Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
14.11.2025 | 17:39
Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη – Αναφορές για αρκετά θύματα
14.11.2025 | 16:19
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Εκκενώνεται ο σταθμός
Λογαριασμοί ρεύματος: Όφελος 23% με τα μπλε σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Νοεμβρίου 2025 | 16:53

Λογαριασμοί ρεύματος: Όφελος 23% με τα μπλε σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια

Οι λογαριασμοί ρεύματος αναμένεται να επιβαρυνθούν τον Δεκέμβριο – Τι κερδίζουν οι οικιακοί καταναλωτές με την αλλαγή τιμολογίου

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Νέα επιβάρυνση αναμένεται να φέρουν στα νοικοκυριά οι λογαριασμοί ρεύματος για τον Δεκέμβριο.

Οι λογαριασμοί ρεύματος και ιδίως όσοι οικιακοί καταναλωτές έχουν επιλέξει το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο εκτιμάται ότι θα αυξηθούν τον επόμενο μήνα καθώς ήδη οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στο χρηματιστήριο ενέργειας κινούνται από την 1η μέχρι και σήμερα 14 Νοεμβρίου, ανοδικά.

Υπάρχει λύση για τα νοικοκυριά ώστε οι λογαριασμοί ρεύματος να μην επιβαρύνονται από τις διακυμάνσεις των χρηματιστηριακών τιμών; Συμφέρει το πράσινο ή το μπλε τιμολόγιο ρεύματος και τι επιλέγουν οι οικιακοί καταναλωτές; Ο ΟΤ προχώρησε σε έρευνα ως προς το ποιο είναι το όφελος των νοικοκυριών με τα προαναφερόμενα προϊόντα.

Οι τιμές στο χρηματιστήριο ενέργειας

Η μέση χρηματιστηριακή τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα το διάστημα 1 έως 14 Νοεμβρίου έχει διαμορφωθεί στα 117,79 ευρώ/MWh (Μεγαβατώρα), όταν την αντίστοιχη περίοδο του Οκτωβρίου ήταν στα 108,30 ευρώ/MWh. Η αύξηση είναι της τάξης του 9%.

Για τον τρέχοντα μήνα οι μεγάλοι πάροχοι «ψαλίδισαν» τις αυξήσεις του Οκτωβρίου ώστε να μετριαστεί το κόστος για τους οικιακούς καταναλωτές.

Οι λογαριασμοί ρεύματος επηρέαζονται από τις αναπροσαρμογές των χρηματιστηριακών τιμών και οι πάροχοι διαμορφώνουν ανάλογα την εμπορική τους πολιτική.

Τα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος είναι επί της ουσίας κυμαινόμενα τιμολόγια και ακολουθούν τη διακύμανση της χρηματιστηριακής αγοράς με χρονική υστέρηση ενός μήνα

Οι λογαριασμοί ρεύματος και οι χρεώσεις με πράσινο και μπλε τιμολόγιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για τις χρεώσεις των παρόχων ρεύματος, τον Νοέμβριο οι ανταγωνιστικές χρεώσεις στα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος κυμαίνονταν από 0,13298 έως 0,25277 ευρώ/kWh (κιλοβατώρα). Και το εύρος της μηνιαίας πάγιας χρέωσης (πάγιο) ήταν από τα 3,5 έως τα 5 ευρώ.

Τα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος είναι επί της ουσίας κυμαινόμενα τιμολόγια και ακολουθούν τη διακύμανση της χρηματιστηριακής αγοράς με χρονική υστέρηση ενός μήνα.

Στα χαρακτηριστικά των ειδικών ή πράσινων τιμολογίων ρεύματος συγκαταλέγονται η «συνέπεια». Δηλαδή οι χρεώσεις που ανακοινώνουν οι πάροχοι ισχύουν μόνο αν οι λογαριασμοί ρεύματος πληρώνονται μέχρι και την ημερομηνία λήξης τους.

Τα σταθερά ή μπλε τιμολόγια ρεύματος έχουν αμετάβλητες χρεώσεις για 12 ακόμα και για 18 ή 24 μήνες

Επίσης τα συμβόλαια με πράσινα τιμολόγια ρεύματος είναι αορίστου διάρκειας και η αποχώρηση από ένα προϊόν ή πάροχο δεν επιφυλάσσει την επιβολή χρηματικού πέναλτι.

