24.05.2026 | 01:34
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο
Πάνω από 60.000 ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 24 Μαΐου 2026, 07:00

Πάνω από 60.000 ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Ποιες περιοχές κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στις ρυθμίσεις – Ο εξωδικαστικός μηχανισμός περιλαμβάνει πλέον και οφειλές τουλάχιστον 5.000 ευρώ

Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Σε μια αναλυτική χαρτογράφηση του ιδιωτικού χρέους στη χώρα μας, καθώς και των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης προχώρησε η Θεώνη Αλαμπάση, γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στο 14ο Regional Growth Conference (RGC 2026).

Πού έχει «τσιμπήσει» το ιδιωτικό χρέος

«Ο ληξιπρόθεσμος δανεισμός είναι το πραγματικό βαρίδι για την οικονομία και σε αυτόν θα πρέπει να επικεντρώσουν οι πολιτικές για να βοηθήσουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Σήμερα βρισκόμαστε στα 237 δισ. ευρώ», είπε η κυρία Αλαμπάση, σημειώνοντας όμως ότι μικραίνει διαρκώς το μερίδιο του ληξιπρόθεσμου χρέους στη συνολική πίτα. Ως προς τα παλαιότερα δάνεια, διαπίστωσε μια καθαρή μείωση των δανείων που είναι στις τράπεζες και τους servicers της τάξης των 20 δισ. ευρώ.

«Εκεί που το ιδιωτικό χρέος έχει τσιμπήσει είναι κυρίως προς την ΑΑΔΕ. Σήμερα, είμαστε στα 114 δισ. ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Εξ αυτών, όμως, το 80% είναι παλιές οφειλές που έγιναν ως το 2019, στις οποίες προστίθενται διαρκώς τόκοι υπερημερίας», εξήγησε.

Υπογράμμισε ότι ποσοστό περίπου 75% αυτών των οφειλών συγκεντρώνονται σε 7.600 οφειλέτες, δηλαδή μόλις 0,2% των συνολικών οφειλετών. Όπως ανέφερε η αρμόδια γενική γραμματέας, προκειμένου να δοθεί λύση στο stock των παλαιών οφειλών, δόθηκαν οι 72 δόσεις μέσω του Τaxisnet.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός

Περιγράφοντας συνοπτικά τη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού, η Θεώνη Αλαμπάση μίλησε για μια αυτόματη, πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ ο οφειλέτης μπορεί να λάβει κουρέματα και δόσεις – έως 240 για το δημόσιο και έως 420 για τις τράπεζες.

Στάθηκε ιδιαίτερα στη μείωση του ορίου στο μισό, ώστε να μπορεί να ενταχθεί κάποιος και με οφειλές τουλάχιστον 5.000 ευρώ, είτε συνολικά σε τράπεζες και servicers είτε τουλάχιστον 5.000 ευρώ στην ΑΑΔΕ και τουλάχιστον 5.000 ευρώ στο ΚΕΑΟ.

Ως προς την ανταπόκριση των πολιτών, ανέφερε ότι έχουμε ήδη πάνω από 60 χιλιάδες πραγματικές ρυθμίσεις και ρυθμισμένα συνολικά 18 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών. Από τα αναλυτικά στοιχεία, όπως είπε, προκύπτει ότι τη μερίδα του λέοντος στην κατανομή των ρυθμίσεων κατέχουν η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, όμως ένα αξιοσημείωτο 1,4 δισ. ευρώ αφορά στη Δυτική Ελλάδα και στα Ιόνια Νησιά.

Πότε το δάνειο θεωρείται θεραπευμένο

«Έχουμε επίσης επεκτείνει την υποχρεωτικότητα του εξωδικαστικού. Δεν ψάχνει ο πολίτης αν θα πάει στην πηγή και θα πιει νερό. Ο πολίτης καταθέτει την αίτηση του εξωδικαστικού και είναι υποχρεωμένοι οι πιστωτές να δώσουν ρύθμιση», τόνισε, σημειώνοντας ότι βάσει εισοδήματος και περιουσίας καλύπτει όλη τη μεσαία τάξη.

Σημείωσε μάλιστα ότι εφόσον παραμείνει εξυπηρετούμενη η ρύθμιση της οφειλής για τρία έτη, τότε το δάνειο θεωρείται θεραπευμένο άρα και ο πολίτης έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Η κυρία Αλαμπάση εκτίμησε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αυτά τα εργαλεία ρύθμισης να ενισχύσουν συμπεριφορές «στρατηγικού κακοπληρωτή», καθώς δεν πετούν το μπαλάκι στην επόμενη μέρα. «Ήδη υπάρχει άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, που αποτρέπει κάποιον ο οποίος έχει τα μέσα και επιλέγει να μην πληρώσει την οφειλή του», πρόσθεσε.

Πηγή: ot.gr

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων

Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων

Επικαιρότητα
Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business

Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business

Το δημογραφικό συρρικνώνει τα τετραγωνικά των ακινήτων – Αυξημένη ζήτηση σε μικρότερες κατοικίες
Οι τάσεις 24.05.26

Το δημογραφικό συρρικνώνει τα τετραγωνικά των ακινήτων – Αυξημένη ζήτηση σε μικρότερες κατοικίες

Πώς η γήρανση και η συρρίκνωση του πληθυσμού ξαναγράφει το χάρτη της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Οι τάσεις, οι τιμές, οι προτιμήσεις των αγοραστών και το δημογραφικό.

Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 23.05.26

Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ

Το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20,9% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν ένας στους πέντε Ευρωπαίους.

Ραγδαίες αυξήσεις στην κατασκευή ακινήτων – Οι ακριβότερες περιοχές
Κλάδος κατασκευής 23.05.26

Ραγδαίες αυξήσεις στην κατασκευή ακινήτων – Οι ακριβότερες περιοχές

Ο κατασκευαστικός κλάδος εκφράζει προβληματισμό για τη νέα πίεση στο κόστος οικοδομής, την οποία παράγοντες της αγοράς συνδέουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και το αυξημένο κόστος βασικών υλικών

Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν και πόσο στην Ελλάδα
Μελέτη ΙΝΣΕΤΕ 23.05.26

Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν και πόσο στην Ελλάδα

Οι βασικές αγορές δεν ακολουθούν πλέον ενιαία πορεία, με διαφοροποιήσεις να εμφανίζονται στον τρόπο που πραγματοποιούνται οι κρατήσεις, στο πόσο διαρκεί η παραμονή και στο επίπεδο των δαπανών, αναδιαμορφώνοντας την εικόνα των τουριστικών ροών

ΕΕ: Λιγότερα παιδιά και έφηβοι παρά την πληθυσμιακή αύξηση – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 23.05.26

Λιγότερα παιδιά και έφηβοι στην ΕΕ παρά την πληθυσμιακή αύξηση - Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

Μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη παραμένει το δημογραφικό - Οι πληθυσμιακές μεταβολές στην ΕΕ από το 2005 και η εικόνα της Ελλάδας - Τα στοιχεία της Eurostat με βάση το φύλο και την ηλικία

Αναδρομικά και για εργαζόμενους συνταξιούχους – 2.500 ευρώ κατά μέσο όρο
Τι έχει αλλάξει 23.05.26

Αναδρομικά και για εργαζόμενους συνταξιούχους - 2.500 ευρώ κατά μέσο όρο

Τα αναδρομικά αφορούν τους παλαιότερους που συνέχισαν να απασχολούνται έως και επτά χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση κερδίζοντας αυξήσεις πάνω και από 130 ευρώ τον μήνα στις συντάξεις τους

Ουραγοί στους μισθούς, πρωταθλητές στα 48ωρα υπό τη σκιά της νέας ευρωπαϊκής κρίσης
Μέγγενη 23.05.26

Ουραγοί στους μισθούς, πρωταθλητές στα 48ωρα υπό τη σκιά της νέας ευρωπαϊκής κρίσης

Δουλεύουμε έξι και επτά ημέρες την εβδομάδα, αμειβόμαστε με τους χειρότερους όρους της ηπείρου και ετοιμαζόμαστε να πληρώσουμε ξανά το μάρμαρο της γεωπολιτικής κρίσης

inStream - Ροή Ειδήσεων
«Κανένα έλεος»: Η ηθική του πολεμιστή κυριαρχεί και το φάντασμα του φασισμού πλανάται πάνω από τις ΗΠΑ
«υψηλότερο ανδρικό πρότυπο» 24.05.26

«Κανένα έλεος»: Η ηθική του πολεμιστή κυριαρχεί και το φάντασμα του φασισμού πλανάται πάνω από τις ΗΠΑ

Υπό την ηγεσία του ως Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέγκσεθ υποσχέθηκε ότι θα «απελευθέρωνε τα χέρια των μαχητών για να εκφοβίζουν, να αποθαρρύνουν, να κυνηγούν και να σκοτώνουν».

Το δημογραφικό συρρικνώνει τα τετραγωνικά των ακινήτων – Αυξημένη ζήτηση σε μικρότερες κατοικίες
Οι τάσεις 24.05.26

Το δημογραφικό συρρικνώνει τα τετραγωνικά των ακινήτων – Αυξημένη ζήτηση σε μικρότερες κατοικίες

Πώς η γήρανση και η συρρίκνωση του πληθυσμού ξαναγράφει το χάρτη της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Οι τάσεις, οι τιμές, οι προτιμήσεις των αγοραστών και το δημογραφικό.

Υπερτουρισμός: Πώς να οργανώσετε μια υπεύθυνη ημερήσια εκδρομή στις πιο πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης
Planet Travel 24.05.26

Υπερτουρισμός: Πώς να οργανώσετε μια υπεύθυνη ημερήσια εκδρομή στις πιο πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης

Για να μειωθεί ο υπερτουρισμός, η Intrepid Travel έχει λανσάρει «ασυνήθιστες ημερήσιες εκδρομές» στη Βαρκελώνη, τη Βενετία και το Παρίσι, με στόχο να απομακρύνει τους ταξιδιώτες από τα κύρια αξιοθέατα

Διάστημα: «Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς
Προσαρμοσμένη ξενάγηση 24.05.26

«Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς

Η πρωτοβουλία του Σωματείου «Αρωγή» και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τον «περίπατο στο Διάστημα» είναι ειδικά προσαρμοσμένη για άτομα με οπτική αναπηρία - Η συμμετοχή είναι ελεύθερη

Τραμπ, Πούτιν, Σι: Η γεωπολιτική των «φίλων» σε έναν κόσμο σύγκρουσης
Στρατηγική αντιπαλότητα 24.05.26

Τραμπ, Πούτιν, Σι - Η γεωπολιτική των «φίλων» σε έναν κόσμο σύγκρουσης

Πίσω από τις δημόσιες φιλοφρονήσεις Τραμπ, Πούτιν και Σι κρύβεται μια αδυσώπητη μάχη επιρροής για τη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, με την Κίνα να αναδεικνύεται επί του παρόντος κερδισμένη

Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε «τέλεια» τη Ζεντάγια
«Δύσκολη αποστολή» 24.05.26

Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε «τέλεια» τη Ζεντάγια - Και οι Ματ Ντέιμον και Τομ Χόλαντ ζήλεψαν

Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν εξήρε τη Ζεντάγια για την ικανότητά της να προσαρμόζεται εύκολα, επιδεικνύοντας «αίσθηση πραγματικής αυτοκυριαρχίας».

Τα τρία αγκάθια των διαπραγματεύσεων για Ιράν και ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία και το Ομάν που… δεν θέλει
Κόσμος 24.05.26

Τα τρία αγκάθια των διαπραγματεύσεων για Ιράν και ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία και το Ομάν που… δεν θέλει

Οι διαπραγματεύσεις έχουν τρεις «νάρκες» για να περάσουν με ασφάλεια, η Σαουδική Αραβία θέλει ηρεμία και το Ομάν παρουσιάζεται ως συνδιαχειριστής του Ορμούζ την ώρα που δεν δείχνει να καίγεται.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν συνεχάρη τον Τραμπ και προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διμερείς συνομιλίες
Islamabad Summit 2 24.05.26

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν συνεχάρη τον Τραμπ και προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διμερείς συνομιλίες

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ και συνεχάρη τον Τραμπ για τις προσπάθειές του για την επίτευξη ειρήνης με το Ιράν.

To Ισραήλ επιτέθηκε σε 40 πόλεις του Λιβάνου το Σάββατο – Χτυπήθηκαν 25 υγειονομικοί στην Τύρο
Κόσμος 24.05.26

To Ισραήλ επιτέθηκε σε 40 πόλεις του Λιβάνου το Σάββατο – Χτυπήθηκαν 25 υγειονομικοί στην Τύρο

Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών συνεχίζει να αυξάνεται στον Λίβανο, με το Ισραήλ να επιτίθεται σε έξι περιφέρειες και σαράντα πόλεις εν μέσω «κατάπαυσης του πυρός»

Ισχυρές εκρήξεις στo Kίεβο σε μεγάλης κλίμακας επίθεση της Ρωσίας
Ολονύκτιες επιθέσεις 24.05.26

Ισχυρές εκρήξεις στo Kίεβο σε μεγάλης κλίμακας επίθεση της Ρωσίας

Τις τελευταίες ώρες η Ρωσία έχει χτυπήσει την Ουκρανία με drones, βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ, πυραύλους από αεροπλάνα και Ορέσνικ σε τοποθεσίες στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου

Οι Ρώσοι χτύπησαν με Ορέσνικ σε αντίποινα για το χτύπημα στην φοιτητική εστία στο Λουγκάνσκ [βίντεο]
Οι επιθέσεις συνεχίζονται 24.05.26 Upd: 02:43

Οι Ρώσοι χτύπησαν με Ορέσνικ σε αντίποινα για το χτύπημα στην φοιτητική εστία στο Λουγκάνσκ

Η Ρωσία εκτόξευσε πύραυλο ή πυραύλους τύπου Ορέσνικ σε αυτό που είναι προφανές ως χτύπημα αντιποίνων για την επίθεση σε πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στο Λουχάνσκ.

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Συναγερμός στη Μυστική Υπηρεσία – Δύο τραυματίες [βίντεο]
Μια σύλληψη 24.05.26 Upd: 02:41

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο - Συναγερμός στη Μυστική Υπηρεσία - Δύο τραυματίες

Πυροβολισμοί ακούστηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο με την στιγμή να καταγράφεται σε ρεπορτάζ του ABC News. Σε κρίσιμη κατάσταση ο φερόμενος ως δράστης, σοβαρά τραυματίας ένας περαστικός.

Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για το πλαίσιο για την ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Κόσμος 24.05.26

Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για το πλαίσιο για την ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Αρχικά η Τεχεράνη επιβεβαιώνει πως η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ θα έλθει στα προπολεμικά επίπεδα, αλλά με το Ιράν να διατηρεί την «πλήρη εξουσία» επί των στενών.

Τραμπ: Πολύ κοντά η συμφωνία με το Ιράν, θα ανοίξει το Ορμούζ – Ιράν: Διαλύσαμε τις ψευδαισθήσεις των ΗΠΑ
Κόσμος 24.05.26

Τραμπ: Πολύ κοντά η συμφωνία με το Ιράν, θα ανοίξει το Ορμούζ – Ιράν: Διαλύσαμε τις ψευδαισθήσεις των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε πως το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ κοντά στο να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας για την ειρήνη.

«Ο Νονός» επιστρέφει για να μας διηγηθεί την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε
Η επιστροφή 23.05.26

«Ο Νονός» επιστρέφει για να μας διηγηθεί την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε

Οι γυναίκες της οικογένειας Κορλεόνε περέμειναν για χρόνια στην αφάνεια. Οπότε, ήρθε η ώρα να μάθουμε την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε, η οποία μπορεί να γίνει εξίσου επικίνδυνη με τον Βίτο.

Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 3-0: Ιστορικό χατ-τρικ του Κέιν και νταμπλ! (vids)
Ποδόσφαιρο 23.05.26

Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 3-0: Ιστορικό χατ-τρικ του Κέιν και νταμπλ! (vids)

Με ένα απίθανο χατ-τρικ του Χάρι Κέιν, η Μπάγερν Μονάχου νίκησε 3-0 τη Στουτγκάρδη στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας και έφτασε έτσι το 14ο νταμπλ της ιστορίας της.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

