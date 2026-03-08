newspaper
Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
in
Εξωδικαστικός μηχανισμός: Σε 16 χρόνια η αποπληρωμή οφειλών προς Δημόσιο [γραφήματα]
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Μαρτίου 2026, 10:57

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Σε 16 χρόνια η αποπληρωμή οφειλών προς Δημόσιο [γραφήματα]

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Γιώργος Μανέττας
Σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους της ελληνικής οικονομίας, ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών φαίνεται πως συνεχίζει να λειτουργεί ως… «βαλβίδα αποσυμπίεσης» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τα στοιχεία της Έκθεσης Προόδου Φεβρουαρίου 2026 της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αποκαλύπτουν ένα βασικό χαρακτηριστικό των ρυθμίσεων: τη μεγάλη χρονική διάρκεια αποπληρωμής.

Η επιμήκυνση των ρυθμίσεων θεωρείται κρίσιμο εργαλείο προκειμένου να καταστούν βιώσιμες οι αποπληρωμές για τους οφειλέτες

Η μέση διάρκεια αποπληρωμής για οφειλές προς το Δημόσιο φτάνει τα 16 χρόνια, ενώ για οφειλές προς χρηματοοικονομικούς φορείς (servicers και τράπεζες) διαμορφώνεται στα 15 χρόνια. Ωστόσο η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το είδος του δανείου.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός και οι κατηγορίες δανείων

Η μεγαλύτερη χρονική επιμήκυνση αφορά τα στεγαστικά δάνεια, όπου η μέση διάρκεια αποπληρωμής φτάνει τα 25 χρόνια. Στα επιχειρηματικά δάνεια η μέση διάρκεια ρύθμισης διαμορφώνεται στα 19 χρόνια, ενώ στα καταναλωτικά δάνεια περιορίζεται περίπου στα 14 χρόνια.

Το μέσο κούρεμα για χρέη προς το Δημόσιο ανέρχεται στο 13,55%, ενώ για οφειλές προς χρηματοοικονομικούς φορείς διαμορφώνεται σημαντικά υψηλότερα, στο 28,8%

Η επιμήκυνση των ρυθμίσεων θεωρείται κρίσιμο εργαλείο προκειμένου να καταστούν βιώσιμες οι αποπληρωμές για τους οφειλέτες, καθώς μειώνει σημαντικά τη μηνιαία δόση.

Τα κουρέματα που συνοδεύουν τις ρυθμίσεις

Εκτός από τη διάρκεια αποπληρωμής, καθοριστικό ρόλο στις ρυθμίσεις παίζει και το ύψος της διαγραφής οφειλών. Το μέσο κούρεμα για χρέη προς το Δημόσιο ανέρχεται στο 13,55%, ενώ για οφειλές προς χρηματοοικονομικούς φορείς διαμορφώνεται σημαντικά υψηλότερα, στο 28,8%. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι σχεδόν το 48,4% των ρυθμίσεων προς χρηματοοικονομικούς φορείς περιλαμβάνει κούρεμα άνω του 30%.

Εξωδικαστικός μηχανισμός

Αναλυτικά, τα μέσα ποσοστά διαγραφής διαμορφώνονται ως εξής:

  • Δημόσιο: 13,55%
  • Στεγαστικά δάνεια: 13%
  • Επιχειρηματικά δάνεια: 29,93%
  • Καταναλωτικά δάνεια: 33,22%

Συνολικά, το ποσό των διαγραφών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του μηχανισμού φτάνει τα 5,48 δισ. ευρώ.

Πάνω από 55.000 ρυθμίσεις

Η δυναμική του εξωδικαστικού μηχανισμού παραμένει ισχυρή και το 2026, όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Μόνο τον Φεβρουάριο ολοκληρώθηκαν 2.055 νέες ρυθμίσεις, ενώ κατατέθηκαν 6.380 νέες αιτήσεις. Από την έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 55.343 ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 17,07 δισ. ευρώ.

Εξωδικαστικός μηχανισμός

Τον Ιανουάριο μόνο, οι εταιρείες αυτές προχώρησαν σε ρυθμίσεις ύψους 309 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν 4.705 οφειλέτες

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός και οι servicers

Το μεγαλύτερο βάρος των ρυθμίσεων έχουν οι εταιρείες διαχείρισης δανείων (servicers). Από τα 79,7 δισ. ευρώ δανείων που βρίσκονται σήμερα υπό διαχείριση servicers, τέσσερις εταιρείες κατέχουν σχεδόν το 90% της αγοράς. Τον Ιανουάριο μόνο, οι εταιρείες αυτές προχώρησαν σε ρυθμίσεις ύψους 309 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν 4.705 οφειλέτες. Το 37% των ρυθμίσεων, σε όρους ποσών, αφορά στεγαστικά δάνεια.

Ειδικότερα:

  • Τα στεγαστικά δάνεια αποτελούν την πλειονότητα των ρυθμίσεων για Intrum και doValue.
  • Τα δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων κυριαρχούν στη δραστηριότητα της Cepal.
  • Τα καταναλωτικά δάνεια αποτελούν βασικό πεδίο για την QQuant
Εξωδικαστικός μηχανισμός

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός έχει πλέον εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Ωστόσο, τα στοιχεία αποκαλύπτουν και μια άλλη πραγματικότητα: για πολλούς οφειλέτες, η έξοδος από τα χρέη είναι μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει δεκαετίες.

Πηγή ΟΤ

Πετρέλαιο
Σταύρος Παπασταύρου: Κινητοποιούμαστε με το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολ./βαρέλι

Σταύρος Παπασταύρου: Κινητοποιούμαστε με το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολ./βαρέλι

Επικαιρότητα
Αναφορές ότι εξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

Αναφορές ότι εξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

inWellness
inTown
Επιδόματα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τον σχεδιασμό
Οικονομικές Ειδήσεις 08.03.26

Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τον σχεδιασμό στα επιδόματα

Το οικονομικό επιτελείο εξέταζε ενίσχυση με επίδομα 100 έως 200 ευρώ τις ευάλωτες ομάδες, όμως η εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα λόγω του πολέμου φαίνεται να αλλάζει τον σχεδιασμό

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Η μεγάλη υποχώρηση: Γιατί η κοινωνική προστασία έγινε ξαφνικά ατομική ευθύνη;
Κατήφορος 08.03.26

Η μεγάλη υποχώρηση: Γιατί η κοινωνική προστασία έγινε ξαφνικά ατομική ευθύνη;

Πώς το κράτος-προστάτης μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία - Η αθόρυβη ιδιωτικοποίηση της ζωής μας - Γιατί οι πλούσιες χώρες έχουν όλο και πιο φτωχούς πολίτες;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Πού κερδίζει και πού χάνει η Ελλάδα
ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ 08.03.26

Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Πού κερδίζει και πού χάνει η Ελλάδα

Εν όψει της 8 Μαρτίου το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ δημοσιεύει στοιχεία και κατευθύνσεις για την γυναικεία επιχειρηματικότητα, στην Ελλάδα και διεθνώς. Επιχειρηματικότητα ανάγκης και ψευδοαυτοαπασχόληση κυριαρχούν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πετρέλαιο: Τα νοικοκυριά πληρώνουν τον λογαριασμό από τις κρίσεις
Αναταραχές 08.03.26

Τα νοικοκυριά πληρώνουν τον λογαριασμό από τις πετρελαϊκές κρίσεις

Από την έναρξη της επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν καταγράφεται ακόμα ένα ράλι τιμών στο πετρέλαιο που απειλεί να εκτροχιάσει προσωπικούς προϋπολογισμούς αλλά και δημοσιονομικά και νομισματικά πλάνα

Γιώργος Κανελλόπουλος
Πόλεμος στον Περσικό: Έντονη ανησυχία για νέο γύρο ανατιμήσεων
Οι κίνδυνοι 08.03.26

Έντονη ανησυχία για νέο γύρο ανατιμήσεων

Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι αν παραταθεί ο πόλεμος στον Περσικό θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Δήμητρα Σκούφου
Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τις συμβάσεις της ΔΥΠΑ με εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα
Ταμείο Ανάκαμψης 07.03.26

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τις συμβάσεις της ΔΥΠΑ με εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα

Οι καταγγελίες για αδιαφανείς συμβάσεις της ΔΥΠΑ σε προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης έφτασαν στη Βουλή. Οξείες αντιδράσεις με αφορμή τη συνέντευξη της διοικήτριας της ΔΥΠΑ στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες – Πώς προετοιμάζονται οι κροίσοι για τον «Αρμαγεδδώνα»
«Σύμβολα κύρους» 07.03.26

Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες - Πώς προετοιμάζονται οι μεγιστάνες για τον «Αρμαγεδδώνα»

Από υπόγεια και δαιδαλώδη καταφύγια μέχρι αποθέματα όπλων, χρυσού και αντιβιοτικών, σε περιόδους γεωπολιτικού χάους οι σύγχρονοι κροίσοι έχουν επιλογές που ο απλός κόσμος ούτε καν φαντάζεται

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ’ τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα
Εργατικό δυναμικό 07.03.26

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ’ τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δ' τρίμηνο του 2025 δείχνουν μείωση των απασχολούμενων κατά -1,7% σε σύγκριση με το β' τρίμηνο ή κατά 50.500 άτομα. Τεράστια η ψαλίδα με τα ποσοστά ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Stoiximan GBL 08.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Τζέσι Μπάκλεϊ: «Η υποκριτική είναι σαν νερό για μένα» – Πώς η τέχνη τη βοήθησε να ξεπεράσει την κατάθλιψη
Fizz 08.03.26

Τζέσι Μπάκλεϊ: «Η υποκριτική είναι σαν νερό για μένα» – Πώς η τέχνη τη βοήθησε να ξεπεράσει την κατάθλιψη

Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ, που θεωρείται φαβορί για το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Hamnet», μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές της εφηβείας της και για το πώς η υποκριτική έγινε για εκείνη τρόπος επιβίωσης

Σύνταξη
Κίνδυνος για ντόμινο καταστροφής μετά τον «αποκεφαλισμό» του Ιράν – Όσα δεν υπολόγισε ο Τραμπ
Κόσμος 08.03.26

Κίνδυνος για ντόμινο καταστροφής μετά τον «αποκεφαλισμό» του Ιράν - Όσα δεν υπολόγισε ο Τραμπ

Κανείς στον στενό κύκλο του Τραμπ ούτε αναγνώρισε ούτε τόλμησε να προσπαθήσει να του εξηγήσει τους τρομερούς κινδύνους που εξαπολύει ένας πόλεμος «αποκεφαλισμού» σαν αυτόν που εξαπέλυσε στο Ιράν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ιράν: Χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, 4 νεκροί – Σοκαριστικά βίντεο
Κόσμος 08.03.26

Ιράν: Χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, 4 νεκροί - Σοκαριστικά βίντεο

Ο καπνός από τις πυρκαγιές που προκάλεσαν τα πλήγματα γέμισε τον ουρανό της ιρανικής πρωτεύουσας στη διάρκεια της νύχτας, καλύπτοντας την Τεχεράνη ε ένα μαύρο πέπλο

Σύνταξη
Πόσο κοστίζει να είσαι γυναίκα; Aόρατη εργασία, χαμηλότεροι μισθοί, pink tax το «τίμημα» του φύλου
Woman 08.03.26

Πόσο κοστίζει να είσαι γυναίκα; Aόρατη εργασία, χαμηλότεροι μισθοί, pink tax το «τίμημα» του φύλου

Οι γυναίκες στην Ευρώπη αφιερώνουν δύο ώρες παραπάνω καθημερινά σε απλήρωτη εργασία, ενώ οι μισθοί τους παραμένουν χαμηλότεροι και τα προϊόντα που χρειάζονται κοστίζουν περισσότερο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA
«Δεν είναι λούτρινα» 08.03.26

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα τέσσερα κουτάβια που χάρισε στα παιδιά της για τα Χριστούγεννα. Η κίνηση είχε προκαλέσει αντιδράσεις από ακτιβιστές, με την PETA να την κατηγορεί ότι «τα κουτάβια δεν είναι λούτρινα παιχνίδια»

Σύνταξη
Ο Μπιτάδος μεγάλος νικητής του Ημιμαραθώνιου της Αθήνας με ρεκόρ αγώνα – Έγραψε ιστορία η Μαρινάκου
Άλλα Αθλήματα 08.03.26

Ο Μπιτάδος μεγάλος νικητής του Ημιμαραθώνιου της Αθήνας με ρεκόρ αγώνα – Έγραψε ιστορία η Μαρινάκου

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος, αθλητής του Ολυμπιακού που ειδικεύεται στο τρίαθλο είναι ο μεγάλος νικητής στον φετινό Ημιμαραθώνιο της Αθήνας - Έγραψε ιστορία στις γυναίκες η Μαρινάκου με τρίτη σερί νίκη.

Σύνταξη
Ιωάννινα: Βίντεο από τη στιγμή που χτυπά ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ στη Λεπτοκαρυά
Ταρακουνήθηκε η Ήπειρος 08.03.26

Βίντεο από τη στιγμή που χτυπά ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

«Ξυπνήσαμε απότομα, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους με τα αυτοκίνητά τους και τρομαγμένοι», λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στα Ιωάννινα - Δείτε φωτογραφίες από ζημιές σε σπίτια και εκκλησίες

Σύνταξη
«Θέλω τα… μισθά μου!»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

«Θέλω τα… μισθά μου!»

Ο Νεϊμάρ στο εδώλιο μετά από μήνυση της πρώην μαγείρισσάς του - Καταγγελίες για εξαντλητική εργασία έως 16 ώρες ημερησίως, βαριά καθήκοντα και απλήρωτες υπερωρίες –

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τα δεδομένα στη Euroleague: Πόσες νίκες θέλει για το Top 10 ο Παναθηναϊκός – «Καθαρίζει» με την τετράδα ο Ολυμπιακός (pic)
Euroleague 08.03.26

Τα δεδομένα στη Euroleague: Πόσες νίκες θέλει για το Top 10 ο Παναθηναϊκός – «Καθαρίζει» με την τετράδα ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο για την πρόκριση στα νοκ-άουτ μετά την ήττα στο ΣΕΦ – Ποιες είναι οι πιθανότητες των πράσινων, γιατί είναι μια ανάσα από την τετράδα και λόγω προγράμματος ο Ολυμπιακός…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ιωάννινα: Δύο οδηγοί στο νοσοκομείο έπειτα από σφοδρή σύγκρουση βαν με Ι.Χ.
Στα Ιωάννινα 08.03.26

Δύο οδηγοί στο νοσοκομείο έπειτα από σφοδρή σύγκρουση βαν με Ι.Χ.

Το επαγγελματικό βαν ανετράπη καταλήγοντας στο πεζοδρόμιο - Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους δύο οδηγούς οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα, στα Ιωάννινα, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ

Σύνταξη
Από άστεγος, εκατομμυριούχος: Ένα ξυστό των 20 δολαρίων χάρισε 1 εκατομμύριο σε άνδρα στις ΗΠΑ
Κολοράντο 08.03.26

Από άστεγος, εκατομμυριούχος: Ένα ξυστό των 20 δολαρίων χάρισε 1 εκατομμύριο σε άνδρα στις ΗΠΑ

Ένας άνδρας στο Κολοράντο, που στο παρελθόν είχε βρεθεί ακόμη και χωρίς στέγη, αγόρασε ένα ξυστό αξίας 20 δολαρίων σε μια δύσκολη μέρα στη δουλειά — και κατέληξε να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατομμυρίου.

Σύνταξη
Ήπειρος: Πώς εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία μετά τα 5,3R – «Κύρια δόνηση» λέει ο Γκανάς στο in
Σεισμός στην Ήπειρο 08.03.26

Πώς εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία μετά τα 5,3R στη Λεπτοκαρυά - «Κύρια δόνηση» λέει ο Γκανάς στο in

Ο σεισμός έβγαλε «τον κόσμο στους δρόμους, με τα αυτοκίνητά τους και τρομαγμένους», λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιωαννίνων - Η περιοχή δίνει μικρά μεγέθη, καθησυχάζουν οι σεισμολόγοι

Σύνταξη
ΗΠΑ και Ισραήλ: Το σχέδιο για επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση του πυρηνικού αποθέματος του Ιράν
Κόσμος 08.03.26

ΗΠΑ και Ισραήλ εξετάζουν την επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση του πυρηνικού αποθέματος του Ιράν

ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν διερευνήσει την πιθανότητα αποστολής στρατευμάτων ειδικών επιχειρήσεων στο Ιράν για να κατάσχουν τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού

Σύνταξη
Γιατί ο σκύλος σάς κοιτάζει όταν τρώτε; – Ποιος ο λόγος που γυρίζει το βλέμμα του μόλις τον δείτε
«Κατευνάζει τα πνεύματα» 08.03.26

Ο σκύλος «καρφώνει» τα μάτια του σε εσάς την ώρα που τρώτε - Γιατί στρέφει το βλέμμα του μόλις τον κοιτάξετε;

Το σίγουρο είναι ότι ο σκύλος δεν γυρίζει το κεφάλι του αλλού για να δείξει ότι… δεν του καίγεται καρφί επειδή εσείς τρώτε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σταύρος Παπασταύρου: «Έχουμε ενεργειακά αποθέματα για τουλάχιστον 90 ημέρες»
Πολιτική 08.03.26

Σταύρος Παπασταύρου: «Έχουμε ενεργειακά αποθέματα για τουλάχιστον 90 ημέρες»

«Καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από ένα παρατεταμένο πόλεμο» ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με φόντο την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει: Πώς η λογοτεχνία άλλαξε τον τρόπο που μιλάμε για τις γυναίκες
Σεχραζάντ, Ορλάντο, Όφρεντ 08.03.26

Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει: Πώς η λογοτεχνία άλλαξε τον τρόπο που μιλάμε για τις γυναίκες

Η λογοτεχνία είχε πάντα τη δύναμη να αποτυπώνει το πνεύμα της εποχής της. Από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, οι ηρωίδες των βιβλίων φωτίζουν τις ανισότητες, τις επιθυμίες και τις διεκδικήσεις των γυναικών μέσα στον χρόνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
Απόρρητο