# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχονται τα πορτοκαλί και τα κόκκινα τιμολόγια
Οικονομικές Ειδήσεις 09 Αυγούστου 2025 | 14:21

Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχονται τα πορτοκαλί και τα κόκκινα τιμολόγια

Το νέο σκηνικό στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας – Η διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ

Σύνταξη
Spotlight

Νέο σκηνικό στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται το επόμενο διάστημα με δύο νέες κατηγορίες τιμολογίων (“πορτοκαλί” και “κόκκινα“) και πιθανή κατάργηση των “πράσινων” η οποία όμως προσκρούει στο γεγονός ότι στα τιμολόγια αυτά – παρ ΄ότι κατά κανόνα ακριβότερα από τα λοιπά – παραμένει μεγάλος αριθμός καταναλωτών.

Ένα ακόμη νέο στοιχείο στο οποίο στρέφει την προσοχή της η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) είναι οι πρόσθετες υπηρεσίες που ολοένα και περισσότεροι προμηθευτές παρέχουν στους πελάτες τους με χρέωση ή με τη μορφή δώρων, με στόχο να προληφθεί το ενδεχόμενο οι παροχές αυτές να αποτελέσουν μοχλό μακροχρόνιας δέσμευσης των καταναλωτών στον ίδιο προμηθευτή.

Καθώς αναμένεται εντονότερη δραστηριοποίηση των προμηθευτών στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, το κείμενο της διαβούλευσης του κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ (επικεφαλής ο κ. Δ.Φούρλαρης) που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: Η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών (εννοείται πέραν από της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας) δεν στηρίζεται σε απαίτηση του ενεργειακού πλαισίου αλλά σε επιχειρηματική απόφαση του Προμηθευτή, την οποία λαμβάνει απολύτως ελεύθερα, στη βάση της εκτίμησής του περί του αποκομιζόμενου οφέλους.

Οι υπηρεσίες

Συνεπώς, οι πρόσθετες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα τους (ενεργειακός ή μη) και των όρων παροχής τους (δωρεάν ή όχι ή στη βάση ειδικών ρυθμίσεων), συνιστούν ένα πεδίο δραστηριότητας που διακρίνεται της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Το εν λόγω πεδίο είναι προφανώς ανοιχτό στον ανταγωνισμό και επιτρέπει τη δραστηριοποίηση και άλλων επιχειρήσεων, πέραν των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη των εν λόγω παράλληλων δραστηριοτήτων δεν πρέπει να συνδέεται ή να βασίζεται στην αξιοποίηση των ωφελειών που αποκομίζουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας εκ της ιδιότητάς τους και της σύμβασής τους με τους πελάτες. Διαφορετικά, η αξιοποίηση της σύμβασης ηλεκτρικής ενέργειας για σκοπούς άλλους, πέραν του βασικού οριζόμενου, ελέγχεται υπό το πρίσμα της καταχρηστικότητας – εικονικότητας».

Συνεπώς, ένα Τιμολόγιο Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, δύναται να προσφερθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης Προμήθειας δεσμοποιημένο μαζί με μία πρόσθετη ενεργειακή υπηρεσία χωρίς όμως η εν λόγω δεσμοποίηση να συντείνει στην επιβολή πρόσθετων όρων ή ρητρών (π.χ. πρόωρης αποχώρησης) στη Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Το δικαίωμα του Προμηθευτή για επιβολή ρητρών πρόωρης αποχώρησης στη Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σχετίζεται αποκλειστικά με την παροχή της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και ποσοτικοποιείται αναλόγως με το κόστος (ρίσκο) που αναλαμβάνει ο Προμηθευτής για τη μη μεταβολή της Χρέωσης Προμήθειας βάσει της χονδρεμπορικής αγοράς σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης”.

Με άλλα λόγια, αν για παράδειγμα ένας καταναλωτής συμφωνήσει με τον προμηθευτή του να εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό ή μια αντλία θερμότητας, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υποχρεωθεί να παραμείνει πελάτης του εν λόγω προμηθευτή για όλο το διάστημα που απαιτείται για την αποπληρωμή του έργου.

Η διαβούλευση

Σε σχέση με τα τιμολόγια, η διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ προτείνει την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας πέρα από τα μπλε (σταθερά), κίτρινα (κυμαινόμενα) και πορτοκαλί (δυναμικά, που θα λανσάρονται για όσους έχουν έξυπνο μετρητή.

