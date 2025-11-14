Νέα επιβάρυνση αναμένεται να φέρουν στα νοικοκυριά οι λογαριασμοί ρεύματος για τον Δεκέμβριο.

Οι λογαριασμοί ρεύματος και ιδίως όσοι οικιακοί καταναλωτές έχουν επιλέξει το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο εκτιμάται ότι θα αυξηθούν τον επόμενο μήνα καθώς ήδη οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στο χρηματιστήριο ενέργειας κινούνται από την 1η μέχρι και σήμερα 14 Νοεμβρίου, ανοδικά.

Υπάρχει λύση για τα νοικοκυριά ώστε οι λογαριασμοί ρεύματος να μην επιβαρύνονται από τις διακυμάνσεις των χρηματιστηριακών τιμών; Συμφέρει το πράσινο ή το μπλε τιμολόγιο ρεύματος και τι επιλέγουν οι οικιακοί καταναλωτές; Ο ΟΤ προχώρησε σε έρευνα ως προς το ποιο είναι το όφελος των νοικοκυριών με τα προαναφερόμενα προϊόντα.

Οι τιμές στο χρηματιστήριο ενέργειας

Η μέση χρηματιστηριακή τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα το διάστημα 1 έως 14 Νοεμβρίου έχει διαμορφωθεί στα 117,79 ευρώ/MWh (Μεγαβατώρα), όταν την αντίστοιχη περίοδο του Οκτωβρίου ήταν στα 108,30 ευρώ/MWh. Η αύξηση είναι της τάξης του 9%.

Για τον τρέχοντα μήνα οι μεγάλοι πάροχοι «ψαλίδισαν» τις αυξήσεις του Οκτωβρίου ώστε να μετριαστεί το κόστος για τους οικιακούς καταναλωτές.

Οι λογαριασμοί ρεύματος επηρέαζονται από τις αναπροσαρμογές των χρηματιστηριακών τιμών και οι πάροχοι διαμορφώνουν ανάλογα την εμπορική τους πολιτική.

Τα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος είναι επί της ουσίας κυμαινόμενα τιμολόγια και ακολουθούν τη διακύμανση της χρηματιστηριακής αγοράς με χρονική υστέρηση ενός μήνα

Οι λογαριασμοί ρεύματος και οι χρεώσεις με πράσινο και μπλε τιμολόγιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για τις χρεώσεις των παρόχων ρεύματος, τον Νοέμβριο οι ανταγωνιστικές χρεώσεις στα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος κυμαίνονταν από 0,13298 έως 0,25277 ευρώ/kWh (κιλοβατώρα). Και το εύρος της μηνιαίας πάγιας χρέωσης (πάγιο) ήταν από τα 3,5 έως τα 5 ευρώ.

Στα χαρακτηριστικά των ειδικών ή πράσινων τιμολογίων ρεύματος συγκαταλέγονται η «συνέπεια». Δηλαδή οι χρεώσεις που ανακοινώνουν οι πάροχοι ισχύουν μόνο αν οι λογαριασμοί ρεύματος πληρώνονται μέχρι και την ημερομηνία λήξης τους.

Τα σταθερά ή μπλε τιμολόγια ρεύματος έχουν αμετάβλητες χρεώσεις για 12 ακόμα και για 18 ή 24 μήνες

Επίσης τα συμβόλαια με πράσινα τιμολόγια ρεύματος είναι αορίστου διάρκειας και η αποχώρηση από ένα προϊόν ή πάροχο δεν επιφυλάσσει την επιβολή χρηματικού πέναλτι.

Τα σταθερά ή μπλε τιμολόγια ρεύματος έχουν αμετάβλητες χρεώσεις για 12 ακόμα και για 18 ή 24 μήνες. Οι οικιακοί καταναλωτές αν επιλέξουν να αποχωρήσουν πριν τη λήξη των συμβολαίων επιβαρύνονται με ρήτρα. Επίσης, πάροχοι έχουν συνδέσει τις χρεώσεις με την εμπρόθεσμη πληρωμή του λογαριασμού ρεύματος.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΟΤ το εύρος χρεώσεων για τα σταθερά ή μπλε τιμολόγια ρεύματος είναι από 0,088 έως 0,174 ευρώ/kWh. Το εύρος της μηνιαίας πάγιας χρέωσεις κυμαίνεται από 0 έως 0,1490 ευρώ.

Λόγαριασμοί ρεύματος: Παράδειγμα με αλλαγή παρόχου και κατηγορίας τιμολογίου

Ο ΟΤ επεξεργάστηκε παράδειγμα κόστους για ένα νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 500 kWh που βρίσκεται σε πάροχο με πράσινο τιμολόγιο και επιλέγει να μετακινηθεί σε προμηθευτή με μπλε τιμολόγιο ρεύματος.

Έστω λοιπόν ότι ένα νοικοκυριό έχει επιλέξει πάροχο με πράσινο τιμολόγιο ρεύματος και ανταγωνιστική χρέωση 0,13298 ευρώ/kWh και μηνιαίο πάγιο 5 ευρώ. Τότε ο λογαριασμός του θα είναι 74,64 ευρώ (χωρίς τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις).

Αν η συγκεκριμένη οικογένεια μετακινηθεί σε άλλο πάροχο με μπλε τιμολόγιο και συγκεκριμένα με χρέωση 0,0945 ευρώ/kWh και μηνιαία πάγια χρέωση 9,90 ευρώ τότε θα πληρώσει 57,15 ευρώ. Άρα το όφελος που θα έχει είναι της τάξης του 23%.

Πηγή: ΟΤ