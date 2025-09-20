Ο κερδισμένος καταναλωτής είναι ο ενημερωμένος καταναλωτής. Σε µια αγορά όπου πλέον υπάρχει πλήθος επιλογών και έντονος ανταγωνισμός, όπως αυτή της ενέργειας, είναι κρίσιμο για τους καταναλωτές να εξοικειωθούν με τις χρεώσεις το ρεύμα και να μπορούν να συγκρίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσφορές που είναι διαθέσιμες για αυτούς καθώς η αλλαγή παρόχου – προμηθευτή είναι μια διαδικασία που μπορεί να προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση.

Ο καταναλωτής πρέπει να συγκρίνει την τελική τιμή, μαζί με πάγια και πιθανές εκπτώσεις – Όχι μόνο τη χρέωση κιλοβατώρας

Για να είναι όμως ενήμερος ο καταναλωτής θα πρέπει κατ’ αρχάς να διαβάσει προσεκτικά τους όρους της νέας σύμβασης, ειδικά ό,τι αφορά πιθανές ρήτρες, τα πάγια και τη διάρκειά της. Καλό είναι για να επιλέξει σωστά να συγκρίνει την τελική τιμή, δηλαδή μαζί με τα πάγια και τις πιθανές εκπτώσεις και όχι μόνο τη χρέωση κιλοβατώρας. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνει και σε πιθανά «κρυφά» τέλη όπως για παράδειγμα η χρέωση έντυπου λογαριασμού ή άλλες έξτρα υπηρεσίες.

Η ύπαρξη ρυθμιζόμενων χρεώσεων είναι κοινές για όλους τους προμηθευτές. Ετσι, βασική παράμετρος που διαφοροποιείται μεταξύ των παροχών είναι οι ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας ενέργειας ή, αλλιώς, το ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού. Το σκέλος αυτό αποτελείται από: την πάγια χρέωση και το κόστος σε ευρώ ανά κιλοβατώρα (KWh).

Ρεύμα: Αίτηση προσφοράς

Οι καταναλωτές που θέλουν να αλλάξουν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να υποβάλουν αίτηση προσφοράς προμήθειας και να λάβουν προσυμβατική ενημέρωση. Μάλιστα την αίτηση αυτή οι προμηθευτές-πάροχοι έχουν υποχρέωση να την επεξεργαστούν και να απαντήσουν σχετικώς.

Ορισμένοι πάροχοι διαφημίζουν δώρα προς τους καταναλωτές, γεγονός που αποτελεί συχνά κριτήριο αλλαγής από τον έναν πάροχο στον άλλον, ωστόσο η ΡΑΑΕΥ συνιστά στους καταναλωτές να αξιολογούν τα προσφερόμενα δώρα πριν από τη σύναψη σύμβασης προμήθειας. Για παράδειγμα, μία προσφορά 250 ευρώ έναντι μελλοντικής κατανάλωσης θα πρέπει σαφώς να αναφέρει σε ποια τιμή θα εφαρμοστεί και σε ποιον χρονικό ορίζοντα θα δοθεί.

Διαδικασία αλλαγής

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής παρόχου οι καταναλωτές θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι έχει παρέλθει ο ελάχιστος χρόνος ισχύος της σύμβασης που ήδη έχουν με κάποιον προμηθευτή τους, ώστε να αποφεύγουν την επιβολή ενδεχόμενης οικονομικής ρήτρας. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι ρήτρες πρόωρης αποχώρησης μπορούν να επιβάλλονται μόνο σε συμβάσεις σταθερού τιμολογίου. Ο καταναλωτής υποβάλλει αίτηση προμήθειας στον νέο προμηθευτή και παράλληλα θα πρέπει να υποβάλει έγγραφη καταγγελία της σύμβασης που έχει με τον έως τώρα προμηθευτή του ή να εξουσιοδοτήσει τον νέο προμηθευτή να την υποβάλει εκ μέρους του.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να έχει εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που απορρέουν από την προηγούμενη σύμβαση ή να έχει προχωρήσει σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Ο νέος προμηθευτής ενέργειας οφείλει, εντός δεκαπέντε ημερών από τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με τον καταναλωτή, να υποβάλει με τη σειρά του Δήλωση Εκπροσώπησης του Μετρητή Φορτίου στον αρμόδιο Διαχειριστή, δηλαδή στον ΔΕΔΔΗΕ.

Εάν η Αίτηση Προσφοράς Προμήθειας και στη συνέχεια η σύναψη Σύμβασης γίνεται από απόσταση (π.χ. με τηλεφωνική επικοινωνία), ο νέος πάροχος οφείλει να αποστείλει στον πελάτη τη Σύμβαση Προμήθειας με το προτεινόμενο τιμολόγιο ή οικονομικό πρόγραμμα, προκειμένου ο δεύτερος να μπορεί να μελετήσει τους όρους.

Μάλιστα τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται και από έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης. Στην περίπτωση αυτή και μόνο, ο προμηθευτής υποβάλλει τη Δήλωση Εκπροσώπησης το αργότερο εντός τριών ημερών από την παρέλευση των 14 ημερολογιακών ημερών μετά την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας από τον καταναλωτή, οι οποίες και του δίνουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσει εφόσον το επιθυμεί.

Η δήλωση υπαναχώρησης του καταναλωτή πρέπει να γίνει εγγράφως ή σε άλλο σταθερό μέσο, καθώς το βάρος απόδειξης ότι άσκησε το δικαίωμα το φέρει ο ίδιος. Ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το έντυπο υπαναχώρησης, που του παρέχει ο προμηθευτής, ή να κάνει οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη συγκεκριμένη σύμβαση και μάλιστα αναιτιολόγητα εντός 14 ημερολογιακών ημερών.

Η σύμβαση με τον νέο πάροχο-προμηθευτή ενέργειας «κλειδώνει» και τίθεται σε ισχύ από την προηγουμένη της ημέρας έναρξης ισχύος της Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή από τον νέο προμηθευτή και όχι από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η ημέρα αυτή καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου και γνωστοποιείται τόσο στον παλαιό όσο και στον νέο προμηθευτή.