Είναι τα κόκκινα «ευέλικτα» τιμολόγια Ευέλικτα Τιμολόγια που μπορεί να περιλαμβάνουν:

(α) κλιμακωτή τιμολόγηση ανά επίπεδο κατανάλωσης, για παράδειγμα μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (Euro/ημέρα ή Euro/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (Euro/kWh) ανά βαθμίδα κατανάλωσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας,

(β) μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (Euro/ημέρα ή Euro/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (Euro/kWh), ανά εξάμηνο της ετήσιας διάρκειας της Σύμβασης Προμήθειας,

(γ) μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (Euro/ημέρα ή Euro/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (Euro/kWh) ανά βαθμίδα κατανάλωσης και μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (Euro/ημέρα ή Euro/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή( προμήθειας (Euro/kWh) για την εκτός βαθμίδας κατανάλωσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας.

Σε ό,τι αφορά τα “πράσινα” τιμολόγια, που δημιουργήθηκαν λόγω της ενεργειακής κρίσης προκειμένου οι καταναλωτές να γνωρίζουν στην αρχή κάθε μήνα τη χρέωση που θα ισχύσει, το ερώτημα είναι αν θα παραταθεί η υποχρεωτική παροχή τους από τους προμηθευτές. Τα πράσινα τιμολόγια το τελευταίο διάστημα είναι συστηματικά ακριβότερα σε σχέση με τις εναλλακτικές επιλογές. Όμως το πρόβλημα είναι ότι σε αυτά παραμένουν περισσότεροι από 3 εκατ. καταναλωτές.

AGRO
Αγροδιατροφικός τομέας: Ποιες προκλήσεις διαγράφονται στον ορίζοντα [γραφήματα]

Αγροδιατροφικός τομέας: Ποιες προκλήσεις διαγράφονται στον ορίζοντα [γραφήματα]

ΦΠΑ: Το κρυφτούλι της κυβέρνησης και η αφαίμαξη των «συνήθων υποζυγίων»
Έμμεση φορολογία 09.08.25

Το κρυφτούλι της κυβέρνησης με τον ΦΠΑ και η αφαίμαξη των νοικοκυριών

Η Ελλάδα είναι ένα βήμα πριν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν εφαρμόζει τις κοινοτικές οδηγίες για τη μείωση του ΦΠΑ καταγγέλλει η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση απαντά ότι όλα είναι καλώς καμωμένα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΑΔΕ: Τεχνητή νοημοσύνη κατά της φοροδιαφυγής – Σαρωτικές διασταυρώσεις έως το τέλος του 2025
Μπαράζ ελέγχων 09.08.25

Την τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύει η ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής - Σαρωτικές διασταυρώσεις

Θα χρησιμοποιούνται ειδικοί αλγόριθμοι για την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων και την άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης - Η τεχνητή νοημοσύνη θα «σκανάρει» στοιχεία από το Διαδίκτυο

Σύνταξη
Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο
Ολοι μιλούν για τον Γιουκούν 09.08.25

Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο

Η παγκόσμια υπερδύναμη των ηλεκτρικών μπαταριών, κάνει δυναμική είσοδο στο διεθνές χρηματιστηριακό και βιομηχανικό προσκήνιο, επεκτείνοντας την «πόλη-εργοστάσιό» της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Από Σεπτέμβριο ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Οικονομία 09.08.25

Από Σεπτέμβριο ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Ποιοι θα μπορούν να χτίζουν και τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πρόλαβαν τις προθεσμίες n Οδηγός με 8 ερωτήσεις - απαντήσεις που παρουσιάζει όλες τις κρίσιμες λεπτομέρειες

Προκόπης Γιόγιακας
Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ
Πόλεμος γενεών 08.08.25

Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ

Η Gen X φαίνεται ότι χάνει το παιχνίδι όσον αφορά την κατάληψη θέσεων CEO στις μεγάλες εταιρείες. Οι boomers προτιμούν για διαδόχους τους millennials, που δεν φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΑΑΔΕ: Νέα «λουκέτα» για φοροδιαφυγή σε Μύκονο, Πάρο, Μήλο και Χανιά – «Δεν έκοψε αποδείξεις 107.000 ευρώ»
«Επιχείρηση Θέρος» 08.08.25

Νέα «λουκέτα» για φοροδιαφυγή - Κατάστημα στη Μύκονο δεν έκοψε αποδείξεις 107.000 ευρώ

Με αιφνιδιαστικές επισκέψεις, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κάνουν «φύλλο και φτερό» επιχειρήσεις σε τουριστικούς προορισμούς - Έλεγχοι και για παλαιότερες χρήσεις. Λουκέτα και πρόστιμα σε Μύκονο, Πάρο, Μύλο, Αστυπάλαια, Ηράκλειο, Χανιά και Λέσβο.

