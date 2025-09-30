Την ώρα που εκτιμήσεις θέλουν τις τιμές στα τιμολόγια ρεύματος τον Οκτώβριο να κινούνται αυξητικά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο εύχεται… μειώσεις.

Μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. «Φαίνεται ότι και για τον επόμενο μήνα, ελπίζουμε ότι θα είναι σταθερές και ενδεχομένως και μειούμενες».

«Αν έπρεπε να κάνω και μία συνολική αναφορά στις τιμές της ενέργειας, πια, μετά από μία περίοδο πολύ έντονων διακυμάνσεων, όπου θέλω να θυμίσω ότι ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός στήριξε τα νοικοκυριά απέναντι στις ακραίες εξάρσεις των τιμών ενέργειας, φαίνεται ότι σταθερά επιστρέφουμε σε μία κανονικότητα, η οποία από τη μία δεν απαιτεί πρόσθετη στήριξη από τον κρατικό προϋπολογισμό και από την άλλη διαμορφώνει τιμές ενέργειας που ελπίζουμε ότι θα παραμείνουν σε προσιτά επίπεδα για καταναλωτές, για νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις.

<br />

Ειδικά για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις πιστεύω ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε κάποιες πιο συγκεκριμένες εξαγγελίες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τα τιμολόγια ρεύματος

Η αποκλιμάκωση που είδαν οι καταναλωτές στους λογαριασμούς του Σεπτεμβρίου είναι βέβαιο ότι δεν θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.

Ο Σεπτέμβριος κλείνει και η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 92,77 ευρώ ανά Μεγαβατώρα έναντι 73,13 ευρώ ανά Μεγαβατώρα τον Αύγουστο.

Με τα τρέχοντα δεδομένα η αύξηση είναι κοντά στο 27% και πλέον όλοι αναμένουν τις κινήσεις των προμηθευτών ρεύματος για τους λογαριασμούς ρεύματος που θα εκδώσουν τον Οκτώβριο.

Ο Οκτώβριος θα φέρει υψηλότερους λογαριασμούς, αν και σε ηπιότερη κλίμακα από εκείνη που έδειχναν οι πρώτες εκτιμήσεις.