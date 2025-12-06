Τα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος έρχονται.

Πρόκειται για τη δυναμική τιμολόγηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με τις χρεώσεις να αλλάζουν ανά ώρα.

Και οι καταναλωτές μεγάλοι και μικροί, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, θα γνωρίζουν μία ημέρα νωρίτερα τι θα πληρώνουν ανά ώρα για την κατανάλωση ρεύματος της επόμενης ημέρας.

Οι καταναλωτές θα μπορούν χωρίς πέναλτι να αποχωρήσουν από τα πορτοκαλί τιμολόγια όποτε θέλουν, και αποκτούν τη δυνατότητα να ενημερώνονται στα κινητά και τους υπολογιστές τους για τις ώρες που συμφέρει η κατανάλωση ρεύματος με χαμηλή χρέωση.

Τα πορτοκαλί τιμολόγια ή η δυναμική τιμολόγηση

Και στην ελληνική αγορά καθιερώνεται, λοιπόν, η δυναμική τιμολόγηση.

Τα προϊόντα της που θα διαθέτουν οι πάροχοι θα διακρίνονται με το χρώμα «πορτοκαλί». Η προϋπόθεση για τα πορτοκαλί τιμολόγια είναι ο καταναλωτής να έχει «έξυπνο», δηλαδή, ψηφιακό μετρητή κατανάλωσης ρεύματος ή όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση να διαθέτει ευφυές σύστημα μέτρησης (ευφυής μετρητής). Αυτός εγκαθίσταται από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Πότε θα ισχύσουν τα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου τα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος θα ισχύσουν για τους μεγάλους καταναλωτές ρεύματος από την 1η Φεβρουαρίου 2026 και για τους μικρούς από την 1η Απριλίου 2026.

Η επιλογή παρόχων ρεύματος

Η εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης επιτρέπεται μόνο μετά από τη σύναψη έγγραφης σύμβασης Δυναμικής Τιμολόγησης μεταξύ Προμηθευτή και Πελάτη και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία έχει εγκατασταθεί Ευφυές Σύστημα Μέτρησης (Ευφυής Μετρητής) στην παροχή που δηλώνει ο Τελικός Πελάτης. Η Σύμβαση Δυναμικής Τιμολόγησης υπογράφεται εγχάρτως ή ηλεκτρονικώς. Τα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση θα παρέχουν μόνο οι πάροχοι που έχουν περισσότερους από 200.000 πελάτες.

Το «γλωσσάρι» για τη δυναμική τιμολόγηση

Για να γίνει αντιληπτή η έννοια της δυναμικής τιμολόγησης οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν τους ακόλουθους ορισμούς:

Δυναμική Τιμολόγηση: Η δυναμική τιμολόγηση αναφέρεται στην ομάδα τιμολογίων με πορτοκαλί

σήμανση διαφάνειας, τα οποία αντικατοπτρίζουν τις τιμές που ισχύουν ανά πάσα στιγμή στις αγορές

άμεσης παράδοσης σε ένα εύρος τουλάχιστον ισοδύναμο με τη συχνότητα εκκαθάρισης της αγοράς.

Μεγάλος Πελάτης: Ο Μη Οικιακός Πελάτης με ισχύ παροχής άνω των 25kVA.

Μη Οικιακός Πελάτης: Ο Πελάτης που αγοράζει Ηλεκτρική Ενέργεια, η οποία δεν προορίζεται για οικιακή χρήση.

Μικρός Πελάτης: ο Οικιακός Πελάτης ανεξαρτήτου παροχής και ο Μη Οικιακός με ισχύ παροχής έως και 25 kVA για μεμονωμένες εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτου της τάσης σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο.

Οικιακός Πελάτης: Ο Πελάτης που αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια για δική του οικιακή κατανάλωση, αποκλειόμενων των εμπορικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Πληροφορίες Τιμολόγησης: Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στους λογαριασμούς των τελικών πελατών, πέραν του αιτήματος πληρωμής.