Σύνταξη
Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: «Κουτσουρεμένα ποσά» και καθυστερήσεις στην προπληρωμένη κάρτα
ΔΥΠΑ 08.08.25

Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: «Κουτσουρεμένα ποσά» και καθυστερήσεις στην προπληρωμένη κάρτα

Η «προπληρωμένη κάρτα δεν πληρώνει» καταγγέλλουν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Νέο φιάσκο με ελλιπείς καταβολές ποσών καταγγέλλουν και οι εργαζόμενοι ΟΑΕΔ- νυν ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χρυσός: Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures – Η απόφαση-ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους
Ριζικές αλλαγές 08.08.25

Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures στον χρυσό - Η απόφαση- ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ αποφάσισε ότι οι ράβδοι χρυσού θα πρέπει να υπόκεινται σε δασμούς, διαψεύδοντας τις προσδοκίες ότι θα εξαιρούνταν

Ναταλία Δανδόλου
Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»
Φυγή κροίσων 08.08.25

Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»

Η Ελλάδα ανεβαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της μετανάστευσης πλουσίων, καθώς οι εκατομμυριούχοι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και δεν θα σταθμεύσουν σε κάποιο hot spot

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα
Levy Institute 08.08.25

Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα

Νέα έρευνα tου Levy Institute εξετάζει την υποτίμηση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Ο οικονομολόγος Βλάσης Μισσός εξηγεί στο in γιατί παραμένουμε ουραγοί στην ΕΕ στην αγοραστική δύναμη του ωρομισθίου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Riefenstahl: Τα ψέματα της οραματίστριας σκηνοθέτριας που «έχτισε» την γοητευτική εικόνα του ναζισμού
Αποδόμηση 09.08.25

Riefenstahl: Τα ψέματα της οραματίστριας σκηνοθέτριας που «έχτισε» την γοητευτική εικόνα του ναζισμού

Το Riefenstahl ερευνά τα μέχρι τώρα αδημοσίευτα αρχεία της σκηνοθέτριας του προπαγανδιστικού «Triumph of the Will» και αποκρυπτογραφεί μια από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες του 20ού αιώνα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 09.08.25

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ουνιόν Βερολίνου. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους ειδών διατροφής στη Γάζα
Παλαιστίνη 09.08.25

Ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους ειδών διατροφής στη Γάζα

Η επιχείρηση που συμμετείχαν τα αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής - Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
ΦΠΑ: Το κρυφτούλι της κυβέρνησης και η αφαίμαξη των «συνήθων υποζυγίων»
Έμμεση φορολογία 09.08.25

Το κρυφτούλι της κυβέρνησης με τον ΦΠΑ και η αφαίμαξη των νοικοκυριών

Η Ελλάδα είναι ένα βήμα πριν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν εφαρμόζει τις κοινοτικές οδηγίες για τη μείωση του ΦΠΑ καταγγέλλει η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση απαντά ότι όλα είναι καλώς καμωμένα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκη κοντά στην Καμπότζη εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας
Κόσμος 09.08.25

Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκη κοντά στην Καμπότζη εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Το νέο περιστατικό υπονομεύει την ήδη τεταμένη κατάσταση και δημιουργεί αμφιβολίες για το αν η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ταϊλανδή και την Καμπότζη μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα

Σύνταξη
«Ήμουν ο μπάτλερ του Έπσταϊν για 18 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε»
«Monsieur» ή «Patron» 09.08.25

«Ήμουν ο μπάτλερ του Έπσταϊν για 18 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε»

