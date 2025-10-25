Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σε νέο γύρο αλλαγών. Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται η εφαρμογή των «κόκκινων τιμολογίων», της νέας υβριδικής κατηγορίας που θα συνδυάζει σταθερότητα και ευελιξία.

Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότεροι καταναλωτές μένουν εγκλωβισμένοι στα «πράσινα» τιμολόγια, κυρίως από άγνοια.

Τα μερίδια της αγοράς – Πού βρίσκονται σήμερα οι καταναλωτές

Τα «πράσινα» τιμολόγια εξακολουθούν να καλύπτουν τη μεγάλη πλειονότητα των νοικοκυριών — 63,39% των μετρητών.Για την ακρίβεια 3.741.677 νοικοκυριά είναι ενταγμένα στο «πράσινο» τιμολόγιο.

Τα «πράσινα» τιμολόγια εξακολουθούν να καλύπτουν τη μεγάλη πλειονότητα των νοικοκυριών

Παρότι το μερίδιό τους μειώνεται σταδιακά, περισσότεροι από έξι στους δέκα παραμένουν σε αυτά, κυρίως από άγνοια ή αδράνεια. Το ποσοστό των «πράσινων τιμολογίων μειώθηκε από 70,26% τον Ιανουάριο σε 63,39% τον Ιούλιο.

Η πτώση σχεδόν 7 ποσοστιαίων μονάδων αποτυπώνει μια αργή, αλλά σταθερή φθορά της εμπιστοσύνης στα προϊόντα αυτά, που είχαν κυριαρχήσει μετά την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Σε διάστημα έξι μηνών, το μερίδιο των σταθερών τιμολογίων αυξήθηκε από 14,72% σε 22,14%, δείχνοντας πως όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν προβλεψιμότητα και ασφάλεια απέναντι στις αυξήσεις. Η αύξηση είναι διαδοχική και σταθερή: κάθε μήνα περίπου 1,3 ποσοστιαία μονάδα προστίθεται στα σταθερά προγράμματα. Τα κυμαινόμενα τιμολόγια παραμένουν στα ίδια επίπεδα, με μικρές διακυμάνσεις με το ποσοστό να διαμορφώνεται γύρω στο 14%.Τα κίτρινα τιμολόγια αποτελούν στην την επιλογή μιας μειοψηφίας πιο “ενεργών” καταναλωτών, που παρακολουθούν τις τιμές της χονδρικής και αλλάζουν συχνά πάροχο.

Ακόμη δύο αριθμοί όμως έχουν επίσης πολύ μεγάλη σημασία στο τι συμβαίνει στην αγορά ενέργειας. Όπως ανέφερε στην εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου, στο Meganews ,o αντιπρόεδρος της PΑAEY, Δημήτρης Φούρλαρης, το 60% των καταναλωτών δεν γνωρίζει καν ποιο είναι το τιμολόγιό του, ποια είναι η χρέωση του ενώ μόλις το 40% θεωρούνται ενεργοί καταναλωτές που συγκρίνουν ή αλλάζουν πάροχο.

Τα νέα «κόκκινα» τιμολόγια

Η ΡΑΑΕΥ έχει ήδη καταλήξει στον σχεδιασμό των κόκκινων τιμολογίων και στις 31 Οκτωβρίου σε συνάντηση με παρόχους ,προμηθευτές αλλά και καταναλωτικές οργανώσεις πρόκειται να τους ενημερώσει για την απόφαση του χρωματισμού των προϊόντων που θα περιέχει και τα κόκκινα τιμολόγια.Μέχρι τά μέσα Νοεμβρίου,η απόφαση αναμένεται να καθαρογραφεί ώστε μέχρι το τέλος του χρόνου οπωσδήποτε να έχουν λανσαριστεί και τα κόκκινα τιμολόγια

Τα κόκκινα τιμολόγια θα αποτελούν υβριδικό προϊόν:

Προκαθορισμένο εύρος τιμών,

Κλιμακωτή τιμολόγηση ανά κατανάλωση,

Ελάχιστη διάρκεια 12 μηνών,

Και ρήτρα αποχώρησης για όσους φύγουν πρόωρα.

Στόχος των κόκκινων τιμολογίων είναι να περιοριστεί ο κίνδυνος έκθεσης στις διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς, χωρίς όμως να χαθεί η δυνατότητα προσαρμογής στις μεταβολές. Η ΡΑΑΕΥ επιδιώκει σταθερότητα και διαφάνεια, οι πάροχοι αναζητούν ανταγωνιστικότητα, αλλά οι καταναλωτές μέχρι τώρα όπως δείχνουν και τα νούμερα έχουν μείνει μπερδεμένοι, και συχνά εγκλωβισμένοι σε τιμολόγια που δεν κατανοούν.

Πηγή ΟΤ