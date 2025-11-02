newspaper
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αυξήσεις δύο ταχυτήτων στα τιμολόγια ρεύματος – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τους παρόχους
Οικονομία 02 Νοεμβρίου 2025 | 09:00

Αυξήσεις δύο ταχυτήτων στα τιμολόγια ρεύματος – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τους παρόχους

Ποιοι πάροχοι πέρασαν μεγάλες και ποιοι χαμηλότερες αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος για το Νοέμβριο

Χρήστος Κολώνας
ΡεπορτάζΧρήστος Κολώνας
A
A
Vita.gr
Το πρωινό κόλπο για άμεση ενέργεια και ευεξία

Το πρωινό κόλπο για άμεση ενέργεια και ευεξία

Spotlight

Η συντριπτική πλειονότητα των παρόχων αύξησε τα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Νοέμβριο σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Οι μεγάλοι παίκτες, όμως, είναι εκείνοι που απορρόφησαν τους κραδασμούς της χονδρεμπορικής τιμής περνώντας χαμηλότερες αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος. Οι μικρότεροι πάροχοι αντίθετα προχώρησαν σε μεγαλύτερες αυξήσεις που κινήθηκαν από 10,56% έως και 25,5%.

Η μέση τιμή της αγοράς επόμενης ημέρας (day ahead market) εκτινάχθηκε κατά 21% και έκλεισε στα 112,36 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

Η έκρηξη της χονδρεμπορικής τιμής

Ο Οκτώβριος ήταν ο τρίτος συνεχόμενος μήνας κατά τον οποίο η χονδρεμπορική τιμή, όπως διαμορφώνεται στο χρηματιστήριο ενέργειας, αυξήθηκε.

Η μέση τιμή της αγοράς επόμενης ημέρας (day ahead market) εκτινάχθηκε κατά 21% και έκλεισε στα 112,36 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Από τον Αύγουστο που ήταν στα 73,15 ευρώ ανά Μεγαβατώρα μέχρι και τον Οκτώβριο ανέβηκε 53,56%.

Το κλείσιμο της τιμής του Οκτωβρίου διαμορφώνει και τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για το Νοέμβριο.

Μάλιστα η εταιρεία ΗΡΩΝ, που τον Σεπτέμβριο είχε το 9,59% των φορτίων κατανάλωσης, διατήρησε για τον Νοέμβριο αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο και συγκεκριμένα στα 0,1476 ευρώ ανά κιλοβατώρα

Τα τιμολόγια ρεύματος από τους μεγάλους παρόχους

Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν την αύξηση του 21% και πέρασαν μέρος της στους οικιακούς καταναλωτές.

Μάλιστα η εταιρεία ΗΡΩΝ, που τον Σεπτέμβριο είχε το 9,59% των φορτίων κατανάλωσης, διατήρησε για τον Νοέμβριο αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο και συγκεκριμένα στα 0,1476 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Σε αντίστοιχη κίνηση προχώρησε και η Elpedison, η οποία ελέγχει το 6% των φορτίων κατανάλωσης. Άφησε για τον Νοέμβριο ίδια τη χρέωση για το πράσινο τιμολόγιο και για την ακρίβεια στα 0,1524 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες.

Η ΔΕΗ που είναι ο μεγαλύτερος πάροχος, με μερίδιο 48,89% στα φορτία κατανάλωσης του Σεπτεμβρίου, για τον Νοέμβριο επίσης πέρασε μικρότερο μέρος των αυξήσεων.

Η Protergia που κατέχει το 21,51% των φορτίων κατανάλωσης αύξησε για τον Νοέμβριο κατά 6,71% τη χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνοντας τη στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Είχε προηγηθεί όμως από την εταιρεία ένα σερί πλήρους απορρόφησης των αυξήσεων της χονδρεμπορικής τους προηγούμενους μήνες.

Η ΔΕΗ που είναι ο μεγαλύτερος πάροχος, με μερίδιο 48,89% στα φορτία κατανάλωσης του Σεπτεμβρίου, για τον Νοέμβριο επίσης πέρασε μικρότερο μέρος των αυξήσεων. Αναπροσάρμοσε τη χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο ρεύματος κατά 7,93% και τη διαμόρφωσε για τον Νοέμβριο στα 0,13928 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Και η ΔΕΗ τους προηγούμενους μήνες απορρόφησε τις αυξήσεις και ιδίως εκείνες του Οκτωβρίου σε σχέση με τον Σεπτέμβριο που ήταν 27%.

