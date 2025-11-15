newspaper
15.11.2025 | 10:07
Λεωφορείο έπεσε στις μπάρες στην εθνική οδό - Έξι τραυματίες
Εξωδικαστικός: 4+1 βήματα για την ένταξη στον μηχανισμό – Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Νοεμβρίου 2025 | 08:31

Εξωδικαστικός: 4+1 βήματα για την ένταξη στον μηχανισμό – Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία

Πιο προσιτός και εύκολος γίνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός - Ένας στους δύο που χρωστούν σε χρηματοπιστωτικούς φορείς πέτυχε διαγραφή χρέους άνω του 30% - Προς το δημόσιο το μέσο «κούρεμα» ήταν 17%

Spotlight

Πιο εύκολος και πιο προσιτός γίνεται για τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ο εξωδικαστικός μηχανισμός, λόγω των πρόσφατων αναβαθμίσεων στη διαδικασία για τη ρύθμιση χρεών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Οι ρυθμίσεις που συνάπτονται μέσω του εξωδικαστικού εμφανίζονται αυτομάτως και ο οφειλέτης ενημερώνεται άμεσα στο myAADE

Ο αλγόριθμος του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού βάζει «σε τάξη» συνολικά χρέη άνω των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ ήδη ως τώρα, προσφέροντας έως και 420 δόσεις ή «κούρεμα» μέχρι 90%.

Νέο ρεκόρ επιτυχών ρυθμίσεων σημειώθηκε τον Οκτώβριο (2.440 σε έναν μήνα) για χρέη άνω 600 εκατομμυρίων ευρώ. Πλέον οκτώ στις 10 ρυθμίσεις που παράγει η πλατφόρμα γίνονται άμεσα δεκτές από τράπεζες και funds (82% εγκρισιμότητα τον μήνα Οκτώβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών).

Συνολικά σε όλα τα χρόνια λειτουργίας του θεσμού, περισσότεροι από 46.000 οφειλέτες ρύθμισαν σε 200 δόσεις κατά μέσο όρο (16-17 χρόνια μέση διάρκεια αποπληρωμής) τα χρέη που είχαν σε Δημόσιο, τράπεζες ή ιδιώτες πιστωτές. Επιπλέον, ένας στους δύο από όσους χρωστούν σε χρηματοπιστωτικούς φορείς πέτυχε διαγραφή χρέους άνω του 30%, ενώ προς το Δημόσιο το μέσο «κούρεμα» ήταν της τάξεως του 17%.

Αναβάθμιση

Παρά τις τεχνικές βελτιώσεις, η αξιοποίηση της πλατφόρμας δεν θεωρούνταν έως τώρα ιδιαίτερα φιλική για τους «μη ειδικούς» χρήστες – οφειλέτες, αποθαρρύνοντας πολλούς δικαιούχους να κάνουν χρήση της, ή υποχρεώνοντας άλλους να απευθύνονται σε γραφεία συμβούλων αντί να συμπληρώνουν μόνοι τους τις αιτήσεις.

Το χειρότερο ίσως ήταν ότι πολλοί, ακόμα και αν επιτύγχαναν την πολυπόθητη ρύθμιση (καταβάλλοντας ενδεχομένως και κάποιες εκατοντάδες ευρώ σε «ειδικούς» για να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους), πάλι έχαναν τον λογαριασμό και τις πληρωμές των δόσεων. Αυτό είχε ως συνέπεια την απώλεια της ρύθμισης και αναβίωση των οφειλών στο σύνολό τους – καθώς και των μέτρων κατάσχεσης από τα οποία είχαν γλιτώσει.

Ωστόσο, μετά τις πρόσφατες αναβαθμίσεις από την ΑΑΔΕ, η διαδικασία απλοποιείται σημαντικά. Με την ενσωμάτωση νέων ψηφιακών διαδικασιών και ρυθμίσεων στην πλατφόρμα myAADE, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκολύνει την πρόσβαση, την ενημέρωση και την παρακολούθηση των ρυθμίσεων από τους οφειλέτες, κυρίως για όσους δεν ήταν εξοικειωμένοι με τις πολλαπλές «οθόνες» και καρτέλες που απαιτείται να συμπληρωθούν.

Τι αλλάζει τώρα στη διαδικασία

Από 9/10/2025 οι ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών που συνάπτονται μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού εμφανίζονται αυτομάτως. Ο οφειλέτης ενημερώνεται άμεσα, στο myAADE, στη διαδρομή «Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Οφειλές σε Ρύθμιση και Πληρωμή».

