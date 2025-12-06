newspaper
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 08:28
Κατολίσθηση στη Λεωφόρο Αθηνών - Κλειστές δύο λωρίδες κυκλοφορίας
Πορτοκαλί τιμολόγια: Έρχονται οι χρεώσεις ρεύματος ανά ώρα
Οικονομικές Ειδήσεις 06 Δεκεμβρίου 2025 | 08:07

Πορτοκαλί τιμολόγια: Έρχονται οι χρεώσεις ρεύματος ανά ώρα

Οδηγός για τα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος – Πότε αλλάζουν οι χρεώσεις και πότε θα χτυπά ALERT – Η προϋπόθεση για δυναμική τιμολόγηση

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Τα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος έρχονται.

Πρόκειται για τη δυναμική τιμολόγηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με τις χρεώσεις να αλλάζουν ανά ώρα.

Και οι καταναλωτές μεγάλοι και μικροί, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, θα γνωρίζουν μία ημέρα νωρίτερα τι θα πληρώνουν ανά ώρα για την κατανάλωση ρεύματος της επόμενης ημέρας.
Οι καταναλωτές θα μπορούν χωρίς πέναλτι να αποχωρήσουν από τα πορτοκαλί τιμολόγια όποτε θέλουν, και αποκτούν τη δυνατότητα να ενημερώνονται στα κινητά και τους υπολογιστές τους για τις ώρες που συμφέρει η κατανάλωση ρεύματος με χαμηλή χρέωση.

Τα πορτοκαλί τιμολόγια ή η δυναμική τιμολόγηση

Και στην ελληνική αγορά καθιερώνεται, λοιπόν, η δυναμική τιμολόγηση.

Τα προϊόντα της που θα διαθέτουν οι πάροχοι θα διακρίνονται με το χρώμα «πορτοκαλί». Η προϋπόθεση για τα πορτοκαλί τιμολόγια είναι ο καταναλωτής να έχει «έξυπνο», δηλαδή, ψηφιακό μετρητή κατανάλωσης ρεύματος ή όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση να διαθέτει ευφυές σύστημα μέτρησης (ευφυής μετρητής). Αυτός εγκαθίσταται από τον ΔΕΔΔΗΕ.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Πότε θα ισχύσουν τα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου τα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος θα ισχύσουν για τους μεγάλους καταναλωτές ρεύματος από την 1η Φεβρουαρίου 2026 και για τους μικρούς από την 1η Απριλίου 2026.

Η επιλογή παρόχων ρεύματος

Η εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης επιτρέπεται μόνο μετά από τη σύναψη έγγραφης σύμβασης Δυναμικής Τιμολόγησης μεταξύ Προμηθευτή και Πελάτη και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία έχει εγκατασταθεί Ευφυές Σύστημα Μέτρησης (Ευφυής Μετρητής) στην παροχή που δηλώνει ο Τελικός Πελάτης. Η Σύμβαση Δυναμικής Τιμολόγησης υπογράφεται εγχάρτως ή ηλεκτρονικώς. Τα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση θα παρέχουν μόνο οι πάροχοι που έχουν περισσότερους από 200.000 πελάτες.

Το «γλωσσάρι» για τη δυναμική τιμολόγηση

Για να γίνει αντιληπτή η έννοια της δυναμικής τιμολόγησης οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν τους ακόλουθους ορισμούς:

  • Δυναμική Τιμολόγηση: Η δυναμική τιμολόγηση αναφέρεται στην ομάδα τιμολογίων με πορτοκαλί
    σήμανση διαφάνειας, τα οποία αντικατοπτρίζουν τις τιμές που ισχύουν ανά πάσα στιγμή στις αγορές
    άμεσης παράδοσης σε ένα εύρος τουλάχιστον ισοδύναμο με τη συχνότητα εκκαθάρισης της αγοράς.
  • Μεγάλος Πελάτης: Ο Μη Οικιακός Πελάτης με ισχύ παροχής άνω των 25kVA.
  • Μη Οικιακός Πελάτης: Ο Πελάτης που αγοράζει Ηλεκτρική Ενέργεια, η οποία δεν προορίζεται για οικιακή χρήση.
  • Μικρός Πελάτης: ο Οικιακός Πελάτης ανεξαρτήτου παροχής και ο Μη Οικιακός με ισχύ παροχής έως και 25 kVA για μεμονωμένες εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτου της τάσης σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο.
  • Οικιακός Πελάτης: Ο Πελάτης που αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια για δική του οικιακή κατανάλωση, αποκλειόμενων των εμπορικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
  • Πληροφορίες Τιμολόγησης: Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στους λογαριασμούς των τελικών πελατών, πέραν του αιτήματος πληρωμής.
  • Σύμβαση Δυναμικής Τιμολόγησης: Η Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Προμηθευτή και Τελικού Πελάτη η οποία αντικατοπτρίζει τη διακύμανση της τιμής στις αγορές άμεσης παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων των αγορών της επόμενης ημέρας και των ενδοημερησίων αγορών, σε διαστήματα τουλάχιστον ίσα με τη συχνότητα εκκαθάρισης της αγοράς.
  • Σχεδόν πραγματικός χρόνος: Στο πλαίσιο της ευφυούς μέτρησης, ένα σύντομο χρονικό διάστημα διάρκειας συνήθως δευτερολέπτων ή όχι μεγαλύτερης από την περίοδο εκκαθάρισης ανισορροπιών στην εθνική αγορά.
  • Τελικός Πελάτης ή Καταναλωτής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει συνάψει ή πρόκειται να συνάψει Σύμβαση Δυναμικής Τιμολόγησης προκειμένου να αγοράσει ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά για δική του χρήση.
  • Τέλος σχετιζόμενο με την αλλαγή προμηθευτή: Κάθε χρέωση ή κύρωση που επιβάλλεται σε Τελικό Πελάτη, από Προμηθευτή ή Συμμετέχοντα στη αγορά δραστηριοποιούμενο στη σωρευτική εκπροσώπηση, άμεσα ή έμμεσα, σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή.
  • Τέλος Τερματισμού Σύμβασης: Κάθε χρέωση άμεση ή έμμεση που επιβάλλεται από Προμηθευτή ή συμμετέχοντα στην αγορά δραστηριοποιούμενο στη σωρευτική εκπροσώπηση σε Τελικό Πελάτη, σε περίπτωση τερματισμού σύμβασης προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Τιμή Αναφοράς Συμβάσεων Δυναμικής Τιμολόγησης: H τιμή της χονδρικής αγοράς βάσει της οποίας υπολογίζεται η Τελική Τιμή Προμήθειας.

Για τους μικρούς πελάτες τα πορτοκαλί τιμολόγια  περιλαμβάνουν την τελική τιμή προμήθειας και την πάγια χρέωση

Στα πορτοκαλί τιμολόγια απαγορεύονται τα τέλη

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση στα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος:

  • Κάθε επιβολή Τέλους σχετιζόμενου με την αλλαγή Προμηθευτή σε πρόγραμμα Δυναμικής Τιμολόγησης θεωρείται καταχρηστική. Με απλά λόγια ο καταναλωτής μπορεί να αλλάξει πάροχο όποτε θέλει.
  • Κάθε επιβολή, άμεση ή έμμεση, Τέλους Τερματισμού Σύμβασης σε πρόγραμμα Δυναμικής Τιμολόγησης θεωρείται καταχρηστική. Για το λόγο αυτό απαγορεύονται ρητώς οι χρεώσεις που αφορούν συνδρομές σε προγράμματα Δυναμικής Τιμολόγησης (π.χ ετήσια συνδρομή σε Δυναμικό Τιμολόγιο).

Η τελική τιμή προμήθειας και η πάγια χρέωση

Τα πορτοκαλί τιμολόγια είναι κυμαινόμενα σε χρονικά διαστήματα κατά μέγιστο ανά ώρα.

Για τους μικρούς πελάτες τα πορτοκαλί τιμολόγια  περιλαμβάνουν την τελική τιμή προμήθειας και την πάγια χρέωση. Και η τελική τιμή και η πάγια χρέωση είναι γνωστά εκ των προτέρων. Ο πάροχος μπορεί να ορίσει, αν επιθυμεί, ανώτατο όριο τελικής προμήθειας.

Η πάγια χρέωση είναι ένα σταθερό ποσό ανεξάρτητα από την κατανάλωση και χρεώνεται ανά μήνα 30 ημερών. Αν η διάρκεια του μήνα είναι διαφορετική η χρέωση γίνεται αναλογικά. Ο πάροχος μπορεί να μεταβάλλει την πάγια χρέωση, μπορεί επίσης και να χορηγεί εκπτώσεις.

Η Τελική Τιμή Προμήθειας είναι η κυμαινόμενη ανά ώρα τιμή προμήθειας, η οποία γνωστοποιείται στον τελικό πελάτη πριν την κατανάλωση και ισούται με το άθροισμα της Βασικής Τιμής και της Δυναμικής Τιμής.