Αντίθετα, οι μικρότεροι πάροχοι προχώρησαν σε μεγαλύτερες αυξήσεις

Η NRG, η οποία επίσης συγκαταλέγεται στους μεγάλους παρόχους κατέχοντας το 4,39% των φορτίων κατανάλωσης αύξησε για τον Νοέμβριο το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος κατά 6,49% και χρεώνει τις καταναλώσεις με 0,197 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η ZENIΘ ανέβασε για τον Νοέμβριο κατά 10,56% το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος διαμορφώνοντας την υψηλότερη χρέωση στην αγορά

Τα τιμολόγια ρεύματος από τους μικρότερους παρόχους

Αντίθετα, οι μικρότεροι πάροχοι προχώρησαν σε μεγαλύτερες αυξήσεις. Κι αυτό έχει να κάνει με το γεγονός πώς δεν διαθέτουν ηλεκτροπαραγωγή και άρα τα περιθώρια τους για τη χορήγηση εκπτώσεων στα τιμολόγια ρεύματος προς τα νοικοκυριά είναι μικρότερα.

Έτσι, η ZENIΘ ανέβασε για τον Νοέμβριο κατά 10,56% το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος διαμορφώνοντας την υψηλότερη χρέωση στην αγορά. Αυτή είναι στα 0,25227 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η ΖΕΝΙΘ έχει μερίδιο 2,67% στα φορτία κατανάλωσης.

Η Volton έκανε τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 25,5% για τον Νοέμβριο

Η Ελινόιλ προχώρησε για τον Νοέμβριο σε ανατίμηση κατά 13,88% της χρέωσης της για τα πράσινα τιμολόγια.

Η «Φυσικό Αέριο» με μερίδιο 3,45% αύξησε κατά 18,67% τη χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο, το οποίο το διαθέτει για το Νοέμβριο προς 0,197 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η Volton έκανε τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 25,5% για τον Νοέμβριο. Έτσι το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος ανέβηκε στα 0,19936 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Όπως προκύπτει από στοιχεία της Eurostat για το πρώτο εξάμηνο του 2025, και αφορούν σε χρεώσεις (με φόρους και ρυθμιζόμενες χρεώσεις) με ετήσια κατανάλωση από 2.500 έως 4.999 kWh η Ελλάδα βρίσκεται σε σύνολο 27 χωρών στην 18η θέση ως προς το ύψος της χρέωσης

Τα τιμολόγια ρεύματος στην Ελλάδα και την Ε.Ε.

Πάντως, η Ελλάδα συνεχίζει να συγκαταλέγεται στην ομάδα των χωρών της Ε.Ε. με τις χαμηλότερες χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος που απευθύνονται σε τελικούς καταναλωτές.

Όπως προκύπτει από στοιχεία της Eurostat για το πρώτο εξάμηνο του 2025, και αφορούν σε χρεώσεις (με φόρους και ρυθμιζόμενες χρεώσεις) με ετήσια κατανάλωση από 2.500 έως 4.999 kWh η Ελλάδα βρίσκεται σε σύνολο 27 χωρών στην 18η θέση ως προς το ύψος της χρέωσης. Είναι στα 0,2263 ευρώ ανά kWh, όταν η μέση χρέωση στην Ε.Ε. είναι στα 0,2872 ευρώ ανά kWh. Η πιο ακριβή χώρα είναι η Γερμανία με 0,3835 ευρώ ανά κιλοβατώρα και η φθηνότερη η Ουγγαρία με 0,1040 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Σε όρους αγοραστικής δύναμης η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση με τη χρέωση να υπολογίζεται σε 0,2785 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Και σε αυτή τη σύγκριση η χώρα μας βρίσκεται χαμηλότερα από τη μέση χρέωση των 27 της Ε.Ε. που είναι στα 0,2862 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το πρωινό κόλπο για άμεση ενέργεια και ευεξία

Το πρωινό κόλπο για άμεση ενέργεια και ευεξία

Economy
Αγορές: Γιατί οι οίκοι αρχίζουν και ανησυχούν για την οικονομία

Αγορές: Γιατί οι οίκοι αρχίζουν και ανησυχούν για την οικονομία

inWellness
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αγροτικές επιδοτήσεις: Ημερομηνία-ορόσημο η 4η Νοεμβρίου
Νέα ΚΥΑ 02.11.25