Ο Βάλντσον Βιέιρα Κότριν, ο έμπιστος βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν, διηγείται στην Telegraph τη ζωή του στενού κύκλου του παιδόφιλου χρηματιστή, στην οποία συμμετείχαν ο Μπιλ Κλίντον, ο Μπιλ Γκέιτς και ο Γούντι Άλεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου – Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους και τα λιμάνια
Όπου φύγει φύγει 09.08.25

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου - Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους και τα λιμάνια

Έντονη κίνηση εντοπίζεται στο οδικό δίκτυο με κατεύθυνση τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο - Στο «κόκκινο» τα διόδια Ελευσίνας και Μαλακάσας - Επί ποδός η Τροχαία

Σύνταξη
Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park
Βίντεο 09.08.25

Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park

«Tεμπέλικη» και «μικροπρεπή» βρήκε η Κρίστι Νόεμ την αναφορά του South Park στο πρόσωπό της, καταγγέλλοντας ως απαράδεκτη την προσέγγιση που εστιάζει στην εμφάνισή της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί το Eurobasket βάζει δύσκολα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό – Οι παίκτες που «χάνουν» οι αιώνιοι και οι… μεταγραφές
Μπάσκετ 09.08.25

Γιατί το Eurobasket βάζει δύσκολα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό – Οι παίκτες που «χάνουν» οι αιώνιοι και οι… μεταγραφές

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα… ταλαιπωρηθούν από το επικείμενο Eurobasket και ήδη αναζητούν λύσεις ώστε να μην μείνουν «ξεκρέμαστοι» ενόψει της νέας σεζόν.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς – «Επτά θύματα στις πρώτες μέρες του Αυγούστου»
Πυρά στην κυβέρνηση 09.08.25

«Ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς» - Νέα Αριστερά για τα απανωτά εργατικά δυστυχήματα

«Η τραγική αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα αποτελεί όνειδος και δείχνει την διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων και την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής» τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο
Σιωπή = συνενοχή 09.08.25

Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο

Καλλιτέχνες όπως ο Damon Albarn, η Paloma Faith, ο Sampha και ο Jamie xx θα εμφανιστούν μαζί με Παλαιστίνιους καλλιτέχνες στο Together for Palestine, που οργανώνει ο Μπράιαν Ίνο, στις 17 Σεπτεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ – Φωτιές: Η θωράκιση της χώρας χρειάζεται πολλά περισσότερα από δηλώσεις του πρωθυπουργού και βιντεάκια
Πολιτική Γραμματεία 09.08.25

ΣΥΡΙΖΑ – Φωτιές: Η θωράκιση της χώρας χρειάζεται πολλά περισσότερα από δηλώσεις του πρωθυπουργού και βιντεάκια

Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην Πυροσβεστική και για ελάχιστα έως ανύπαρκτα τα έργα στον τομέα της πρόληψης

Σύνταξη
Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με την φανέλα της Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με την φανέλα της Μπράιτον

Η Μπράιτον δίνει φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Βόλφσμπουργκ με τους Κωστούλα και Τζίμα να ετοιμάζονται να φορέσουν για πρώτη φορά την φανέλα των «γλάρων». Τι είπε ο προπονητής τους.

Σύνταξη
Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την… επαναφέρει – Γιατί;
Γιατί; 09.08.25

Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την... επαναφέρει

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει ελάχιστα στο θέμα από τότε που ανέλαβε, γεγονός που ώθησε το λόμπι που «σπρώχνει» τη μαριχουάνα να λάβει ολοένα και πιο επιθετικά μέτρα.

Σύνταξη
Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα
Κόσμος 09.08.25

Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα

Οι εκτελέσεις Ιρανών που καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τουλάχιστον οκτώ θανατικές ποινές να έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες

Σύνταξη
«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που κάνει τις πόλεις στην Ευρώπη αφόρητα ζεστές
Ευρώπη 09.08.25

«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που κάνει τις πόλεις αφόρητα ζεστές

Καθώς οι καύσωνες πλήττουν την Ευρώπη, οι κάτοικοι των πόλεων επηρεάζονται ιδιαίτερα λόγω του φαινομένου της «θερμικής νησίδας». Οι πόλεις προσαρμόζονται, αλλά είναι αρκετό;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου
Συγκλονιστικά πλάνα 09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου

Στην Κερατέα, οι πιλότοι των Canadair ρίχτηκαν στις φλόγες ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου, πραγματοποιώντας νυχτερινές ρίψεις νερού σε μια σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