Σύμβαση Δυναμικής Τιμολόγησης: Η Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Προμηθευτή και Τελικού Πελάτη η οποία αντικατοπτρίζει τη διακύμανση της τιμής στις αγορές άμεσης παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων των αγορών της επόμενης ημέρας και των ενδοημερησίων αγορών, σε διαστήματα τουλάχιστον ίσα με τη συχνότητα εκκαθάρισης της αγοράς.

Σχεδόν πραγματικός χρόνος: Στο πλαίσιο της ευφυούς μέτρησης, ένα σύντομο χρονικό διάστημα διάρκειας συνήθως δευτερολέπτων ή όχι μεγαλύτερης από την περίοδο εκκαθάρισης ανισορροπιών στην εθνική αγορά.

Τελικός Πελάτης ή Καταναλωτής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει συνάψει ή πρόκειται να συνάψει Σύμβαση Δυναμικής Τιμολόγησης προκειμένου να αγοράσει ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά για δική του χρήση.

Τέλος σχετιζόμενο με την αλλαγή προμηθευτή: Κάθε χρέωση ή κύρωση που επιβάλλεται σε Τελικό Πελάτη, από Προμηθευτή ή Συμμετέχοντα στη αγορά δραστηριοποιούμενο στη σωρευτική εκπροσώπηση, άμεσα ή έμμεσα, σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή.

Τέλος Τερματισμού Σύμβασης: Κάθε χρέωση άμεση ή έμμεση που επιβάλλεται από Προμηθευτή ή συμμετέχοντα στην αγορά δραστηριοποιούμενο στη σωρευτική εκπροσώπηση σε Τελικό Πελάτη, σε περίπτωση τερματισμού σύμβασης προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας.

Τιμή Αναφοράς Συμβάσεων Δυναμικής Τιμολόγησης: H τιμή της χονδρικής αγοράς βάσει της οποίας υπολογίζεται η Τελική Τιμή Προμήθειας.

Για τους μικρούς πελάτες τα πορτοκαλί τιμολόγια περιλαμβάνουν την τελική τιμή προμήθειας και την πάγια χρέωση

Στα πορτοκαλί τιμολόγια απαγορεύονται τα τέλη

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση στα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος:

Κάθε επιβολή Τέλους σχετιζόμενου με την αλλαγή Προμηθευτή σε πρόγραμμα Δυναμικής Τιμολόγησης θεωρείται καταχρηστική. Με απλά λόγια ο καταναλωτής μπορεί να αλλάξει πάροχο όποτε θέλει.

Κάθε επιβολή, άμεση ή έμμεση, Τέλους Τερματισμού Σύμβασης σε πρόγραμμα Δυναμικής Τιμολόγησης θεωρείται καταχρηστική. Για το λόγο αυτό απαγορεύονται ρητώς οι χρεώσεις που αφορούν συνδρομές σε προγράμματα Δυναμικής Τιμολόγησης (π.χ ετήσια συνδρομή σε Δυναμικό Τιμολόγιο).

Η τελική τιμή προμήθειας και η πάγια χρέωση

Τα πορτοκαλί τιμολόγια είναι κυμαινόμενα σε χρονικά διαστήματα κατά μέγιστο ανά ώρα.

Για τους μικρούς πελάτες τα πορτοκαλί τιμολόγια περιλαμβάνουν την τελική τιμή προμήθειας και την πάγια χρέωση. Και η τελική τιμή και η πάγια χρέωση είναι γνωστά εκ των προτέρων. Ο πάροχος μπορεί να ορίσει, αν επιθυμεί, ανώτατο όριο τελικής προμήθειας.

