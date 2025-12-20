TikTok: Ρεκόρ κερδοφορίας για την ιδιοκτήτρια ByteDance 

Η ByteDance, μητρική εταιρεία του TikTok, κατορθώνει ένα ιστορικό κατόρθωμα το 2025, οδεύοντας προς καθαρά κέρδη περίπου 50 δισ. δολαρίων. Ήδη στα πρώτα τρία τρίμηνα του έτους, η εταιρεία κατέγραψε κέρδη 40 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας τους εσωτερικούς της στόχους και πλησιάζοντας τα προβλεπόμενα κέρδη της Meta Platforms (περίπου 60 δισ. δολάρια).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, σημαντική είναι η εκρηκτική ανάπτυξη της κινεζικής τεχνολογικής εταιρείας, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις ρυθμιστικές προκλήσεις.​

Η ByteDance, με έδρα το Πεκίνο που ιδρύθηκε από τον Ζανγκ Γιμίνγκ το 2012, έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο κολοσσό. Οι εφαρμογές της, όπως το TikTok, το Douyin (η κινεζική εκδοχή), το Toutiao και άλλες, ξεπερνούν τα 4 δισ. μηνιαίως ενεργούς χρήστες, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία – αριθμός που την φέρνει στο ίδιο επίπεδο με τη Meta. Η εταιρεία στοχεύει σε έσοδα 186 δισ. δολαρίων φέτος, με αύξηση 20% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η εκτίμηση για έσοδα της Meta αγγίζει τα 200 δισ. δολάρια.

Το TikTok, το «αστέρι» της ByteDance, έχει βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών εντάσεων, ιδίως στις ΗΠΑ, όπου η κυβέρνηση Μπάιντεν προσπάθησε να το απαγορεύσει για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, η πλατφόρμα όχι μόνο επέζησε, αλλά επεκτάθηκε επιθετικά: συνεργάστηκε με γίγαντες όπως η Amazon για e-commerce και livestream shopping, ενώ διοργάνωσε πρόσφατα τα πρώτα «TikTok Awards» στο Λος Άντζελες, σε στυλ απονομής βραβείων Όσκαρ.​

Η ByteDance είναι πλέον κοντά στην οριστικοποίηση σχεδίου για την απόσχιση του TikTok στις ΗΠΑ μέσω κοινοπραξίας, όπου Αμερικανοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της Oracle, θα κατέχουν την πλειοψηφία, αναφέρει το Bloomberg. Ο CEO του TikTok, Σου Τσιου, ενημέρωσε τους υπαλλήλους ότι έχουν υπογραφεί δεσμευτικές συμφωνίες, αν και οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν ακόμη εγκρίνει τη συναλλαγή – βασική προϋπόθεση για την εξέλιξη. Αυτό το μοντέλο εξασφαλίζει την επιβίωση της πλατφόρμας, μειώνοντας τον έλεγχο της ByteDance.​

Αναβάθμιση αποτίμησης και νέοι ορίζοντες

​Οι επιδόσεις αυτές αντανακλώνται στις αποτιμήσεις: το Vision Fund της SoftBank εκτίμησε πρόσφατα τη ByteDance πάνω από 400 δισ. δολάρια, ενώ η Fidelity και η T. Rowe Price την τοποθετούν στα 410-450 δισ., και μια κινεζική εταιρεία απέκτησε μετοχές της στα 480 δισ. δολάρια τον Νοέμβριο. Για σύγκριση, η Meta αποτιμάται στα 1,7 τρισ. δολάρια.​

Παρά την επιτυχία, προκλήσεις υπάρχουν: Το Douyin αντιμετωπίζει μείωση χρηστών και διαφημιστικών δαπανών στην Κίνα, ενώ το TikTok αναλαμβάνει μεγαλύτερο βάρος εσόδων. Η ByteDance επενδύει και στην τεχνητή νοημοσύνη, ανταγωνιζόμενη τις Alibaba και Tencent με μοντέλα γλώσσας και chatbots όπως το Doubao, που κατέχει την πρώτη θέση στην Κίνα.​

TikTok: Προοπτικές και γεωπολιτικοί κίνδυνοι

Η πορεία της ByteDance δείχνει ότι η κινεζική τεχνολογία μπορεί να ανταγωνιστεί τις αμερικανικές πλατφόρμες, ακόμη και υπό πίεση. Ωστόσο, η επιβράδυνση της ανάπτυξης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια (άνω του 20%) και οι ρυθμιστικοί κίνδυνοι –ιδίως στις ΗΠΑ και την ΕΕ– παραμένουν «αχίλλειος πτέρνα». Η απόσχιση του TikTok στην αμερικανική αγορά θα μπορούσε να ανοίξει νέους δρόμους, αλλά απαιτεί έγκριση τόσο του Πεκίνου όσο και της Ουάσιγκτον.​

Συνολικά, τα 50 δισ. δολαρίων κερδών επιβεβαιώνουν τη ByteDance ως έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τεχνολογικούς κολοσσούς παγκοσμίως, με το TikTok να πρωταγωνιστεί στην ψηφιακή οικονομία του e-commerce και του live streaming. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εικόνα μιας εταιρείας που μετατρέπει γεωπολιτικές προκλήσεις σε ευκαιρίες παγκόσμιας επέκτασης, σημειώνει το Bloomberg.

