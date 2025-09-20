newspaper
Ηλεκτρικό ρεύμα: Οι παγίδες στα ψιλά γράμματα κατά τη διαδικασία αλλαγής παρόχου
Οικονομικές Ειδήσεις 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:00

Ηλεκτρικό ρεύμα: Οι παγίδες στα ψιλά γράμματα κατά τη διαδικασία αλλαγής παρόχου

Ο καταναλωτής πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους της νέας σύμβασης για το ηλεκτρικό ρεύμα, ειδικά σε ό,τι αφορά πιθανές ρήτρες, τα πάγια και τη διάρκειά της

Δήμητρα Σκούφου
Ο κερδισμένος καταναλωτής είναι ο ενημερωμένος καταναλωτής. Σε µια αγορά όπου πλέον υπάρχει πλήθος επιλογών και έντονος ανταγωνισμός, όπως αυτή της ενέργειας, είναι κρίσιμο για τους καταναλωτές να εξοικειωθούν με τις χρεώσεις το ρεύμα και να μπορούν να συγκρίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσφορές που είναι διαθέσιμες για αυτούς καθώς η αλλαγή παρόχου – προμηθευτή είναι μια διαδικασία που μπορεί να προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση.

Ο καταναλωτής πρέπει να συγκρίνει την τελική τιμή, μαζί με πάγια και πιθανές εκπτώσεις – Όχι μόνο τη χρέωση κιλοβατώρας

Για να είναι όμως ενήμερος ο καταναλωτής θα πρέπει κατ’ αρχάς να διαβάσει προσεκτικά τους όρους της νέας σύμβασης,  ειδικά ό,τι αφορά πιθανές ρήτρες, τα πάγια και τη διάρκειά της. Καλό είναι για να επιλέξει σωστά να συγκρίνει την τελική τιμή, δηλαδή μαζί με τα πάγια και τις πιθανές εκπτώσεις και όχι μόνο τη χρέωση κιλοβατώρας. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνει και σε πιθανά «κρυφά» τέλη  όπως για παράδειγμα η χρέωση έντυπου λογαριασμού ή άλλες  έξτρα υπηρεσίες.

Η ύπαρξη ρυθμιζόμενων χρεώσεων είναι κοινές για όλους τους προμηθευτές. Ετσι, βασική παράμετρος  που διαφοροποιείται μεταξύ των παροχών είναι οι ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας ενέργειας ή, αλλιώς, το ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού. Το σκέλος αυτό αποτελείται από: την πάγια χρέωση και το κόστος σε ευρώ ανά κιλοβατώρα (KWh).

Ρεύμα: Αίτηση προσφοράς

Οι καταναλωτές που θέλουν να αλλάξουν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να υποβάλουν αίτηση προσφοράς προμήθειας και να λάβουν προσυμβατική ενημέρωση. Μάλιστα την αίτηση αυτή οι προμηθευτές-πάροχοι έχουν υποχρέωση να την επεξεργαστούν και να απαντήσουν σχετικώς.

Ορισμένοι πάροχοι διαφημίζουν δώρα προς τους καταναλωτές, γεγονός που αποτελεί συχνά κριτήριο αλλαγής από τον έναν πάροχο στον άλλον, ωστόσο η ΡΑΑΕΥ συνιστά στους καταναλωτές να αξιολογούν τα προσφερόμενα δώρα πριν από τη σύναψη σύμβασης προμήθειας. Για παράδειγμα, μία προσφορά 250 ευρώ έναντι μελλοντικής κατανάλωσης θα πρέπει σαφώς να αναφέρει σε ποια τιμή θα εφαρμοστεί και σε ποιον χρονικό ορίζοντα θα δοθεί.

Διαδικασία αλλαγής

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής παρόχου οι  καταναλωτές θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι έχει παρέλθει ο ελάχιστος χρόνος ισχύος της σύμβασης που ήδη έχουν με κάποιον προμηθευτή τους, ώστε να αποφεύγουν την επιβολή ενδεχόμενης οικονομικής ρήτρας. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι ρήτρες πρόωρης αποχώρησης μπορούν να επιβάλλονται μόνο σε συμβάσεις σταθερού τιμολογίου. Ο καταναλωτής υποβάλλει αίτηση προμήθειας στον νέο προμηθευτή και παράλληλα θα πρέπει να υποβάλει έγγραφη καταγγελία της σύμβασης που έχει με τον έως τώρα προμηθευτή του ή να εξουσιοδοτήσει τον νέο προμηθευτή να την υποβάλει εκ μέρους του.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να έχει εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που απορρέουν από την προηγούμενη σύμβαση ή να έχει προχωρήσει σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Ο νέος προμηθευτής ενέργειας οφείλει, εντός δεκαπέντε ημερών από τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με τον καταναλωτή, να υποβάλει με τη σειρά του Δήλωση Εκπροσώπησης του Μετρητή Φορτίου στον αρμόδιο Διαχειριστή, δηλαδή στον ΔΕΔΔΗΕ.

