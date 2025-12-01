Ανατροπή στα τιμολόγια ρεύματος – Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου

Ανατροπή καταγράφεται στα τιμολόγια ρεύματος για τον μήνα Δεκέμβριο. Οι χονδρεμπορικές τιμές στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας κινούνταν για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου με αυξητικές τάσεις έναντι του Οκτωβρίου.

Μάλιστα το διάστημα 1 με 14 Νοεμβρίου η μέση τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας ήταν στα 117,79 ευρώ ανά Μεγαβατώρα έναντι 108,30 ευρώ ανά Μεγαβατώρα την αντίστοιχη περίοδο του Οκτωβρίου. Η αύξηση δηλαδή ήταν της τάξης του 9%.

Η ανατροπή στα τιμολόγια ρεύματος

Ωστόσο από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι και χθες τελευταία ημέρα του μήνα, το σκηνικό ανατράπηκε. Οι χρηματιστηριακές τιμές στη διάρκεια του δεκαπενθημέρου ακολούθησαν πτωτική τροχιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του χρηματιστηρίου ενέργειας από τις 14 έως και τις 30 Νοεμβρίου η μέση τιμή υποχώρησε σε σχέση με το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα κατά 17%. Και συγκεκριμένα η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 97,59 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Αλλά και συγκριτικά με το ίδιο διάστημα του Οκτωβρίου (117,62 ευρώ ανά Μεγαβατώρα) η τιμή ήταν και πάλι χαμηλότερη κατά 17%.

Οι ισχυροί άνεμοι, τα αιολικά πάρκα και τα τιμολόγια ρεύματος

Για το Νοέμβριο η μέση τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας έκλεισε στα 106,45 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Όταν τον Οκτώβριο η μέση τιμή ήταν στα 112,26 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Η μείωση είναι της τάξης του 5% και μένει να φανεί αν αυτή θα περάσει από τους παρόχους στα τιμολόγια ρεύματος.

Γιατί όμως σημειώθηκε αυτή η πτώση; Από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών έφερε ισχυρότερους ανέμους. Το αποτέλεσμα ήταν να λειτουργήσουν περισσότερο τα αιολικά πάρκα. Η φθηνή ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν σε συνδυασμό και με τη μειωμένη κατανάλωση ρεύματος γύρισε τις τιμές στο χρηματιστήριο ενέργειας σε καθοδική πορεία.

Αξίζει να τονιστεί ότι η ζήτηση κινήθηκε πτωτικά καθώς τα καιρικά φαινόμενα δεν έφεραν μεγάλη μείωση της θερμοκρασίας και άρα και αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του χρηματιστηρίου ενέργειας για το Νοέμβριο η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ήταν κατά 43,79% στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής με το φυσικό αέριο να συμμετέχει κατά 37,25%. Τον Οκτώβριο μπορεί πάνω, κάτω η συμμετοχή των ΑΠΕ να ήταν παρόμοια (43,31%) αλλά η συμμετοχή του φυσικού αερίου ήταν υψηλότερη, στο 42,41% έναντι του Νοεμβρίου. Το φυσικό αέριο είναι αυτή τη στιγμή η ακριβότερη τεχνολογία για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αν και αναγκαία για την ευστάθεια και την ασφάλεια του συστήματος.

Οι ανακοινώσεις των παρόχων

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνουν τα τιμολόγια ρεύματος του Δεκεμβρίου με βάση τις χρηματιστηριακές τιμές του Νοεμβρίου. Και πιο συγκεκριμένα η εμπορική πολιτική εφαρμόζεται για τα «πράσινα» και «κίτρινα» τιμολόγια ρεύματος.

Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας από σήμερα 1 Δεκεμβρίου και μέχρι αύριο 2 Δεκεμβρίου θα ανακοινώσουν τις χρεώσεις του τρέχοντος μήνα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μεγάλοι πάροχοι το πιο πιθανό είναι να διατηρήσουν αμετάβλητα τα τιμολόγια τους με δεδομένο ότι τον Οκτώβριο ψαλίδισαν αυξήσεις έναντι του Σεπτεμβρίου.

Οι μικρότεροι πάροχοι λένε πηγές της αγοράς αναμένεται να κάνουν μειώσεις.

Πηγή: OT