Οι Προμηθευτές ειδοποιούν το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας πριν από την ημέρα κατανάλωσης  τους Μικρούς Τελικούς Πελάτες για τις ώρες κατά τις οποίες οι τιμές είναι χαμηλότερες και για τις ώρες κατά τις οποίες οι τιμές είναι υψηλότερες παροτρύνοντάς τους να μεταφέρουν την κατανάλωση τους

Πότε ανακοινώνονται και ανά πόση ώρα αλλάζουν οι χρεώσεις στα πορτοκαλί τιμολόγια

Η Τελική Τιμή Προμήθειας ανά ώρα της επόμενης ημέρας (D) στα πορτοκαλί τιμολόγια  ανακοινώνεται το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας D-1, δηλαδή δύο ώρες μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Αγοράς Επόμενης Ημέρας (χρηματιστήριο ενέργειας).

Η Τελική Τιμή Προμήθειας δυναμικής τιμολόγησης αφορά στην τιμή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (€/kWh) για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kWh) μίας συγκεκριμένης ώρας μίας συγκεκριμένης μέρας, ενός συγκεκριμένου μήνα της συμβατικής περιόδου. Η συγκεκριμένη ώρα είναι ακέραιη βάσει του ακόλουθου πίνακα. Οι Τελικές Τιμές Προμήθειας αφορούν στα ακόλουθα ωριαία slots (ώρα Ελλάδος) τα οποία δεν δύναται να τροποποιηθούν:

πορτοκαλί τιμολόγια

Οι πληροφορίες σχετικά με την Πάγια Χρέωση, την Τελική Τιμή Προμήθειας και την Τιμή Αναφοράς είναι προσβάσιμες σε μια διαλειτουργική ηλεκτρονική πλατφόρμα καθώς και στον ιστότοπο του Προμηθευτή, βάσει της οποίας ενημερώνονται οι Τελικοί Πελάτες, εκ των προτέρων και δωρεάν. Η εν λόγω πλατφόρμα παρέχει όλες τις πληροφορίες και είναι συμβατή με υπολογιστή και με κινητές συσκευές, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει άμεσα τις τιμές και να μπορεί να προσαρμόσει την κατανάλωσή του.

Οι ειδοποιήσεις για τις χαμηλές και υψηλές χρεώσεις – Το σήμα ALERT

Οι Προμηθευτές ειδοποιούν το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας D-1 πριν από την ημέρα κατανάλωσης D τους Μικρούς Τελικούς Πελάτες για τις ώρες κατά τις οποίες οι τιμές είναι χαμηλότερες και για τις ώρες κατά τις οποίες οι τιμές είναι υψηλότερες παροτρύνοντάς τους να μεταφέρουν την κατανάλωση τους στις ώρες κατά τις οποίες οι τιμές είναι χαμηλές και να αποφύγουν την κατανάλωση τις ώρες κατά τις οποίες οι τιμές είναι υψηλές.

Οι Προμηθευτές ειδοποιούν με ALERT το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας D-1 πριν από την ημέρα κατανάλωσης D τους Τελικούς Πελάτες (Μικρούς και Μεγάλους) με κάθε πρόσφορο μέσο ενδεικτικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και με SMS σε περίπτωση επικείμενης εκτίναξης για κάποια ώρα της επόμενης ημέρας της Τιμής Αναφοράς υψηλότερα των 180 €/MWh.

Πηγή ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Stream newspaper
Χάνεται ο στόχος για καθολική κάλυψη υγείας ως το 2030
Μελέτη 06.12.25

Χάνεται ο στόχος για καθολική κάλυψη υγείας ως το 2030

Οι ανισότητες στην περίθαλψη, οι καταστροφικές δαπάνες υγείας και οι ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την παγκόσμια κοινότητα, παρά την μέχρι στιγμής πρόοδο

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τα Χριστούγεννα έρχονται – Εσείς θα στείλετε ευχετήριες κάρτες φέτος;
Νοσταλγία 06.12.25

Τα Χριστούγεννα έρχονται – Εσείς θα στείλετε ευχετήριες κάρτες φέτος;

Η Eurostat ρωτάει τους Ευρωπαίους αν θα στείλουν ευχετήριες κάρτες φέτος τα Χριστούγεννα, χωρίς να περιμένει απάντηση. Κι όμως, παρά τη μείωση του τζίρου, η αγορά των καρτ ποστάλ αντέχει ακόμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φοροδιαφυγή: Μπλόκο σε μαύρες συναλλαγές και σε οφειλέτες με αδήλωτη περιουσία
ΟΟΣΑ 06.12.25