Η πληρωμή δόσεων γίνεται με την ίδια Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ) σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, μέσω e Banking, mobile Banking, ΑΤΜ ή καταστήματος τραπεζών, επιλέγοντας «Βεβαιωμένες Οφειλές σε ΔΟΥ». Αν και προς το παρόν δεν επιτρέπεται πληρωμή μέσα από το ψηφιακό περιβάλλον του myAADE, το σύστημα ενημερώνεται αυτόματα για την πορεία της ρύθμισης από τις καταβολές που γίνονται βάσει της Ταυτότητας Οφειλής.

Στις διμερείς ρυθμίσεις με το Δημόσιο, η ρύθμιση ενεργοποιείται και εμφανίζεται μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης, ενώ στις πολυμερείς (δηλαδή ρυθμίσεις «όλα σε ένα» για χρέη και προς το Δημόσιο και προς τράπεζες ή ιδιώτες κλπ) αυτές εμφανίζονται αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης.

Για ρυθμίσεις που είχαν γίνει ήδη πριν από τις 9 Οκτωβρίου 2025, βρίσκεται σε εξέλιξη η σταδιακή ενσωμάτωσή τους στο ίδιο ψηφιακό περιβάλλον για ενιαία παρακολούθηση.

4+1 βήματα για «κούρεμα» και δόσεις

Οι νέες δυνατότητες παρακολούθησης και πληρωμών διευκολύνουν την τήρηση βιώσιμων ρυθμίσεων, ειδικά όταν το «κούρεμα» και η διάρκεια δόσεων συνδέονται ρητά με την αξία περιουσίας και το περίσσευμα εισοδήματος.

Η διαδικασία για τη διάσωση των οφειλετών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού μπορεί να συνοψιστεί σε πέντε βασικά βήματα, όπως ορίζονται από τον νόμο 4738/2020 .

1. Έλεγχος περιουσίας και δικαιώματος «κουρέματος».

Οι οφειλέτες πρέπει να επαληθεύσουν την αγοραία αξία της περιουσίας τους και των εγγυητών, καθώς το ποσό της διαγραφής οφειλής εξαρτάται από το αν το χρέος είναι μεγαλύτερο από την αξία της περιουσίας. Αν η οφειλή ξεπερνά την αξία, το υπερβάλλον ποσό μπορεί να διαγραφεί (μέχρι 90%).

2. Ψηφιακή δήλωση και ενημέρωση.

Μέσω της πλατφόρμας του Εξωδικαστικού και του myAADE, συμπληρώνονται αυτομάτως τα στοιχεία και οι οφειλέτες ενημερώνονται για τις διαδικασίες, τα δικαιώματα και τις προθεσμίες.

3. Προσωπική επικοινωνία.

Μετά την καταχώρηση της αίτησης, οι οφειλέτες λαμβάνουν μήνυμα στην προσωπική θυρίδα τους με τις απαραίτητες πληροφορίες για την πληρωμή της πρώτης δόσης.

4. Ολοκλήρωση της ρύθμισης.

Για τις διμερείς ρυθμίσεις με το Δημόσιο, η ρύθμιση ενεργοποιείται μετά την καταβολή της πρώτης δόσης. Στις πολυμερείς ρυθμίσεις, η απεικόνιση γίνεται από την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης.

5. Πληρωμή δόσεων μέσω e-Banking ή τραπεζικών καταστημάτων.

Η πληρωμή γίνεται με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ), μέσω internet banking, φυσικών καταστημάτων τραπεζών ή ATM, με την επιλογή «Βεβαιωμένες Οφειλές σε ΔΟΥ».

Με τις διαδικασίες αυτές, μετά και τις νέες αλλαγές:

• Η διαδικασία ρύθμισης είναι πλήρως ψηφιακή, πιο απλή, γρήγορη και διαφανής.

• Οι οφειλέτες υποβοηθούνται στην αποφυγή της πλήρους απώλειας της περιουσίας τους, με την προοπτική «κουρέματος» οφειλών.

• Οι ρυθμίσεις προσαρμόζονται στην πραγματική δυνατότητα των οφειλετών και μπορούν να επεκταθούν μέχρι 35 χρόνια για στεγαστικά δάνεια (420 δόσεις).

• Η κοινωνική μέριμνα καλύπτει κατά προτεραιότητα τα ευάλωτα νοικοκυριά και άτομα με αναπηρίες, με ρυθμίσεις-εξπρές που εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τους πιστωτές, αλλά και την παροχή επιδότησης για την επαναγορά της πρώτης κατοικίας.

Τράπεζες
Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

Economy
Χρυσές λίρες: Μια ανάσα από τα 1.000 ευρώ – Πόσες κατέχουν οι Έλληνες [γράφημα]

Χρυσές λίρες: Μια ανάσα από τα 1.000 ευρώ – Πόσες κατέχουν οι Έλληνες [γράφημα]

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