Εάν η Αίτηση Προσφοράς Προμήθειας και στη συνέχεια η σύναψη Σύμβασης γίνεται από απόσταση (π.χ. με τηλεφωνική επικοινωνία), ο νέος πάροχος  οφείλει να αποστείλει στον πελάτη τη Σύμβαση Προμήθειας με το προτεινόμενο τιμολόγιο ή οικονομικό πρόγραμμα, προκειμένου ο δεύτερος να μπορεί να μελετήσει τους όρους.

Μάλιστα τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται και από έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης. Στην περίπτωση αυτή και μόνο, ο προμηθευτής υποβάλλει τη Δήλωση Εκπροσώπησης το αργότερο εντός τριών ημερών από την παρέλευση των 14 ημερολογιακών ημερών μετά την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας από τον καταναλωτή, οι οποίες και του δίνουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσει εφόσον το επιθυμεί.

Η δήλωση υπαναχώρησης του καταναλωτή πρέπει να γίνει εγγράφως ή σε άλλο σταθερό μέσο, καθώς το βάρος απόδειξης ότι άσκησε το δικαίωμα το φέρει ο ίδιος. Ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το έντυπο υπαναχώρησης, που του παρέχει ο προμηθευτής, ή να κάνει οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη συγκεκριμένη σύμβαση και μάλιστα αναιτιολόγητα εντός 14 ημερολογιακών ημερών.

Η σύμβαση με τον νέο πάροχο-προμηθευτή ενέργειας «κλειδώνει» και τίθεται σε ισχύ από την προηγουμένη της ημέρας έναρξης ισχύος της Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή από τον νέο προμηθευτή και όχι από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η ημέρα αυτή καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου και γνωστοποιείται τόσο στον παλαιό όσο και στον νέο προμηθευτή.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς
Ανισοκατανομή εισοδήματος 20.09.25

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα είναι χαμηλή. Όμως αυτή είναι η μισή αληθεια. Τι δηλώνουν οικονομολόγοι στο in για το χάσμα μισθών-παραγωγικότητας και την άνιση κατανομή εισοδήματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο χρυσός σε ιστορικά υψηλά – Αγοράσαμε 33.000 χρυσές λίρες μέσα σε ένα εξάμηνο
Ρευστοποιήσεις πολιτών 20.09.25

Αγοράσαμε 33.000 χρυσές λίρες μέσα σε ένα εξάμηνο

Την ίδια στιγμή υπήρξε ρευστοποίηση από πολίτες, καθώς το ράλι στις τιμές μπορεί να εξασφαλίσει διόλου ευκαταφρόνητα ποσά για τα ελληνικά νοικοκυριά που διαθέτουν χρυσές λίρες

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ευρωζώνη: Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά – Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης
Διεθνής Οικονομία 19.09.25

Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης για τις χώρες της ευρωζώνης - Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά

Οι οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν τις χώρες του Νότου την ώρα που στερούν βαθμίδες από το Νότο - Το κοινό χρέος και οι φωνές που εναντιώνονται

Τζούλη Καλημέρη
Επιστροφή ενοικίου: Στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία – Οι εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν
Κριτήρια και προϋποθέσεις 19.09.25

Οι τελευταίες εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν για να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα είναι ετήσια και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου - Η τροποποιητική δήλωση για τον κωδικό 081

Σύνταξη
Eurostat: Δυσκολίες να τα βγάλουν πέρα αντιμετωπίζουν 9 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα – Αρνητικη «πρωτιά»
Eurostat 19.09.25

Δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα τα 9 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα - Μακράν η χειρότερη θέση στην ΕΕ

Η νέα έκθεση της Εurostat για τις συνθήκες ζωής στην Ευρώπη, απονέμει στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο στην οικονομική πίεση των νοικοκυριών, στην υποκειμενική φτώχεια και στη φτώχεια των ηλικιών 18-65.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευλογιά: Συναγερμός για την απώλεια κοπαδιών – Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι
Νέα κρούσματα 20.09.25

Συναγερμός για την ευλογιά και την απώλεια κοπαδιών - Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Η Θράκη και η Θεσσαλία παραμένουν τα μεγαλύτερα «θύματα» - Η κατάσταση με την ευλογιά ωστόσο επιδεινώνεται και στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο

Σύνταξη
Κόε: «Ο Ντουπλάντις είναι ροκ σταρ, αλλά αρχίζει να μας κοστίζει ακριβά»
Άλλα Αθλήματα 20.09.25

Κόε: «Ο Ντουπλάντις είναι ροκ σταρ, αλλά αρχίζει να μας κοστίζει ακριβά»

Ο πρόεδρος της World Athletics αποθεώνει τον Σουηδό πρωταθλητή του επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις, για τα συνεχή του ρεκόρ, αλλά αστειεύεται ότι οι οικονομικές του επιβραβεύσεις «τινάζουν τον προϋπολογισμό»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο 2025»: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο Κέντρο – Οι δράσεις
Οι δράσεις 20.09.25

«Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο 2025» - Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο Κέντρο

Η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» είναι μια συμβολική αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία που μας εμπνέει να ξανασχεδιάσουμε την πόλη με επίκεντρο τον άνθρωπο, δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας

Σύνταξη
Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»

Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα τα δημοσκοπικά ευρήματα για το πώς ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να έχει ανακοινωθεί, ήδη έχει δυναμική και θα μπορούσε να «κόψει» ψήφους από άλλα κόμματα. Ενα πολυσυλλεκτικό κόμμα.

Σύνταξη
Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο
Κάλπες στη ΝΔ 20.09.25

Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο

Οι εσωκομματικές διεργασίες στη ΝΔ έως την άνοιξη και το Συνέδριο. Ο ρόλος των βουλευτών που πρέπει να γίνουν αγγελιοφόροι του Μαξίμου και οι εξορμήσεις στελεχών σε όλη την Ελλάδα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Νέος συναγερμός στην Πολωνία – Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία
Κόσμος 20.09.25

Νέος συναγερμός στην Πολωνία – Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου

Σύνταξη
Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς
Ανισοκατανομή εισοδήματος 20.09.25

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα είναι χαμηλή. Όμως αυτή είναι η μισή αληθεια. Τι δηλώνουν οικονομολόγοι στο in για το χάσμα μισθών-παραγωγικότητας και την άνιση κατανομή εισοδήματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα
AI 20.09.25

Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα

Οι εταιρείες που κατασκευάζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν ως σκοπό να φτιάξουν ένα υπερεργαλείο, ένα πλάνο που έχει αρκετά κωλύματα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;
Κόσμος 20.09.25

Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;

Η μετάβαση της Ευρώπης προς την πράσινη ενέργεια φέρνει στο προσκήνιο νέους «παίκτες», με την Ουγγαρία να αναδεικνύεται σε κομβικό παράγοντα χάρη στην παραγωγή μπαταριών και την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του
Ακατανόητοι ελιγμοί 20.09.25

Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του

Η ΕΕ δεν θα καταθέσει στον ΟΗΕ επίσημο στόχο για τη μείωση των ρύπων που προκαλούν κλιματική αλλαγή. Ο Μακρόν φαίνεται να κάνει πολιτικό παιχνίδι, με το βλέμμα στο εσωτερικό της Γαλλίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών
«Κυνήγι μαγισσών» 20.09.25

Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών

Με εφαλτήριο τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει εκστρατεία κατά φιλελεύθερων οργανώσεων, επικριτών του και της «ριζοσπαστικής Αριστεράς»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο χρυσός σε ιστορικά υψηλά – Αγοράσαμε 33.000 χρυσές λίρες μέσα σε ένα εξάμηνο
Ρευστοποιήσεις πολιτών 20.09.25

Αγοράσαμε 33.000 χρυσές λίρες μέσα σε ένα εξάμηνο

Την ίδια στιγμή υπήρξε ρευστοποίηση από πολίτες, καθώς το ράλι στις τιμές μπορεί να εξασφαλίσει διόλου ευκαταφρόνητα ποσά για τα ελληνικά νοικοκυριά που διαθέτουν χρυσές λίρες

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Kneecap: Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά με πρόσχημα την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» – Η απάντηση τους
«Δόλιοι ισχυρισμοί» 20.09.25

Kneecap: Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά με πρόσχημα την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» – Η απάντηση τους

Οι Kneecap κατηγόρησαν τους επικριτές τους ότι προσπαθούν να τους φιμώσουν λόγω της αλληλεγγύης που έχουν δείξει στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βενεζουέλα: Ο γενικός εισαγγελέας ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε πλεούμενα
Γενικός εισαγγελέας 20.09.25

Η Βενεζουέλα ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ

Ερευνα του ΟΗΕ ζητά ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε μικρά σκάφη και τη «δολοφονία ανυπεράσπιστων αλιέων», τα οποία συνιστούν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
Η Τουρκία απλώνει πλοκάμια στην Ευρώπη με εξαγορές και συνεργασίες αμυντικών εταιρειών
Πρόγραμμα SAFE 20.09.25

Τουρκικά πλοκάμια στην Ευρώπη με εξαγορές και συνεργασίες αμυντικών εταιρειών

Η Τουρκία, παρότι κατέχει τμήμα της Κύπρου και απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα, όχι μόνο φλερτάρει με την Ευρωπαϊκή Ενωση αλλά εισβάλει σ' αυτήν με όχημα την πολεμική βιομηχανία της.

Σύνταξη