Καταπολέμηση διασυνοριακής φοροδιαφυγής - Μπλόκο σε μαύρες συναλλαγές και σε οφειλέτες με αδήλωτη περιουσία

Η Ελλάδα και άλλες 23 χώρες υιοθετούν τη συμφωνία του ΟΟΣΑ για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για την ακίνητη περιουσία, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και να καταπολεμηθεί η διασυνοριακή φοροδιαφυγή

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Αμφιθυμία για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τις αλήθειες και τα ψέματα της Συμφωνίας εξηγεί στο in ο καθηγητής Αρις Καζάκος
Εργασιακά Δικαιώματα 05.12.25

Αμφιθυμία για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τις αλήθειες και τα ψέματα της Συμφωνίας εξηγεί στο in ο καθηγητής Αρις Καζάκος

Μέρος των εργαζόμενων ωφελείται, άλλοι κλάδοι δεν θα δουν αλλαγή και τα αποτελέσματα ως προς τη μεγάλη εικόνα θα κριθούν στην πράξη. Ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου Αρις Καζάκος αναλύει στο in τη Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
«Κρυφός φόρος» η ακρίβεια στα τρόφιμα – Ο δραματικός αντίκτυπός της στην καθημερινότητα
Πληθωρισμός 05.12.25

«Κρυφός φόρος» η ακρίβεια στα τρόφιμα – Ο δραματικός αντίκτυπός της στην καθημερινότητα

Ανυποχώρητη η ακρίβεια στα τρόφιμα, τσακίζει τους χαμηλόμισθούς και τους χαμηλοσυνταξιούχους και τορπιλίζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος – Υπολογισμός και δικαιούχοι – Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε
Ειδικές κατηγορίες 05.12.25

Νωρίτερα φέτος το δώρο Χριστουγέννων - Υπολογισμός και δικαιούχοι - Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν δώρο Χριστουγέννων έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου - Διαφορετικά, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron το Σάββατο – Υπερχείλισαν Πηνειός και Ενιπέας – Ήχησε 112
Καιρός 06.12.25

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron το Σάββατο - Υπερχείλισαν Πηνειός και Ενιπέας - Ήχησε 112

Κίνδυνος από τις ισχυρές βροχές που αναμένονται σε βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας το Σάββατο - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται
On Field 06.12.25

Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται

Τι κατάλαβαν οι διαιτητές από την τελευταία διαδικτυακή εκπαίδευση του Λανουά, σχετικά με τις επίμαχες φάσεις της 12ης αγωνιστικής της Super League. Ο Γάλλος θα κάνει απολογισμό στη ΓΣ της ΕΠΟ (12/12)

Βάιος Μπαλάφας
Το διπλό μήνυμα Ανδρουλάκη για τα σενάρια συγκυβέρνησης, τα «καρφιά» κατά Τσίπρα και το νέο «άνοιγμα» σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Το διπλό μήνυμα Ανδρουλάκη για τα σενάρια συγκυβέρνησης, τα «καρφιά» κατά Τσίπρα και το νέο «άνοιγμα» σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, το νέο «άνοιγμα» στα κόμματα της αριστεράς και η απάντηση στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών
Κορυφή παγόβουνου 06.12.25

Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών

Τα επίσημα ευρωπαϊκά όργανα που ελέγχουν προϋπολογισμούς, καταγράφουν ζημιές δισεκατομμυρίων από απάτη και διαφθορά. Οι Βρυξέλλες φαίνεται να είναι θύμα και θύτης ταυτόχρονα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;
Φωτογραφίες 06.12.25

Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;

«Χαίρομαι που η φιλία μας συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο», σχολίασε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας για την συνάντησή του με τον Τζάστιν Τριντό

Σύνταξη
Κουρέτας: Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;
Αυτοδιοίκηση 06.12.25

Κουρέτας: Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;

«Θα ζητήσουμε τις επόμενες ημέρες συνάντηση με τον Πρωθυπουργό γιατί θέλουμε απαντήσεις. Πρέπει να απαντηθεί που οδηγήθηκαν τα 50 εκατ. τα οποία διέθεσε η Ένωση Τραπεζών για τις μελέτες του υδατικού προβλήματος στη Θεσσαλία» είπε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά τη συνάντησή του με αγρότες.

