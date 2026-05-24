24.05.2026 | 01:34
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο
Τα AI chips φέρνουν νέα «έκρηξη» ανάπτυξης για τη Nvidia
Οικονομικές Ειδήσεις 24 Μαΐου 2026, 04:56

Τα AI chips φέρνουν νέα «έκρηξη» ανάπτυξης για τη Nvidia

Η Nvidia «βλέπει» αγορά 200 δισ. δολαρίων στους CPU – Με την Κίνα στο επίκεντρο

Με φόντο τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα, η Nvidia συνεχίζει να εκπέμπει αισιοδοξία για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και της αγοράς επεξεργαστών. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, ξεκαθάρισε από τo Ταϊπέι ότι η εκτίμηση της Nvidia για μια αγορά CPU ύψους 200 δισ. δολαρίων περιλαμβάνει και την κινεζική αγορά, παρά τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων chips.

Η Nvidia βλέπει αγορά 200 δισ. δολαρίων στους CPU – και η Κίνα βρίσκεται στο επίκεντρο

Ο Χουάνγκ, που βρέθηκε στην Ταϊβάν εν όψει της έκθεσης Computex, εμφανίστηκε βέβαιος ότι η ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς οι επιχειρήσεις στρέφονται πλέον σε πιο αυτόνομα συστήματα AI, τα λεγόμενα «agentic AI».

Η νέα εποχή των CPU και η στρατηγική της Nvidia

Η Nvidia έχει ταυτιστεί τα τελευταία χρόνια με τις GPU που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η εταιρεία επιχειρεί πλέον να επεκταθεί δυναμικά και στην αγορά των κεντρικών επεξεργαστών.

Σύμφωνα με τον Χουάνγκ, οι νέοι επεξεργαστές «Vera» ανοίγουν για την εταιρεία μια νέα αγορά αξίας 200 δισ. δολαρίων. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνει και την Κίνα, απάντησε χαρακτηριστικά: «Θα έλεγα πως ναι», σύμφωνα με το Reuters.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τεχνολογικές σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου παραμένουν τεταμένες, ειδικά στον τομέα των προηγμένων ημιαγωγών.

Τα chips H200 και το κινεζικό εμπόδιο

Παράλληλα, η Nvidia συνεχίζει να επιδιώκει την είσοδο των AI chips H200 στην κινεζική αγορά. Αν και η αμερικανική κυβέρνηση έχει δώσει άδεια εξαγωγής για τα συγκεκριμένα chips, οι κινεζικές αρχές δεν έχουν ακόμη εγκρίνει τη διάθεσή τους, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις εγχώριες εταιρείες παραγωγής ημιαγωγών.

Ο Χουάνγκ χαρακτήρισε την κινεζική αγορά «πολύ σημαντική» και «τεράστια», προσθέτοντας πως θα ήταν «εξαιρετικό» για τη Nvidia να μπορέσει να την εξυπηρετήσει, όπως μετέδωσε το Reuters.

Το θέμα βρέθηκε στο τραπέζι και κατά τις πρόσφατες συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, χωρίς όμως να προκύψει κάποια άμεση συμφωνία που να ανοίγει τον δρόμο για τις πωλήσεις των H200 στην Κίνα.

Η Ταϊβάν στο επίκεντρο της παγκόσμιας αλυσίδας AI

Η Nvidia εντείνει παράλληλα την παραγωγή της νέας πλατφόρμας «Vera Rubin», η οποία συνδυάζει την αρχιτεκτονική Vera CPU με τις Rubin GPU. Ο Χουάνγκ δήλωσε ότι το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα είναι «ιδιαίτερα απαιτητικό» για την εφοδιαστική αλυσίδα της Ταϊβάν.

Κατά την παρουσία του στo Ταϊπέι, αναμένεται επίσης να συναντηθεί με την TSMC, τη μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής chips παγκοσμίως και βασικό συνεργάτη της Nvidia.

Την ίδια στιγμή, η AMD ανακοίνωσε επενδύσεις άνω των 10 δισ. δολαρίων στον τομέα της AI στην Ταϊβάν, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό για την κυριαρχία στη νέα τεχνολογική εποχή.