Η πάγια χρέωση είναι ένα σταθερό ποσό ανεξάρτητα από την κατανάλωση και χρεώνεται ανά μήνα 30 ημερών. Αν η διάρκεια του μήνα είναι διαφορετική η χρέωση γίνεται αναλογικά. Ο πάροχος μπορεί να μεταβάλλει την πάγια χρέωση, μπορεί επίσης και να χορηγεί εκπτώσεις.

Η Τελική Τιμή Προμήθειας είναι η κυμαινόμενη ανά ώρα τιμή προμήθειας, η οποία γνωστοποιείται στον τελικό πελάτη πριν την κατανάλωση και ισούται με το άθροισμα της Βασικής Τιμής και της Δυναμικής Τιμής.

Οι Προμηθευτές ειδοποιούν το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας πριν από την ημέρα κατανάλωσης τους Μικρούς Τελικούς Πελάτες για τις ώρες κατά τις οποίες οι τιμές είναι χαμηλότερες και για τις ώρες κατά τις οποίες οι τιμές είναι υψηλότερες παροτρύνοντάς τους να μεταφέρουν την κατανάλωση τους

Πότε ανακοινώνονται και ανά πόση ώρα αλλάζουν οι χρεώσεις στα πορτοκαλί τιμολόγια

Η Τελική Τιμή Προμήθειας ανά ώρα της επόμενης ημέρας (D) στα πορτοκαλί τιμολόγια ανακοινώνεται το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας D-1, δηλαδή δύο ώρες μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Αγοράς Επόμενης Ημέρας (χρηματιστήριο ενέργειας).

Η Τελική Τιμή Προμήθειας δυναμικής τιμολόγησης αφορά στην τιμή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (€/kWh) για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kWh) μίας συγκεκριμένης ώρας μίας συγκεκριμένης μέρας, ενός συγκεκριμένου μήνα της συμβατικής περιόδου. Η συγκεκριμένη ώρα είναι ακέραιη βάσει του ακόλουθου πίνακα. Οι Τελικές Τιμές Προμήθειας αφορούν στα ακόλουθα ωριαία slots (ώρα Ελλάδος) τα οποία δεν δύναται να τροποποιηθούν:

Οι πληροφορίες σχετικά με την Πάγια Χρέωση, την Τελική Τιμή Προμήθειας και την Τιμή Αναφοράς είναι προσβάσιμες σε μια διαλειτουργική ηλεκτρονική πλατφόρμα καθώς και στον ιστότοπο του Προμηθευτή, βάσει της οποίας ενημερώνονται οι Τελικοί Πελάτες, εκ των προτέρων και δωρεάν. Η εν λόγω πλατφόρμα παρέχει όλες τις πληροφορίες και είναι συμβατή με υπολογιστή και με κινητές συσκευές, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει άμεσα τις τιμές και να μπορεί να προσαρμόσει την κατανάλωσή του.

Οι ειδοποιήσεις για τις χαμηλές και υψηλές χρεώσεις – Το σήμα ALERT

Οι Προμηθευτές ειδοποιούν το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας D-1 πριν από την ημέρα κατανάλωσης D τους Μικρούς Τελικούς Πελάτες για τις ώρες κατά τις οποίες οι τιμές είναι χαμηλότερες και για τις ώρες κατά τις οποίες οι τιμές είναι υψηλότερες παροτρύνοντάς τους να μεταφέρουν την κατανάλωση τους στις ώρες κατά τις οποίες οι τιμές είναι χαμηλές και να αποφύγουν την κατανάλωση τις ώρες κατά τις οποίες οι τιμές είναι υψηλές.

Οι Προμηθευτές ειδοποιούν με ALERT το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας D-1 πριν από την ημέρα κατανάλωσης D τους Τελικούς Πελάτες (Μικρούς και Μεγάλους) με κάθε πρόσφορο μέσο ενδεικτικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και με SMS σε περίπτωση επικείμενης εκτίναξης για κάποια ώρα της επόμενης ημέρας της Τιμής Αναφοράς υψηλότερα των 180 €/MWh.

