φιλοξενούνται στο πολιτιστικό κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Επεκτείνονται οι περιορισμοί στα Airbnb, αυστηροποιείται το πλαίσιο
Αντιδρά η ΠΟΜΙΔΑ 04.01.26

Επεκτείνονται οι περιορισμοί στα Airbnb, αυστηροποιείται το πλαίσιο - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι ισχύει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Eντείνονται οι έλεγχοι για τη νόμιμη λειτουργία των Airbnb που αφορούν σε Αριθμό Μητρώου και προδιαγραφές του ίδιου του ακινήτου που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ανοδικών τάσεων συνέχεια στα ακίνητα
Αυξημένη δραστηριότητα 04.01.26

Ανοδικών τάσεων συνέχεια στα ακίνητα

Κατά τη διάρκεια του 2025, η ελληνική αγορά ακινήτων συνέχισε να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον ειδικά στους τομείς κατοικίας, φιλοξενίας και των γραφείων υψηλών προδιαγραφών

Δήμητρα Σκούφου
Ακίνητα: 15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει
Ακίνητα 03.01.26

15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για την αποπεράτωση των ημιτελών οικοδομών - Ο κρίσιμος ρόλος του πολιτικού μηχανικού για τη νόμιμη επαναλειτουργία των οικοδομικών εργασιών στα ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Άρης Betsson – Ολυμπιακός 84-95: Δύσκολη νίκη και 12/12 για τους «ερυθρόλευκους» στο πρωτάθλημα
Μπάσκετ 04.01.26

Άρης Betsson – Ολυμπιακός 84-95: Δύσκολη νίκη και 12/12 για τους «ερυθρόλευκους» στο πρωτάθλημα

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύθηκε κόντρα στον Άρη Betsson, ωστόσο ήταν πιο ψύχραιμος και στο φινάλε έφυγε από το Αλεξάνδρειο με τη νίκη (84-95), τη 12η στο πρωτάθλημα σε ισάριθμους αγώνες.

Σύνταξη
Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει
Διεθνής Οικονομία 04.01.26

Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει

Ο ΟΠΕΚ+ κατάφερε να ξεπεράσει σοβαρές εσωτερικές διαμάχες, όπως εκείνη για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση της αγοράς έναντι των πολιτικών διαφορών

Σύνταξη
Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;
On Field 04.01.26

Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;

Η εμπλοκή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει ανοίξει διεθνή συζήτηση για την παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ από την προεδρία Τραμπ, με την κουβέντα να επεκτείνεται και στο προσεχές Μουντιάλ, το οποίο βάσει των κανονισμών της FIFA πλέον βρίσκεται σε κίνδυνο...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
FAFO και Ντέινα Γουάιτ: Τι σημαίνουν οι φράσεις του UFC που υιοθέτησε ο Λευκός Οίκος στις αναρτήσεις του
IYDKNYK 04.01.26

FAFO και Ντέινα Γουάιτ: Τι σημαίνουν οι φράσεις του UFC που υιοθέτησε ο Λευκός Οίκος στις αναρτήσεις του

Μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ο Λευκός Οίκος επέλεξε να στείλει τα μηνύματά του μέσα από τα social media, χρησιμοποιώντας σύντομα και φορτισμένα συνθήματα όπως το FAFO και το «If you don’t know, now you know» — φράσεις με ρίζες στην κουλτούρα του UFC και της διαδικτυακής αργκό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτρα: Έσπασαν το καφέ του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα ο 30χρονος
Δείτε βίντεο 04.01.26

Έσπασαν το καφέ του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα όπου ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα ο 30χρονος

Συγγενείς και φίλοι του 30χρονου πιστεύεται ότι προχώρησαν σε πράξη εκδίκησης για τον θάνατο του νεαρού πατέρα έξι παιδιών, που έχασε τη ζωή του έξω από το νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 20η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ούτε τα προσχήματα ο Λανουά: Όρισε Κουμπαράκη και Ευαγγέλου στο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Ούτε τα προσχήματα ο Λανουά: Όρισε Κουμπαράκη και Ευαγγέλου στο Κύπελλο

Ο Γάλλος συνεχίζει την πολιτική της ασυλίας για όσους κάνουν λάθη. Ο μόνος που έμεινε εκτός των ορισμών των πλέι οφ του Κυπέλλου είναι ο Φωτιάς, ενώ πήρε «βραβείο» και ο Τσακαλίδης.