Έρευνες για παράνομες εξαγωγές AI servers

Στο μεταξύ, οι αρχές της Ταϊβάν διερευνούν υπόθεση παράνομων εξαγωγών servers τεχνητής νοημοσύνης που περιείχαν chips της Nvidia και κατασκευάζονταν από τη Super Micro.

Οι servers φέρονται να εξήχθησαν κατά παράβαση των αμερικανικών περιορισμών εξαγωγών προς την Κίνα. Ο Χουάνγκ υποστήριξε πως η Nvidia είναι «πολύ αυστηρή» ως προς την ενημέρωση των συνεργατών της για τους κανονισμούς και την ανάγκη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.

«Τελικά, η Super Micro πρέπει να διαχειρίζεται η ίδια την εταιρεία της. Ελπίζω να ενισχύσει τη συμμόρφωσή της ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον», δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγή: ot.gr

Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων

Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 23.05.26

Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ

Το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20,9% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν ένας στους πέντε Ευρωπαίους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ραγδαίες αυξήσεις στην κατασκευή ακινήτων – Οι ακριβότερες περιοχές
Κλάδος κατασκευής 23.05.26

Ραγδαίες αυξήσεις στην κατασκευή ακινήτων – Οι ακριβότερες περιοχές

Ο κατασκευαστικός κλάδος εκφράζει προβληματισμό για τη νέα πίεση στο κόστος οικοδομής, την οποία παράγοντες της αγοράς συνδέουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και το αυξημένο κόστος βασικών υλικών

Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν και πόσο στην Ελλάδα
Μελέτη ΙΝΣΕΤΕ 23.05.26

Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν και πόσο στην Ελλάδα

Οι βασικές αγορές δεν ακολουθούν πλέον ενιαία πορεία, με διαφοροποιήσεις να εμφανίζονται στον τρόπο που πραγματοποιούνται οι κρατήσεις, στο πόσο διαρκεί η παραμονή και στο επίπεδο των δαπανών, αναδιαμορφώνοντας την εικόνα των τουριστικών ροών

ΕΕ: Λιγότερα παιδιά και έφηβοι παρά την πληθυσμιακή αύξηση – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 23.05.26

Λιγότερα παιδιά και έφηβοι στην ΕΕ παρά την πληθυσμιακή αύξηση - Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

Μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη παραμένει το δημογραφικό - Οι πληθυσμιακές μεταβολές στην ΕΕ από το 2005 και η εικόνα της Ελλάδας - Τα στοιχεία της Eurostat με βάση το φύλο και την ηλικία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αναδρομικά και για εργαζόμενους συνταξιούχους – 2.500 ευρώ κατά μέσο όρο
Τι έχει αλλάξει 23.05.26

Αναδρομικά και για εργαζόμενους συνταξιούχους - 2.500 ευρώ κατά μέσο όρο

Τα αναδρομικά αφορούν τους παλαιότερους που συνέχισαν να απασχολούνται έως και επτά χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση κερδίζοντας αυξήσεις πάνω και από 130 ευρώ τον μήνα στις συντάξεις τους

Ουραγοί στους μισθούς, πρωταθλητές στα 48ωρα υπό τη σκιά της νέας ευρωπαϊκής κρίσης
Μέγγενη 23.05.26

Ουραγοί στους μισθούς, πρωταθλητές στα 48ωρα υπό τη σκιά της νέας ευρωπαϊκής κρίσης

Δουλεύουμε έξι και επτά ημέρες την εβδομάδα, αμειβόμαστε με τους χειρότερους όρους της ηπείρου και ετοιμαζόμαστε να πληρώσουμε ξανά το μάρμαρο της γεωπολιτικής κρίσης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B
Διεθνής Οικονομία 22.05.26

Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B

Ο Μαρκ Ρούτε αγνοεί τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητα των ΗΠΑ να τηρήσουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Μαύρος Μάης για τα εργατικά δυστυχήματα: Μια ζωή χάνεται κάθε μέρα
Μακάβριο ρεκόρ 22.05.26

