Η κινεζική ByteDance απόκτησε πρόσβαση στα κορυφαία τσιπ ΑΙ της Nvidia
Η κινεζική μητρική εταιρεία του TikTok, ByteDance, συγκεντρώνει υπολογιστική ισχύ με κορυφαία τσιπ της Nvidia εκτός Κίνας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Πέμπτη.
Η κατασκευή της εγκατάστασης θα κοστίσει πιθανώς περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια
Η ByteDance συνεργάζεται με την εταιρεία Aolani Cloud της Νοτιοανατολικής Ασίας για την εγκατάσταση περίπου 500 υπολογιστικών συστημάτων Nvidia Blackwell στη Μαλαισία, συνολικά περίπου 36.000 τσιπ B200, σύμφωνα με την WSJ, η οποία επικαλείται πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.
Η κατασκευή της εγκατάστασης θα κοστίσει πιθανώς περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο προσθέτει ότι η Aolani λειτουργεί επί του παρόντος με υλικό αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων.
Οι επιδιώξεις της Bytedance
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ByteDance σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την υπολογιστική ισχύ για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης εκτός Κίνας και να καλύψει την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη από τους πελάτες της.
Ένας εκπρόσωπος της Aolani δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ελέγχου των εξαγωγών και στοχεύει να παρέχει υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους σε πολλές εταιρείες στην Ασία και σε όλο τον κόσμο.
Η Nvidia και η Bytedance δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχόλιο.
Τον περασμένο μήνα, το Reuters ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να επιτρέψουν στην ByteDance να αγοράσει τα τσιπ H200 της Nvidia, αλλά ο κατασκευαστής τσιπ δεν έχει συμφωνήσει με τους προτεινόμενους όρους για τη χρήση τους, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα.