Σύνταξη
Γιατί πλημμυρίζει σε κάθε βροχόπτωση η Αθήνα και γιατί βούλιαξε -ξανά- η Μάνδρα;
Τρωτή η Αθήνα 06.12.25

Γιατί πλημμυρίζει σε κάθε βροχόπτωση η Αθήνα και γιατί βούλιαξε -ξανά- η Μάνδρα;

Ο Μιχάλης Διακάκης, ο Ευθύμης Λέκκας και ο Κώστας Λαγουβάρδος εξηγούν στο in γιατί η Αττική «φλερτάρει» με τις πλημμύρες σε κάθε βροχόπτωση- Στα όρια του το υδρολογικό σύστημα της Αττικής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Χάνεται ο στόχος για καθολική κάλυψη υγείας ως το 2030
Μελέτη 06.12.25

Χάνεται ο στόχος για καθολική κάλυψη υγείας ως το 2030

Οι ανισότητες στην περίθαλψη, οι καταστροφικές δαπάνες υγείας και οι ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την παγκόσμια κοινότητα, παρά την μέχρι στιγμής πρόοδο

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν πρέπει να ακολουθήσουν το αμερικανικό μοντέλο
Παιδεία 06.12.25

Γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν πρέπει να ακολουθήσουν το αμερικανικό μοντέλο

Το αμερικανικό μοντέλο έχει οδηγήσει στον καπιταλισμό της προσόδου και τον λειτουργικό αναλφαβητισμό - τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πρέπει να επιστρέψουν στην πολιτιστική τους αποστολή

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα Χριστούγεννα έρχονται – Εσείς θα στείλετε ευχετήριες κάρτες φέτος;
Νοσταλγία 06.12.25

Τα Χριστούγεννα έρχονται – Εσείς θα στείλετε ευχετήριες κάρτες φέτος;

Η Eurostat ρωτάει τους Ευρωπαίους αν θα στείλουν ευχετήριες κάρτες φέτος τα Χριστούγεννα, χωρίς να περιμένει απάντηση. Κι όμως, παρά τη μείωση του τζίρου, η αγορά των καρτ ποστάλ αντέχει ακόμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φοροδιαφυγή: Μπλόκο σε μαύρες συναλλαγές και σε οφειλέτες με αδήλωτη περιουσία
ΟΟΣΑ 06.12.25

Καταπολέμηση διασυνοριακής φοροδιαφυγής - Μπλόκο σε μαύρες συναλλαγές και σε οφειλέτες με αδήλωτη περιουσία

Η Ελλάδα και άλλες 23 χώρες υιοθετούν τη συμφωνία του ΟΟΣΑ για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για την ακίνητη περιουσία, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και να καταπολεμηθεί η διασυνοριακή φοροδιαφυγή

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ
Διπλωματία 06.12.25

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ

Οι ισχυροί δεσμοί των δύο πλευρών επαναβεβαιώθηκαν στη συνάντηση Γεραπετρίτη - Σάλεχ ενώ δηλώθηκε η απροθυμία της λιβυκής πλευράς να προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες όπως η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καμία συμφωνία, προς το παρόν, για την Ουκρανία καθώς διαλύεται – Εκτός εξίσωσης η Ευρώπη
Το «φιάσκο»... 06.12.25

Καμία συμφωνία, προς το παρόν, για την Ουκρανία καθώς διαλύεται – Εκτός εξίσωσης η Ευρώπη

Η συνάντηση στη Μόσχα ανάμεσα στη ρωσική και την αμερικανική αντιπροσωπεία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, πραγματοποιήθηκε ενώ ο Λαβρόφ συναντούσε τον κινέζο ομόλογό του.

Σύνταξη
Κύπρος: Σάλο προκαλεί η Ολγκίν που αποκαλεί τα Κατεχόμενα «τουρκική πλευρά της Κύπρου»
«Turkish cyprus side» 06.12.25

Οργή για την Ολγκίν που αποκαλεί τα Κατεχόμενα «τουρκική πλευρά της Κύπρου»

«Turkish cyprus side» αποκάλεσε τα Κατεχόμενα η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Ολγκίν, μετά τη συνάντησή της με τον κατοχική ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμαν.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Κυρώσεις της Αυστραλίας σε μέλη της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν
Ανθρώπινα δικαιώματα 06.12.25

Κυρώσεις της Αυστραλίας κατά των Ταλιμπάν

Κυρώσεις εναντίον τεσσάρων μελών της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, λόγω επιδείνωσης της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Νότια Αφρική: Δολοφονείται μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος
Νότια Αφρική 06.12.25

Δολοφονήθηκε μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος

Δολοφονήθηκε ενώ έφθανε στο σπίτι του μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος στη Νότια Αφρική, μερικές εβδομάδες αφού έφερε στο φως στοιχεία που εξέθεταν αξιωματικό της αστυνομίας.

Σύνταξη
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο