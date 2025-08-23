Μεγάλη μείωση καταγράφεται στις τιμές ρεύματος σύμφωνα με την αγορά επόμενης ημέρας (DAM) στο Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Στο Χρηματιστήριο Ενέργειας κατά την περίοδο 1 με 23 Αυγούστου η μέση τιμή υποχώρησε στα 72,83 ευρώ ανά μεγαβατώρα, όταν το ίδιο διάστημα του Ιουλίου ήταν στα 94,86 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Πρόκειται για χονδρεμπορική τιμή χαμηλότερη κατά 23% η οποία αν μετακυλιστεί από τους παρόχους στην κατανάλωση θα προσφέρει σημαντική ανάσα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, που πλήρωσαν το πρώτο δίμηνο του καλοκαιριού από τις υψηλότερες τιμές των τελευταίων μηνών.

Τα μελτέμια του Αυγούστου και τα αιολικά πάρκα

Ο κύριος λόγος για την υποχώρηση της χονδρεμπορικής τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα αποδίδεται στην αυξημένη χρήση της τεχνολογίας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τον τρέχοντα μήνα έναντι του περασμένου.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιεύονται στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, οι ΑΠΕ το διάστημα 1 με 23 Αυγούστου συμμετέχουν κατά μέσο όρο με 52,46% στο ενεργειακό μείγμα. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του Ιουλίου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιστοιχούσαν στο 42,43% στο ενεργειακό μείγμα για την ηλεκτροπαραγωγή.

Σημαντικό μέρος της παραγωγής ρεύματος από ΑΠΕ προέρχεται από τα αιολικά. Οι πράσινες μορφές ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι πλέον φθηνότερες σε σχέση με τις συμβατικές τεχνολογίες. Όσο πιο μαζική είναι η συμμετοχή τους στο ενεργειακό μείγμα τόσο το κόστος ηλεκτροπαραγωγής υποχωρεί.

Τα αιολικά πάρκα τις ημέρες αυτές λειτουργούν περισσότερο έναντι του Ιουλίου καθώς τα μελτέμια του Αυγούστου έβαλαν στην πρίζα… τις ανεμογεννήτριες με αποτέλεσμα να ανεβάσουν τη συμμετοχή τους στο καλάθι των τεχνολογιών που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Η υποχώρηση της ζήτησης

Ο Ιούλιος είχε χαρακτηριστεί από τους παρατεταμένους καύσωνες, την άπνοια και την υψηλή ζήτηση σε ηλεκτρικό ρεύμα. Σε λειτουργία τις περισσότερες ημέρες του περασμένου μήνα ήταν τα φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ η υψηλή συμμετοχή της ακριβότερης τεχνολογίας στην ηλεκτροπαραγωγή, των μονάδων φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα, είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση υψηλών τιμών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Τα εργοστάσια φυσικού αερίου παρήγαγαν το 39,25% του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώθηκε. Επίσης απαιτήθηκε να λειτουργήσουν περισσότερες ώρες και ημέρες τον Ιούλιο προκειμένου να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες σε ζήτηση ρεύματος.

Ο Αύγουστος επίσης, είχε χαμηλότερες θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να υποχωρήσει η κατανάλωση. Σε αυτό συνέβαλαν και οι θερινές διακοπές και οι περιορισμένες ενεργειακές ανάγκες των επιχειρήσεων. Μέχρι τώρα οι μονάδες αερίου συμμετέχουν κατά 37,48% στο ενεργειακό μείγμα, αλλά όπως προαναφέρθηκε οι ΑΠΕ αντιστοιχούσαν στο 46,23%.

Τα τιμολόγια ρεύματος

Μένει να φανεί αν αυτή τη μείωση στη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος, οι πάροχοι θα την μετακυλήσουν και στα τιμολόγια της λιανικής. Δηλαδή αν θα περάσει στους λογαριασμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα σε όσους καταναλωτές έχουν επιλέξει τα «πράσινα» και τα «κίτρινα» τιμολόγια ρεύματος, τα οποία και είναι κυμαινόμενα.

Πάντως, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ, δεκάδες χιλιάδες καταναλωτές πλέον στρέφονται στα «μπλε» τιμολόγια, τα οποία έχουν σταθερές ανταγωνιστικές χρεώσεις. Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο ο αριθμός των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας με «μπλε» τιμολόγια ρεύματος είχε αυξηθεί στα 1.306.140 από 867.161 που ήταν τον Ιανουάριο.

Δηλαδή περισσότεροι από 438.000 καταναλωτές άφησαν τα «πράσινα» και τα «κίτρινα» τιμολόγια ρεύματος αναζητώντας τη σταθερότητα στις χρεώσεις των λογαριασμών. Πάντως η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών ρεύματος, 3.899.193 παροχές, παραμένουν στα «πράσινα» τιμολόγια, ενώ στα κίτρινα τιμολόγια απαριθμούνται 801.086 παροχές.