Τα σταθερά ή μπλε τιμολόγια ρεύματος έχουν αμετάβλητες χρεώσεις για 12 ακόμα και για 18 ή 24 μήνες. Οι οικιακοί καταναλωτές αν επιλέξουν να αποχωρήσουν πριν τη λήξη των συμβολαίων επιβαρύνονται με ρήτρα. Επίσης, πάροχοι έχουν συνδέσει τις χρεώσεις με την εμπρόθεσμη πληρωμή του λογαριασμού ρεύματος.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΟΤ το εύρος χρεώσεων για τα σταθερά ή μπλε τιμολόγια ρεύματος είναι από 0,088 έως 0,174 ευρώ/kWh. Το εύρος της μηνιαίας πάγιας χρέωσεις κυμαίνεται από 0 έως 0,1490 ευρώ.

Λόγαριασμοί ρεύματος: Παράδειγμα με αλλαγή παρόχου και κατηγορίας τιμολογίου

Ο ΟΤ επεξεργάστηκε παράδειγμα κόστους για ένα νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 500 kWh που βρίσκεται σε πάροχο με πράσινο τιμολόγιο και επιλέγει να μετακινηθεί σε προμηθευτή με μπλε τιμολόγιο ρεύματος.

Έστω λοιπόν ότι ένα νοικοκυριό έχει επιλέξει πάροχο με πράσινο τιμολόγιο ρεύματος και ανταγωνιστική χρέωση 0,13298 ευρώ/kWh και μηνιαίο πάγιο 5 ευρώ. Τότε ο λογαριασμός του θα είναι 74,64 ευρώ (χωρίς τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις).

Αν η συγκεκριμένη οικογένεια μετακινηθεί σε άλλο πάροχο με μπλε τιμολόγιο και συγκεκριμένα με χρέωση 0,0945 ευρώ/kWh και μηνιαία πάγια χρέωση 9,90 ευρώ τότε θα πληρώσει 57,15 ευρώ. Άρα το όφελος που θα έχει είναι της τάξης του 23%.

Πηγή: ΟΤ

Παγκόσμιες αγορές: Τεχνολογικό sell -off – Πτώση σε μετοχές, χρυσό, crypto

Παγκόσμιες αγορές: Τεχνολογικό sell -off – Πτώση σε μετοχές, χρυσό, crypto

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Κατώτατος μισθός: Το ποσοστό των Ελλήνων εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ το μήνα – Στοιχεία της Eurostat
Ελλάδα του κατώτατου μισθού: Το ποσοστό των εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ - Στοιχεία της Eurostat

Περίπου 13 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε 21 χώρες της ΕΕ αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή και λιγότερο, σύμφωνα με την Eurostat. O κατώτατος μισθός στη χώρα μας κυμαίνεται σήμερα στα 880 ευρώ μεικτά και 743 ευρώ καθαρά

Ένας πλανήτης «βουτηγμένος» στα χρέη – Ο «χορός» των τρισεκατομμυρίων και το αποτύπωμα της Ελλάδας
Ένας πλανήτης «βουτηγμένος» στα χρέη – Ο «χορός» των τρισεκατομμυρίων και το αποτύπωμα της Ελλάδας

Τα χρέη των κυβερνήσεων παγκοσμίως έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, καθιστώντας τα τη μεγαλύτερη οικονομική πρόκληση της εποχής μας. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Ακίνητα: Οι φοροπαγίδες πίσω από την αγορά
Ακίνητα: Οι φοροπαγίδες πίσω από την αγορά

Μπορεί το τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες να μειώθηκε έως 35% φέτος, αλλά το 2026 θα προστεθεί στο τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, το πόθεν έσχες, για να ανεβάσει τον λογαριασμό για τους φορολογουμένους

Το ελληνικό παράδοξο: Γιατί η χώρα με τους πιο εξαντλημένους εργαζόμενους της ΕΕ, θεσμοθετεί το 13ωρο;
Το ελληνικό παράδοξο: Γιατί η χώρα με τους πιο εξαντλημένους εργαζόμενους της ΕΕ, θεσμοθετεί το 13ωρο;

Στην Ελλάδα, δουλεύουμε περισσότερο από όλους στην ΕΕ και πληρωνόμαστε λιγότερο. Ωστόσο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, παρακαλάμε για 13ωρο

Μην πυροβολείτε την Gen Z – Ηλικιακός ρατσισμός στον εργασιακό χώρο; Όχι, ευχαριστώ
Μην πυροβολείτε την Gen Z – Ηλικιακός ρατσισμός στον εργασιακό χώρο; Όχι, ευχαριστώ

Πλάι στις σοβαρές έρευνες για τους εργαζόμενους της Gen Z, ανθούν κουτσομπολίστικου τύπου ρεπορτάζ, για το πόσο κακομαθημένη είναι η νέα γενιά. Τα ίδια λέγανε και για τις προηγούμενες, πριν γεράσουν.

