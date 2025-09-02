Tιμές ρεύματος: Μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια από τους παρόχους

Άναψε τον ανταγωνισμό η μείωση στις τιμές ρεύματος του ελληνικού χρηματιστηρίου ενέργειας.

Έτσι οι πάροχοι από χθες 1 Σεπτεμβρίου προχωρούν σε μεγάλες μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος που φτάνουν ακόμη και το 48% σε σχέση με τον Αύγουστο. Την ίδια στιγμή μετά την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης να συσταθεί Task Force στην Ε.Ε. για τις τιμές ρεύματος και τις πρώτες συνεδριάσεις της συγκεκριμένης ομάδας, η «ψαλίδα» στα χρηματιστήρια ενέργειας της Ελλάδας και της Αυστρίας σχεδόν έκλεισε τον περασμένο μήνα.

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανταγωνιστικές χρεώσεις που ανακοίνωσαν για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος οι πάροχοι τα νοικοκυριά μπορούν να βρουν τιμές ακόμη και κάτω από τα 0,09 ευρώ ανά κιλιβατώρα.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη μείωση κατά σχεδόν 49% (48,7%) καθώς το πράσινο τιμολόγιο της το έριξε για τον Σεπτέμβριο στα 0,08979 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,17518 ευρώ ανά κιλοβατώρα τον Αύγουστο.

Πολύ χαμηλά μειώνοντας κατά 38% τις χρεώσεις διαμόρφωσε για τον Σεπτέμβριο και η εταιρεία ΗΡΩΝ το πράσινο τιμολόγιο. Το BASIC HOME διαμορφώνεται στα 0,10962 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,17711 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Εντυπωσιακή είναι και η μείωση πάνω από 43% που έκανε και η Eunice στα πράσινα οικιακά τιμολόγια με αποτέλεσμα η χρέωση για τα νοικοκυριά να υποχωρεί στα 0,10282 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Στα 0,11041 ευρώ ανά κιλοβατώρα είναι η ανταγωνιστική χρέωση για το πράσινο τιμολόγιο της Solar Energy προχωρώντας σε μείωση πάνω από 31,5% για τον Σεπτέμβριο.

Το Γ1/Γ1Ν της ΔΕΗ είναι στα 0,12905 ευρώ ανά κιλοβατώρα με την εταιρεία να μειώνει κατά 14,5% την ανταγωνιστική χρέωση.

Σε ανάλογες μειώσεις προχώρησαν και οι Volton (0,13504 ευρώ ανά κιλοβατώρα), Elpedison (0,15241 ευρώ ανά κιλοβατώρα), Φυσικό Αέριο Ελλάδος (0,15742 ευρώ ανά κιλοβατώρα), η NRG (0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα), η Protergia (0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα) και η ΖΕΝΙΘ (0,16153 ευρώ ανά κιλοβατώρα).

Η ψαλίδα στις τιμές ρεύματος Ελλάδας – Αυστρίας

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεση του το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η «ψαλίδα» ανάμεσα στις τιμές χονδρεμπορικής αγοράς Ελλάδα και Ευρώπης, από το 2024 μέχρι σήμερα κλείνει όλο και περισσότερο.

Όπως προκύπτει από το γράφημα για τον Αύγουστο η Ελλάδα έφτασε μάλιστα να έχει και χαμηλότερη τιμή ηλεκτρική ενέργειας στο χρηματιστήριο της έναντι της Αυστρίας. Η χονδρεμπορική τιμή στο ελληνικό χρηματιστήριο την 1η Αυγούστου ήταν στα 73 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, όταν στην Αυστρία ήταν στα 74 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Η μεγαλύτερη διαφορά είχε σημειωθεί τον Ιούλιο του 2024 όταν η Ελλάδα είχε υπερδιπλάσια χονδρεμπορική τιμή στην ηλεκτρική ενέργεια έναντι της Αυστρίας. Στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας την 1η Ιουλίου του 2024 ήταν στα 135 ευρώ ανά Μεγαβατώρα και στο αυστριακό ήταν στα 63 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Η ενεργοποίηση της Task Force έφερε καλύτερα αποτελέσματα με τους διαχειριστές και τις αρμόδιες αρχές ενέργειας της Ευρώπης του Βορρά και του Νότου να συντονίζονται καλύτερα ως προς τις διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: OT