28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Οι «κρυφές» χρεώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Νοεμβρίου 2025 | 07:11

Οι «κρυφές» χρεώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος

Πόσο επιβαρύνονται οι λογαριασμοί ρεύματος από τα δημοτικά τέλη και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και τι πληρώνουμε τελικά για ηλεκτρική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Οι λογαριασμοί ρεύματος βρίσκονται στο στόχαστρο των διαμαρτυριών των νοικοκυριών ως προς το ύψος πληρωμής τους.

Οι λογαριασμοί ρεύματος περιλαμβάνουν επίσης χρεώσεις, με κάποιες από αυτές να είναι ευδιάκριτες και άλλες δυσδιάκριτες με αποτέλεσμα για πολλούς οικιακούς καταναλωτές η ανάλυση του ποσού πληρωμής να αποτελεί σπαζοκεφαλιά.

Ο ΟΤ παρουσιάζει παράδειγμα λογαριασμού ρεύματος για κατοικία 153 τ.μ. με κατανάλωση 145 κιλοβατώρες (kWh) κατά την περίοδο 30 Σεπτεμβρίου – 30 Οκτωβρίου 2025. Ο λογαριασμός είναι εκκαθαριστικός και αφορά σε ειδικό τιμολόγιο ή πράσινο τιμολόγιο.

Τι περιλαμβάνουν οι λογαριασμοί ρεύματος

Οι λογαριασμοί ρεύματος ουσιαστικά χωρίζονται σε τέσσερα μέρη.

1.       Το πρώτο είναι οι «Χρεώσεις Προμήθειας Εταιρείας». Σε αυτό περιλαμβάνονται οι χρεώσεις για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αφορούν μόνο την αξία του ρεύματος. Τιμολογείται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας «χρέωση ενέργειας κανονική» και η κατανάλωση ρεύματος κατά τις ώρες της χαμηλότερης τιμολόγησης (νυχτερινό). Επισημαίνεται ως «Χρέωση Ενέργειας Μειωμένη». Επίσης περιλαμβάνει και την πάγια χρέωση.

2.       Το δεύτερο μέρος είναι οι «Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις». Αυτές αφορούν χρεώσεις που πληρώνουν οι οικιακοί καταναλωτές για τον ΑΔΜΗΕ, δηλαδή για το Σύστημα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτό το μέρος περιλαμβάνονται επίσης οι χρεώσεις για το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που καταλήγουν στον ΔΕΔΔΗΕ. Τα ποσά που καταλήγουν στον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ προορίζονται για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των δικτύων. Μία ακόμη χρέωση είναι οι ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας). Πρόκειται για έναν «κουμπαρά» όπου μέσω αυτού επιδοτείται για παράδειγμα η τιμή ρεύματος στα νησιά επειδή δεν είναι διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό σύστημα ώστε οι κάτοικοί τους να έχουν παρόμοια και όχι υψηλότερη τιμή ρεύματος σε σχέση με τα νοικοκυριά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Άλλη μία χρέωση είναι και το ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Αέριων Ρύπων) το οποίο ουσιαστικά χρηματοδοτεί τις επενδύσεις για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

3.       Το τρίτο μέρος επισημαίνεται ως «Διάφορα – Δήμος – ΕΡΤ». Οι χρεώσεις αυτής της κατηγορίας δεν σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια. Περιλαμβάνει χρεώσεις των δήμων για τα δημοτικά τέλη, τον δημόσιο φωτισμό και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Από δήμο σε δήμο αυτές οι χρεώσεις διαφέρουν. Επίσης στο συγκεκριμένο μέρος των λογαριασμών ρεύματος περιλαμβάνεται και η χρέωση για την ΕΡΤ. Στις χρεώσεις «Διάφορα» περιλαμβάνονται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, που επιβαρύνει το ρεύμα, όπως και το Ειδικό Τέλος 5 τοις χιλίοις που είναι ανταποδοτικό για την 24ωρη λειτουργία των τελωνείων.

4. ΦΠΑ για το ρεύμα. Προκύπτει το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται με ΦΠΑ η αξία της κατανάλωσης ρεύματος.

Πόσο πληρώνουμε για ρεύμα και πόσο για δήμο και ΕΡΤ

Όπως προκύπτει από το παράδειγμα που επεξεργάστηκε ο ΟΤ για την προαναφερόμενη κατοικία ο λογαριασμός ρεύματος που καλείται να πληρώσει το νοικοκυριό είναι για διάστημα ενός μήνα είναι 67 ευρώ.

Πόσα από αυτά τα χρήματα όμως είναι για την κατανάλωση ρεύμαρος. Μόνο για την αξία της κατανάλωσης το συγκεκριμένο νοικοκυριό θα πληρώσει 24,52 ευρώ και αντιστοιχεί στο 36,6% του συνολικού λογαριασμού ρεύματος.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις κοστολογούνται σε 18,60 ευρώ ήτοι το 27,8% του τελικού ποσού.

Για τις λοιπές χρεώσεις που δεν αφορούν το ρεύμα αλλά ο πάροχος ουσιαστικά έχει το ρόλο του εισπράκτορα για λογαριασμό τους είναι τα 21,27 ευρώ ή το 31,7%.

Ο ΦΠΑ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει υπολογιστεί σε 2,61 ευρώ και αντιστοιχεί στο 3,9%.

Πηγή: OT