H αγορά εργασίας «στενεύει» και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στάσιμη
H αγορά εργασίας «στενεύει» και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στάσιμη - Τα «στοιχήματα» μια νέας εποχής

Στασιμότητα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία παραμένει σε αρνητικό έδαφος. Η αγορά εργασίας «στενεύει» μετά την πανδημία και οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να βρουν προσωπικό.

Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά
Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά

Το ΔΝΤ ετοιμάζεται να αποστείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για διαπραγματεύσεις, θέτοντας μια σειρά από όρους και από μεταρρυθμίσεις για ζητήματα που φοβίζουν τους εταίρους του Κιέβου

Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου
Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου

Έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη Τραμπ, αναφορικά με τις εισαγωγές ρωσικού αερίου, ο Όρμπαν θα προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Υποστηρίζει ότι η απαγόρευση αντίκειται στις αρχές της ΕΕ.

Μπαμ και μπουμ
Μπαμ και μπουμ

Στο κάτω κάτω τα «Μάρμαρα» είναι ευσεβείς πόθοι, ενώ τα «βάρβαρα» είναι καθημερινή π

Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»
Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης της Ένωσης κόντρα στο Μαρούσι (15/11-18:15) και υπογράμμισε ότι θα είναι μία δύσκολη «μάχη» για την ομάδα.

Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»
Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»

Δέκα οικογένειες φέρεται να έχουν ζητήσει την εκταφή των των δικών τους ανθρώπων προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι αναγκαίες εξετάσεις για την αναζήτηση της αιτίας θανάτου τους.

Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά – «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»
Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά - «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»

Στο μεταθανάτιο βιβλίο του με τίτλο Insomnia, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος The Band, Ρόμπι Ρόμπερτσον, αναπολεί τις καλές και τις κακές στιγμές του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1970, τότε που ζούσε στο ίδιο σπίτι με τον Μάρτιν Σκορσέζε.

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21
LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21. Παρακολουθήστε στις 17:00 την αναμέτρηση Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Euro Κ21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συνελήφθη 17χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή στο προαύλιο σχολείου στον Άλιμο
Συνελήφθη 17χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή στο προαύλιο σχολείου στον Άλιμο

Επιπλέον, συνελήφθη και γονέας για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου του - Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα ακόμα άτομο που συμμετείχε στην επίθεση στον 15χρονο στον Άλιμο

Σοκαριστική κατάθεση στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη: «Σφαγιάστηκε», σκοτώθηκε από κάποια εντολή»
Σοκαριστική κατάθεση στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη: «Σφαγιάστηκε», σκοτώθηκε από κάποια εντολή»

Οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη έφεραν στη δικαστική αίθουσα την προπέλα του σκάφους του Σήφη Βαλυράκη και ρώτησαν τον μάρτυρα, εάν ο θάνατος του πρώην Υπουργού θα μπορούσε να επέλθει από τα χτυπήματα της προπέλας.

Ολοταχώς για το… χρυσό ο Μουζακίτης: Πάντα πρώτος στην ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web
Ολοταχώς για το… χρυσό ο Μουζακίτης: Πάντα πρώτος στην ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web

Το Νο1 φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου Golden Boy Web 2025 παραμένει ο Χρήστος Μουζακίτης, αφού προηγείται στις προτιμήσεις του κοινού. - Πως μπορείτε να ψηφίσετε.

Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Δύο τραυματίες
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Δύο τραυματίες

Αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στον σιδηροδρομικό σταθμό «Μονπαρνάς» στο Παρίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικοί πυροβόλησαν ένα άνδρα που κρατούσε μαχαίρι. Τραυματίας και ένας περαστικός.

«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ
«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ

Το έδαφος των Μουντουρούκου καλύπτει σχεδόν 24.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην καρδιά του τροπικού δάσους του Αμαζονίου στη βόρεια Βραζιλία

«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» – Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία
«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» - Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Βινς Γκίλιγκαν παρουσιάζει την πρεμιέρα της σειράς «Pluribus», στην οποία η Ρία Σέιχορν (από το «Better Call Saul») υποδύεται μια γυναίκα που προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα από έναν «ιό ευτυχίας».

Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.
Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος ΕΕΕ: «Στη ναυτιλία των Ελλήνων δεν είμαστε των λόγων, αλλά των πράξεων απέναντι στην πατρίδα μας. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να μετατρέψουμε τη δοκιμασία σε δημιουργία.»

