Τα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος κερδίζουν έδαφος – Τι δείχνει η έκθεση της ΡΑΑΕΥ
Έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων και Υδάτων καταγράφει τον αριθμό των παροχών στις κατηγορίες των προϊόντων, στα ειδικά ή «πράσινα», στα σταθερά ή «μπλε» και στα κυμαινόμενα ή «κίτρινα».
Με αργούς αλλά αξιοσημείωτους ρυθμούς οι καταναλωτές αλλάζουν τα τιμολόγια ρεύματος.
Για τα τιμολόγια ρεύματος, έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων και Υδάτων καταγράφει τον αριθμό των παροχών στις κατηγορίες των προϊόντων, στα ειδικά ή «πράσινα», στα σταθερά ή «μπλε» και στα κυμαινόμενα ή «κίτρινα».
Τα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος
Τα σταθερά ή «μπλε» τιμολόγια ρεύματος κερδίζουν έδαφος στις επιλογές των καταναλωτών.
Ειδικότερα στην κατηγορία των οικιακών παροχών καταμετρήθηκαν τα μπλε τιμολόγια ρεύματος και αυτές ανέβηκαν τον Αύγουστο στις 1.0381.083 από 867.161. Δηλαδή 513.922 από την αρχή του χρόνου ηλεκτροδοτούνται και πληρώνουν την κατανάλωση τους με σταθερές χρεώσεις.
Τα σταθερά ή «μπλε» τιμολόγια προσφέρουν σταθερές χρεώσεις για 12, 18 ή και 24 μήνες ανάλογα με τον πάροχο. Διευκρινίζεται ότι οι χρεώσεις που μένουν αμετάβλητες είναι οι ανταγωνιστικές και όχι οι ρυθμιζόμενες.
Τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος
Σύμφωνα πάντα με την έκθεση της ΡΑΑΕΥ, τα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια παραμένουν στην κυρίαρχη επιλογή των καταναλωτών, αν και μετρούν απώλειες από την αρχή του χρόνου.
Πιο συγκεκριμένα τον Αύγουστο οι παροχές που ηλεκτροδοτούνταν και χρεώνονται με βάσει τα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος ήταν στις 3.681.818. Στην αρχή του χρόνου, τον Ιανουάριο ήταν 4.140.451. Δηλαδή έχουν φύγει από τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος 458.633 παροχές.
Τα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ακολουθούν με χρονική υστέρηση ενός μήνα τις μεταβολές της χονδρεμπορικής αγοράς και ανακοινώνονται κάθε 2 του μηνός. Επίσης για έξι μήνες κάθε πάροχος διαμορφώνει και διατηρεί βασική τιμή προμήθεια ρεύματος και μετά ανάλογα με τη διακύμανση της χονδρεμπορικής τιμής και την εμπορική πολιτική διαμορφώνεται η τελική τιμή.
Τα κυμαινόμενα
Μικρή υποχώρηση για το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφει η ΡΑΑΕΥ και στα κυμαινόμενα ή «κίτρινα» τιμολόγια ρεύματος.
Έχουν μειωθεί στα 839.950 από 885.039 τον Ιανουάριο.
Τα κυμαινόμενα τιμολόγια ακολουθούν κατά γράμμα τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς. Η τελική χρέωση διαμορφώνεται είτε πριν τον μήνα κατανάλωσης είτε εκ των υστέρων.
Πηγή: ot.gr
