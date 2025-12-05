newspaper
04.12.2025 | 22:34
Συναγερμός στη μισή χώρα - Ταυτόχρονα 112 σε πολλές περιοχές
04.12.2025 | 18:18
Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή απεργία των ταξί
04.12.2025 | 19:02
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
Ρεύμα: Τα νέα πορτοκαλί τιμολόγια και πότε μας συμφέρουν
Οικονομικές Ειδήσεις 05 Δεκεμβρίου 2025 | 06:17

Ρεύμα: Τα νέα πορτοκαλί τιμολόγια και πότε μας συμφέρουν

Σε ποια νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις λύνουν τα χέρια - Γιατί κλειδώνει μέρος του μηνιαίου κόστους για ρεύμα και ποιες οι προϋποθέσεις

Δήμητρα Σκούφου
Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Spotlight

Από τις αρχές του 2026 μπαίνουν στη ζωή των καταναλωτών που διαθέτουν «έξυπνο μετρητή» ρεύματος τα πορτοκαλί δυναμικά τιμολόγια που θα προσφέρουν τη δυνατότητα χρέωσης με βάση την εξέλιξη της χονδρικής αγοράς της ενέργειας σε ωριαία βάση.

Τα νέα πορτοκαλί τιμολόγια θα είναι δύο κατηγοριών και θα αφορούν μικρούς και μεγάλους πελάτες των παρόχων

Με απλά λόγια, τα τιμολόγια αυτά θα επιτρέπουν στους καταναλωτές, καθώς η τιμή του ρεύματος αλλάζει, να ενημερώνονται και να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις χαμηλές τιμές προγραμματίζοντας τις καταναλώσεις σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας ή να προστατεύονται από περιττά κόστη όταν οι τιμές θα ξεφεύγουν.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στην οποία βασίστηκε η τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ, τα νέα πορτοκαλί δυναμικά τιμολόγια θα είναι διαθέσιμα από την 1η Φεβρουαρίου του 2026 για τους μεγάλους καταναλωτές ενέργειας (με ισχύ παροχής άνω των 25 kVA) και από την 1η Απριλίου 2026 στους οικιακούς καταναλωτές (με ισχύ παροχής έως και 25 kVA).

Μεγαλύτερη ευελιξία

Τα πορτοκαλί δυναμικά τιμολόγια θα είναι απλά, διαφανή και επαληθεύσιμα, με τη δομή τους να είναι κατανοητή στους καταναλωτές και να τους επιτρέπει να επαληθεύουν τις χρεώσεις του λογαριασμού κατανάλωσης αλλά και να υπολογίζουν μελλοντικές χρεώσεις.

Μάλιστα, στο νέο πλαίσιο προβλέπεται ότι η μετακίνηση των καταναλωτών με πορτοκαλί θα είναι ελεύθερη, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επιβολή Τέλους Τερματισμού Σύμβασης από τους προμηθευτές θα θεωρείται καταχρηστική.

Τα νέα πορτοκαλί τιμολόγια θα είναι δύο κατηγοριών και θα αφορούν μικρούς και μεγάλους πελάτες των παρόχων.

Διαχείριση για οικονομία

Για τους μικρούς καταναλωτές (οικιακούς και μη) το δυναμικό τιμολόγιο θα αποτελείται από δύο μέρη, συγκεκριμένα την πάγια χρέωση και την τελική τιμή προμήθειας, η οποία θα μεταβάλλεται ανά ώρα. Και οι δύο χρεώσεις θα είναι γνωστές στον καταναλωτή εκ των προτέρων.

Ειδικότερα, η πάγια χρέωση θα είναι ένα σταθερό ποσό που θα χρεώνεται ανά μήνα και θα είναι ανεξάρτητη από την κατανάλωση. Θα ορίζεται ελεύθερα από τον προμηθευτή και δεν θα μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αυτήν ο προμηθευτής θα μπορεί να εφαρμόζει εκπτώσεις, αρκεί αυτό να αναφέρεται στη σύμβαση. Μάλιστα, η πάγια χρέωση θα μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τους καταναλωτές (π.χ. οικιακούς και μη οικιακούς). Οσον αφορά την τελική τιμή προμήθειας, θα είναι η κυμαινόμενη ανά ώρα και θα γνωστοποιείται στον καταναλωτή πριν από την κατανάλωση.

Η τελική τιμή προμήθειας ανά ώρα της επόμενης ημέρας θα ανακοινώνεται το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης και θα αφορά τιμή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (ευρώ ανά κιλοβατώρα) για την κατανάλωση μιας συγκεκριμένης ώρας της ημέρας, μιας συγκεκριμένης ημέρας, ενός συγκεκριμένου μήνα της συμβατικής περιόδου.

Αυτή η πληροφορία θα δίνει στους καταναλωτές την ευκαιρία να προγραμματίζουν τις καταναλώσεις τους, όπως η χρήση ενεργοβόρων συσκευών, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και έτσι να περιορίζουν τα κόστη τους. Οι πληροφορίες για τις τιμές θα είναι προσβάσιμες σε μια διαλειτουργική πλατφόρμα καθώς και στους ιστότοπους των προμηθευτών.

Επιπλέον οι προμηθευτές θα ειδοποιούν με «alert» τους μικρούς πελάτες για τις ώρες στις οποίες οι τιμές είναι χαμηλότερες και για τις ώρες στις οποίες είναι υψηλότερες ώστε να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους. Η ενημέρωση θα γίνεται μέσω SMS ή e-mail ακόμα και σε περίπτωση επικείμενης εκτίναξης της τιμής για κάποια ώρα της ημέρας πάνω από 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Μεγάλοι πελάτες

Στην περίπτωση των μεγάλων καταναλωτών (επαγγελματική χρήση) οι χρεώσεις προμήθειας θα μπορούν να είναι προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της εγκατάστασης του κάθε πελάτη και στις υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ προμηθευτή και πελάτη, δηλαδή ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τις ανάγκες της.

Η τελική τιμή προμήθειας θα είναι η κυμαινόμενη, κατά μέγιστο ανά ώρα, και θα είναι συνάρτηση μεγεθών των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Και για αυτή την ομάδα καταναλωτών θα υπάρχει «alert» για τις τιμές, με τους προμηθευτές να ειδοποιούν το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με SMS σε περίπτωση επικείμενης εκτίναξης της τιμής για κάποια ώρα της επόμενης ημέρας πάνω από 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, υποχρέωση παροχής πορτοκαλί δυναμικού τιμολογίου θα έχουν όλοι οι προμηθευτές που εκπροσωπούν περισσότερους από 200.000 τελικούς πελάτες τον Δεκέμβριο ή τον Ιούνιο κάθε έτους.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Ουκρανία: Πώς ο πόλεμος δίχασε την Ομάδα του Βίζεγκραντ

Ουκρανία: Πώς ο πόλεμος δίχασε την Ομάδα του Βίζεγκραντ

Vita.gr
Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Ομόλογα
HSBC: Πλησιάζει η… «τέλεια καταιγίδα» στις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρώπη

HSBC: Πλησιάζει η… «τέλεια καταιγίδα» στις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρώπη

Οι 5+1 κορυφαίες τάσεις στην αγορά εργασίας το 2026 – Οικονομική έρευνα
Glassdoor 05.12.25

Οι 5+1 κορυφαίες τάσεις στην αγορά εργασίας το 2026 – Οικονομική έρευνα

Δυσπιστία, ανασφάλεια, αναταράξεις, είναι οι λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν την αγορά εργασίας το 2026. Υπάρχουν όμως και θετικά. Τι δείχνει έρευνα της διεθνούς πλατφόρμας Glassdoor.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα για το εργατικό δυναμικό: Γυναίκες και νέοι στα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας
Οικονομικές Ειδήσεις 04.12.25

ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα για το εργατικό δυναμικό: Γυναίκες και νέοι στα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 53,6% των απασχολουμένων δηλώνει ότι εργάστηκε 40 – 47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (19,4%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες.

Σύνταξη
Αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις
Οικονομία 04.12.25

Αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις

Ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να κόψουν τον γόρδιο δεσμό της γραφειοκρατίας που τους ταλαιπωρεί

Προκόπης Γιόγιακας
Όσο βαστάνε τα πόδια τους: Ποια επαγγέλματα πλήττονται περισσότερο από την αύξηση ορίων συνταξιοδότησης
Όρια συνταξιοδότησης 03.12.25

Όσο βαστάνε τα πόδια τους: Ποια επαγγέλματα πλήττονται περισσότερο από την αύξηση ορίων συνταξιοδότησης

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι όσοι ασκούν επαγγέλματα με υψηλές σωματικές απαιτήσεις είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν δυσκολίες αν υποχρεωθούν να εργαστούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κρήτη: Στεγνώνει ο κάμπος της Μεσαράς
Ανησυχία επιστημόνων 05.12.25

Στεγνώνει ο κάμπος της Μεσαράς

Η αλόγιστη υπεράντληση υπόγειων νερών στη Μεσαρά, στην Κρήτη, εγκυμονεί κινδύνους για καθιζήσεις εδαφών, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Stranger Things:: Η 5η σεζόν σπάει όλα τα ρεκόρ
Culture Live 05.12.25

Stranger Things:: Η 5η σεζόν σπάει όλα τα ρεκόρ

Όλοι περίμεναν ότι ο 5ος και τελευταίος τίτλος του Stranger Things θα έσπασε ρεκόρ. Αλλά η σειρά των αδερφών Ντάφερ το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο.

Σύνταξη
Οι 5+1 κορυφαίες τάσεις στην αγορά εργασίας το 2026 – Οικονομική έρευνα
Glassdoor 05.12.25

Οι 5+1 κορυφαίες τάσεις στην αγορά εργασίας το 2026 – Οικονομική έρευνα

Δυσπιστία, ανασφάλεια, αναταράξεις, είναι οι λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν την αγορά εργασίας το 2026. Υπάρχουν όμως και θετικά. Τι δείχνει έρευνα της διεθνούς πλατφόρμας Glassdoor.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Άκουσα ότι εσείς εκλέξατε έναν βασιλιά»: Ο πρίγκιπας Χάρι και οι μπιχτές για τον Ντόναλντ Τραμπ στον Στίβεν Κολμπέρ
Βίντεο 05.12.25

«Άκουσα ότι εσείς εκλέξατε έναν βασιλιά»: Ο πρίγκιπας Χάρι και οι μπιχτές για τον Ντόναλντ Τραμπ στον Στίβεν Κολμπέρ

Ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Late Show» του Στίβεν Κολμπέρ και η συζήτηση πήγε σε χρόνο μηδέν από τα Χριστούγεννα στον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα ΜΜΕ χάνουν τη νέα γενιά – Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσουμε καταναλωτές ειδήσεων
Σήμα συναγερμού 05.12.25

Τα ΜΜΕ χάνουν τη νέα γενιά – Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσουμε καταναλωτές ειδήσεων

Οι έφηβοι αντιπαθούν τα μέσα ενημέρωσης. Δεν προσπαθούν καν να ενημερωθούν. Και όμως υπάρχει τρόπος να κερδίσουμε τη νέα γενιά –πρέπει να την εκπαιδεύσουμε στην αξιοπιστία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μέγαρα: SOS από 112 – «Φύγετε από υπόγειους και ισόγειους χώρους» – Πλημμυρικά φαινόμενα
Πλημμυρικά φαινόμενα 05.12.25

«Φύγετε από υπόγεια και ισόγεια»: SOS του 112 για κατοίκους περιοχών στα Μέγαρα

Να μετακινηθούν «από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο» ζητά από κατοίκους περιοχών στα Μέγαρα το μήνυμα που εστάλη από το 112 εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: «Δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη»
Συνέντευξη 05.12.25

«Ζήτω που καήκαμε» αν η ΝΔ μείνει στην εξουσία, λέει ο Ανδρουλάκης

«Δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία της ΝΔ», δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι «ο τρόπος που ο κ. Μητσοτάκης χειρίζεται τους θεσμούς δείχνει ένα πολύ μεγάλο μέγεθος αναξιοπιστίας».

Σύνταξη
Λιθουανία: Καταδικάστηκε για αντισημιτικές δηλώσεις ο ηγέτης ήσσονος κόμματος του κυβερνητικού συνασπισμού
«Υποκίνηση μίσους» 05.12.25

Λιθουανία: Ηγέτης συμπολιτευόμενου κόμματος καταδικάστηκε για αντισημιτικές δηλώσεις

Δικαστήριο στο Βίλνιους έκρινε «ένοχο» τον Ρεμίγκιους Ζεμαϊτάιτις», ηγέτη συμπολιτευόμενου κόμματος στη Λιθουανία, για υποκίνηση μίσους εναντίον των εβραίων.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αναστέλλουν τις πτήσεις εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας για λόγους ασφαλείας
Λόγοι ασφαλείας 05.12.25

Εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας αναστέλλουν τις πτήσεις προς τη Βενεζουέλα

Εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας αναστέλλουν τις πτήσεις προς τη Βενεζουέλα καθώς αναφέρθηκαν από πιλότους προβλήματα στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η ημερομηνία διεξαγωγής και ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι
Euroleague 05.12.25

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η ημερομηνία διεξαγωγής και ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι

Τα δεδομένα για το πότε είναι εφικτή η διεξαγωγή του αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρ που αναβλήθηκε και τι ισχύει με τον κανονισμό σχετικά με το ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όταν το ματς γίνει.

Σύνταξη
Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα
Εκεχειρία στη Γάζα 04.12.25

Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα

Ο τελευταίος νεκρός όμηρος είναι αρχιλοχίας του ισραηλινού στρατού που είχε απαχθεί από τη Χαμάς. Στόχος των συνομιλιών είναι η άμεση επιστροφή του στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Έντονη συγκίνηση στη «Belgrade Arena»: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)
Μπάσκετ 04.12.25

Συγκίνηση στη Belgrade Arena: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)

Με δάκρυα στα μάτια και κρατώντας εκατοντάδες αφίσες Ομπράντοβιτς προσήλθαν οι οπαδοί της Παρτιζάν στο γήπεδο για το παιχνίδι της ομάδας τους με τη Μπάγερν Μονάχου στην Ευρωλίγκα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης
Υπερτουρισμός 04.12.25

Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Το self-check-in «οδηγεί σε ακατάλληλη χρήση δημόσιου χώρου προς όφελος ιδιωτών», επισήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Μικέλε Αλμπιάνι. Και πρόσθεσε ότι προκαλεί ταλαιπωρία στους κατοίκους».

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