Μαύρος Μάης για τα εργατικά δυστυχήματα: Μια ζωή χάνεται κάθε μέρα

Eνώ στην Ευρωβουλή ψηφίζεται η καθιέρωση «Ημέρας Μνήμης Θυμάτων» για όσους έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα, στην Ελλάδα θρηνούμε κάθε μέρα έναν νεκρό σε χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν συνεχάρη τον Τραμπ και προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διμερείς συνομιλίες
Islamabad Summit 2 24.05.26

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν συνεχάρη τον Τραμπ και προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διμερείς συνομιλίες

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ και συνεχάρη τον Τραμπ για τις προσπάθειές του για την επίτευξη ειρήνης με το Ιράν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
To Ισραήλ επιτέθηκε σε 40 πόλεις του Λιβάνου το Σάββατο – Χτυπήθηκαν 25 υγειονομικοί στην Τύρο
Κόσμος 24.05.26

To Ισραήλ επιτέθηκε σε 40 πόλεις του Λιβάνου το Σάββατο – Χτυπήθηκαν 25 υγειονομικοί στην Τύρο

Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών συνεχίζει να αυξάνεται στον Λίβανο, με το Ισραήλ να επιτίθεται σε έξι περιφέρειες και σαράντα πόλεις εν μέσω «κατάπαυσης του πυρός»

Ισχυρές εκρήξεις στo Kίεβο σε μεγάλης κλίμακας επίθεση της Ρωσίας
Ολονύκτιες επιθέσεις 24.05.26

Ισχυρές εκρήξεις στo Kίεβο σε μεγάλης κλίμακας επίθεση της Ρωσίας

Τις τελευταίες ώρες η Ρωσία έχει χτυπήσει την Ουκρανία με drones, βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ, πυραύλους από αεροπλάνα και Ορέσνικ σε τοποθεσίες στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου

Οι Ρώσοι χτύπησαν με Ορέσνικ σε αντίποινα για το χτύπημα στην φοιτητική εστία στο Λουγκάνσκ [βίντεο]
Οι επιθέσεις συνεχίζονται 24.05.26 Upd: 02:43

Οι Ρώσοι χτύπησαν με Ορέσνικ σε αντίποινα για το χτύπημα στην φοιτητική εστία στο Λουγκάνσκ

Η Ρωσία εκτόξευσε πύραυλο ή πυραύλους τύπου Ορέσνικ σε αυτό που είναι προφανές ως χτύπημα αντιποίνων για την επίθεση σε πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στο Λουχάνσκ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Συναγερμός στη Μυστική Υπηρεσία – Δύο τραυματίες [βίντεο]
Μια σύλληψη 24.05.26 Upd: 02:41

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο - Συναγερμός στη Μυστική Υπηρεσία - Δύο τραυματίες

Πυροβολισμοί ακούστηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο με την στιγμή να καταγράφεται σε ρεπορτάζ του ABC News. Σε κρίσιμη κατάσταση ο φερόμενος ως δράστης, σοβαρά τραυματίας ένας περαστικός.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για το πλαίσιο για την ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Κόσμος 24.05.26

Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για το πλαίσιο για την ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Αρχικά η Τεχεράνη επιβεβαιώνει πως η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ θα έλθει στα προπολεμικά επίπεδα, αλλά με το Ιράν να διατηρεί την «πλήρη εξουσία» επί των στενών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραμπ: Πολύ κοντά η συμφωνία με το Ιράν, θα ανοίξει το Ορμούζ – Ιράν: Διαλύσαμε τις ψευδαισθήσεις των ΗΠΑ
Κόσμος 24.05.26

Τραμπ: Πολύ κοντά η συμφωνία με το Ιράν, θα ανοίξει το Ορμούζ – Ιράν: Διαλύσαμε τις ψευδαισθήσεις των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε πως το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ κοντά στο να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας για την ειρήνη.