Ημερομηνία-ορόσημο η 4η Νοεμβρίου για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Τι προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που καταθέτει η Ελλάδα στην Κομισιόν - Αγώνας δρόμου για το πράσινο φως των Βρυξελλών και την ομαλή ροή πληρωμών όσον αφορά στις αγροτικές επιδοτήσεις

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Θεσσαλονίκη : «Η ευλογιά απειλεί να εξαφανίσει σπάνιες αυτόχθονες φυλές των αιγοπροβάτων»
Οικονομία 02.11.25

Θεσσαλονίκη : «Η ευλογιά απειλεί να εξαφανίσει σπάνιες αυτόχθονες φυλές των αιγοπροβάτων»

H ευλογιά απειλεί να εξαλείψει σπάνιες ελληνικές ράτσες αιγοπροβάτων. Περισσότερο κινδυνεύουν τα πρόβατα από τα κατσίκια. Οι θανατώσεις αφορούν μονάχα τον έλεγχο της ζωονόσου

Σύνταξη
Eurostat: Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 – Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση
Στοιχεία Eurostat 01.11.25

Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 - Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση

Η φορολογική επιβάρυνση σε όλη την EE αυξήθηκε το 2024 στο 40,4% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat - Ο παράγοντας της πανδημίας του κορονοϊού - Άνοδο στο 41,7% κατέγραψε η Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Σαφάρι» ελέγχων σε υποθέσεις που παραγράφονται τέλος του έτους
Φορολογία 01.11.25

«Σαφάρι» ελέγχων σε υποθέσεις που παραγράφονται τέλος του έτους

«Ραβασάκια» με φόρους και πρόστιμα στέλνει στους φορολογουμένους ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ. Η επιλογή των φακέλων που ανοίγουν και ελέγχονται γίνεται με αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης κινδύνου

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΕΛΣΤΑΤ: Επιχειρηματικότητα χαμηλών πτήσεων – Εστίαση και καταλύματα οι «γαζέλες» της οικονομίας
Έκθεση ΕΛΣΤΑΤ 01.11.25

«Χαμηλών πτήσεων» η ελληνική επιχειρηματικότητα - Εστίαση και καταλύματα οι «γαζέλες» της οικονομίας

Eγκλωβισμένη σε ένα αναπτυξιακό υπόδειγμα χαμηλών πτήσεων παραμένει η ελληνική οικονομία. Τι προκύπτει από την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τη δημογραφία των επιχειρήσεων. Οικονομολόγοι σχολιάζουν στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η AI απειλεί να αλλάξει ριζικά τη φύση του πολέμου – Γιατί τα «έξυπνα» όπλα τρομάζουν τους ειδικούς
Κρίσιμη καμπή 02.11.25

Η AI απειλεί να αλλάξει ριζικά τη φύση του πολέμου - Γιατί τα «έξυπνα» όπλα τρομάζουν τους ειδικούς

Τα όπλα με τεχνολογία AI εισβάλλουν στα πεδία των μαχών και εκτοπίζουν τον παράγοντα ανθρώπινη κρίση στον εντοπισμό στόχου και στην επίθεση, εγείροντας βαθιά ηθικά και νομικά διλήμματα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών
Ιστορία 02.11.25

Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών

Τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ των αδελφών Κατσιμίχα Ζεστά Ποτά, ο Σπύρος Αραβανής μας… κερνάει μια ακόμα γύρα, γράφοντας ένα βιβλίο για τη γέννηση του θρυλικού δίσκου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό
Euroleague 02.11.25

Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό

Ο Σερτζ Ιμπάκα είναι ελεύθερος και φέρεται να προτάθηκε στον Παναθηναϊκό που έχει θέμα στη θέση του σέντερ λόγω Χολμς και Λεσόρ – Τι σκέφτονται οι άνθρωποι των πράσινων.

Σύνταξη
«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» – Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ
Η μονάρχης και ο πρωθυπουργός 02.11.25

«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» - Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ

Η ιστορία του Τσόρτσιλ και πώς βοήθησε στη διαμόρφωση της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας εξιστορείται στο νέο βιβλίο του Άντριου Μόρτον «Winston and the Windsors».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα
Ηράκλειο Κρήτης 02.11.25

«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα

Στην ανταλλαγή των πυροβολισμών στα Βορίζια φέρονται ότι εμπλέκονται οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ - Η Αστυνομία αναζητά τουλάχιστον ακόμα δύο άτομα από την ίδια οικογένεια

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο