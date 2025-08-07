Ανεβάζει συνεχώς ταχύτητα ο εξωδικαστικός μηχανισμός, με τις νέες ρυθμίσεις που επιτεύχθηκαν τον Ιούλιο να ανέρχονται σε 1.949 και να αφορούν οφειλές άνω των 541,2 εκατ. ευρώ. Συνολικά μέχρι τα τέλη του περασμένου μήνα μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού έχουν επιτευχθεί 40.515 ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 13,25 δισ. ευρώ. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν δώσει και κούρεμα ιδιωτικού χρέους ύψους 4,26 δισ. ευρώ.

Η ροή των αιτήσεων και υποβολών παραμένει σταθερή, παρά τη θερινή περίοδο, με 6.500 νέες αιτήσεις τον Ιούλιο

Το μέσο κούρεμα που έδωσαν οι ρυθμίσεις μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ανήλθε σε 15% για οφειλές προς το Δημόσιο και 30% προς χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης), με το 49% των ρυθμίσεων προς χρηματοοικονομικούς φορείς να κερδίζει κούρεμα μεγαλύτερο του 30%.

Το μέσο κούρεμα ανά τύπο οφειλής διαμορφώθηκε ως εξής: οφειλές προς Δημόσιο 14,68%, στεγαστικά δάνεια 13%, επιχειρηματικά δάνεια 30,58% και καταναλωτικά δάνεια 34,88%.

Όσον αφορά τη μέση διάρκεια αποπληρωμής των ρυθμίσεων οφειλών, είναι 16 έτη για οφειλές προς Δημόσιο και 17 χρόνια για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς (στεγαστικά δάνεια 26 έτη, επιχειρηματικά 19, καταναλωτικά 14).

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών η ροή των αιτήσεων και υποβολών παραμένει σταθερή, παρά τη θερινή περίοδο, με 6.500 νέες αιτήσεις και 4.600 υποβολές μόνο τον Ιούλιο.

Η αύξηση των ρυθμίσεων αποδίδεται στις βελτιώσεις που έγιναν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαΐου 2025 και έδωσαν τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους.

«Η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών και η διεύρυνση της περιμέτρου των οφειλετών ώστε να καλύπτεται και η μεσαία τάξη αποδίδουν ήδη καρπούς» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σημειώνοντας ότι «μέσα στους τρεις πρώτους μήνες εφαρμογής του νέου πλαισίου καταγράψαμε αύξηση 30% στις επιτυχείς ρυθμίσεις σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο».

Τα στοιχεία του Ιουλίου δείχνουν ακόμα ότι σημειώθηκαν 314 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις ευάλωτων ομάδων, εκ των οποίων οι 283 αφορούν οικονομικά ευάλωτους και οι 31 άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, 263 οφειλέτες έχουν κάνει χρήση του μέτρου προκαταβολής για την αναστολή πλειστηριασμών, προστατεύοντας αποτελεσματικά την περιουσία τους.

Ρυθμίσεις με servicers

Σημαντικά είναι και τα αποτελέσματα των διμερών ρυθμίσεων με τους τέσσερις μεγαλύτερους χρηματοδοτικούς φορείς (Intrum, Cepal, doValue, QQuant), καθώς τον Ιούνιο ρυθμίστηκαν οφειλές ύψους 514 εκατ. ευρώ για 6.500 οφειλέτες, με το 37% των ρυθμίσεων να αφορά στεγαστικά δάνεια.