«Ο Νονός» επιστρέφει για να μας διηγηθεί την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε
Η επιστροφή 23.05.26

«Ο Νονός» επιστρέφει για να μας διηγηθεί την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε

Οι γυναίκες της οικογένειας Κορλεόνε περέμειναν για χρόνια στην αφάνεια. Οπότε, ήρθε η ώρα να μάθουμε την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε, η οποία μπορεί να γίνει εξίσου επικίνδυνη με τον Βίτο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 3-0: Ιστορικό χατ-τρικ του Κέιν και νταμπλ! (vids)
Ποδόσφαιρο 23.05.26

Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 3-0: Ιστορικό χατ-τρικ του Κέιν και νταμπλ! (vids)

Με ένα απίθανο χατ-τρικ του Χάρι Κέιν, η Μπάγερν Μονάχου νίκησε 3-0 τη Στουτγκάρδη στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας και έφτασε έτσι το 14ο νταμπλ της ιστορίας της.

Άκης Στρατόπουλος
Ανοίγει το μέτωπο με Χαμάς; «Τραμπ και Ισραήλ ξαναέγραψαν την εκεχειρία – Αν ζητάνε παράδοση, θα πολεμήσουμε»
«Έρχεται ιντιφάντα» 23.05.26

Ανοίγει το μέτωπο με Χαμάς; «Τραμπ και Ισραήλ ξαναέγραψαν την εκεχειρία – Αν ζητάνε παράδοση, θα πολεμήσουμε»

«Αν φτάσουμε σε κατάσταση όπου “η θάλασσα είναι πίσω σου και ο εχθρός μπροστά σου”, θα πολεμήσουν — όχι μόνο η Χαμάς, αλλά οι Παλαιστίνιοι γενικά»

Νεκροί 18 φοιτητές από επίθεση της Ουκρανίας στο Λουγκάνσκ
Άλλοι 3 αγνοούνται 23.05.26

Νεκροί 18 φοιτητές από επίθεση της Ουκρανίας στο Λουγκάνσκ

Διασώστες εξακολουθούν να απομακρύνουν τα συντρίμμια του κατεστραμμένου κτιρίου κοιτώνων του Κολεγίου Σταρομπίλσκ του Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου του Λουγκάνσκ, κάτω από τα οποία είναι θαμμένοι άλλοι τρεις φοιτητές.

Ιράν και Πακιστάν έστειλαν αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου
Κόσμος 23.05.26

Ιράν και Πακιστάν έστειλαν αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου

Το Ιράν απέστειλε μέσω του Πακιστάν, αναθεωρημένη πρόταση στην οποία οι ΗΠΑ αναμένεται να απαντήσουν την Κυριακή. Ο Τραμπ συνομιλεί με εταίρους της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σερβία: Μεγαλειώδης αντικυβερνητική διαδήλωση – Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα του Νόβι Σαντ και εκλογές
Κόσμος 23.05.26

Σερβία: Μεγαλειώδης αντικυβερνητική διαδήλωση – Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα του Νόβι Σαντ και εκλογές

Οι διαδηλωτές κατέκλυσαν μια κεντρική πλατεία στο Βελιγράδι από διάφορες κατευθύνσεις, πολλοί κρατώντας πανό και φορώντας μπλουζάκια με το σύνθημα «Οι φοιτητές νικούν», το μότο του νεανικού κινήματος.

Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)
Champions League 23.05.26

Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)

Στην κορυφή της Ευρώπης επέστρεψε μετά από δύο χρόνια απουσίας η Μπαρτσελόνα, με την καταλανική ομάδα να νικά 4-0 τη Λιόν στον τελικό του Champions League γυναικών.

Άκης Στρατόπουλος
Η Χαλ ανέβηκε στην Premier League και εξασφαλίζει το «χρυσό» μπόνους των 200 εκατ. λιρών (1-0)
Ποδόσφαιρο 23.05.26

Η Χαλ ανέβηκε στην Premier League και εξασφαλίζει το «χρυσό» μπόνους των 200 εκατ. λιρών (1-0)

Η Χαλ Σίτι πήρε δραματική άνοδο στην Premier League επικρατώντας της Μίντλεσμπρο στο 95' με γκολ του Όλι ΜακΜπέρνι στο 95' στο Γουέμπλεϊ. - Το τεράστιο μπόνους που θα βάλει στα ταμεία της.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