Βάιος Μπαλάφας
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης με τη στάση υποταγής στα συμφέροντα των ισχυρών, δεν μπορεί να παραμείνει πρωθυπουργός
Νέα Αριστερά 04.01.26

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης με τη στάση υποταγής στα συμφέροντα των ισχυρών, δεν μπορεί να παραμείνει πρωθυπουργός

«Δεν μας ενημέρωσε ο κύριος Μητσοτάκης πότε θα είναι καλή ώρα για την Ελλάδα να μιλήσει για τη νομιμότητα και διεθνές δίκαιο», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Σκύλος, παιδί, αυτισμός: Μια σχέση ζωής – Τι καταδεικνύουν έρευνες
Άρρηκτος δεσμός 04.01.26

Σκύλος, παιδί, αυτισμός: Μια σχέση ζωής – Τι καταδεικνύουν έρευνες

Ο σκύλος αποπνέει ηρεμία και δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στη σχέση ανάμεσα στα παιδιά με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος και τους σκύλους.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Στο στόχαστρο της Τότεναμ ο Τζόλης
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Στο στόχαστρο της Τότεναμ ο Τζόλης

Η Τότεναμ είναι η τελευταία ομάδα που μπαίνει στο κυνήγι της απόκτησης του Χρήστου Τζόλη, όπως αναφέρουν τα τελευταία αγγλικά ρεπορτάζ.

Σύνταξη
Τσιμουδιά από Μαρινάκη για την ουσία της δήλωσης Τσίπρα για Βενεζουέλα, πετάει την μπάλα στην εξέδρα
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Τσιμουδιά από Μαρινάκη για την ουσία της δήλωσης Τσίπρα για Βενεζουέλα, πετάει την μπάλα στην εξέδρα

Με τη δοκιμασμένη συνταγή άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, διαστρέβλωση της πραγματικότητας και λάσπη επιτίθεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινακης στον Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε για επικίνδυνη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Σταδιακή αποκατάσταση του black out στο FIR Αθηνών που προκάλεσε χάος στα ελληνικά αεροδρόμια – Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες
Ελλάδα 04.01.26

Σταδιακή αποκατάσταση του black out στο FIR Αθηνών που προκάλεσε χάος στα ελληνικά αεροδρόμια – Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Συνεχίζεται η διερεύνηση για την πλήρη επίλυση του προβλήματος που προκάλεσε το black out στον ελληνικό εναέριο χώρο - Χάος στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», δείτε εικόνες - «Το περιστατικό συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση», λέει η ΥΠΑ

Σύνταξη
«Εγκεφαλική βλάβη, μειωμένη γνωστική λειτουργία» – Η εξομολόγηση της Εβάντζελιν Λίλι του Lost μετά την πτώση σε βράχο συγκινεί
«Πολεμίστρια» 04.01.26

«Εγκεφαλική βλάβη, μειωμένη γνωστική λειτουργία» – Η εξομολόγηση της Εβάντζελιν Λίλι του Lost μετά την πτώση σε βράχο συγκινεί

Η διάσημη πρωταγωνίστρια της εμβληματικής σειράς Lost και των ταινιών της Marvel, Εβάντζελιν Λίλι, προχώρησε σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για την υγεία της.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Άρης Betsson – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 04.01.26

LIVE: Άρης Betsson – Ολυμπιακός

LIVE: Άρης Betsson – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Betsson – Ολυμπιακός, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες: Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη, στο τραπέζι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
Agro-in 04.01.26

Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες: Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη, στο τραπέζι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας φιλοξενούνται στο πολιτιστικό κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν άλλοι 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Τραγωδία στην Ελβετία 04.01.26

Ταυτοποιήθηκαν άλλοι 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά - Παρατείνεται η αγωνία των υπόλοιπων οικογενειών

Από 14 έως 39 ετών οι ηλικίες των θυμάτων που ανακοινώθηκε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκαν, ωστόσο η αστυνομία του καντονιού Βαλέ στην Ελβετία δεν έκανε γνωστά τα ονόματα

Σύνταξη
Πάτρα: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο και κρίσιμες μαρτυρίες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου
Άγρια χτυπήματα 04.01.26

Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο και κρίσιμες μαρτυρίες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου στην Πάτρα

Οι δράστες φέρεται να ξυλοκόπησαν βάναυσα τον άτυχο 30χρονο στην Πάτρα, χτυπώντας τον στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα ακόμα και με καρέκλες

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
«Τρελάθηκε» ο Ιτούδης και… χίμηξε στους διαιτητές (vid)
Μπάσκετ 04.01.26

«Τρελάθηκε» ο Ιτούδης και… χίμηξε στους διαιτητές (vid)

Ένα σφύριγμα στο τελευταίο ματς της Χάποελ Τελ Αβίβ, έβγαλε τον Δημήτρη Ιτούδη από τα ρούχα του, με τον Έλληνα τεχνικό να ορμάει στους διαιτητές και τον πάγκο της ομάδας του να προσπαθεί να τον συγκρατήσει με νύχια και με δόντια.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
